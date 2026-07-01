ОБОТЕ АПОЛЛО МИЛТОН

ОБОТЕ АПОЛЛО МИЛТОН - государственный и политический деятель Уганды.

По эт­нической при­над­леж­но­сти лан­го .

В 1950-1955 годах ра­бо­тал в Ке­нии , уча­ст­во­вал в ос­во­бо­дительном дви­же­нии ке­ний­ско­го на­ро­да под руководством Дж. Ке­ниа­ты . С 1957 года член Уган­дий­ско­го национального кон­грес­са (УНК), в том же го­ду из­бран в За­ко­но­дательный со­вет. В 1960 году воз­гла­вил Народный кон­гресс Уган­ды (НКУ), об­ра­зо­ван­ный по­сле рас­ко­ла УНК. В 1961-1962 годах ли­дер оп­по­зи­ции в Национальном со­б­ра­нии Уган­ды. В 1962-1966 годах пре­мьер-министр не­за­ви­си­мой Уган­ды, в 1963-1965 годах так­же министр обо­ро­ны и иностранных дел. По­сле свер­же­ния в 1966 году Му­те­сы II Оботе про­воз­гла­сил се­бя пре­зи­ден­том Уган­ды. Про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния центральной вла­сти, в 1967 году был од­ним из ав­то­ров но­вой кон­сти­ту­ции, уп­разд­нив­шей ко­ро­лев­ст­ва Бу­ган­да, Бунь­оро (Унь­о­ро), Нко­ре и То­ро и про­воз­гла­сив­шей Уган­ду уни­тар­ной рес­пуб­ли­кой. В 1969 году вы­сту­пил с про­грам­мой по соз­да­нию ус­ло­вий для пе­ре­хо­да стра­ны на путь со­циа­ли­стического раз­ви­тия (ос­нов­ные её по­ло­же­ния во­шли в про­грам­му НКУ «Хар­тия про­сто­го че­ло­ве­ка»). 25 января 1971 года от­стра­нён от вла­сти в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го Ами­ном Да­дой, эмиг­ри­ро­вал в Тан­за­нию. По­сле кра­ха во­енной дик­та­ту­ры Ами­на Да­ды и по­бе­ды НКУ на вы­бо­рах в декабре 1980 года вновь стал пре­зи­ден­том. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал пост министра иностранных дел. Жес­то­ко пре­сле­до­вал оп­по­зи­цию, фак­ти­че­ски ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти. В ию­ле 1985 года сме­щён с долж­но­сти в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та, бе­жал в Тан­за­нию, за­тем в Зам­бию .