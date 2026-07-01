ОБРАЙЕН ДЖЕЙМС
ОБРАЙЕН ДЖЕЙМС - один из лидеров чартистского движения в Великобритании.
Из семьи ирландского торговца. Изучал право в Тринити-колледже (1822-1825) и Кингс-иннс (1825-1829) в Дублине. С 1829 года проживал в Лондоне, где сблизился с чартистами (Г. Хантом, Ф. О’Коннором и др.). С 1830-х годов сотрудничал с рядом радикальных газет («Midland Representative and Birmingham Herald», «Poor Man’s Guardian»), редактировал чартистские периодические издания («National Reformer» в 1837 году, 1845-1846; «Operative» в 1838-1839 годах). Стремился теоретически и исторически обосновать требования чартистов. В 1836 году присоединился к Лондонской ассоциации рабочих. В чартистском движении занимал умеренные позиции, насильственные действия рассматривал только как средство самообороны. Изучая Французскую революцию XVIII века, издавал переводы сочинений Г. Бабёфа и Ф. Буонарроти. Рукописи его собственного труда о революции были изъяты властями в 1838 году. В апреле 1840 года арестован и приговорён к 18-месячному заключению. После освобождения (сентябрь 1841 года) выступил за участие чартистских кандидатов в парламентских выборах, тогда как О’Коннор придерживался тактики давления на парламент извне. После Ирландского восстания 1848 года отказался от революционных методов борьбы в пользу постепенных реформ. В 1850 году основал Национальную лигу реформ, которая впоследствии присоединилась к Интернационалу 1-му. Будучи сторонником Р. Оуэна, О’Брайен полагал, что осуществление его социалистических идеалов возможно после полного изменения политических учреждений. Средствами достижения социального равенства считал национализацию земли путём выкупа, предоставление государственного кредита, денежную реформу.
Сочинения:
The life and character of M. Robespierre. L., 1837. Vol. 1;
The rise, progress, and phases of human slavery. L., 1885.