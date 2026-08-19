ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

Стратегические оборонительные операции войск РККА и сил РККФ, проведённые с целью отразить вторжение войск нацистской Германии и её сателлитов и обеспечить развёртывание своих главных сил.

По пла­ну «Бар­ба­рос­са» це­лью пер­вых на­сту­пат. опе­ра­ций групп ар­мий (ГА) «Се­вер», «Центр», «Юг» бы­ло унич­то­же­ние осн. сил сов. войск, раз­вёр­ну­тых в Бе­ло­рус­сии, Зап. Ук­раи­не, При­бал­ти­ке, Сев. Бу­ко­ви­не и Бес­са­ра­бии, за­хват пор­тов на Бал­тий­ском м. Кро­ме то­го, на сев. флан­ге пла­ном со­вме­ст­ной опе­ра­ции герм. и фин. войск пре­ду­смат­ри­ва­лось за­хва­тить За­по­ля­рье и Ка­ре­лию.

Обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция в Бе­ло­рус­сии, опе­ра­ция сов. войск Зап. фрон­та, про­ве­дён­ная 22 ию­ня – 9 ию­ля 1941.

На зап. гра­ни­це Бе­ло­рус­сии про­тив­ник раз­вер­нул са­мую мощ­ную груп­пи­ров­ку – ГА «Центр» [ко­манд. – ген.-фельдм. Ф. фон Бок ; 9-я и 4-я по­ле­вые ар­мии, 2-я и 3-я тан­ко­вые груп­пы (ТГр), 2-й возд. флот – все­го 634,9 тыс. чел., 12,5 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 810 тан­ков, ок. 1,7 тыс. са­мо­лё­тов]. Герм. ко­ман­до­ва­ние пла­ни­ро­ва­ло про­рвать обо­ро­ну сов. войск на флан­гах т. н. су­ва­лов­ско­го вы­сту­па и, раз­ви­вая на­сту­п­ле­ние в об­щем на­прав­ле­нии на Минск, ок­ру­жить и уни­ч­то­жить осн. си­лы Зап. фрон­та, за­тем на­сту­пать на Смо­ленск и да­лее на Мо­ск­ву. ГА «Центр» про­ти­во­стоя­ли вой­ска Зап. фрон­та, соз­дан­но­го на ба­зе Зап. Осо­бо­го ВО (ген. ар­мии Д. Г. Пав­лов , со 2 ию­ля Мар­шал Сов. Сою­за С. К. Ти­мо­шен­ко; 3, 10, 4 и 13-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, 17-й и 20-й ме­ха­ни­зир., 21-й и 47-й стрел­ко­вые, а так­же 4-й воз­душ­но- де­сант­ный кор­пу­са, ВВС фрон­та и др. (все­го 671,2 тыс. чел., св. 13 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, ок. 2,2 тыс. тан­ков, св. 1,5 тыс. са­мо­лё­тов). Фронт за­ни­мал обо­ро­ну в 470-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се от юж. гра­ни­цы Лит­вы до Вло­да­вы. На сты­ке Зап. и Юго-Зап. фрон­тов дей­ст­во­ва­ла Пин­ская во­ен­ная фло­ти­лия (контр-адм. Д. Д. Ро­га­чёв). На тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии на­хо­ди­лись 11 по­гра­нич­ных от­ря­дов Бе­ло­рус. по­гра­нич­но­го ок­ру­га (ген.-л. И. А. Бо­гда­нов) и полк опе­ра­тив­ных войск НКВД.

