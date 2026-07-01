ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА - уровень подготовленности экономики, населения и вооружённых сил страны к отражению внешней агрессии, защите территориальной целостности и независимости государства.
Обороноспособность государства относится к основополагающим условиям национальной безопасности, её обеспечение является одной из важнейших функций органов государственной власти и управления. Во многих странах поощряется создание гражданами организаций и общественных объединений, содействующих укреплению обороны. Обороспособность государства поддерживается системой политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по военному строительству, созданию и укреплению военной мощи государства, подготовке населения, вооруженных сил, территории и коммуникаций страны к действиям по отражению агрессии.
Соответствующая деятельность государств регламентируется национальным законодательством, а также международными договорами и соглашениями. Она включает в себя: прогнозирование и оценку военной опасности; разработку военной доктрины и основных направлений военной политики государства, правовое регулирование в области обороны, строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности вооруженных сил, а также планирование их применения; развитие науки в интересах обороны; разработку и производство систем управления войсками, вооружения и военной техники; мобилизационную подготовку органов государственной власти, экономики и населения; создание запасов материальных ресурсов в государственных и мобилизационных резервах; планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне; финансирование расходов на оборону и др.
Обороноспособность государства зависит от характера и масштабов реальных и потенциальных военных угроз; включённости страны в международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной обороны; военного потенциала, материальных и духовных возможностей страны, её экономического, научно-технического развития и наличия людских ресурсов; социального и межнационального единства общества и морально-психологической готовности населения к защите Отечества; способности политического и военного руководства эффективно использовать имеющиеся возможности.
Основу обороноспособности государства составляет боевой потенциал вооруженных сил: их способность предупредить вооруженное нападение на страну, а в случае агрессии - отразить его и нанести агрессору поражение. Боевой потенциал вооруженных сил определяется количеством и качеством войск (сил), уровнем их боевой готовности.