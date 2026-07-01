ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния.

Обращение граждан, иных ин­ди­ви­дов, их групп, объ­е­ди­не­ний к ор­га­нам пуб­лич­ной вла­сти из­вест­ны с дав­них вре­мён, ко­гда под­дан­ные об­ра­ща­лись с че­ло­бит­ны­ми к князь­ям и мо­нар­хам . Не­ред­ко это счи­та­лось по­след­ней воз­мож­но­стью до­бить­ся спра­вед­ли­во­сти. Ко­гда поя­ви­лись пер­вые вы­бор­ные пар­ла­мен­ты, имен­но они ста­ли рас­смат­ри­вать­ся как пред­ста­ви­тель­ст­во на­ро­да, и под­дан­ные (за­тем - гра­ж­да­не го­су­дар­ст­ва) в осо­бых слу­ча­ях ста­ли об­ра­щать­ся к ним. Так воз­ник­ло пра­во пе­ти­ций, ко­то­рое за­тем по­лу­чи­ло бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние. В современном ми­ре пра­во обращения граждан к ор­га­нам го­су­дар­ст­ва и долж­но­ст­ным ли­цам во мно­гих стра­нах су­ще­ст­ву­ет по обы­чаю, как са­мо со­бой ра­зу­мею­щее­ся. В не­ко­то­рых стра­нах обращение граждан уре­гу­ли­ро­ва­но специальными за­ко­на­ми и име­ет свои­ми ад­ре­са­та­ми все ор­га­ны пуб­лич­ной вла­сти и долж­но­ст­ных лиц (не толь­ко го­су­дар­ст­ва, но так­же субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­но­мий, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния).

В Российской Фе­де­ра­ции гра­ж­да­не име­ют пра­во об­ра­щать­ся лич­но, а так­же на­прав­лять ин­ди­ви­ду­аль­ные и кол­лек­тив­ные об­ра­ще­ния в государственные ор­га­ны и ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (статья 33 Кон­сти­ту­ции РФ). Дей­ст­ву­ет Фе­де­раль­ный за­кон «О по­ряд­ке рас­смот­ре­ния об­ра­ще­ний гра­ж­дан РФ» (2006), ко­то­рым ре­гу­ли­ру­ют­ся все ин­ди­ви­ду­аль­ные и кол­лек­тив­ные обращения граждан в уст­ной, письменной, элек­трон­ной и иной фор­ме в государственные ор­га­ны (ор­га­ны субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции рас­смат­ри­ва­ют­ся стать­я­ми 5, 77 и др. Кон­сти­ту­ции РФ как го­су­дар­ст­вен­ные) и ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, вклю­чая об­ра­ще­ния иностранных гра­ж­дан и лиц без гра­ж­дан­ст­ва (за ис­клю­че­ни­ем об­ра­ще­ний, для ко­то­рых за­ко­ном или ме­ж­ду­народным до­го­во­ром ус­та­нов­лен осо­бый по­ря­док). Субъ­ек­ты Фе­де­ра­ции свои­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми мо­гут ус­та­нав­ли­вать по­ло­же­ния, на­прав­лен­ные на за­щи­ту пра­ва гра­ж­дан на об­ра­ще­ние, в том числе обес­пе­чи­вать до­пол­нительные га­ран­тии пра­ва гра­ж­дан на об­ра­ще­ние. Пра­во на об­ра­ще­ние ли­ца реа­ли­зу­ют сво­бод­но, но ис­поль­зо­ва­ние это­го пра­ва не долж­но на­ру­шать пра­ва и сво­бо­ды других лиц.

Пись­мен­ные обращения граждан под­ле­жат обя­зательной ре­ги­ст­ра­ции и рас­смат­ри­ва­ют­ся в ус­та­нов­лен­ный за­ко­ном срок. Рас­смот­ре­ние обращения граждан осу­ще­ст­в­ля­ет­ся бес­плат­но. При рас­смот­ре­нии обращения граждан не до­пус­ка­ет­ся раз­гла­ше­ние све­де­ний, со­дер­жа­щих­ся в нём, а так­же све­де­ний, ка­саю­щих­ся ча­ст­ной жиз­ни гра­ж­да­ни­на, без его со­гла­сия.

