ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ - временные оперативные объединения советских войск во время Великой Отечественной войны , соз­да­вав­шие­ся для обо­ро­ны по­ли­ти­ко-административных и промышленных цен­тров, пор­тов и во­енно-морских баз, имев­ших важ­ное опе­ра­тив­но-стра­те­гическое зна­че­ние.

В раз­ное вре­мя бы­ли соз­да­ны Одес­ский, Се­ва­сто­поль­ский, Ту­ап­син­ский, Но­во­рос­сий­ский, Се­вер­ный и другие оборонительные районы. Этим дос­ти­га­лось тес­ное со­гла­со­ва­ние уси­лий об­ще­вой­ско­вых объ­е­ди­не­ний (со­еди­не­ний), сил фло­та и авиа­ции и под­дер­жа­ние ус­той­чи­во­го взаи­мо­дей­ст­вия ме­ж­ду ни­ми. Обо­ро­на ор­га­ни­зо­вы­ва­лась на ос­но­ве ди­рек­тив Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (Став­ки ВГК) под её об­щим ру­ко­во­дством. Ко­ман­дую­щим оборонительными районами на­зна­чал­ся, как пра­ви­ло, флот­ский на­чаль­ник. Во­прос о на­зна­че­нии ко­ман­дую­ще­го в ка­ж­дом отдельном слу­чае ре­шал­ся Став­кой ВГК. За­мес­ти­те­ля­ми ко­ман­дую­щих оборонительных районов, ру­ко­во­див­ши­ми си­ла­ми и сред­ст­ва­ми обо­ро­ны на су­ше, яв­ля­лись ко­ман­дую­щие об­ще­вой­ско­вы­ми ар­мия­ми или ко­ман­ди­ры со­еди­не­ний.

Одес­ский оборонительный район об­ра­зо­ван 19 августа 1941 года. В не­го во­шли со­еди­не­ния При­мор­ской ар­мии, си­лы Одес­ской во­енно-морской ба­зы, при­дан­ные ко­раб­ли Чер­но­мор­ско­го фло­та, а так­же час­ти на­род­но­го опол­че­ния (смотри Одес­сы обо­ро­на 1941 года ). 30 сентября 1941 года Став­ка ВГК раз­ре­ши­ла эва­куа­цию войск Одес­ско­го оборонительного района. Ко­ман­дую­щий - контр-адмирал Г.В. Жу­ков.

Се­ва­сто­поль­ский оборонительный район соз­дан 4 ноября 1941 года из войск Отдельной При­мор­ской ар­мии, ко­раб­лей и авиа­ции Чер­но­мор­ско­го фло­та и час­тей Се­ва­сто­поль­ской во­енно-морской ба­зы. Вой­ска оборонительных районов обо­ро­ня­лись до ию­ля 1942 года (смотри Се­ва­сто­поль­ская обо­ро­на 1941-1942 годов). Ко­ман­дую­щие - ви­це-адмирал Ф.С. Ок­тябрь­ский (но­ябрь 1941 - июнь 1942 годов); генерал-майор П.Г. Но­ви­ков (июль 1942 года).

Ту­ап­син­ский оборонительный район соз­дан 22 августа 1942 года из час­тей Чер­но­мор­ской груп­пы войск За­кав­каз­ско­го фрон­та и Ту­ап­син­ской во­енно-морской ба­зы. Рас­фор­ми­ро­ван 26 января 1943 года. Ко­ман­дую­щий - контр-адмирал Г.В. Жу­ков.

Но­во­рос­сий­ский оборонительный район об­ра­зо­ван 17 августа 1942 года. В его со­став во­шли 47-я об­ще­вой­ско­вая ар­мия, 216-я стрелковая ди­ви­зия 56-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии, ко­раб­ли Азов­ской во­ен­ной фло­ти­лии (с 5 сентября), си­лы Тем­рюк­ской, Кер­чен­ской, Но­во­рос­сий­ской во­енно-морской баз и свод­ной авиа­груп­пы (237-я авиационная ди­ви­зия и час­ти ВВС Чер­но­мор­ско­го фло­та). Рас­фор­ми­ро­ван 12 апреля 1943 года. Ко­ман­дую­щие: генерал-майор Г.П. Ко­тов (август - сентябрь 1942 года); генерал-майор А.А. Греч­ко (сентябрь - октябрь 1942 года); генерал-лейтенант Ф.В. Кам­ков (с октября 1942 года).

Се­вер­ный оборонительный район об­ра­зо­ван 31 июля 1942 года на полуостровах Ры­ба­чий и Сред­ний. В его состав во­шли 23-й ук­ре­п­лён­ный рай­он и при­дан­ные ему со­еди­не­ния и час­ти РККА и Северного фло­та. В опе­ра­тив­ное под­чи­не­ние при­да­ва­лись тор­пед­ные ка­те­ра и са­мо­лё­ты. Сыг­рал боль­шую роль в обо­ро­не За­по­ля­рья и в на­ру­ше­нии ком­муни­ка­ций про­тив­ни­ка. Рас­фор­ми­ро­ван 5 января 1945 года. Ко­ман­дую­щие: генерал-лейтенант С.И. Ка­ба­нов (август 1942 года - сентябрь 1943 года); генерал-майор, с но­ября 1944 года генерал-лейтенант Е.Т. Ду­бов­цев (с сентября 1943 года).

В ВМФ СССР в 1943-1948 годах соз­да­ва­лись мор­ские оборонительные районы (Коль­ский, Бе­ло­мор­ский, Крон­штадт­ский, Тал­лин­ский, Риж­ский, Ост­ров­ной, Крым­ский, Кам­чат­ский и др.), пред­на­зна­чен­ные для за­щи­ты круп­ных пор­тов, при­мор­ских по­ли­ти­ко-административных цен­тров, во­енно-морской баз, а так­же при­легаю­щих к ним при­бреж­ных рай­онов и морской ак­ва­то­рий от уда­ров про­тив­ни­ка, для под­дер­жа­ния бла­го­при­ят­но­го опе­ра­тив­но­го ре­жи­ма в сво­их зо­нах и ре­ше­ния других бое­вых за­дач.

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