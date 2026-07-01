ОБРИ ПЬЕР

ОБРИ ПЬЕР - французский му­зы­ко­вед и фи­ло­лог.

По­лу­чив выс­шее об­ра­зо­ва­ние в Па­ри­же как фи­ло­лог (1892) и юрист (1894), ра­бо­тал в ар­хи­ве Национальной шко­лы хар­тий в Па­ри­же (1898). Вы­учив армянский язык, в 1900 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток (до­б­рал­ся до Тур­ке­ста­на), по­сле че­го опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей об армянской цер­ков­ной му­зы­ке и о музыкальном бы­те тад­жи­ков. С 1903 года пре­по­да­вал в па­риж­ской «Схо­ла кан­то­рум» и на музыкальном факультете Института выс­ших со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний. В сво­их му­зы­ко­ведческих тру­дах при­ме­нял ме­то­ды па­лео­гра­фической и лин­гвис­тической нау­ки, что осо­бен­но про­яви­лось в ра­бо­тах по свет­ской и па­ра­ли­тур­ги­че­ской французской му­зы­ке XII-XIV веков. Его пуб­ли­ка­ции мо­те­тов эпо­хи арс ан­тик­ва (так называемый Бам­берг­ский ко­декс) и ли­те­ра­тур­но-му­зы­каль­но­го «Ро­ма­на о Фо­ве­ле» по­ны­не со­хра­ня­ют свою зна­чи­мость. Обри счи­тал се­бя пер­во­от­кры­ва­те­лем тео­рии рит­ми­че­ских мо­ду­сов (смотри в статье Мен­зу­раль­ная но­та­ция ; бла­го­да­ря при­ме­не­нию этой тео­рии ста­ли из­вест­ны сот­ни музыкальных со­чи­не­ний, до той по­ры не под­да­вав­ших­ся рас­шиф­ров­ке). Спо­ры за пер­вен­ст­во с му­зы­ко­ве­дом Ж. Бе­ком при­ве­ли к ду­эли: Обри вы­звал Бе­ка, но по­гиб во вре­мя тре­ни­ров­ки.

Сочинения:

Le système musical de l’église arméni­enne // Tribune de Saint-Gervais. 1901/03. Vol. 7–9;

Au Turkestan: notes sur quelques habitudes musicales chez les Tadjiks et chez les Sartes // Bulletin française de la Société Inter­nationale de Musique. 1905. Vol. 1;

Le roman de Fauvel. P., 1907;

La rhythmique musicale des troubadours et des trouvères. P., 1907;

Cent motets du XIIIe siècle, publiés d’après le manuscrit Ed.IV.6 de Bamberg. P., 1908. Vol. 1–3;

Trouvères et troubadours. P., 1909;

Тру­ба­ду­ры и тру­ве­ры. М., 1932.