Ор­га­ны пуб­лич­ной вла­сти обес­пе­чи­ва­ют объ­ек­тив­ное рас­смот­ре­ние об­ра­ще­ния с уча­сти­ем на­пра­вив­ше­го его гра­ж­да­ни­на; при­ни­ма­ют ме­ры, на­прав­лен­ные на вос­ста­нов­ле­ние или за­щи­ту на­ру­шен­ных прав, сво­бод и за­кон­ных ин­те­ре­сов гра­ж­да­ни­на; да­ют письменный от­вет по су­ще­ст­ву по­став­лен­ных в об­ра­ще­нии во­про­сов, уве­дом­ля­ют гра­ж­да­ни­на о на­прав­ле­нии его об­ра­ще­ния на рас­смот­ре­ние в другой государственный ор­ган, ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния или ино­му долж­но­ст­но­му ли­цу в со­от­вет­ст­вии с их ком­пе­тен­ци­ей. За­ко­ном ус­та­нов­лен ис­чер­пы­ваю­щий пе­ре­чень обращений граждан, ко­то­рые не под­ле­жат рас­смот­ре­нию (например, ано­ним­ные об­ра­ще­ния, за ис­клю­че­ни­ем со­об­ще­ний о пре­сту­п­ле­ни­ях ли­бо об уг­ро­зе государственной или общественной безо­пас­но­сти, об­ра­ще­ния, по ко­то­рым вы­не­се­ны су­деб­ные ре­ше­ния, об­ра­ще­ния, со­дер­жа­щие кле­ве­ту, ос­корб­ле­ния и уг­ро­зы в ад­рес государственных ор­га­нов, орга­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и их долж­но­ст­ных лиц или других гра­ж­дан, по­втор­ные об­ра­ще­ния, ес­ли в них не при­во­дят­ся но­вые до­во­ды или об­стоя­тель­ст­ва, а по пре­ды­ду­щим об­ра­ще­ни­ям дава­лись письменные от­ве­ты). Гра­ж­да­нин име­ет пра­во на воз­ме­ще­ние убыт­ков и ком­пен­са­цию мо­раль­но­го вре­да, при­чи­нён­ных не­за­кон­ным дей­ст­ви­ем (без­дей­ст­ви­ем) государственного ор­га­на, ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния или долж­но­ст­но­го ли­ца при рас­смот­ре­нии об­ра­ще­ния, по ре­ше­нию су­да. В слу­чае, ес­ли гра­ж­да­нин ука­зал в об­ра­ще­нии за­ве­до­мо лож­ные све­де­ния, рас­хо­ды, по­не­сён­ные в свя­зи с его рас­смот­ре­ни­ем государственным ор­га­ном, ор­га­ном ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния или долж­но­ст­ным ли­цом, мо­гут быть взы­ска­ны с дан­но­го гра­ж­да­ни­на по ре­ше­нию су­да.

Уст­ные обращения граждан. В ор­га­нах пуб­лич­ной вла­сти долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми пре­ду­смот­ре­ны ча­сы лич­но­го приё­ма гра­ж­дан. При лич­ном приё­ме гра­ж­да­нин предъ­яв­ля­ет до­ку­мент, удо­сто­ве­ряю­щий его лич­ность. Со­дер­жа­ние уст­но­го обращения граждан за­но­сит­ся в кар­точ­ку лич­но­го приё­ма. Ес­ли из­ло­жен­ные в уст­ном об­ра­ще­нии фак­ты и об­стоя­тель­ст­ва яв­ля­ют­ся оче­вид­ны­ми и не тре­бу­ют до­пол­нительной про­вер­ки, от­вет на об­ра­ще­ние с со­гла­сия гра­ж­да­ни­на мо­жет быть дан уст­но в хо­де лич­но­го приё­ма, в ос­таль­ных слу­ча­ях да­ёт­ся письменный от­вет по су­ще­ст­ву по­став­лен­ных в об­ра­ще­нии во­про­сов.

Государственные ор­га­ны, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния не­сут от­вет­ст­вен­ность за на­ру­ше­ние за­ко­на об об­ра­ще­ни­ях гра­ж­дан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)