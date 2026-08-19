ОБРЕГОН АЛЬВАРО
ОБРЕГОН АЛЬВАРО - государственный, политический и военный деятель Мексики, генерал (1913).
Выходец из крестьянской семьи, специального образования не имел. В 1911 году назначен главой муниципалитета Уатабампо. В первые два года Мексиканской революции 1910-1917 годов не принимал в ней активного участия, впоследствии встал на сторону конституционного правительства Ф.И. Мадеро. Одержал ряд побед, в 1913 году возглавил военный корпус конституционалистов, дислоцировавшийся на северо-востоке страны. Обладал блестящими качествами стратега, был признан лучшим среди всех мексиканских полководцев эпохи революции. В период с апреля по июнь 1915 года нанёс решающие поражения крестьянским отрядам Ф. Вильи. 2 августа 1915 года захватил Мехико, после чего предложил В.Г. Каррансе разместить там конституционное правительство. 12 октября 1915 года назначен министром обороны. В 1920 году участвовал в свержении Каррансы; 5 сентября 1920 года избран президентом Мексики (вступил в должность 1 декабря 1920 года). В годы пребывания у власти в 1920-1924 годах осуществил ряд важных преобразований. При Обрегоне было создано Министерство образования во главе с известным мексиканским философом Х. Васконселосом; началось проведение аграрной реформы, в ходе которой часть крестьян получила земельные наделы. В 1924 году Мексика первой среди латино-американских государств установила дипломатические отношения с СССР. В 1928 году Обрегон вновь победил на президентских выборах. Убит религиозным фанатиком до вступления в должность.