ОБОЖЕНИЕ

ОБОЖЕНИЕ - в хри­сти­ан­стве , со­стоя­ние че­ло­ве­ка, на­хо­дя­ще­го­ся в бла­го­дат­ном еди­не­нии с Бо­гом; ко­неч­ная цель жиз­ни каж­до­го ве­рую­ще­го.

Обожение ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря Бо­го­во­пло­ще­нию: cогласно святому Афа­на­сию Ве­ли­ко­му, Сло­во (вто­рая Ипо­стась Святой Трои­цы) во­че­ло­ве­чи­лось, что­бы лю­ди мог­ли обо­жить­ся.

Уче­ние об обожении от­ли­ча­ет­ся ан­ти­но­мич­но­стью. Оно ос­но­ва­но на двух взаи­мо­ис­клю­чаю­щих ут­вер­жде­ни­ях: с од­ной сто­ро­ны, Бо­же­ст­вен­ное ес­те­ст­во аб­со­лют­но не­по­зна­вае­мо и со­еди­не­ние с ним не­воз­мож­но, с дру­гой - хри­стиа­не при­зва­ны стать «при­ча­ст­ни­ка­ми Бо­же­ско­го ес­те­ст­ва» (2 Пет. 1:4). Клю­чом к по­ни­ма­нию обожения слу­жит пра­во­слав­ное уче­ние о бла­го­да­ти и стя­жа­нии Святого Ду­ха. В хри­сти­ан­ском бо­го­сло­вии по­ня­тие «обожение» име­ет 3 ас­пек­та: хри­сто­ло­гический, ан­тро­по­ло­гический и кос­мо­ло­ги­че­ский.

В рам­ках хри­сто­ло­гии обожение рас­смат­ри­ва­ли главным образом ав­тор «Аре­о­па­ги­тик» (смотри Дио­ни­сий Аре­о­па­гит), преподобный Мак­сим Ис­по­вед­ник и преподобный Ио­анн Да­ма­скин. Обожение че­ло­ве­че­ской при­ро­ды Хри­ста яви­лось резуль­та­том её ипо­стас­но­го со­еди­не­ния с Бо­гом Сло­вом, бла­го­да­ря ко­то­ро­му про­ис­хо­дит так называемое об­ще­ние свойств: Бог Сло­во, ос­та­ва­ясь не­из­мен­ным по Сво­ей при­ро­де, при­об­ре­та­ет че­ло­ве­че­ские свой­ст­ва, а че­ло­век, ос­та­ва­ясь твар­ным и при­род­но ог­ра­ни­чен­ным, при­об­ре­та­ет свой­ст­ва Бо­же­ст­вен­ные, что де­ла­ет его при­ро­ду об ́о­женной. Апо­сто­лы уви­де­ли обо́женное те­ло Хри­ста во вре­мя Его Пре­об­ра­же­ния (смотри Пре­об­ра­же­ние Гос­под­не) на го­ре Фа­вор. Та­кое те­ло смерть уже не мог­ла удер­жать в сво­ей вла­сти; в 3-й день по­сле кон­чи­ны оно вос­крес­ло (смотри Вос­кре­се­ние Хри­сто­во), от­крыв тем са­мым воз­мож­ность для все­об­ще­го вос­кре­се­ния.

Ан­тро­по­ло­гический ас­пект обожения рас­крыт в ас­ке­тической литературе, где опи­сан путь ду­хов­ного воз­рас­та­ния хри­сти­ан­ско­го под­виж­ни­ка, ко­то­ро­му бла­го­дать по­мо­га­ет по­бе­дить в се­бе злое на­ча­ло и прий­ти в со­стоя­ние обожения. При этом преподобный Ма­ка­рий Ве­ли­кий, опи­сы­вая со­стоя­ние обо́женной ду­ши, ут­вер­ждал: «Он - Гос­подь, а она - ра­ба. Он - Тво­рец, а она - тво­ре­ние… нет ни­че­го об­ще­го в Его и её ес­те­ст­ве» (Ду­хов­ные бе­се­ды. XLIX. 4). По­доб­ные ан­ти­но­мические вы­ска­зы­ва­ния встре­ча­ют­ся и у других ас­ке­тических пи­са­те­лей. Преподобный Си­ме­он Но­вый Бо­го­слов об­ра­щал вни­ма­ние на про­яв­ле­ние бла­го­да­ти в обоженном под­виж­ни­ке. Бла­го­дать от­кры­ва­ет­ся в нём как свет («огонь»), ибо Сам «Бог есть Свет» (1 Ин. 1:5). Ан­тро­по­ло­гический и хри­сто­логический ас­пек­ты обожения тес­но свя­за­ны, по­сколь­ку центральная роль в про­цес­се обожения при­над­ле­жит Ев­ха­ри­стии: уча­ст­вуя в ней, хри­стиа­не при­ча­ща­ют­ся Те­лу и Кро­ви во­че­ло­ве­чив­ше­го­ся Бо­га Сло­ва (со­глас­но святому Гри­го­рию Бо­го­сло­ву , епи­скоп по­сред­ст­вом Ев­ха­ри­стии «тай­но­вод­ст­ву­ет» ве­рую­щих к обожению).

Кос­мо­ло­гический ас­пект обожения свя­зан с тем, что, со­глас­но апостолу Пав­лу, зло, во­шед­шее в мир по ви­не че­ло­ве­ка, па­губ­но по­влия­ло на ок­ру­жаю­щее тво­ре­ние. Од­на­ко обожению че­ло­ве­ка, пре­одо­лев­ше­го в се­бе злое на­ча­ло при по­мо­щи бла­го­да­ти, при­ве­дёт к то­му, что и всё тво­ре­ние ос­во­бо­ж­де­но «бу­дет от раб­ст­ва тле­нию в сво­бо­ду сла­вы де­тей Бо­жи­их» (Рим. 8:20–21): в эс­ха­то­ло­гической пер­спек­ти­ве Бог ста­нет «всё во всём» (1 Кор. 15:28). В этом смыс­ле В.Н. Лос­ский го­во­рил об обожении не толь­ко че­ло­ве­ка, но и все­го ма­те­ри­аль­но­го ми­ра.

Дополнительная литература:

По­пов И. В. Идея обо­же­ния в древ­не- вос­точ­ной Церк­ви. М., 1909;

Brice S. J. Di­vinization: A comparative study. Camb., 1992;

Bartos E. Deification in Eastern Orthodox theology: an evaluation and critique of the theology of Dumitru Stăniloae. Carlisle, 1999;

Ге­ор­гий, ар­хим. Обо­же­ние как смысл че­ло­ве­че­ской жиз­ни. Вла­ди­мир, 2002;

Gross J. The divini­za­tion of the Christian according to the Greek fathers. Anachiem, 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)