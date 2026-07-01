ОБРЕХТ ЯКОБ
ОБРЕХТ ЯКОБ - фламандский композитор, крупный представитель нидерландской школы.
В начале карьеры был близок к бургундскому двору (где работал его отец, трубач Виллем Хобрехт) и познакомился с А. Бюнуа (влияние последнего прослеживается в ранних сочинениях Обрехта). Был учителем музыки Эразма Роттердамского и, возможно, в 1470-е годы жил в Утрехте или Маастрихте. В 1480-1484 годах регент церкви Святой Гертруды в Бергене-оп-Зом (Брабант). В 1484-1485 годах руководил певческой школой кафедрального собора в Камбре, в 1485-1491 и 1498-1500 годах старший певчий (succentor) кафедрального собора Святого Донатиана в Брюгге. В 1487-1488 годах совершил первую поездку ко двору герцога д’Эсте в Ферраре. Занимал руководящие музыкальные должности в церквах Фландрии: в 1492-1497 и 1501-1503 годах в соборе Антверпенской Богоматери, в 1497-1498 годах в Бергене-оп-Зом. С сентября 1504 года капельмейстер при дворе Эрколе I д’Эсте в Ферраре (занимал эту высокооплачиваемую должность после Жоскена Депре). Умер во время эпидемии чумы.
Как композитор Обрехт получил широкое признание уже при жизни, восторженный отклик о его музыке оставил в начале 1480-х годов И. Тинкторис. Специфику его музыкального стиля описал Г. Глареан в трактате «Додекахорд» (1539): в противоположность Жоскену Депре - выдающемуся новатору, страстному любителю «диковинки» (raritas), «все сочинения Обрехта отличаются дивным величием и склонностью к умеренности» (mediocritas), написаны «талантливо, но без прикрас».
Основная часть наследия Обрехта - 28 месс, преимущественно 4-голосных (ещё несколько месс современные исследователи приписывают ему на основании текстологического и стилистического анализа). В качестве кантус фирмус в соответствии с традицией своего времени Обрехт использовал общеизвестные церковные распевы (смотри в статье Григорианский хорал) и (чаще) светские песни: «Вооружённый человек» (франц. «L’homme armé»), «Злосчастная судьба» (итал. «Fortuna desperata»), «Пришло ко мне несчастье» (франц. «Malheur me bat»), «О нежная [дева] Мария» (нем. «Maria zart»), богородичный антифон «К Твоей защите [прибегаем]» (лат. «Sub tuum praesidium») и др. Из двух принадлежащих Обрехту «Месс многих песен» (единственное число - Missa plurimorum carminum) особенно интересна первая: в ней Обрехт использовал музыкальные темы 22 сочинений других авторов. Мессы Обрехта, образцовые с точки композиционной техники нидерландской школы, содержат широкий спектр приёмов ритмической и мелодической разработки тематического материала (мензурализация, увеличение, сегментирование, каноническая имитация, обращение, ракоход, ракоходная инверсия). Сложности полифонической техники Обрехта компенсируются умеренностью его гармонического языка, с явно выраженным стремлением к «ангельскому благозвучию», которое достигается соблюдением правил строгого стиля. Формализация профессионального мастерства в зрелых сочинениях Обрехта привела к чрезвычайному увеличению масштабов целого (например, месса «Maria zart» в современной аудиозаписи длится около 70 мин) и ещё большему культивированию статического «благозвучия», что затрудняет непосредственное восприятие музыки. Обрехт - автор многоголосных сочинений на тексты оффиция (в том числе Магнификата и «Benedicamus») и около 30 мотетов, главным образом 4-голосных: «Радуйся, Царица» («Salve Regina»; из трёх мотетов Обрехта на текст этого антифона наиболее известен 6-голосный), «Радуйся, Крест» («Salve crux»), «Теперь восхвалим Господа» («Laudemus nunc Dominum»), «Пощади, Господи» («Parce Domine») и др. Среди немногочисленных сохранившихся светских сочинений Обрехта - песни на итальянские, французские и фламандские стихи.