ОБРЕХТ ЯКОБ

ОБРЕХТ ЯКОБ - фламандский композитор, крупный представитель нидерландской школы.

В на­ча­ле карь­е­ры был бли­зок к бур­гунд­ско­му дво­ру (где ра­бо­тал его отец, тру­бач Вил­лем Хоб­рехт) и по­зна­ко­мил­ся с А. Бю­нуа (влия­ние по­след­не­го про­сле­жи­ва­ет­ся в ран­них со­чи­не­ни­ях Обрехта). Был учи­те­лем му­зы­ки Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го и, воз­мож­но, в 1470-е годы жил в Ут­рех­те или Маа­ст­рих­те. В 1480-1484 годах ре­гент церкви Святой Гер­тру­ды в Бер­ге­не-оп-Зом (Бра­бант). В 1484-1485 годах ру­ко­во­дил пев­че­ской шко­лой ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Кам­бре, в 1485-1491 и 1498-1500 годах стар­ший пев­чий (succentor) ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Святого До­на­тиа­на в Брюг­ге. В 1487-1488 годах со­вер­шил пер­вую по­езд­ку ко дво­ру гер­цо­га д’Эсте в Фер­ра­ре. За­ни­мал ру­ко­во­дя­щие музыкальные долж­но­сти в церк­вах Флан­д­рии: в 1492-1497 и 1501-1503 годах в со­бо­ре Ан­твер­пен­ской Бо­го­ма­те­ри, в 1497-1498 годах в Бер­ге­не-оп-Зом. С сентября 1504 года ка­пель­мей­стер при дво­ре Эр­ко­ле I д’Эсте в Фер­ра­ре (за­ни­мал эту вы­со­ко­оп­ла­чи­вае­мую долж­ность по­сле Жос­ке­на Де­пре). Умер во вре­мя эпи­де­мии чу­мы.

Как ком­по­зи­тор Обрехт по­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние уже при жиз­ни, вос­тор­жен­ный от­клик о его му­зы­ке ос­та­вил в начале 1480-х годов И. Тинк­то­рис. Спе­ци­фи­ку его музыкального сти­ля опи­сал Г. Гла­ре­ан в трак­та­те «До­де­ка­хорд» (1539): в про­ти­во­по­лож­ность Жос­ке­ну Де­пре - вы­даю­ще­му­ся но­ва­то­ру, стра­ст­но­му лю­би­те­лю «ди­ко­вин­ки» (raritas), «все со­чи­не­ния Об­рех­та от­ли­ча­ют­ся див­ным ве­ли­чи­ем и склон­но­стью к уме­рен­но­сти» (mediocritas), на­пи­са­ны «та­лант­ли­во, но без при­крас».

Основная часть на­сле­дия Обрехта - 28 месс, пре­имущественно 4-го­лос­ных (ещё не­сколь­ко месс современные ис­сле­до­ва­те­ли при­пи­сы­ва­ют ему на ос­но­ва­нии тек­сто­ло­гического и сти­ли­стического ана­ли­за). В ка­че­ст­ве кан­тус фир­мус в со­от­вет­ст­вии с тра­ди­ци­ей сво­его вре­ме­ни Обрехт ис­поль­зо­вал об­ще­из­ве­ст­ные цер­ков­ные рас­пе­вы (смотри в статье Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ) и (ча­ще) свет­ские пес­ни: «Во­ору­жён­ный че­ло­век» (франц. «L’homme armé»), «Зло­сча­ст­ная судь­ба» (итал. «Fortuna desperata»), «При­шло ко мне не­сча­стье» (франц. «Malheur me bat»), «О неж­ная [де­ва] Ма­рия» (нем. «Maria zart»), бо­го­ро­дич­ный ан­ти­фон «К Тво­ей за­щи­те [при­бе­га­ем]» (лат. «Sub tuum praesi­di­um») и др. Из двух при­над­ле­жа­щих Обрехту «Месс мно­гих пе­сен» (единственное число - Missa plu­ri­morum carminum) осо­бен­но ин­те­рес­на пер­вая: в ней Обрехт ис­поль­зо­вал музыкальные те­мы 22 со­чи­не­ний других ав­то­ров. Мес­сы Обрехта, об­раз­цо­вые с точ­ки ком­по­зи­ци­он­ной тех­ни­ки ни­дерландской шко­лы, со­дер­жат ши­ро­кий спектр приё­мов рит­ми­че­ской и ме­ло­диче­ской раз­ра­бот­ки те­ма­тического ма­те­риа­ла (мен­зу­ра­ли­за­ция, увеличение, сег­мен­ти­ро­ва­ние, ка­но­ническая ими­та­ция, об­ра­ще­ние, ра­ко­ход, ра­ко­ход­ная ин­вер­сия). Слож­но­сти по­ли­фо­ни­че­ской тех­ни­ки Обрехта ком­пен­си­ру­ют­ся уме­рен­но­стью его гар­мо­ни­че­ско­го язы­ка, с яв­но вы­ра­жен­ным стрем­ле­ни­ем к «ан­гель­ско­му бла­го­зву­чию», ко­то­рое дос­ти­га­ет­ся со­блю­де­ни­ем пра­вил стро­го­го сти­ля. Фор­ма­ли­за­ция профессионального мас­тер­ст­ва в зре­лых со­чи­не­ни­ях Обрехта при­ве­ла к чрез­вы­чай­но­му уве­ли­че­нию мас­шта­бов це­ло­го (например, мес­са «Maria zart» в современной аудио­за­пи­си длит­ся около 70 мин) и ещё боль­ше­му куль­ти­ви­ро­ва­нию ста­ти­че­ско­го «бла­го­зву­чия», что за­труд­ня­ет не­по­сред­ст­вен­ное вос­при­ятие му­зы­ки. Обрехт - ав­тор мно­го­го­лос­ных со­чи­не­ний на тек­сты оф­фи­ция (в том числе Маг­ни­фи­ка­та и «Be­ne­di­ca­mus») и около 30 мо­те­тов, главным образом 4-го­лос­ных: «Ра­дуй­ся, Ца­ри­ца» («Sal­ve Re­gina»; из трёх мо­те­тов Обрехта на текст это­го ан­ти­фо­на наи­бо­лее из­вес­тен 6-го­лос­ный), «Ра­дуй­ся, Крест» («Salve crux»), «Те­перь вос­хва­лим Гос­по­да» («Laudemus nunc Dominum»), «По­ща­ди, Гос­по­ди» («Parce Domine») и др. Сре­ди не­мно­го­численных со­хра­нив­ших­ся свет­ских со­чи­не­ний Обрехта - пес­ни на итальянские, французские и фламандские сти­хи.