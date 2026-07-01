ОБОЯНЬ
ОБОЯНЬ - город в России, в южной части Курской области, центр Обоянского района.
Население 13,6 тысяч человек (2012).
Расположен на правом берегу реки Псёл, при впадении в неё реки Обоянка. Железнодорожная станция. Через Обоянь проходит федеральная автотрасса «Крым» (Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной).
Впервые челобитная о строительстве города на месте современного города Обоянь была подана в 1638 году курскими и белгородскими служилыми людьми царю Михаилу Фёдоровичу. Обоянь основана по указу царя Алексея Михайловича от 26 февраля (8 марта) 1649 года. Под руководством воеводы И.Н. Колтовского 16 (26) августа 1649 года на Обоянском городище заложена деревянная крепость (строительство завершено в 1650 году). В город Обоянь были переведены служилые люди из Орла и Курска. Вокруг крепости возникли традиционные для южных русских городов пригородные слободы служилых людей (Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная). Возникновение города Обоянь способствовало заселению Верхнего Попсёлья. Около 1663/1664 годов основан Обоянский Богородицко-Знаменский мужской монастырь (закрыт в 1924 году, разрушен в конце 1940-х - 1950-е годы). В 1667 году учреждена Белгородская и Обоянская епархия (с 1787 года Белгородская и Курская). Со 2-й половины XVII века центр Обоянского уезда. Уездный город (1708-1727) и центр провинции (между 1708 и 1719 годами) Киевской губернии, уездный город Белгородской губернии (1727-1779), Курской губернии (1779-1924; до 1796 года Курское наместничество). В XVIII-XIX веках Обоянь, располагаясь на магистральной дороге из Москвы в Крым, развивалась прежде всего как торговый центр (основные предметы торга: хлеб, скот, соль, пенька, сало), жители также содержали постоялые дворы и др. В 1857 году Обоянь соединена шоссейной дорогой с Курском. В 1882 году обоянским земством построена узкоколейная железная дорога Марьино (ныне Ржава) - Обоянь (в середине 1930-х годов «перешита» на широкую колею).
В декабре 1917 года установлена советская власть. В 1918 году несколько дней (17-19 апреля) город находился под контролем германских войск. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов занят 19 августа 1919 года частями Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), 30 августа 1919 года - силами РККА, 13 сентября 1919 года вновь перешёл под контроль ВСЮР. 26 ноября 1919 года занят частями РККА в ходе контрнаступления Южного фронта.
В 1924-1928 годах Обоянь входила в состав Курского уезда Курской губернии Районный центр Курского округа Центральночернозёмной области (1928-1930), Центральночернозёмной области (1930-1934), с 1934 года Курской области. В Великую Отечественную войну оккупирована 16 ноября 1941 года германскими войсками. 4-10 января 1942 года в ходе ожесточённых боёв войсками правого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии предпринимались неудачные попытки освободить город. Освобождён 18 февраля 1943 года войсками Воронежского фронта в ходе Воронежско-Харьковской наступательной операции. В начале Курской битвы 1943 года германские войска развернули наступление на Обоянь, которое было остановлено к югу от города в ходе оборонительных боёв советских войск на южном фасе Курской дуги.
Город разделён на 2 части небольшой рекой Обоянка. Восточная часть застроена по регулярному плану, утверждённому императором Екатериной II в 1784 году. Архитектурными доминантами города являются монументальные соборы - Святой Троицы Живоначальной в русском стиле (1891-1908) и 5-главый Святого Александра Невского в неовизантийском стиле (1891-1907, архитектор В.Г. Слесарев). Также сохранились: церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери (1790, перестроена с добавлением приделов и колокольни в 1845-1849 годах) и руинированная церковь Святой Илии Пророка (1841); здания бывшего духовного училища (начало 1850-х годов), уездной управы (ныне администрация района), бывшей женской гимназии (1888; открыта в 1892 году, ныне педагогический колледж), 2-этажные купеческие дома XIX - начала XX веков. В стиле советского неоклассицизма построены железнодорожный вокзал, кинотеатр «Россия» (1961). Краеведческий музей (основан в 1966 году, с 2002 года филиал Курского областного краеведческого музея).
Заводы: «Изоплит» (древесно-волокнистые плиты и др.; при заводе - оранжерея по выращиванию цитрусовых и других субтропических культур), резинотехнических изделий «Технолог». Семенной завод «Артель» (семена зерновых и зернобобовых культур). Элеватор.
Близ города, в селе Афанасьево, - церковь Святого Николая в стиле классицизма (1840); деревянные церкви: Святых Космы и Дамиана в селе Косиново (1801), Архангела Михаила в селе Трубеж (1868), Покрова Пресвятой Богородицы в селе Каменка (1893), Святого Илии Пророка в селе Полукотельниково (1895), Великомученика Георгия Победоносца в селе Долженково (1900-1908).