Во­ен. дей­ст­вия в Бе­ло­рус­сии, Зап. Ук­раи­не и При­бал­ти­ке Гер­ма­ния на­ча­ла на рас­све­те 22 ию­ня арт. об­стре­лом. Од­но­вре­мен­но герм. авиа­ция под­верг­ла бом­бар­ди­ров­кам уз­лы свя­зи, аэ­ро­дро­мы, пор­ты, ж.-д. стан­ции и др. во­ен. и пром. объ­ек­ты. В по­ло­се Зап. фрон­та про­тив­ник си­ла­ми 4-й ар­мии и 2-й ТГр на­нёс гл. удар в рай­оне Бре­ста и на­чал на­сту­п­ле­ние в на­прав­ле­нии Ба­ра­но­ви­чи – Минск. Дру­гой удар си­ла­ми 9-й ар­мии и 3-й ТГр был на­не­сён на сты­ке Зап. и Сев.-Зап. фрон­тов в на­прав­ле­нии Грод­но – Минск. К ис­хо­ду дня про­тив­ник про­дви­нул­ся на 20–60 км, вы­шел к го­ро­дам Коб­рин, Грод­но, соз­дав уг­ро­зу ок­ру­же­ния гл. сил Зап. фрон­та в бе­ло­сто­кском вы­сту­пе. Герм. авиа­ция, унич­то­жив за день 738 са­мо­лё­тов ВВС Зап. фрон­та, за­хва­ти­ла гос­под­ство в воз­ду­хе. 23–24 ию­ня сов. вой­ска на­нес­ли контр­уда­ры по вкли­нив­шим­ся со­еди­не­ни­ям 3-й ТГр, но не смог­ли ос­та­но­вить вра­га, ко­то­рый на мин­ском на­прав­ле­нии про­дви­нул­ся на 230 км. 2-я ТГр за это же вре­мя про­дви­ну­лась на 200 км. 25 ию­ня гл. си­лы Зап. фрон­та с раз­ре­ше­ния Став­ки Гл. ко­ман­до­ва­ния (ГК) на­ча­ли от­ход в на­прав­ле­нии Мин­ско­го и Слуц­ко­го ук­ре­п­лён­ных рай­онов и к Боб­руй­ску, од­на­ко за­кре­пить­ся там не смог­ли. 28 ию­ня враг от­сёк и ок­ру­жил часть сил сов. 3-й и 10-й ар­мий вос­точ­нее Бе­ло­сто­ка, а на сле­дую­щий день пе­ре­до­вые со­еди­не­ния 3-й ТГр и 2-й ТГр вос­точ­нее Мин­ска замк­ну­ли коль­цо, в ко­то­ром ока­за­лись 26 ди­ви­зий Зап. фрон­та. Они ве­ли бои до 8 ию­ля, ско­вав ок. 25 ди­ви­зий про­тив­ни­ка. В ты­лу вра­га про­дол­жа­ли сра­жать­ся за­щит­ни­ки Бре­ст­ской кре­по­сти. К ис­хо­ду 29 ию­ня ос­тат­ки войск Зап. фрон­та от­сту­пи­ли на ру­беж ста­рой гос. гра­ни­цы. Для вос­ста­нов­ле­ния стра­те­гич. фрон­та в Бе­ло­рус­сии Став­ка ГК пе­ре­да­ла со 2 ию­ля Зап. фрон­ту 19, 20, 21 и 22-ю об­ще­вой­ско­вые ар­мии, ко­то­рые бы­ли вы­дви­ну­ты на ру­беж Зап. Дви­ны и Днеп­ра. Что­бы за­дер­жать герм. вой­ска и вы­иг­рать вре­мя для ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны, 6 ию­ля си­ла­ми 2 ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов был на­не­сён контр­удар ме­ж­ду Ви­теб­ском и Ор­шей. Про­тив­ник по­нёс боль­шие по­те­ри и на этом на­прав­ле­нии пе­ре­шёл к обо­ро­не. К ве­че­ру 9 ию­ля соеди­не­ния 2-й и 3-й тан­ко­вых груп­пи­ро­вок по­до­шли к ру­бе­жу обо­ро­ны сов. войск. Их по­пыт­ки с хо­ду за­хва­тить плац­дар­мы на вост. бе­ре­гу Днеп­ра не увен­ча­лись ус­пе­хом. На сты­ке сов. 20-й и 22-й ар­мий про­тив­ни­ку уда­лось осу­ще­ст­вить про­рыв и за­хва­тить плац­дарм на сев. бе­ре­гу Зап. Дви­ны, у Дис­ны. Его даль­ней­шее про­дви­же­ние бы­ло ос­та­нов­ле­но ре­зер­ва­ми Став­ки ГК.

