ОБРАЗ ПЕТРА I В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Образ Петра в отечественной культуре

Образ Петра I получил ярчайшее воплощение в отечественной литературе, скульптуре, театре, живописи, кино. Его неординарный облик был запечатлен художниками А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.И. Суриковым, В.А. Серовым. Жизнь и деятельность Петра были описаны писателями в повестях и романах. Мир увидел такие произведения, как «Петр Первый» (А.Н. Толстой), «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра Великого» (А.С. Пушкин), «Петр и Алексей» (Д.С. Мережковский).

Память о великом государе хранят многочисленные памятники в Петербурге («Медный всадник» Э.М. Фальконе, бронзовая статуя Б.К. Растрелли, бронзовая сидячая скульптура в Петропаловской крепости, выполненная М.М. Шемякиным), а также в Архангельске, Таганроге, Петродворце (М.М. Антокольский), Туле, Петрозаводске (И.Н. Шредер и И.А. Монигетти), Москве (З. Церетели). Открыты мемориальные дома-музеи Петра I в таких городах, как Ленинград, Таллин, Переславль-Залесский, Вологда, Лиепая.

Образ Петра I не раз использовался в кинематографе. Были сняты такие фильмы, как «Царевич Алексей» (1918), «Петр Первый» (1937), «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970), «Табачный капитан» (1972), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Юность Петра» (1980), «В начале славных дел» (1980), «Россия молодая» (1982), «Дмитрий Кантемир», «Царевич Алексей» (1997), «Тайны дворцовых переворотов. Завещание императора» (2000), «Петр Первый. Завещание» (2011).

Образ Петра в скульптуре

Петру Великому воздвигнуты памятники в разных уголках России и европейских стран. Наиболее известный памятник – «Медный всадник» на Сенатской площади Санкт-Петербурга, отлитый из бронзы скульптором Э.М. Фальконе и открытый 7 (18) августа 1782 г.

По приказу императора Павла I в 1800 г. перед Михайловским замком был установлен памятник Петру I с надписью «Прадеду Правнук». Петр I предстал в виде римского императора, сидящего на коне и сжимающего в правой руке жезл полководца.

В ознаменование 300-летия российского флота в 1997 г. был открыт памятник Петру I, воздвигнутый по заказу Правительства Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Автор – скульптор З.К. Церетели. Общая высота памятника составляет 98 метров, высота фигуры Петра – 18 м.

Российский скульптор М.М. Шемякин создал несколько памятников Петру Великому. Один из них – памятник Петру I в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга (1991) – одна из главных достопримечательностей города, другой – памятник Петру Первому в Дептфорде (Лондоне) (2001). Еще один памятник – «Царская прогулка» (2003) стоит в Стрельне близ Санкт-Петербурга и изображает императора, направляющегося к заливу вместе с супругой и охотничьими собаками.

Образ Петра в живописи

И.Н. Никитин – любимый художник Петра I – оставил миру портреты Петра. Однако перед зрителями престает не могущественный реформатор, а обычный человек, со свойственной ему усталостью, мягкостью. Картина «Петр I на смертном ложе» (1725) передает всю человечность императора.

Всемирно известно полотно русского художника Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Лейтмотив – Петр I, ломая прежний порядок, строит новое государство.

Художник-передвижник В.А. Серов посвятил образу российского императора несколько картин: «Петр I на псовой охоте» (1902), «Петр I» (1907). Изображая Петра, шагающего навстречу ветру, и его свиту, комично пригибающуюся под порывами воздушных масс, художник в картине «Петр I» показал всю мощь и величие российского императора.