ОБОЖЕНИЕ
ОБОЖЕНИЕ - в христианстве, состояние человека, находящегося в благодатном единении с Богом; конечная цель жизни каждого верующего.
Обожение стало возможным благодаря Боговоплощению: cогласно святому Афанасию Великому, Слово (вторая Ипостась Святой Троицы) вочеловечилось, чтобы люди могли обожиться.
Учение об обожении отличается антиномичностью. Оно основано на двух взаимоисключающих утверждениях: с одной стороны, Божественное естество абсолютно непознаваемо и соединение с ним невозможно, с другой - христиане призваны стать «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4). Ключом к пониманию обожения служит православное учение о благодати и стяжании Святого Духа. В христианском богословии понятие «обожение» имеет 3 аспекта: христологический, антропологический и космологический.
В рамках христологии обожение рассматривали главным образом автор «Ареопагитик» (смотри Дионисий Ареопагит), преподобный Максим Исповедник и преподобный Иоанн Дамаскин. Обожение человеческой природы Христа явилось результатом её ипостасного соединения с Богом Словом, благодаря которому происходит так называемое общение свойств: Бог Слово, оставаясь неизменным по Своей природе, приобретает человеческие свойства, а человек, оставаясь тварным и природно ограниченным, приобретает свойства Божественные, что делает его природу об ́оженной. Апостолы увидели обо́женное тело Христа во время Его Преображения (смотри Преображение Господне) на горе Фавор. Такое тело смерть уже не могла удержать в своей власти; в 3-й день после кончины оно воскресло (смотри Воскресение Христово), открыв тем самым возможность для всеобщего воскресения.
Антропологический аспект обожения раскрыт в аскетической литературе, где описан путь духовного возрастания христианского подвижника, которому благодать помогает победить в себе злое начало и прийти в состояние обожения. При этом преподобный Макарий Великий, описывая состояние обо́женной души, утверждал: «Он - Господь, а она - раба. Он - Творец, а она - творение… нет ничего общего в Его и её естестве» (Духовные беседы. XLIX. 4). Подобные антиномические высказывания встречаются и у других аскетических писателей. Преподобный Симеон Новый Богослов обращал внимание на проявление благодати в обоженном подвижнике. Благодать открывается в нём как свет («огонь»), ибо Сам «Бог есть Свет» (1 Ин. 1:5). Антропологический и христологический аспекты обожения тесно связаны, поскольку центральная роль в процессе обожения принадлежит Евхаристии: участвуя в ней, христиане причащаются Телу и Крови вочеловечившегося Бога Слова (согласно святому Григорию Богослову, епископ посредством Евхаристии «тайноводствует» верующих к обожению).
Космологический аспект обожения связан с тем, что, согласно апостолу Павлу, зло, вошедшее в мир по вине человека, пагубно повлияло на окружающее творение. Однако обожению человека, преодолевшего в себе злое начало при помощи благодати, приведёт к тому, что и всё творение освобождено «будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20–21): в эсхатологической перспективе Бог станет «всё во всём» (1 Кор. 15:28). В этом смысле В.Н. Лосский говорил об обожении не только человека, но и всего материального мира.
Дополнительная литература:
Попов И. В. Идея обожения в древне- восточной Церкви. М., 1909;
Brice S. J. Divinization: A comparative study. Camb., 1992;
Bartos E. Deification in Eastern Orthodox theology: an evaluation and critique of the theology of Dumitru Stăniloae. Carlisle, 1999;
Георгий, архим. Обожение как смысл человеческой жизни. Владимир, 2002;
Gross J. The divinization of the Christian according to the Greek fathers. Anachiem, 2002.