Обо­ро­нит. опе­ра­ция войск Зап. фрон­та за­кон­чи­лась от­хо­дом на глу­би­ну 450–600 км. Из имев­ших­ся к её на­ча­лу 44 ди­ви­зий 24 ди­ви­зии бы­ли унич­то­же­ны, 20 – по­те­ря­ли от 30 до 90% сво­его со­ста­ва. На тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии про­тив­ник за­хва­тил 32 скла­да с го­рю­чим из 45 и все скла­ды бо­е­при­па­сов. По­те­ри сов. войск: св. 341 тыс. чел. уби­тых, ок. 76,7 тыс. чел. ра­не­ных. Вме­сте с тем со­про­тив­ле­ни­ем на про­ме­жу­точ­ных ру­бе­жах, контр­уда­ра­ми ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов и об­ще­вой­ско­вых со­еди­не­ний ГА «Центр» был на­не­сён зна­чит. урон, за­мед­ле­ны тем­пы её на­сту­п­ле­ния, что да­ло воз­мож­ность сов. ко­ман­до­ва­нию раз­вер­нуть вой­ска 2-го стра­те­гич. эше­ло­на, за­дер­жав­ших за­тем на 2 мес про­дви­же­ние герм. войск в Смо­лен­ском сра­же­нии 1941.

Обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция в За­пад­ной Ук­раи­не, опе­ра­ция сов. войск Юго-Зап. фрон­та, про­ве­дён­ная 22 ию­ня – 6 ию­ля 1941.

На гра­ни­це с Ук­раи­ной в 860-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се от По­ле­сья до Мол­да­вии бы­ли со­сре­до­то­че­ны осн. си­лы ГА «Юг» (ген.-фельдм. Г. фон Рун­дш­тедт ; 6-я и 17-я по­ле­вые ар­мии, 1-я ТГр, 4-й возд. флот и венг. под­виж­ный кор­пус – все­го 730 тыс. чел., 9,7 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 799 тан­ков, 772 са­мо­лё­та). Пе­ред груп­пи­ров­кой стоя­ла за­да­ча на­нес­ти гл. удар в на­прав­ле­нии Люб­лин, Ки­ев, раз­гро­мить сов. вой­ска в Зап. Ук­раи­не, не до­пус­тив их от­хо­да за р. Днепр, за­хва­тить пе­ре­пра­вы в рай­оне Кие­ва и юж­нее его, а за­тем на­сту­пать в юго-вост. на­прав­ле­нии на Дон­басс. Соз­дан­ный на ба­зе Ки­ев­ско­го Осо­бо­го ВО Юго-Зап. фронт (ген.-полк. М. П. Кир­по­нос; 5, 12, 6 и 26-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, ВВС фрон­та, 19-й и 24-й ме­ха­ни­зир., 31, 36, 49 и 55-й стрел­ко­вый, а так­же 1-й воз­душ­но-де­сант­ный кор­пу­са и др. – все­го 975 тыс. чел., св. 12,6 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, ок. 4,8 тыс. тан­ков, св. 1,7 тыс. са­мо­лё­тов) при­кры­вал гос. гра­ни­цу СССР от Вло­да­вы до Лип­кан. На тер­ри­то­рии Ки­ев­ско­го Осо­бо­го ВО рас­по­ла­га­лись 10 по­гра­нич­ных от­ря­дов Укр. по­гра­нич­но­го ок­ру­га (ген.-м. В. А. Хо­мен­ко) и 4 пол­ка опе­ра­тив­ных войск НКВД.

