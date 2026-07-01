ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - российская певица, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1990).
В 1964 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу А.А. Григорьевой. Первые премии международных конкурсов имени П.И. Чайковского в Москве и имени Ф. Виньяса в Барселоне (обе 1970 года). Дебютировала как оперная певица в 1963 году на сцене московского Большого театра в партии Марины Мнишек («Борис Годунов» М.П. Мусоргского). С 1964 года солистка этого театра, среди лучших партий: Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Любаша («Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова), Женя Комелькова («Зори здесь тихие…» К.В. Молчанова), Фроська, Элен Безухова («Семён Котко», «Война и мир» С.С. Прокофьева), Графиня («Пиковая дама» П.И. Чайковского). Режиссёр и исполнительница роли Шарлотты в опере «Вертер» Ж. Массне (1986, Большой театр, дирижёр - её муж А.М. Жюрайтис). Гастролировала в крупнейших театрах мира: «Ла Скала» (Милан, с 1964 года), Опере Сан-Франциско (1975, Азучена в «Трубадуре» Дж. Верди, вместе с Л. Паваротти и Дж. Сазерленд), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк; Амнерис в опере «Аида» Верди, 1976; Далила в опере «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, 1977), «Ковент-Гардене» (Лондон, с 1981 года) и др. В концертном репертуаре особое место занимают сочинения Г.В. Свиридова, вместе с которым Образцова много выступала (композитор аккомпанировал ей на фортепиано). Длительное время Образцова выступала с концертмейстером В.Н. Чачавой. Снялась в роли Сантуцци в фильме-опере «Сельская честь» (1982, режиссер Ф. Дзеффирелли), в главной роли в советском музыкальном т/ф «Весёлая вдова» и др. О творчестве Образцовой сняты документальные фильмы: «Елена Образцова поёт романсы и песни Георгия Свиридова», «Моя Кармен» (оба 1977 года), «Поёт Елена Образцова» (1980).
В 1973-1994 годах преподавала в Московской консерватории (профессор с 1984 года). В 1996 году в Санкт-Петербурге учреждён Культурный центр, в 1999 году - Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. В 2007-2008 годах Образцова - художественный руководитель оперы Михайловского театра (Санкт-Петербург).
Ленинская премия (1976), Государственная премия РСФСР (1973). Награждена орденом Ленина (1990).