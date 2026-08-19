ОБРЕСКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ОБРЕСКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский дипломат, действительный тайный советник (1784).

Окон­чил Ка­дет­ский кор­пус (1740), но из­брал ди­пло­ма­тическую служ­бу. Вла­дел греческим, немецким, турецким и французским язы­ка­ми. Российский по­ве­рен­ный в де­лах (1751-1752) и ре­зи­дент (с 1752 года) в Кон­стан­ти­но­по­ле (слу­жил там же при российской мис­сии в 1740-1747, 1748-1750 годах). В 1747 году пы­тал­ся вы­вез­ти из Ос­ман­ской им­пе­рии в Рос­сию са­мо­зван­ца Ф. Ива­но­ва, вы­да­вав­ше­го се­бя за сы­на ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча, од­на­ко то­му уда­лось сбе­жать. Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов со­дей­ст­во­вал со­хра­не­нию Ос­ман­ской им­пе­ри­ей ней­тра­ли­те­та. Для это­го вос­пре­пят­ст­во­вал за­клю­че­нию прусско-турецкого сою­за про­тив Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, а в 1762 году от­ка­зал­ся вы­пол­нить ука­за­ние но­во­го императора Пет­ра III, так­же же­лав­ше­го, что­бы Тур­ция всту­пи­ла в вой­ну на сто­ро­не Прус­сии (вско­ре, по­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол, императрица Ека­те­ри­на II оце­ни­ла дей­ст­вия Обрескова как «бла­го­ра­зум­ный по­сту­пок»). Поль­зо­вал­ся до­ве­ри­ем Н.И. Па­ни­на, по­зво­ляв­ше­го Обрескову са­мо­стоя­тель­но при­ни­мать ре­ше­ния по ди­пло­ма­тическим во­про­сам. По­сле смер­ти польского ко­ро­ля Ав­гу­ста III (1763) Обрескову уда­лось ней­тра­ли­зо­вать влия­ние Фран­ции, про­во­ци­ро­вав­шей Тур­цию на вме­ша­тель­ст­во во внут­ри­по­ли­тические дела Ре­чи По­спо­ли­той. В конце 1767 года под дав­ле­ни­ем гла­вы турецкого внеш­не­по­ли­тического ве­дом­ст­ва по­обе­щал, что Рос­сия вы­ве­дет свои во­енные си­лы из Ре­чи Пос­по­ли­той. По­сколь­ку обе­ща­ние не бы­ло вы­пол­не­но, 25 сентября (6 октября) 1768 года по­лу­чил из­ве­ще­ние турецкого пра­ви­тель­ст­ва о на­ме­ре­нии Тур­ции объ­явить вой­ну Рос­сии. В тот же день арес­то­ван вме­сте с другими чле­на­ми российской дип­ло­ма­тической мис­сии и за­клю­чён в тюрь­му Се­ми­ба­шен­но­го зам­ка (Еди­ку­ле) в Кон­стан­ти­но­по­ле. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов не­од­но­крат­но со­об­щал Па­ни­ну важ­ные све­де­ния во­енно-по­ли­тического ха­рак­те­ра. В 1769 году вы­ве­зен тур­ка­ми на Ду­най­ский фронт; с осе­ни то­го же го­да до 1771 года на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в городе Ди­мо­ти­ка (тур. Ди­ме­то­ка, ны­не город Ди­ди­мо­ти­хон, Гре­ция). Член Кол­ле­гии иностранных дел (с 1771 года). Российский упол­но­мо­чен­ный на русско-турецких мир­ных кон­грес­сах в го­ро­дах Фок­ша­ны (1772; совместно с графом Г. Г. Ор­ло­вым) и Бу­ха­рест (1772-1773). Уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке ус­ло­вий Кю­чук-Кай­на­рд­жий­ско­го ми­ра 1774 года . По пред­ло­же­нию Обрескова в до­го­вор вклю­че­ны ста­тьи о строи­тель­ст­ве в Кон­стан­ти­но­по­ле пра­во­слав­ного храма, пре­до­став­ле­нии российским ди­пло­ма­та­ми пра­ва вы­сту­пать в за­щи­ту пра­во­слав­ных под­дан­ных турецкого сул­та­на, а так­же о при­ня­тии на себя турецким пра­ви­тель­ст­вом обя­за­тель­ст­ва со­дей­ст­во­вать ве­де­нию тор­гов­ли российскими куп­цами в Три­поль­ском, Ту­нис­ском и Ал­жир­ском эй­я­ле­тах Ос­ман­ской им­пе­рии, при­зна­нии Тур­ци­ей ра­вен­ст­ва ти­ту­лов турецких и российских мо­нар­хов. Убе­дил императрицу Ека­те­ри­ну II и Со­вет при Вы­со­чай­шем дво­ре на­стаи­вать не на пол­ной сво­бо­де су­до­ход­ст­ва на Чёр­ном море, а вы­дви­нуть бо­лее ре­аль­ное тре­бо­ва­ние - ус­та­нов­ле­ния сво­бод­но­го мо­ре­пла­ва­ния для российских тор­го­вых су­дов. Спо­соб­ст­во­вал вос­ста­нов­ле­нию по­ли­тической ав­то­но­мии Мол­да­в­ско­го и Ва­ла­шского княжеств в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. На­сто­ял на пе­ре­да­че Име­ре­тин­ско­му цар­ст­ву кре­по­стей Ку­таи­си, Ба­гда­ди и Шо­ро­па­ни, от­воё­ван­ных у ту­рок российской ар­ми­ей. Се­на­тор (с 1779 года).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1771) и др.

Из­вест­ны его сы­но­вья: Пётр Алек­сее­вич [1752-18(30).05.1814], статс-сек­ре­тарь императора Пав­ла I (с 1797 года), тайный советник (1798), се­на­тор (1798-1800 и вновь с 1801 года, про­во­дил ре­ви­зии в 1809 году в Перм­ской губернии, в 1810 году - во Вла­ди­мир­ской, Ка­зан­ской и Ни­же­го­род­ской гу­бер­ни­ях), главный ди­рек­тор Ме­же­вой кан­це­ля­рии (с 1804 года); Ми­ха­ил Алек­сее­вич [8(19).10.1764-25.11(07.12).1842], российский военный и государственный дея­тель, действительный тайный советник (1828), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов (с 1788 года адъ­ю­тант свет­лей­ше­го князя Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, от­ли­чил­ся при штур­ме Оча­ко­ва в 1788 году, на­гра­ж­дён в 1802 году ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года , русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года и русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов; генерал-кригс-ко­мис­сар (1805-1808), се­на­тор (с 1810 года), главный ди­рек­тор Государственной ко­мис­сии по­га­ше­ния дол­гов (1810-1817) и ди­рек­тор Департамента внеш­ней тор­гов­ли (1811-1823) Министерства фи­нан­сов; член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми (1826).

Ис­точники:

Ле­ва­шов П.А. По­ден­ные за­пис­ки не­ко­то­рых про­из­ше­ст­вий во вре­мя про­шед­шей с тур­ка­ми вой­ны от дня объ­яв­ле­ния оной по 1773 год. СПб., 1790;

[Пись­ма П. А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го А. М. Об­рес­ко­ву] // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1865. Кн. 2;

«Ска­ски» ели­за­ве­тин­ской Рос­сии / Публ. К. А. Пи­са­рен­ко // Рос­сий­ский ар­хив. Ис­то­рия Оте­че­ст­ва в сви­де­тель­ст­вах и до­ку­мен­тах XVIII–XX вв. М., 2007. Вып. 15.