Гл. удар 22 ию­ня про­тив­ник на­нёс смеж­ны­ми флан­га­ми 6-й и 17-й ар­мий, а так­же 1-й ТГр се­вер­нее львов­ско­го вы­сту­па встык сов. 5-й и 6-й ар­мий. Сов. ди­ви­зии к это­му вре­ме­ни толь­ко вы­хо­ди­ли на ру­бе­жи со­глас­но пла­нам при­кры­тия и всту­пи­ли во встреч­ный бой на не­обо­ру­до­ван­ной ме­ст­но­сти. Ис­поль­зуя 15–20-ки­ло­мет­ро­вые про­ме­жут­ки ме­ж­ду ни­ми и пре­вос­ход­ст­во в си­ле на на­прав­ле­нии гл. уда­ра, вой­ска про­тив­ни­ка в пер­вый день вой­ны про­рва­лись на глу­би­ну до 30 км. Не­ко­то­рые ди­ви­зии 1-го эше­ло­на 5-й и 6-й ар­мий ока­за­лись в ок­ру­же­нии, но про­дол­жа­ли удер­жи­вать свои по­зи­ции. Вой­ска 26-й и 12-й ар­мий, обо­ро­няв­шие­ся в львов­ском вы­сту­пе, удер­жи­ва­ли ру­беж вдоль гра­ни­цы. При от­сут­ст­вии ре­аль­ных дан­ных об об­ста­нов­ке ко­ман­дую­щий Юго-Зап. фрон­том во ис­пол­не­ние ди­рек­ти­вы Гл. во­ен. со­ве­та Крас­ной Ар­мии по­пы­тал­ся на­нес­ти удар в об­щем на­прав­ле­ние на Люб­лин. Од­на­ко раз­роз­нен­ные и раз­но­вре­мен­ные уда­ры ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов 23–25 ию­ня к ус­пе­ху не при­ве­ли. Унич­то­жив за пер­вые 3 дня вой­ны 336 сов. са­мо­лё­тов, герм. авиа­ция за­вое­ва­ла гос­под­ство в воз­ду­хе. К ис­хо­ду 24 ию­ня герм. тан­ко­вые ди­ви­зии, ис­поль­зуя под­держ­ку авиа­ции, на 60-ки­ло­мет­ро­вом уча­ст­ке про­дви­ну­лись на 100 км от гра­ни­цы. На др. уча­ст­ках ар­мии при­кры­тия сдер­жи­ва­ли про­тив­ни­ка в 40–50 км от гра­ни­цы, а в рай­оне Пе­ре­мыш­ля и в по­ло­се 12-й ар­мии – вдоль неё. Ок­ру­жён­ные сов. ди­ви­зии, про­дол­жая со­про­тив­ле­ние на гра­ни­це, ока­за­лись в глу­бо­ком ты­лу вра­га и по­лу­чи­ли при­каз от­хо­дить. 25 ию­ня они про­рва­ли фронт ок­ру­же­ния и на­ча­ли про­би­вать­ся на вос­ток. В на­ча­ле ию­ля, прой­дя по ты­лам про­тив­ни­ка св. 300 км, ос­тат­ки ди­ви­зий со­еди­ни­лись со свои­ми вой­ска­ми. Для ли­к­ви­да­ции уг­ро­зы глу­бо­ко­го про­ры­ва обо­ро­ны ко­ман­до­ва­ние Юго-Зап. фрон­та си­ла­ми 8, 9, 15 и 19-го ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов про­ве­ло контр­удар, вы­лив­ший­ся 25–29 ию­ня в круп­ное тан­ко­вое сра­же­ние в рай­оне го­ро­дов Дуб­но, Луцк, Ров­но. Гл. си­лы про­тив­ни­ка бы­ли ско­ва­ны до кон­ца ию­ня и су­ме­ли про­дол­жить на­сту­п­ле­ние, толь­ко на­рас­тив уси­лия. Ре­аль­ных сил, спо­соб­ных ос­та­но­вить на­сту­п­ле­ние герм. 1-й ТГр на ки­ев­ском на­прав­ле­нии, фронт не имел. Над вой­ска­ми его ле­во­го флан­га на­вис­ла уг­ро­за уда­ра в тыл с се­ве­ра. Од­но­вре­мен­но на юге круп­ная груп­пи­ров­ка из­го­то­ви­лась к на­сту­п­ле­нию с тер­ри­то­рии Ру­мы­нии. Учи­ты­вая это, Став­ка ГК 30 ию­ня при­ка­за­ла от­вес­ти вой­ска фрон­та к 9 ию­ля на ру­беж ук­ре­п­лён­ных рай­онов вдоль ста­рой гос. гра­ни­цы. Од­на­ко это ре­ше­ние ока­за­лось за­по­зда­лым: на­чав­шие от­ход вой­ска фрон­та на­хо­ди­лись от ру­бе­жа ук­ре­п­лён­ных рай­онов в 120–200 км, а пе­ре­до­вые со­еди­не­ния 1-й ТГр от­де­ля­ло от ук­ре­п­лён­ных рай­онов 1-й ли­нии все­го 25–50 км. Для обес­пе­че­ния от­во­да войск ко­ман­до­ва­ние фрон­та си­ла­ми стрел­ко­во­го и 3 ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов 5-й ар­мии 1 ию­ля на­нес­ло контр­удар по ле­во­му флан­гу 1-й ТГр, ко­то­рый лишь на 2 дня за­дер­жал её насту­п­ле­ние. От­ра­зив ата­ки, тан­ко­вые ди­ви­зии про­тив­ни­ка 6 ию­ля с хо­ду пре­одо­ле­ли не за­ня­тые сов. вой­ска­ми ук­реп­лён­ные рай­оны 1-й ли­нии, вы­шли к Но­во­град-Во­лын­ско­му ук­ре­п­лён­но­му рай­ону, обош­ли его и на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на Ки­ев. Вслед за ни­ми дви­ну­лись пе­хот­ные со­еди­не­ния герм. 6-й ар­мии.

