ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945
Стратегические оборонительные операции войск РККА и сил РККФ, проведённые с целью отразить вторжение войск нацистской Германии и её сателлитов и обеспечить развёртывание своих главных сил.
По плану «Барбаросса» целью первых наступат. операций групп армий (ГА) «Север», «Центр», «Юг» было уничтожение осн. сил сов. войск, развёрнутых в Белоруссии, Зап. Украине, Прибалтике, Сев. Буковине и Бессарабии, захват портов на Балтийском м. Кроме того, на сев. фланге планом совместной операции герм. и фин. войск предусматривалось захватить Заполярье и Карелию.
Оборонительная операция в Белоруссии, операция сов. войск Зап. фронта, проведённая 22 июня – 9 июля 1941.
На зап. границе Белоруссии противник развернул самую мощную группировку – ГА «Центр» [команд. – ген.-фельдм. Ф. фон Бок; 9-я и 4-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы (ТГр), 2-й возд. флот – всего 634,9 тыс. чел., 12,5 тыс. орудий и миномётов, 810 танков, ок. 1,7 тыс. самолётов]. Герм. командование планировало прорвать оборону сов. войск на флангах т. н. суваловского выступа и, развивая наступление в общем направлении на Минск, окружить и уничтожить осн. силы Зап. фронта, затем наступать на Смоленск и далее на Москву. ГА «Центр» противостояли войска Зап. фронта, созданного на базе Зап. Особого ВО (ген. армии Д. Г. Павлов, со 2 июля Маршал Сов. Союза С. К. Тимошенко; 3, 10, 4 и 13-я общевойсковые армии, 17-й и 20-й механизир., 21-й и 47-й стрелковые, а также 4-й воздушно- десантный корпуса, ВВС фронта и др. (всего 671,2 тыс. чел., св. 13 тыс. орудий и миномётов, ок. 2,2 тыс. танков, св. 1,5 тыс. самолётов). Фронт занимал оборону в 470-километровой полосе от юж. границы Литвы до Влодавы. На стыке Зап. и Юго-Зап. фронтов действовала Пинская военная флотилия (контр-адм. Д. Д. Рогачёв). На территории Белоруссии находились 11 пограничных отрядов Белорус. пограничного округа (ген.-л. И. А. Богданов) и полк оперативных войск НКВД.
Воен. действия в Белоруссии, Зап. Украине и Прибалтике Германия начала на рассвете 22 июня арт. обстрелом. Одновременно герм. авиация подвергла бомбардировкам узлы связи, аэродромы, порты, ж.-д. станции и др. воен. и пром. объекты. В полосе Зап. фронта противник силами 4-й армии и 2-й ТГр нанёс гл. удар в районе Бреста и начал наступление в направлении Барановичи – Минск. Другой удар силами 9-й армии и 3-й ТГр был нанесён на стыке Зап. и Сев.-Зап. фронтов в направлении Гродно – Минск. К исходу дня противник продвинулся на 20–60 км, вышел к городам Кобрин, Гродно, создав угрозу окружения гл. сил Зап. фронта в белостокском выступе. Герм. авиация, уничтожив за день 738 самолётов ВВС Зап. фронта, захватила господство в воздухе. 23–24 июня сов. войска нанесли контрудары по вклинившимся соединениям 3-й ТГр, но не смогли остановить врага, который на минском направлении продвинулся на 230 км. 2-я ТГр за это же время продвинулась на 200 км. 25 июня гл. силы Зап. фронта с разрешения Ставки Гл. командования (ГК) начали отход в направлении Минского и Слуцкого укреплённых районов и к Бобруйску, однако закрепиться там не смогли. 28 июня враг отсёк и окружил часть сил сов. 3-й и 10-й армий восточнее Белостока, а на следующий день передовые соединения 3-й ТГр и 2-й ТГр восточнее Минска замкнули кольцо, в котором оказались 26 дивизий Зап. фронта. Они вели бои до 8 июля, сковав ок. 25 дивизий противника. В тылу врага продолжали сражаться защитники Брестской крепости. К исходу 29 июня остатки войск Зап. фронта отступили на рубеж старой гос. границы. Для восстановления стратегич. фронта в Белоруссии Ставка ГК передала со 2 июля Зап. фронту 19, 20, 21 и 22-ю общевойсковые армии, которые были выдвинуты на рубеж Зап. Двины и Днепра. Чтобы задержать герм. войска и выиграть время для организации обороны, 6 июля силами 2 механизир. корпусов был нанесён контрудар между Витебском и Оршей. Противник понёс большие потери и на этом направлении перешёл к обороне. К вечеру 9 июля соединения 2-й и 3-й танковых группировок подошли к рубежу обороны сов. войск. Их попытки с ходу захватить плацдармы на вост. берегу Днепра не увенчались успехом. На стыке сов. 20-й и 22-й армий противнику удалось осуществить прорыв и захватить плацдарм на сев. берегу Зап. Двины, у Дисны. Его дальнейшее продвижение было остановлено резервами Ставки ГК.
