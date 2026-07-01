ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА - уро­вень под­го­тов­лен­но­сти эко­но­ми­ки, на­се­ле­ния и воо­ру­жён­ных сил стра­ны к от­ра­же­нию внеш­ней аг­рес­сии , за­щи­те тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти го­су­дар­ст­ва.

Обороноспособность государства от­но­сит­ся к ос­но­во­по­ла­гаю­щим ус­ло­ви­ям на­цио­наль­ной безо­пас­но­сти , её обес­пе­че­ние яв­ля­ет­ся од­ной из важ­ней­ших функ­ций ор­га­нов государственной вла­сти и управ­ле­ния. Во мно­гих стра­нах по­ощ­ря­ет­ся соз­да­ние гра­ж­да­на­ми ор­га­ни­за­ций и об­щественных объ­е­ди­не­ний, со­дей­ст­вую­щих ук­ре­п­ле­нию обо­ро­ны. Обороспособность государства под­дер­жи­ва­ет­ся сис­те­мой по­ли­тических, эко­но­мических, во­енных, со­ци­аль­ных, пра­во­вых и иных мер по во­ен­но­му строи­тель­ст­ву, соз­да­нию и ук­ре­п­ле­нию во­енной мо­щи го­су­дар­ст­ва, под­го­тов­ке на­се­ле­ния, воо­руженных сил, тер­ри­то­рии и ком­му­ни­ка­ций стра­ны к дей­ст­ви­ям по от­ра­же­нию аг­рес­сии.

Со­от­вет­ст­вую­щая дея­тель­ность го­су­дарств рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся национальным за­ко­но­датель­ст­вом , а так­же ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми и со­гла­ше­ния­ми. Она вклю­ча­ет в се­бя: про­гно­зи­ро­ва­ние и оцен­ку во­енной опас­но­сти; раз­ра­бот­ку во­ен­ной док­три­ны и основных на­прав­ле­ний во­ен­ной по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва, пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в об­лас­ти обо­ро­ны, строи­тель­ст­во, под­го­тов­ку и под­дер­жа­ние в не­об­хо­ди­мой го­тов­но­сти воо­руженных сил, а так­же пла­ни­ро­ва­ние их при­ме­не­ния; раз­ви­тие нау­ки в ин­те­ре­сах обо­ро­ны; раз­ра­бот­ку и про­изводство сис­тем управ­ле­ния вой­ска­ми, во­ору­же­ния и во­енной тех­ни­ки; мо­би­ли­за­ци­он­ную под­го­тов­ку ор­га­нов государственной вла­сти, эко­но­ми­ки и на­се­ле­ния; соз­да­ние за­па­сов ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов в государственных и мо­би­ли­зационных ре­зер­вах; пла­ни­ро­ва­ние и осу­ще­ст­в­ле­ние ме­ро­прия­тий по гражданской и тер­ри­то­ри­аль­ной обо­ро­не; фи­нан­си­ро­ва­ние рас­хо­дов на обо­ро­ну и др.

Обороноспособность государства за­ви­сит от ха­рак­те­ра и мас­шта­бов ре­аль­ных и по­тен­ци­аль­ных во­енных уг­роз; вклю­чён­но­сти стра­ны в ме­ж­ду­народное со­труд­ни­че­ст­во в це­лях кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти и со­вме­ст­ной обо­ро­ны; во­енного по­тен­циа­ла, ма­те­ри­аль­ных и ду­хов­ных воз­мож­но­стей стра­ны, её эко­но­мического, на­учно-тех­нического раз­ви­тия и на­ли­чия люд­ских ре­сур­сов; со­ци­аль­но­го и меж­на­цио­наль­но­го един­ст­ва об­ще­ст­ва и мо­раль­но-пси­хо­ло­гической го­тов­но­сти на­се­ле­ния к за­щи­те Оте­че­ст­ва; спо­соб­но­сти по­ли­тического и во­енного ру­ко­во­дства эф­фек­тив­но ис­поль­зо­вать имею­щие­ся воз­мож­но­сти.

Ос­но­ву обороноспособности государства со­став­ля­ет бое­вой по­тен­ци­ал воо­руженных сил: их спо­соб­ность пре­ду­пре­дить воо­руженное на­па­де­ние на стра­ну, а в слу­чае аг­рес­сии - от­ра­зить его и на­нес­ти аг­рес­со­ру по­ра­же­ние. Бое­вой по­тен­ци­ал воо­руженных сил оп­ре­де­ля­ет­ся ко­ли­че­ст­вом и ка­че­ст­вом войск (сил), уров­нем их бое­вой го­тов­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)