Ито­гом обо­ро­нит. опе­ра­ции Юго-Зап. фрон­та был от­ход на глу­би­ну до 250–300 км. Его вой­ска, имея чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во над про­тив­ни­ком, не смог­ли ос­та­но­вить втор­же­ние, раз­гро­мить удар­ную груп­пи­ров­ку вра­га и пе­ре­не­сти бое­вые дей­ст­вия на его тер­ри­то­рию; по­тер­пев по­ра­же­ние, они ос­та­ви­ли Зап. Ук­раи­ну. По­те­ри сов. войск: ок. 165,5 тыс. уби­тых, св. 65 тыс. ра­не­ных; унич­то­же­но ок. 4,4 тыс. тан­ков, св. 5,8 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, св. 1,2 тыс. са­мо­лё­тов. Од­на­ко и ГА «Юг» не смог­ла пол­но­стью вы­пол­нить свою за­да­чу. Осн. си­лы Юго- Зап. фрон­та су­ме­ли из­бе­жать ок­ру­же­ния и со­хра­ни­ли спо­соб­ность к даль­ней­ше­му со­про­тив­ле­нию (см. Ки­ев­ская опе­ра­ция 1941).

Обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция в При­бал­ти­ке, опе­ра­ция сов. войск Сев.-Зап. фрон­та во взаи­мо­дей­ст­вии с си­ла­ми Балт. фло­та (БФ) 22 ию­ня – 9 ию­ля 1941.