Оборонит. операция войск Зап. фронта закончилась отходом на глубину 450–600 км. Из имевшихся к её началу 44 дивизий 24 дивизии были уничтожены, 20 – потеряли от 30 до 90% своего состава. На территории Белоруссии противник захватил 32 склада с горючим из 45 и все склады боеприпасов. Потери сов. войск: св. 341 тыс. чел. убитых, ок. 76,7 тыс. чел. раненых. Вместе с тем сопротивлением на промежуточных рубежах, контрударами механизир. корпусов и общевойсковых соединений ГА «Центр» был нанесён значит. урон, замедлены темпы её наступления, что дало возможность сов. командованию развернуть войска 2-го стратегич. эшелона, задержавших затем на 2 мес продвижение герм. войск в Смоленском сражении 1941.
Оборонительная операция в Западной Украине, операция сов. войск Юго-Зап. фронта, проведённая 22 июня – 6 июля 1941.
На границе с Украиной в 860-километровой полосе от Полесья до Молдавии были сосредоточены осн. силы ГА «Юг» (ген.-фельдм. Г. фон Рундштедт; 6-я и 17-я полевые армии, 1-я ТГр, 4-й возд. флот и венг. подвижный корпус – всего 730 тыс. чел., 9,7 тыс. орудий и миномётов, 799 танков, 772 самолёта). Перед группировкой стояла задача нанести гл. удар в направлении Люблин, Киев, разгромить сов. войска в Зап. Украине, не допустив их отхода за р. Днепр, захватить переправы в районе Киева и южнее его, а затем наступать в юго-вост. направлении на Донбасс. Созданный на базе Киевского Особого ВО Юго-Зап. фронт (ген.-полк. М. П. Кирпонос; 5, 12, 6 и 26-я общевойсковые армии, ВВС фронта, 19-й и 24-й механизир., 31, 36, 49 и 55-й стрелковый, а также 1-й воздушно-десантный корпуса и др. – всего 975 тыс. чел., св. 12,6 тыс. орудий и миномётов, ок. 4,8 тыс. танков, св. 1,7 тыс. самолётов) прикрывал гос. границу СССР от Влодавы до Липкан. На территории Киевского Особого ВО располагались 10 пограничных отрядов Укр. пограничного округа (ген.-м. В. А. Хоменко) и 4 полка оперативных войск НКВД.
Гл. удар 22 июня противник нанёс смежными флангами 6-й и 17-й армий, а также 1-й ТГр севернее львовского выступа встык сов. 5-й и 6-й армий. Сов. дивизии к этому времени только выходили на рубежи согласно планам прикрытия и вступили во встречный бой на необорудованной местности. Используя 15–20-километровые промежутки между ними и превосходство в силе на направлении гл. удара, войска противника в первый день войны прорвались на глубину до 30 км. Некоторые дивизии 1-го эшелона 5-й и 6-й армий оказались в окружении, но продолжали удерживать свои позиции. Войска 26-й и 12-й армий, оборонявшиеся в львовском выступе, удерживали рубеж вдоль границы. При отсутствии реальных данных об обстановке командующий Юго-Зап. фронтом во исполнение директивы Гл. воен. совета Красной Армии попытался нанести удар в общем направление на Люблин. Однако разрозненные и разновременные удары механизир. корпусов 23–25 июня к успеху не привели. Уничтожив за первые 3 дня войны 336 сов. самолётов, герм. авиация завоевала господство в воздухе. К исходу 24 июня герм. танковые дивизии, используя поддержку авиации, на 60-километровом участке продвинулись на 100 км от границы. На др. участках армии прикрытия сдерживали противника в 40–50 км от границы, а в районе Перемышля и в полосе 12-й армии – вдоль неё. Окружённые сов. дивизии, продолжая сопротивление на границе, оказались в глубоком тылу врага и получили приказ отходить. 