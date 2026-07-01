ОБРАДОВИЧ ДОСИФЕЙ
ОБРАДОВИЧ ДОСИФЕЙ - сербский просветитель, писатель, политический деятель.
Из семьи ремесленника, при рождении получил имя Димитрий. Рано осиротел и был отдан в ученики к ткачу в городе Тимишоара. В 1757 году ушёл в монастырь Хопово (область Срем), где принял монашество с именем Досифей и под влиянием игумена Теодора (Милутиновича) занялся самообразованием. После ссоры с братией в ноябре 1760 года бежал из монастыря, намереваясь продолжить обучение в России. Чтобы скопить денег на дорогу, работал учителем в Далмации, где освоил латынь и итальянский язык. В 1763 году рукоположен в иеромонахи митрополитом Черногорским Василием (Петровичем Негошем; смотри Негоши). В 1765 году написал свой первый литературный труд - рукописное учебное пособие «Буквица» для дочери священника Симича. Подрабатывая как домашний учитель, много путешествовал по Турции, Италии, посетил остров Корфу, Триест, Вену, Константинополь, Яссы. Овладел греческим, французским и немецким языками. В 1766-1768 годах продолжил своё образование в греческой духовной школе в Смирне (Измир), в 1782-1784 годах - в университетах Галле и Лейпцига. Изучал философию, теологию, математику и физику. В 1779 году в качестве учителя итальянского языка путешествовал с российским архимандритом Варлаамом по Италии. Автор первых произведений светского содержания на сербском языке, изданных во время учёбы в Лейпциге, в кириллической типографии И. Брейткопфа: автобиографического романа «Жизнь и приключения…» («Живот и прикључениjа…»), «Послание Харлампию» («Писмо Харалампиjy») (оба 1783 года), нравоучительной книги «Советы здравого разума» («Совэ ти здравого разума», 1784). Затем вновь путешествовал по Европе (побывал во Франции и Англии), в конце 1787 года по приглашению генерала С.Г. Зорича, обещавшего открыть типографию в Шклове, выехал в Россию, где провёл полгода в его имении в Могилёвской губернии. Переводил произведения европейской литературы: «Слово поучительное» Г.И. Цолликофера («Слово поучително», 1784), басни Эзопа и других авторов (сборник «Басни», 1788). В 1789-1802 годах жил в Вене, затем в Триесте. Приветствовал Первое сербское восстание 1804-1813 годах и в августе 1807 года по приглашению Карагеоргия прибыл в Белград, где основал учебное заведение «Велика школа» (1808; от неё ведёт свою историю Белградский университет) и открыл духовную семинарию (1810). С 1810 года член Правительствующего совета Сербского, в 1811 году министр просвещения.
Обрадович - активный популяризатор идей Просвещения, автор сочинений, проникнутых идеями рационализма, мотивами борьбы с суевериями и мракобесием: «Собрание разных нравоучительных вещей в пользу и увеселение» («Собранiе разных нравоучителных вещей в ползу и увеселенiе», 1793) и др. Постепенно отошёл от использования в своих работах книжного славяносербского языка, выступал за развитие единого для сербов литературного языка на основе народной речи. В основе политических взглядов Обрадовича лежали идеи просвещённого абсолютизма и общественного договора. Обрадович был сторонником объединения сербского народа вне зависимости от конфессиональной принадлежности, в своих произведениях не раз обращался к теме освободительной борьбы: «Песня о восстании сербов» («Пэсна на инсурекцію Сербианов», 1804) и др. В 1914году в Белграде открыт памятник Обрадовичу (скульптор Р. Валдец). С целью подчеркнуть вклад Обрадовича в развитие сербской культуры по указу правительства Сербии 2007 года отмечался как год Обрадовича.
Сочинения:
Сабрана дела. Београд, 1961. Т. 1–3;
[Дела]. Нови Сад, 2010.