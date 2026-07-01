ОБОТЕ АПОЛЛО МИЛТОН
ОБОТЕ АПОЛЛО МИЛТОН - государственный и политический деятель Уганды.
По этнической принадлежности ланго.
В 1950-1955 годах работал в Кении, участвовал в освободительном движении кенийского народа под руководством Дж. Кениаты. С 1957 года член Угандийского национального конгресса (УНК), в том же году избран в Законодательный совет. В 1960 году возглавил Народный конгресс Уганды (НКУ), образованный после раскола УНК. В 1961-1962 годах лидер оппозиции в Национальном собрании Уганды. В 1962-1966 годах премьер-министр независимой Уганды, в 1963-1965 годах также министр обороны и иностранных дел. После свержения в 1966 году Мутесы II Оботе провозгласил себя президентом Уганды. Проводил политику укрепления центральной власти, в 1967 году был одним из авторов новой конституции, упразднившей королевства Буганда, Буньоро (Уньоро), Нкоре и Торо и провозгласившей Уганду унитарной республикой. В 1969 году выступил с программой по созданию условий для перехода страны на путь социалистического развития (основные её положения вошли в программу НКУ «Хартия простого человека»). 25 января 1971 года отстранён от власти в результате военного переворота, организованного Амином Дадой, эмигрировал в Танзанию. После краха военной диктатуры Амина Дады и победы НКУ на выборах в декабре 1980 года вновь стал президентом. Одновременно занимал пост министра иностранных дел. Жестоко преследовал оппозицию, фактически установил режим личной власти. В июле 1985 года смещён с должности в результате военного переворота, бежал в Танзанию, затем в Замбию.