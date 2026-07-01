ОБРАДОВИЧ ДОСИФЕЙ

ОБРАДОВИЧ ДОСИФЕЙ - сербский просветитель, писатель, политический деятель.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка, при ро­ж­де­нии по­лу­чил имя Ди­мит­рий. Ра­но оси­ро­тел и был от­дан в уче­ни­ки к тка­чу в городе Ти­ми­шоа­ра. В 1757 году ушёл в монастырь Хо­по­во (область Срем), где при­нял мо­на­ше­ст­во с име­нем До­си­фей и под влия­ни­ем игу­ме­на Тео­до­ра (Ми­лу­ти­но­ви­ча) за­нял­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. По­сле ссо­ры с бра­ти­ей в но­ябре 1760 года бе­жал из мо­на­сты­ря, на­ме­ре­ва­ясь про­дол­жить обу­че­ние в Рос­сии. Что­бы ско­пить де­нег на до­ро­гу, ра­бо­тал учи­те­лем в Дал­ма­ции , где ос­во­ил ла­тынь и итальянский язык. В 1763 году ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи митрополитом Чер­но­гор­ским Ва­си­ли­ем (Пет­ро­ви­чем Не­го­шем; смотри Не­го­ши). В 1765 году на­пи­сал свой пер­вый литературный труд - ру­ко­пис­ное учеб­ное по­со­бие «Бу­к­ви­ца» для до­че­ри священника Си­ми­ча. Под­ра­ба­ты­вая как до­маш­ний учи­тель, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Тур­ции, Ита­лии, по­се­тил остров Кор­фу, Три­ест, Ве­ну, Кон­стан­ти­но­поль , Яс­сы. Ов­ла­дел греческим, французским и немецким язы­ка­ми. В 1766-1768 годах про­дол­жил своё об­ра­зо­ва­ние в греческой ду­хов­ной шко­ле в Смир­не (Из­мир), в 1782-1784 годах - в университетах Гал­ле и Лейп­ци­га . Изу­чал фи­ло­со­фию, тео­ло­гию, ма­те­ма­ти­ку и фи­зи­ку. В 1779 году в ка­че­ст­ве учи­те­ля итальянского язы­ка пу­те­ше­ст­во­вал с российским ар­хи­ман­д­ри­том Вар­лаа­мом по Ита­лии. Ав­тор пер­вых про­из­ве­де­ний свет­ско­го со­дер­жа­ния на сербском языке, из­дан­ных во вре­мя учё­бы в Лейп­ци­ге, в ки­рил­лической ти­по­гра­фии И. Брейт­коп­фа: ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Жизнь и при­клю­че­ния…» («Жи­вот и прикључениjа…»), «По­сла­ние Хар­лам­пию» («Пис­мо Харалампиjy») (оба 1783 года), нра­во­учи­тель­ной книги «Со­ве­ты здра­во­го ра­зу­ма» («Сов­э ти здра­во­го ра­зу­ма», 1784). За­тем вновь пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (по­бы­вал во Фран­ции и Анг­лии), в конце 1787 года по при­гла­ше­нию генерала С.Г. Зо­ри­ча, обе­щав­ше­го от­крыть ти­по­гра­фию в Шкло­ве, вы­ехал в Рос­сию, где про­вёл пол­го­да в его име­нии в Мо­ги­лёв­ской губернии. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния ев­ропейской литературы: «Сло­во по­учи­тель­ное» Г.И. Цол­ли­ко­фе­ра («Сло­во по­учи­тел­но», 1784), бас­ни Эзо­па и других ав­то­ров (сборник «Бас­ни», 1788). В 1789-1802 годах жил в Ве­не, за­тем в Трие­сте. При­вет­ст­во­вал Пер­вое серб­ское вос­ста­ние 1804-1813 годах и в августе 1807 года по при­гла­ше­нию Ка­ра­ге­ор­гия при­был в Бел­град, где ос­но­вал учеб­ное за­ве­де­ние «Ве­ли­ка шко­ла» ( 1808; от неё ве­дёт свою ис­то­рию Бел­град­ский университет) и от­крыл ду­хов­ную се­ми­на­рию (1810). С 1810 года член Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го со­ве­та Серб­ско­го, в 1811 году министр про­све­ще­ния.

Обрадович - ак­тив­ный по­пу­ля­ри­за­тор идей Про­све­ще­ния , ав­тор со­чи­не­ний, про­ник­ну­тых идея­ми ра­цио­на­лиз­ма, мо­ти­ва­ми борь­бы с суе­ве­рия­ми и мра­ко­бе­си­ем: «Со­б­ра­ние раз­ных нра­во­учи­тель­ных ве­щей в поль­зу и уве­се­ле­ние» («Собранiе раз­ных нра­во­учи­тел­ных ве­щей в пол­зу и увеселенiе», 1793) и др. По­сте­пен­но ото­шёл от ис­поль­зо­ва­ния в сво­их ра­бо­тах книж­но­го славяносербского язы­ка, вы­сту­пал за раз­ви­тие еди­но­го для сер­бов литературного язы­ка на ос­но­ве народной ре­чи. В ос­но­ве по­ли­тических взгля­дов Обрадовича ле­жа­ли идеи про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма и об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра. Обрадович был сто­рон­ни­ком объ­е­ди­не­ния сербского на­ро­да вне за­ви­си­мо­сти от кон­фес­сио­наль­ной при­над­леж­но­сти, в сво­их про­из­ве­де­ни­ях не раз об­ра­щал­ся к те­ме ос­во­бо­дительной борь­бы: «Пес­ня о вос­ста­нии сер­бов» («Пэс­на на инсурекцію Сер­биа­нов», 1804) и др. В 1914году в Бел­гра­де от­крыт па­мят­ник Обрадовичу (скульп­тор Р. Вал­дец). С це­лью под­черк­нуть вклад Обрадовича в раз­ви­тие сербской куль­ту­ры по ука­зу пра­ви­тель­ст­ва Сер­бии 2007 года от­ме­чал­ся как год Об­ра­до­ви­ча.

Сочинения:

Саб­ра­на де­ла. Бео­град, 1961. Т. 1–3;

[Де­ла]. Но­ви Сад, 2010.