25 июня они прорвали фронт окружения и начали пробиваться на восток. В начале июля, пройдя по тылам противника св. 300 км, остатки дивизий соединились со своими войсками. Для ликвидации угрозы глубокого прорыва обороны командование Юго-Зап. фронта силами 8, 9, 15 и 19-го механизир. корпусов провело контрудар, вылившийся 25–29 июня в крупное танковое сражение в районе городов Дубно, Луцк, Ровно. Гл. силы противника были скованы до конца июня и сумели продолжить наступление, только нарастив усилия. Реальных сил, способных остановить наступление герм. 1-й ТГр на киевском направлении, фронт не имел. Над войсками его левого фланга нависла угроза удара в тыл с севера. Одновременно на юге крупная группировка изготовилась к наступлению с территории Румынии. Учитывая это, Ставка ГК 30 июня приказала отвести войска фронта к 9 июля на рубеж укреплённых районов вдоль старой гос. границы. Однако это решение оказалось запоздалым: начавшие отход войска фронта находились от рубежа укреплённых районов в 120–200 км, а передовые соединения 1-й ТГр отделяло от укреплённых районов 1-й линии всего 25–50 км. Для обеспечения отвода войск командование фронта силами стрелкового и 3 механизир. корпусов 5-й армии 1 июля нанесло контрудар по левому флангу 1-й ТГр, который лишь на 2 дня задержал её наступление. Отразив атаки, танковые дивизии противника 6 июля с ходу преодолели не занятые сов. войсками укреплённые районы 1-й линии, вышли к Новоград-Волынскому укреплённому району, обошли его и начали наступление на Киев. Вслед за ними двинулись пехотные соединения герм. 6-й армии.
Итогом оборонит. операции Юго-Зап. фронта был отход на глубину до 250–300 км. Его войска, имея численное превосходство над противником, не смогли остановить вторжение, разгромить ударную группировку врага и перенести боевые действия на его территорию; потерпев поражение, они оставили Зап. Украину. Потери сов. войск: ок. 165,5 тыс. убитых, св. 65 тыс. раненых; уничтожено ок. 4,4 тыс. танков, св. 5,8 тыс. орудий и миномётов, св. 1,2 тыс. самолётов. Однако и ГА «Юг» не смогла полностью выполнить свою задачу. Осн. силы Юго- Зап. фронта сумели избежать окружения и сохранили способность к дальнейшему сопротивлению (см. Киевская операция 1941).
Оборонительная операция в Прибалтике, операция сов. войск Сев.-Зап. фронта во взаимодействии с силами Балт. флота (БФ) 22 июня – 9 июля 1941.
На границе с Прибалтикой, в Вост. Пруссии, герм. командование развернуло ГА «Север» (ген.-фельдм. В. фон Лееб; 16-я и 18-я полевые армии, 4-я ТГр, 1-й возд. флот – всего 655 тыс. чел., ок. 7,7 тыс. орудий и миномётов, ок. 1,4 тыс. танков и ок. 1,1 тыс. самолётов). Южнее г. Голдап (ныне Польша) сосредоточилась 3-я ТГр ГА «Центр» для прорыва на стыке Сев.-Зап. и Зап. фронтов. В ходе наступления командование ГА «Север» планировало как можно быстрее продвинуться на рижском, даугавпилсском и вильнюсском направлениях, тем самым не допустить отхода сов. войск из Прибалтики, разгромить их и создать предпосылки для продвижения на Ленинград. Созданный на базе Прибалтийского Особого ВО Сев.-Зап. фронт (ген.-полк. Ф. И. Кузнецов, с 3 июля ген.-м. П. П. Собенников; 8, 11 и 27-я общевойсковые армии, 5-й воздушно-десантный корпус, ВВС фронта и др. – всего 440 тыс. чел., св. 4,9 тыс. орудий и миномётов, ок. 1,3 тыс. танков, ок. 1,1 тыс. самолётов) занимал оборону в 300-километровой полосе от Мемеля (ныне Клайпеда, Литва) до юж. границы Литвы. К началу войны лишь 3 стрелк. дивизии были приведены под видом учений в полную боевую готовность и заняли оборонит. полосы в соответствии с планом прикрытия. Границу охраняли 6 пограничных отрядов и 3 полка оперативных войск НКВД. Ещё 3 стрелк. дивизии выделялись для совместной с силами воен.-мор. баз и кораблями Балт. флота (вице-адм. В. Ф. Трибуц) обороны 420-километровой полосы мор. побережья.
