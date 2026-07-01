ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - российская певица, народный артист СССР (1976), Ге­рой Социалистического Тру­да (1990).

В 1964 году окон­чи­ла Ле­нинградскую консерваторию по клас­су А.А. Гри­горь­е­вой. Пер­вые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов имени П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве и имени Ф. Винь­я­са в Бар­се­ло­не (обе 1970 года). Де­бю­ти­ро­ва­ла как опер­ная пе­ви­ца в 1963 году на сце­не московского Боль­шо­го те­ат­ра в пар­тии Ма­ри­ны Мни­шек («Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го). С 1964 года со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра, сре­ди луч­ших пар­тий: Кар­мен («Кар­мен» Ж. Би­зе), Лю­ба­ша («Цар­ская не­вес­та» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Же­ня Ко­мель­ко­ва («Зо­ри здесь ти­хие…» К.В. Мол­ча­но­ва), Фрось­ка, Элен Бе­зу­хо­ва («Се­мён Кот­ко», «Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва ), Гра­фи­ня («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го). Ре­жис­сёр и ис­пол­ни­тель­ни­ца ро­ли Шар­лот­ты в опе­ре «Вер­тер» Ж. Масс­не (1986, Боль­шой те­атр, ди­ри­жёр - её муж А.М. Жю­рай­тис). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: «Ла Ска­ла» (Ми­лан, с 1964 года), Опе­ре Сан-Фран­ци­ско (1975, Азу­че­на в «Тру­ба­ду­ре» Дж. Вер­ди, вме­сте с Л. Па­ва­рот­ти и Дж. Са­зер­ленд), «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк; Ам­не­рис в опе­ре «Аи­да» Вер­ди, 1976; Да­ли­ла в опе­ре «Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са, 1977), «Ко­вент-Гар­де­не» (Лон­дон, с 1981 года) и др. В кон­церт­ном ре­пер­туа­ре осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют со­чи­не­ния Г.В. Сви­ри­до­ва, вме­сте с ко­то­рым Образцова мно­го вы­сту­па­ла (ком­по­зи­тор ак­ком­па­ни­ро­вал ей на фортепиано). Дли­тель­ное вре­мя Образцова вы­сту­па­ла с кон­церт­мей­сте­ром В.Н. Ча­ча­вой. Сня­лась в ро­ли Сан­туц­ци в филь­ме-опе­ре «Сель­ская честь» (1982, режиссер Ф. Дзеф­фи­рел­ли), в главной ро­ли в советском музыкальном т/ф «Ве­сё­лая вдо­ва» и др. О твор­че­ст­ве Образцовой сня­ты до­ку­мен­таль­ные филь­мы: «Еле­на Об­раз­цо­ва по­ёт ро­ман­сы и пес­ни Ге­ор­гия Сви­ри­до­ва», «Моя Кар­мен» (оба 1977 года), «По­ёт Еле­на Об­раз­цо­ва» (1980).

В 1973-1994 годах пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (профессор с 1984 года). В 1996 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге уч­ре­ж­дён Куль­тур­ный центр, в 1999 году - Ме­ж­ду­народный кон­курс мо­ло­дых опер­ных пев­цов Еле­ны Об­раз­цо­вой. В 2007-2008 годах Образцова - художественный руководитель опе­ры Ми­хай­лов­ско­го те­ат­ра (Санкт-Пе­тер­бург).

Ле­нин­ская премия (1976), Государственная премия РСФСР (1973). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1990).