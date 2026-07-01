ОБРУЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ГЕНЕРАЛ)

Генерал-адъютант, родился 22 ноября 1830 г. в Варшаве в семье потомственного, но небогатого дворянина. В 1848 г. окончил 1-й кадетский корпус, в 1854 г. - Академию Генерального штаба. С 1856 г. - профессор Академии Генерального штаба, один из основателей русской военной статистики. В 1858 г. стал первым редактором журнала «Военный сборник». Через 8 месяцев был отстранен после серии статей, критиковавших недостатки интендантской службы в Крымскую войну. С 1863 г. - делопроизводитель Военно-ученого Комитета при Главном Штабе, сторонник создания независимого Генерального Штаба, принимал активное участие в реформировании армии. В 1875 г. изложил план подготовки Царства Польского на случай войны с Австро-Венгрией и Германией, который был окончательно принят в 1880 году. Влияние этого документа на русское военное планирование вплоть до 1914 г. непереоценимо.

Перед войной 1877-78 гг. действовал в качестве доверенного лица Военного Министра Д.А. Милютина, подготовил план военных действий, рассчитанных на краткосрочную войну. Целью войны считал взятие Константинополя и освобождение Болгарии. План Обручева был в целом принят, однако не реализован на практике. Его автор в начале войны оставлен в столице. В результате кампания 1877 г., начавшаяся для русской армии блестяще, закончилась кризисом под Плевной и Карсом. В июне 1877 г. Обручев был вызван на Кавказский фронт, где разработал план Авлияр-Аладжинской операции, закончившейся 4 окт. 1877 г. полным разгромом турецкой армии. После Аладжи Обручев был вызван в императорскую штаб-квартиру под Плевну. В Порадиме он разработал план перехода русской армией Балкан в зимнее время. В апреле 1879 г. выехал с дипломатической миссией в Константинополь и Филиппополь. Ему удалось убедить султана отказаться от ввода войск в Восточную Румелию, а ее население - от антиосманских выступлений.

После убийства Александра II и отставки Д.А. Милютина Обручев был назначен на пост Начальника Главного штаба при Военном министре П.С. Ванновском. В 1880-90-е гг. под руководством Обручева были проведены все наиболее важные изменения в русской армии: перевооружение, укрепление европейских границ, подготовка к Босфорской экспедиции. Основными задачами русской политики он считал присоединение Галиции и захват Босфора. Принял участие в оформлении русско-французского союза 1891-1893 гг., подписав военную конвенцию 1892 г. Выступил против вмешательства России в японо-китайский конфликт 1894-95 гг., и активной политики Николая II на Дальнем Востоке. В декабре 1897 г. подал в отставку, умер 25 июня 1904 г. во Франции. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.