На гра­ни­це с При­бал­ти­кой, в Вост. Прус­сии, герм. ко­ман­до­ва­ние раз­вер­ну­ло ГА «Се­вер» (ген.-фельдм. В. фон Ле­еб; 16-я и 18-я по­ле­вые ар­мии, 4-я ТГр, 1-й возд. флот – все­го 655 тыс. чел., ок. 7,7 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, ок. 1,4 тыс. тан­ков и ок. 1,1 тыс. са­мо­лё­тов). Юж­нее г. Гол­дап (ны­не Поль­ша) со­сре­до­то­чи­лась 3-я ТГр ГА «Центр» для про­ры­ва на сты­ке Сев.-Зап. и Зап. фрон­тов. В хо­де на­сту­п­ле­ния ко­ман­до­ва­ние ГА «Се­вер» пла­ни­ро­ва­ло как мож­но бы­ст­рее про­дви­нуть­ся на риж­ском, дау­гав­пилс­ском и виль­нюс­ском на­прав­ле­ни­ях, тем са­мым не до­пус­тить от­хо­да сов. войск из При­бал­ти­ки, раз­гро­мить их и соз­дать пред­по­сыл­ки для про­дви­же­ния на Ле­нин­град. Соз­дан­ный на ба­зе При­бал­тий­ско­го Осо­бо­го ВО Сев.-Зап. фронт (ген.-полк. Ф. И. Куз­не­цов, с 3 ию­ля ген.-м. П. П. Со­бен­ни­ков; 8, 11 и 27-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, 5-й воз­душ­но-де­сант­ный кор­пус, ВВС фрон­та и др. – все­го 440 тыс. чел., св. 4,9 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, ок. 1,3 тыс. тан­ков, ок. 1,1 тыс. са­мо­лё­тов) за­ни­мал обо­ро­ну в 300-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се от Ме­ме­ля (ны­не Клай­пе­да, Лит­ва) до юж. гра­ни­цы Лит­вы. К на­ча­лу вой­ны лишь 3 стрелк. ди­ви­зии бы­ли при­ве­де­ны под ви­дом уче­ний в пол­ную бое­вую го­тов­ность и за­ня­ли обо­ронит. по­ло­сы в со­от­вет­ст­вии с пла­ном при­кры­тия. Гра­ни­цу ох­ра­ня­ли 6 по­гра­нич­ных от­ря­дов и 3 пол­ка опе­ра­тив­ных войск НКВД. Ещё 3 стрелк. ди­ви­зии вы­де­ля­лись для со­вме­ст­ной с си­ла­ми во­ен.-мор. баз и ко­раб­ля­ми Балт. фло­та (ви­це-адм. В. Ф. Три­буц) обо­ро­ны 420-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­сы мор. по­бе­ре­жья.

