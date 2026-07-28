ОБРУЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генерал-адъютант, выдающийся военный деятель России XIX века.

Обручев родился в Варшаве в семье военного. В 1837 году он лишился отца и был определен в Александровский сиротский кадетский корпус, из которого в 1841 году поступил в 1-й кадетский корпус. Юноша хорошо учился и окончил курс первым в своем выпуске. В 1848 году его зачислили офицером в Лейб-гвардии Измайловский полк. Военное образование Николай Николаевич продолжил в Императорской Военной академии. После окончания им этого военно-учебного заведения в 1854 году генерал Я.И. Ростовцев рекомендовал Обручева начальнику академии генералу Г.Ф. Стефану в качестве преподавателя, после чего тот начал читать курс статистики, заменяя на кафедре Д.А. Милютина.

В это время, ознаменовавшееся поражением России в Крымской войне 1853-1856 годов, Обручев придерживался критических взглядов по отношению к правительству. Так, например, известно, что он с радостью встретил весть о кончине императора Николая I. Под редакцией Николая Николаевича и В.М. Аничкова в 1857 году начал издаваться «Военный сборник», печатный орган военного министерства, проводивший идею о необходимости реформ в армии. Широкий резонанс получила статья Обручева «Изнанка Крымской войны». Редакторы привлекли к сотрудничеству Н.Г. Чернышевского, после чего были заменены.

Контакты с Н.Г. Чернышевским и А.И. Герценом, а также история с «Военным сборником» создали Обручеву репутацию неблагонадежного офицера. В начале 1860-х годов ходили слухи о его причастности к народнической организации «Земля и воля» и возможном аресте. Новую пищу для толков дал его перевод с поста начальника штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии в Главный штаб. Некоторые верили, что Обручев отказался участвовать в подавлении польского мятежа, разгоревшегося в 1863 году. Хотя современные исследователи ставят под сомнение обоснованность этих слухов, они сыграли большую роль в карьере Николая Николаевича.

В 1860-е годы Обручев работал в Главном штабе, писал полемические статьи, отстаивая позицию военного министерства по вопросу о железнодорожном строительстве и распределении финансов. Постепенно он выдвинулся на роль основного помощника военного министра Милютина. В 1873 году Обручевым была подготовлена аналитическая записка «Соображения об обороне России», в которой высказывались мысли об уязвимом положении страны в связи с объединением в 1871 году Германии. Обручев считал Германию наиболее вероятным нашим противником, и дабы обезопасить западные рубежи России, находил необходимым усилить существующие в Польше крепости, особенно Новогеоргиевск, Варшаву и Зегрж. Вторжение Обручева в вопросы о крепостном строительстве привели его к конфликту с Э.И. Тотлебеном, главой инженерного ведомства.

В октябре 1876 года Обручев принял участие в совещаниях в Ливадии, посвященных Балканскому кризису. На них он поддерживал позицию Милютина о неизбежности конфликта России и Турции из-за балканских христиан. Обручев составил план войны, который лег в основу последующих действий русских войск в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Главнокомандующим в надвигающейся войне планировали назначить Тотлебена, а его начальником штаба самого автора плана, однако поскольку отношения между ними были испорчены, возникла иная комбинация. Главнокомандующим был назначен в.кн. Николай Николаевич (Старший), однако и он не пожелал видеть Обручева своим начальником штаба, сославшись на якобы имевший место отказ последнего участвовать в подавлении польского мятежа в 1863 году.

Николай Николаевич принял участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов на Кавказе, где прекрасно проявил себя при планировании и проведении Авлияр-Аладжинской операции, решающим образом перевернувшей ход боевых действий на Кавказе в пользу России. Возникло предположение назначить Обручева начальником штаба к цесаревичу Александру Александровичу, который должен был возглавить Западный отряд при переходе за Балканы, но снова генералу помешала его репутация. Не получив назначения, он вернулся в Петербург.

После гибели Александра II в 1881 году и восшествия на престол Александра III Обручев занял пост начальника Главного штаба. Вместе с новым военным министром П.С. Ванновским они составили тандем, во многом определявший развитие вооруженных сил России до конца XIX века. На новом посту Обручев проводил в жизнь свою программу строительства крепостей на западной границе, пытался расширить сеть железных дорог, занимался планированием военных действий в случае возникновения войны с Германией и Австро-Венгрией.

К началу 1890-х годов Обручев стал сторонником военно-политического союза с Францией. Его личная позиция сыграла большую роль в том, что этот союз стал реальностью в 1892 году. В конце 1897 года Обручев подал в отставку. Умер во Франции в имении своей жены в 1904 году. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Чины и звания

Полковник (1859)

Генерал-майор (1866)

Генерал-лейтенант (1873)

Генерал-адъютант (1878)

Генерал от инфантерии (1887)