ОБРАЙЕН ДЖЕЙМС

ОБРАЙЕН ДЖЕЙМС - один из ли­де­ров чар­тист­ско­го движе­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Из се­мьи ирландского тор­гов­ца. Изу­чал пра­во в Три­ни­ти-кол­лед­же (1822-1825) и Кингс-иннс (1825-1829) в Дуб­ли­не. С 1829 года про­жи­вал в Лон­до­не, где сбли­зил­ся с чар­ти­ста­ми (Г. Хан­том, Ф. О’Коннором и др.). С 1830-х годов со­труд­ни­чал с ря­дом ра­ди­каль­ных га­зет («Midland Representative and Birmingham Herald», «Poor Man’s Guardian»), ре­дак­ти­ро­вал чар­ти­ст­ские пе­рио­дические из­да­ния («National Reformer» в 1837 году, 1845-1846; «Operative» в 1838-1839 годах). Стре­мил­ся тео­ре­ти­че­ски и ис­то­ри­че­ски обос­но­вать тре­бо­ва­ния чар­ти­стов. В 1836 году при­сое­ди­нил­ся к Лон­дон­ской ас­со­циа­ции ра­бо­чих. В чар­ти­ст­ском дви­же­нии за­ни­мал уме­рен­ные по­зи­ции, на­сильственные дей­ст­вия рас­смат­ри­вал толь­ко как сред­ст­во са­мо­обо­ро­ны. Изу­чая Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века , из­да­вал пе­ре­во­ды со­чи­не­ний Г. Ба­бё­фа и Ф. Буо­нар­ро­ти. Ру­ко­пи­си его собственного тру­да о ре­во­лю­ции бы­ли изъ­я­ты вла­стя­ми в 1838 году. В апреле 1840 года аре­сто­ван и при­го­во­рён к 18-ме­сяч­но­му за­клю­че­нию. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния (сентябрь 1841 года) вы­сту­пил за уча­стие чар­ти­ст­ских кан­ди­да­тов в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, то­гда как О’Коннор при­дер­жи­вал­ся так­ти­ки дав­ле­ния на пар­ла­мент из­вне. По­сле Ирландского вос­ста­ния 1848 года от­ка­зал­ся от ре­во­люционных ме­то­дов борь­бы в поль­зу по­сте­пен­ных ре­форм. В 1850 году ос­но­вал Национальную ли­гу ре­форм, ко­то­рая впо­след­ст­вии при­сое­ди­ни­лась к Ин­тер­на­цио­на­лу 1-му. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком Р. Оу­эна , О’Брайен по­ла­гал, что осу­ще­ст­в­ле­ние его со­циа­ли­стических идеа­лов воз­мож­но по­сле пол­но­го из­ме­не­ния по­ли­тических уч­ре­ж­де­ний. Сред­ст­ва­ми дос­ти­же­ния со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва счи­тал на­цио­на­ли­за­цию зем­ли пу­тём вы­ку­па, пре­дос­тав­ле­ние государственного кре­ди­та, де­неж­ную ре­фор­му.

Сочинения:

The life and character of M. Robespierre. L., 1837. Vol. 1;

The rise, progress, and phases of human slavery. L., 1885.