К 12 ч 22 июня герм. 4-я ТГр пробила брешь в обороне на стыке сов. 8-й и 11-й армий и развила наступление на Даугавпилс. На левом фланге 11-й армии герм. 3-я ТГр рассекла боевые порядки сов. войск, передовыми частями захватила мосты через р. Неман, южнее Каунаса, и продвинулась за день на 60 км. Войска 8-й и 11-й армий понесли большие потери и отходили по расходящимся направлениям. В результате в стыке между ними образовался разрыв и направление на Даугавпилс оказалось без прикрытия. Контрудар 2 механизир. корпусов, осуществлённый 23–24 июня, вследствие плохой организации и слабого обеспечения успеха не имел. 25 июня Ставка ГК потребовала организовать оборону по р. Зап. Двина силами отходящих объединений, резервами и соединениями 2-го эшелона, однако создать сплошную линию обороны не удалось. 26–30 июня противник форсировал реку на 3 участках: у Даугавпилса, Екабпилса, Риги. 29 июня Ставка ГК приказала одновременно с продолжением обороны по Зап. Двине подготовить и занять рубеж по р. Великая, опираясь на ранее созданные укреплённые районы в Пскове и Острове. Для усиления сюда направлялись соединения из резерва Ставки ГК и Сев. фронта. 30 июня командующий Сев.-Зап. фронтом, не полностью уяснив задачу, поставленную Ставкой ГК, отдал приказ войскам, оборонявшим рубеж по Зап. Двине, отойти в Псковский, Островской и Себежский укреплённые районы. На следующий день он отменил отданные ранее распоряжения и потребовал перехода с утра 2 июля в наступление в целях восстановления обороны. Неожиданная для войск смена решения привела к тому, что 2 июля они, находясь в движении, не были готовы к к.-л. действиям. Этим воспользовался противник, который утром того же дня нанёс удар встык 8-й и 27-й армий. Попытка задержать его наступление на линии укреплённых районов не дала ожидаемых результатов.
Оборонит. операция в Прибалтике закончилась неудачей: войска Сев.-Зап. фронта отступили на глубину до 450 км, почти вся Прибалтика оказалась оккупированной. Командованию фронта не удалось создать оборонит. группировку, способную отразить удар агрессора. Потери сов. войск: 75,2 тыс. убитых, ок. 13,3 тыс. раненых; уничтожено ок. 3,4 тыс. орудий и миномётов, св. 1 тыс. танков и св. 1 тыс. самолётов.
Неудачный исход первых операций в начале Вел. Отеч. войны в Белоруссии, Зап. Украине и Прибалтике явился результатом неверной оценки сов. политич. руководством и командованием фронтов воен.-стратегич. обстановки, несвоеврем. приведением войск прикрытия в полную боевую готовность и развёртыванием их в приграничной полосе. Большинство дивизий 1-го эшелона армий прикрытия, не успев на направлении гл. ударов противника занять подготовленные позиции, отражали его атаки на не оборудованной для обороны местности. Частая потеря управления войсками не позволяла сосредоточить усилия оборонявшихся на угрожаемых направлениях. Приказы и распоряжения доходили до войск с большим опозданием и не соответствовали складывавшейся обстановке. Служба тыла была дезорганизована. Быстрый захват противником господства в воздухе был следствием неумелого использования фронтовой авиации. При проведении контрударов соединения вводились в бой по частям, без чёткой организации взаимодействия и надёжного прикрытия с воздуха. В то же время контрудары обеспечивали активность обороны и существенно сдерживали наступление врага.
Оборонительная операция в Северной Буковине и Бессарабии, операция сов. войск Юж. фронта, проведённая во взаимодействии с Черноморским флотом (ЧФ) 2–21 июля 1941.
Для наступления на юж. крыле сов.- герм. фронта герм. командование задействовало часть сил ГА «Юг» в составе герм. 11-й полевой и румынских 3-й и 4-й армий – всего 500 тыс. чел., 6 тыс. орудий и миномётов, 60 танков и 600 самолётов. Эта группировка должна была форсировать р. Прут и продвигаться в направлении Винницы для соединения с герм. 17-й армией и 1-й ТГр, чтобы окружить и уничтожить осн. силы сов. войск на Правобережной Украине. Созданный 25.6.1941 на базе войск Одесского ВО и части сил Киевского Особого ВО Юж. фронт (ген. армии И. В. Тюленев; 9-я и 18-я общевойсковые армии, ВВС фронта и др. – всего 364,7 тыс. чел., 6 тыс. орудий и миномётов, ок. 800 танков, 950 самолётов) имел задачу оборонять 700-километровый участок гос. границы с Румынией от Карпат до устья Дуная. Ему подчинялась Дунайская военная флотилия. Границу охраняли 6 пограничных отрядов Укр. и Молд. (ген.-м. А. П. Никольский) пограничных округов.
