Обро́к

Обро́к — одна из форм феодальной ренты; доход лорда или сеньора, имеющий в основе договорные частноправовые отношения с зависимым крестьянством. За редкими исключениями (подати «государственных крестьян» в России) О. не являлся государственным налогом. Термин чаще встречается в источниках древнерусского происхождения; под ним подразумевались формы натуральной (реже — денежной) ренты, а также некоторые разновидности ранней аренды (в Русском государстве «отдача на О.» целых деревень с крестьянами, рыбных ловель, торговых лавок, бортных угодий, мельниц и прочее). На средневековом Западе под О. можно понимать по преимуществу натуральную (продуктовую) феодальную ренту ( англ. rent in kind) или — в некоторых поместьях — ее коммутированную (переведенную в денежную) форму. В текстах земельных описей перечисляются продукты, поставляемые крестьянами к господскому двору: зерновые (овес, рожь, ячмень), битая домашняя птица (часто — идентичное количество от каждого двора в поместье), молоко, творог, сыр, масло. Натуральная рента, несмотря на постепенный переход средневекового Запада к денежным выплатам в сфере отношений между помещиком и крестьянином, существовала очень долго; даже в Англии, стране наиболее раннего капиталистического развития, эта форма рентных отношений фиксируется в поместной документации вплоть до XVII–XVIII вв.

Лит .: Савин А. Н . Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903; Лаппо-­Данилевский А. С. Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России. СПб., 1905; Kerridge E. The Movement of Rent: 1540–1640 // The Economic History Review. Ser. 2. Vol. 6. 1953. P. 16–34; Лавровский В. М. Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII–XVIII вв. М., 1958; Dyer Chr. Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England, 1200–1520. Cambridge, 1989; Винокурова М. В. Мир английского манора. М., 2004; Ее же. Рентные обязательства английского крестьянства в XVI — начале XVII в. // ЭНОЖ «История». Т. 5. Вып. 6 (29). 2014. URL: https://history.jes.su/s207987840000789–6–2. М. В. Винокурова .