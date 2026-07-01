ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.
Обращение граждан, иных индивидов, их групп, объединений к органам публичной власти известны с давних времён, когда подданные обращались с челобитными к князьям и монархам. Нередко это считалось последней возможностью добиться справедливости. Когда появились первые выборные парламенты, именно они стали рассматриваться как представительство народа, и подданные (затем - граждане государства) в особых случаях стали обращаться к ним. Так возникло право петиций, которое затем получило более широкое распространение. В современном мире право обращения граждан к органам государства и должностным лицам во многих странах существует по обычаю, как само собой разумеющееся. В некоторых странах обращение граждан урегулировано специальными законами и имеет своими адресатами все органы публичной власти и должностных лиц (не только государства, но также субъектов Федерации, территориальных автономий, местного самоуправления).
В Российской Федерации граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (статья 33 Конституции РФ). Действует Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (2006), которым регулируются все индивидуальные и коллективные обращения граждан в устной, письменной, электронной и иной форме в государственные органы (органы субъектов Федерации рассматриваются статьями 5, 77 и др. Конституции РФ как государственные) и органы местного самоуправления, включая обращения иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением обращений, для которых законом или международным договором установлен особый порядок). Субъекты Федерации своими правовыми актами могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе обеспечивать дополнительные гарантии права граждан на обращение. Право на обращение лица реализуют свободно, но использование этого права не должно нарушать права и свободы других лиц.
Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации и рассматриваются в установленный законом срок. Рассмотрение обращения граждан осуществляется бесплатно. При рассмотрении обращения граждан не допускается разглашение сведений, содержащихся в нём, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.
Органы публичной власти обеспечивают объективное рассмотрение обращения с участием направившего его гражданина; принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Законом установлен исчерпывающий перечень обращений граждан, которые не подлежат рассмотрению (например, анонимные обращения, за исключением сообщений о преступлениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности, обращения, по которым вынесены судебные решения, обращения, содержащие клевету, оскорбления и угрозы в адрес государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц или других граждан, повторные обращения, если в них не приводятся новые доводы или обстоятельства, а по предыдущим обращениям давались письменные ответы). Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причинённых незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесённые в связи с его рассмотрением государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.
Устные обращения граждан. В органах публичной власти должностными лицами предусмотрены часы личного приёма граждан. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения граждан заносится в карточку личного приёма. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма, в остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Государственные органы, органы местного самоуправления несут ответственность за нарушение закона об обращениях граждан.