Утром 2 июля противник перешёл в наступление, прорвал оборону сов. войск на бельцком и каменец-подольском направлениях и к исходу дня продвинулся на 8–10 км. В связи с отходом войск Юго-Зап. фронта и создавшейся угрозой тылам Юж. фронта Ставка ГК разрешила отвести войска 18-й армии на рубеж pек Збруч и Днестр. Контрудар сов. войск, пытавшихся ликвидировать прорыв противника на бельцком направлении, успеха не принёс. Оценив обстановку, командующий Юж. фронтом принял решение об отводе войск за Днестр, однако 7 июля Ставка ГК приказала отбросить противника за Прут и удерживать Бессарабию, чтобы использовать её территорию в качестве плацдарма для наступления в Румынию. Одновременно было приказано передать Юго-Зап. фронту часть соединений, что ослабило возможности Юж. фронта. Воспользовавшись начавшимся отходом соединений 9-й армии, герм.-рум. войска к исходу 6 июля захватили Бельцы, а на следующий день встыке между 9-й и 18-й армиями вышли к Могилёв-Подольскому. Для ликвидации вклинения противника силами 2 стрелковых и 1 кав. корпусов 8–10 июля был нанесён контрудар, остановивший наступление герм.-рум. войск. Положение на Юж. фронте временно стабилизировалось. Войска 18-й армии отошли на рубеж Ямпольского укреплённого р-на, 9-й – закрепились в 40–50 км западнее Днестра, Приморская группа войск, созданная 6 июля, удерживала позиции вдоль границы по Пруту и Дунаю. Совместно с Дунайской воен. флотилией она высадила десанты на рум. п-ов Сатул-Ноу и зап. берег Дуная от Измаила до Чёрного м., локализовав действия рум. воен. флота на Дунае. 16 июля противник, возобновив наступление на кишинёвском направлении, к исходу дня овладел Кишинёвом, но его продвижение было остановлено. На бельцком направлении 17 июля войска 9-й армии нанесли контрудар и в течение дня потеснили противника. На кишинёвском направлении войска готовились к переходу в наступление, однако дальнейший отход войск Юго-Зап. фронта вынудил Ставку ГК принять решение об оставлении Бессарабии. Отход и переправа через Днестр 9-й армии и Приморской группы войск прошли организованно и закончились в осн. к 21 июля.
В ходе оборонит. операции войска Юж. фронта отошли от гос. границы на 100–200 км. К 21 июля в составе фронта, который действовал в полосе ок. 500 км, осталось всего 16 дивизий. Это явилось следствием не столько боевых потерь (ок. 18 тыс. чел.), сколько передачи значит. части войск Юго-Зап. фронту, развитие событий на котором во многом определяло ход боевых действий в Бессарабии и Сев. Буковине. Несмотря на сложную обстановку, замысел противника по расчленению войск Юж. фронта и окружению 18-й армии был сорван. Командованию удалось сохранить надёжное управление войсками как при создании контрударных группировок, так и при отходе.
Оборонительная операция в Заполярье и Карелии, операция войск Сев. фронта и Сев. флота (СФ), проведённая 29 июня – 10 октября.
К началу нападения на СССР на территории Норвегии и Финляндии была создана группировка герм.-фин. войск: герм. отд. армия «Норвегия» (ген.-полк. Н. Фалькенхорст); финские Карельская и Юго-Вост. армии (верховный главнокоманд. – фельдм. К. Маннергейм) – всего св. 530 тыс. чел., 206 танков, св. 4,3 тыс. орудий и миномётов. Её поддерживали герм. 5-й возд. флот и фин. ВВС (всего 604 самолёта). В портах Норвегии и Финском зал. были сосредоточены 65 кораблей и 6 ПЛ герм. и фин. ВМС. Замыслом герм. командования предусматривалось в течение первых 2 недель войны овладеть п-овами Средний и Рыбачий, воен.-мор. базой сов. СФ Полярным, Мурманском, Кандалакшей и перерезать ж. д. Ленинград – Мурманск (Кировская ж. д.); в последующем занять Архангельск. Задача фин. Карельской армии заключалась в захвате юж. районов Карелии, выходе на р. Свирь и соединении на этом рубеже с войсками герм. ГА «Север», а фин. Юго-Вост. армии – в овладении п-овом Ханко, Карельским перешейком и соединении с ГА «Север» в районе Ленинграда. Границу СССР с Норвегией и Финляндией прикрывали войска Сев. фронта (ген.-л. М. М. Попов; 14, 7 и 23-я общевойсковые армии) совместно с СФ (контр-адм., с 16.9.1941 вице-адм. А. Г. Головко) – всего 402 тыс. чел., св. 1,5 тыс. танков, св. 7,7 тыс. орудий и миномётов, 32 корабля, 15 ПЛ, ок. 1,8 тыс. самолётов. К 27 июня они были приведены в полную боевую готовность.
