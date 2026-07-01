ОБРИ ПЬЕР
ОБРИ ПЬЕР - французский музыковед и филолог.
Получив высшее образование в Париже как филолог (1892) и юрист (1894), работал в архиве Национальной школы хартий в Париже (1898). Выучив армянский язык, в 1900 году совершил путешествие на Восток (добрался до Туркестана), после чего опубликовал ряд статей об армянской церковной музыке и о музыкальном быте таджиков. С 1903 года преподавал в парижской «Схола канторум» и на музыкальном факультете Института высших социальных исследований. В своих музыковедческих трудах применял методы палеографической и лингвистической науки, что особенно проявилось в работах по светской и паралитургической французской музыке XII-XIV веков. Его публикации мотетов эпохи арс антиква (так называемый Бамбергский кодекс) и литературно-музыкального «Романа о Фовеле» поныне сохраняют свою значимость. Обри считал себя первооткрывателем теории ритмических модусов (смотри в статье Мензуральная нотация; благодаря применению этой теории стали известны сотни музыкальных сочинений, до той поры не поддававшихся расшифровке). Споры за первенство с музыковедом Ж. Беком привели к дуэли: Обри вызвал Бека, но погиб во время тренировки.
Сочинения:
Le système musical de l’église arménienne // Tribune de Saint-Gervais. 1901/03. Vol. 7–9;
Au Turkestan: notes sur quelques habitudes musicales chez les Tadjiks et chez les Sartes // Bulletin française de la Société Internationale de Musique. 1905. Vol. 1;
Le roman de Fauvel. P., 1907;
La rhythmique musicale des troubadours et des trouvères. P., 1907;
Cent motets du XIIIe siècle, publiés d’après le manuscrit Ed.IV.6 de Bamberg. P., 1908. Vol. 1–3;
Trouvères et troubadours. P., 1909;
Трубадуры и труверы. М., 1932.