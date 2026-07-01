ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ - временные оперативные объединения советских войск во время Великой Отечественной войны, создававшиеся для обороны политико-административных и промышленных центров, портов и военно-морских баз, имевших важное оперативно-стратегическое значение.
В разное время были созданы Одесский, Севастопольский, Туапсинский, Новороссийский, Северный и другие оборонительные районы. Этим достигалось тесное согласование усилий общевойсковых объединений (соединений), сил флота и авиации и поддержание устойчивого взаимодействия между ними. Оборона организовывалась на основе директив Ставки Верховного Главнокомандования (Ставки ВГК) под её общим руководством. Командующим оборонительными районами назначался, как правило, флотский начальник. Вопрос о назначении командующего в каждом отдельном случае решался Ставкой ВГК. Заместителями командующих оборонительных районов, руководившими силами и средствами обороны на суше, являлись командующие общевойсковыми армиями или командиры соединений.
Одесский оборонительный район образован 19 августа 1941 года. В него вошли соединения Приморской армии, силы Одесской военно-морской базы, приданные корабли Черноморского флота, а также части народного ополчения (смотри Одессы оборона 1941 года). 30 сентября 1941 года Ставка ВГК разрешила эвакуацию войск Одесского оборонительного района. Командующий - контр-адмирал Г.В. Жуков.
Севастопольский оборонительный район создан 4 ноября 1941 года из войск Отдельной Приморской армии, кораблей и авиации Черноморского флота и частей Севастопольской военно-морской базы. Войска оборонительных районов оборонялись до июля 1942 года (смотри Севастопольская оборона 1941-1942 годов). Командующие - вице-адмирал Ф.С. Октябрьский (ноябрь 1941 - июнь 1942 годов); генерал-майор П.Г. Новиков (июль 1942 года).
Туапсинский оборонительный район создан 22 августа 1942 года из частей Черноморской группы войск Закавказского фронта и Туапсинской военно-морской базы. Расформирован 26 января 1943 года. Командующий - контр-адмирал Г.В. Жуков.
Новороссийский оборонительный район образован 17 августа 1942 года. В его состав вошли 47-я общевойсковая армия, 216-я стрелковая дивизия 56-й общевойсковой армии, корабли Азовской военной флотилии (с 5 сентября), силы Темрюкской, Керченской, Новороссийской военно-морской баз и сводной авиагруппы (237-я авиационная дивизия и части ВВС Черноморского флота). Расформирован 12 апреля 1943 года. Командующие: генерал-майор Г.П. Котов (август - сентябрь 1942 года); генерал-майор А.А. Гречко (сентябрь - октябрь 1942 года); генерал-лейтенант Ф.В. Камков (с октября 1942 года).
Северный оборонительный район образован 31 июля 1942 года на полуостровах Рыбачий и Средний. В его состав вошли 23-й укреплённый район и приданные ему соединения и части РККА и Северного флота. В оперативное подчинение придавались торпедные катера и самолёты. Сыграл большую роль в обороне Заполярья и в нарушении коммуникаций противника. Расформирован 5 января 1945 года. Командующие: генерал-лейтенант С.И. Кабанов (август 1942 года - сентябрь 1943 года); генерал-майор, с ноября 1944 года генерал-лейтенант Е.Т. Дубовцев (с сентября 1943 года).
В ВМФ СССР в 1943-1948 годах создавались морские оборонительные районы (Кольский, Беломорский, Кронштадтский, Таллинский, Рижский, Островной, Крымский, Камчатский и др.), предназначенные для защиты крупных портов, приморских политико-административных центров, военно-морской баз, а также прилегающих к ним прибрежных районов и морской акваторий от ударов противника, для поддержания благоприятного оперативного режима в своих зонах и решения других боевых задач.