Воен. действия в Заполярье начались 29 июня после удара противника по войскам 14-й армии на мурманском, 1 июля – на кандалакшском и лоухском направлениях. Сов. войска при огневой поддержке кораблей СФ остановили противника на перешейке п-ова Средний. Подразделения, оборонявшиеся на рубеже р. Титовка, к 4 июля отошли на р. Зап. Лица, где упорной обороной в тесном взаимодействии с ударами 4 мор. десантов наступление противника также остановили. На кандалакшском и лоухском направлениях попытки противника прорваться к Кировской ж. д. успеха не имели. 10 июля перешли в наступление осн. силы фин. Карельской армии, наносившие удары по городам Петрозаводск и Олонец. Войска 7-й армии не смогли отразить наступление противника и к исходу 20 июля отошли на новый рубеж обороны. Созданные Петрозаводская и Юж. оперативные группы сов. войск 23 июля нанесли контрудары и к 30 июля противник был остановлен. 31 июля перешла в наступление фин. Юго-Вост. армия на Карельском перешейке. Войска 23-й армии к 1 сент. отступили на линию гос. границы 1939 и закрепились на рубеже обороны Карельского укреплённого р-на. 23 авг. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) разделила Сев. фронт на Ленинградский и Карельский (ген.-л. В. А. Фролов), в который вошли 14-я, 7-я (с 25.9 – 7-я отдельная, подчинённая Ставке ВГК) армии и др. соединения и части. Ему были оперативно подчинены СФ и Онежская военная флотилия. Для укрепления обороны в полосе фронта был проведён ряд мероприятий, что позволило организованно встретить новое наступление противника, начавшееся 8 сент. на мурманском направлении. В ходе боёв противнику удалось продвинуться на 16 км, где он был остановлен, а в течение 17–23 сент. отброшен на зап. берег р. Зап. Лица. Здесь фронт стабилизировался и оставался почти неизменным до окт. 1944. 4 сент. фин. Карельская армия, получившая подкрепление, возобновила наступление на петрозаводском и олонецком направлениях и прорвала оборону сов. войск. 5 сент. фин. войска захватили Олонец, через 2 дня перерезали Кировскую ж. д., форсировали р. Свирь, 2 окт. овладели Петрозаводском. К 10 окт. фронт в осн. стабилизировался. Сов. войска занимали оборону на рубеже р. Зап. Лица, по системе рек и озёр 90 км западнее Кандалакши, 40 км западнее Лоухи, 10 км западнее г. Ухта, Ругозеро, Пенинга, Поросозеро, Онежское оз., р. Свирь. Однако активные боевые действия войск сторон на отд. участках продолжались до начала дек. 1941.
В результате оборонит. операции в Заполярье и Карелии герм.-фин. войска были окончательно остановлены на всех направлениях. Были сохранены воен.-мор. база СФ, порт Мурманск, сев. участок Кировской ж. д., мор. коммуникации, связывающие СССР с Европой и Дальним Востоком. На юге Карелии и на Карельском перешейке сов. войска не позволили фин. и герм. войскам соединиться и создать 2-е кольцо блокады Ленинграда (см. Ленинграда блокада 1941–44). Действиями сов. войск было сковано св. 20 дивизий противника, что помешало ему использовать их на др. участках фронта. Потери сов. войск: св. 67,2 тыс. убитых, ок. 68,5 тыс. раненых.
О. о. н. п. В. О. в. дали первый опыт подготовки и ведения оборонит. действий в условиях ограниченного времени, резко изменявшейся обстановки, применения больших масс танков, авиации, большого количества возд. десантов.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.