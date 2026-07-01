ОБОЯНЬ

ОБОЯНЬ - город в России, в южной части Курской области, центр Обоянского района.

Население 13,6 тысяч человек (2012).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Псёл, при впа­де­нии в неё реки Обо­ян­ка. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Обоянь про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Крым» (Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род - гра­ни­ца с Ук­раи­ной).

Впер­вые че­ло­бит­ная о строи­тель­ст­ве го­ро­да на мес­те современного города Обоянь бы­ла по­да­на в 1638 году кур­ски­ми и бел­го­род­ски­ми слу­жи­лы­ми людь­ми ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу. Обоянь ос­но­ва­на по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча от 26 февраля (8 марта) 1649 года. Под руководством вое­во­ды И.Н. Кол­тов­ско­го 16 (26) августа 1649 года на Обо­ян­ском го­ро­ди­ще за­ло­же­на де­ревянная кре­пость (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1650 году). В город Обоянь бы­ли пе­ре­ве­де­ны слу­жи­лые лю­ди из Ор­ла и Кур­ска. Во­круг кре­по­сти воз­ник­ли тра­ди­ци­он­ные для южных русских го­ро­дов при­го­род­ные сло­бо­ды слу­жи­лых лю­дей (Стре­лец­кая, Ка­зац­кая, Пуш­кар­ная). Воз­ник­но­ве­ние города Обоянь спо­соб­ст­во­ва­ло за­се­ле­нию Верх­не­го По­псё­лья. Около 1663/1664 годов ос­но­ван Обо­ян­ский Бо­го­ро­диц­ко-Зна­мен­ский муж­ской монастырь (за­крыт в 1924 году, раз­ру­шен в конце 1940-х - 1950-е годы). В 1667 году уч­ре­ж­де­на Бел­го­род­ская и Обо­ян­ская епар­хия (с 1787 года Бел­го­род­ская и Кур­ская). Со 2-й половины XVII века центр Обо­ян­ско­го уез­да. Уезд­ный го­род (1708-1727) и центр про­вин­ции (ме­ж­ду 1708 и 1719 годами) Ки­ев­ской губернии, уезд­ный го­род Бел­го­род­ской губернии (1727-1779), Кур­ской губернии (1779-1924; до 1796 года Кур­ское на­мест­ни­че­ст­во). В XVIII-XIX веках Обоянь, рас­по­ла­га­ясь на ма­ги­ст­раль­ной до­ро­ге из Мо­ск­вы в Крым, раз­ви­ва­лась пре­ж­де все­го как тор­го­вый центр (основные пред­ме­ты тор­га: хлеб, скот, соль, пень­ка, са­ло), жи­те­ли так­же со­дер­жа­ли по­стоя­лые дво­ры и др. В 1857 году Обоянь со­еди­не­на шос­сей­ной до­ро­гой с Кур­ском. В 1882 году обо­ян­ским зем­ст­вом по­строе­на уз­ко­ко­лей­ная железная дорога Марь­и­но (ны­не Ржа­ва) - Обо­янь (в середине 1930-х годов «пе­ре­ши­та» на ши­ро­кую ко­лею).

В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918 году несколько дней (17-19 апреля) го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем германских войск. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов за­нят 19 августа 1919 года час­тя­ми Воо­руженных сил Юга Рос­сии (ВСЮР), 30 августа 1919 года - си­ла­ми РККА, 13 сентября 1919 года вновь пе­ре­шёл под кон­троль ВСЮР. 26 ноября 1919 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Южного фрон­та.

В 1924-1928 годах Обоянь вхо­ди­ла в со­став Кур­ско­го уезда Кур­ской губернии Рай­он­ный центр Кур­ско­го округа Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (1928-1930), Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (1930-1934), с 1934 года Кур­ской области. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ва­на 16 ноября 1941 года германскими вой­ска­ми. 4-10 января 1942 года в хо­де ожес­то­чён­ных бо­ёв вой­ска­ми пра­во­го кры­ла Юго-Западного фрон­та Крас­ной Ар­мии пред­при­ни­ма­лись не­удач­ные по­пыт­ки ос­во­бо­дить го­род. Ос­во­бо­ж­дён 18 февраля 1943 года вой­ска­ми Во­ро­неж­ско­го фрон­та в хо­де Во­ро­неж­ско-Харь­ков­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. В на­ча­ле Кур­ской бит­вы 1943 года германские вой­ска раз­вер­ну­ли на­сту­п­ле­ние на Обоянь, ко­то­рое бы­ло ос­та­нов­ле­но к югу от го­ро­да в хо­де обо­ро­нительных бо­ёв советских войск на южном фа­се Кур­ской ду­ги.

Го­род раз­де­лён на 2 час­ти не­боль­шой рекой Обо­ян­ка. Восточная часть за­строе­на по ре­гу­ляр­но­му пла­ну, ут­вер­ждён­но­му императором Ека­те­ри­ной II в 1784 году. Ар­хитектурными до­ми­нан­та­ми го­ро­да яв­ля­ют­ся мо­ну­мен­таль­ные со­бо­ры - Святой Трои­цы Жи­во­на­чаль­ной в рус­ском сти­ле (1891-1908) и 5-гла­вый Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1891-1907, архитектор В.Г. Сле­са­рев). Так­же со­хра­ни­лись: цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1790, пе­ре­строе­на с до­бав­ле­ни­ем при­де­лов и ко­ло­коль­ни в 1845-1849 годах) и руи­ни­ро­ван­ная церковь Святой Илии Про­ро­ка (1841); зда­ния бывшего ду­хов­но­го училища (начало 1850-х годов), уезд­ной упра­вы (ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция рай­она), бывшей жен­ской гим­на­зии (1888; от­кры­та в 1892 году, ны­не пе­да­го­гический кол­ледж), 2-этаж­ные ку­пе­че­ские до­ма XIX - начала XX веков. В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны железнодорожный во­к­зал, ки­но­те­атр «Рос­сия» (1961). Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1966 году, с 2002 года фи­ли­ал Кур­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея).

За­во­ды: «Изо­плит» (дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты и др.; при за­во­де - оран­же­рея по вы­ра­щи­ва­нию цит­ру­со­вых и других суб­тро­пических куль­тур), ре­зи­но­тех­нических из­де­лий «Тех­но­лог». Се­мен­ной за­вод «Ар­тель» (се­ме­на зер­но­вых и зер­но­бо­бо­вых куль­тур). Эле­ва­тор.

Близ го­ро­да, в селе Афа­нась­е­во, - церковь Святого Ни­ко­лая в сти­ле клас­си­циз­ма (1840); де­ревянные церк­ви: Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в селе Ко­си­но­во (1801), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Тру­беж (1868), По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Ка­мен­ка (1893), Святого Илии Про­ро­ка в селе По­лу­ко­тель­ни­ко­во (1895), Великомученика Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в селе Дол­жен­ко­во (1900-1908).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)