К 12 ч 22 ию­ня герм. 4-я ТГр про­би­ла брешь в обо­ро­не на сты­ке сов. 8-й и 11-й ар­мий и раз­ви­ла на­сту­п­ле­ние на Дау­гав­пилс. На ле­вом флан­ге 11-й ар­мии герм. 3-я ТГр рас­сек­ла бое­вые по­ряд­ки сов. войск, пе­ре­до­вы­ми час­тя­ми за­хва­ти­ла мос­ты че­рез р. Не­ман, юж­нее Кау­на­са, и про­дви­ну­лась за день на 60 км. Вой­ска 8-й и 11-й ар­мий по­нес­ли боль­шие по­те­ри и от­хо­ди­ли по рас­хо­дя­щим­ся на­прав­ле­ни­ям. В ре­зуль­та­те в сты­ке ме­ж­ду ни­ми об­ра­зо­вал­ся раз­рыв и на­прав­ле­ние на Дау­гав­пилс ока­за­лось без при­кры­тия. Контр­удар 2 ме­ха­ни­зир. кор­пу­сов, осу­ще­ст­в­лён­ный 23–24 ию­ня, вслед­ст­вие пло­хой ор­га­ни­за­ции и сла­бо­го обес­пе­че­ния ус­пе­ха не имел. 25 ию­ня Став­ка ГК по­тре­бо­ва­ла ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну по р. Зап. Дви­на си­ла­ми от­хо­дя­щих объ­е­ди­не­ний, ре­зер­ва­ми и со­еди­не­ния­ми 2-го эше­ло­на, од­на­ко соз­дать сплош­ную ли­нию обо­ро­ны не уда­лось. 26–30 ию­ня про­тив­ник фор­си­ро­вал ре­ку на 3 уча­ст­ках: у Дау­гав­пил­са, Екаб­пил­са, Ри­ги. 29 ию­ня Став­ка ГК при­ка­за­ла од­но­вре­мен­но с про­дол­же­ни­ем обо­ро­ны по Зап. Дви­не под­го­то­вить и за­нять ру­беж по р. Ве­ли­кая, опи­ра­ясь на ра­нее соз­дан­ные ук­ре­п­лён­ные рай­оны в Пско­ве и Ост­ро­ве. Для уси­ле­ния сю­да на­прав­ля­лись со­еди­не­ния из ре­зер­ва Став­ки ГК и Сев. фрон­та. 30 ию­ня ко­ман­дую­щий Сев.-Зап. фрон­том, не пол­но­стью уяс­нив за­да­чу, по­став­лен­ную Став­кой ГК, от­дал при­каз вой­скам, обо­ро­няв­шим ру­беж по Зап. Дви­не, отой­ти в Псков­ский, Ост­ров­ской и Се­беж­ский ук­ре­п­лён­ные рай­оны. На сле­дую­щий день он от­ме­нил от­дан­ные ра­нее рас­по­ря­же­ния и по­тре­бо­вал пе­ре­хо­да с ут­ра 2 ию­ля в на­сту­п­ле­ние в це­лях вос­ста­нов­ле­ния обо­ро­ны. Не­ожи­дан­ная для войск сме­на ре­ше­ния при­ве­ла к то­му, что 2 ию­ля они, на­хо­дясь в дви­же­нии, не бы­ли го­то­вы к к.-л. дей­ст­ви­ям. Этим вос­поль­зо­вал­ся про­тив­ник, ко­то­рый ут­ром то­го же дня на­нёс удар встык 8-й и 27-й ар­мий. По­пыт­ка за­дер­жать его на­сту­п­ле­ние на ли­нии ук­ре­п­лён­ных рай­онов не да­ла ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов.

Обо­ро­нит. опе­ра­ция в При­бал­ти­ке за­кон­чи­лась не­уда­чей: вой­ска Сев.-Зап. фрон­та от­сту­пи­ли на глу­би­ну до 450 км, поч­ти вся При­бал­ти­ка ока­за­лась ок­ку­пи­ро­ван­ной. Ко­ман­до­ва­нию фрон­та не уда­лось соз­дать обо­ро­нит. груп­пи­ров­ку, спо­соб­ную от­ра­зить удар аг­рес­со­ра. По­те­ри сов. войск: 75,2 тыс. уби­тых, ок. 13,3 тыс. ра­не­ных; унич­то­же­но ок. 3,4 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, св. 1 тыс. тан­ков и св. 1 тыс. са­мо­лё­тов.

Не­удач­ный ис­ход пер­вых опе­ра­ций в на­ча­ле Вел. Отеч. вой­ны в Бе­ло­рус­сии, Зап. Ук­раи­не и При­бал­ти­ке явил­ся ре­зуль­та­том не­вер­ной оцен­ки сов. по­ли­тич. ру­ко­во­дством и ко­ман­до­ва­ни­ем фрон­тов во­ен.-стра­те­гич. об­ста­нов­ки, не­свое­врем. при­ве­де­ни­ем войск при­кры­тия в пол­ную бое­вую го­тов­ность и раз­вёр­ты­ва­ни­ем их в при­гра­нич­ной по­ло­се. Боль­шин­ст­во ди­ви­зий 1-го эше­ло­на ар­мий при­кры­тия, не ус­пев на на­прав­ле­нии гл. уда­ров про­тив­ни­ка за­нять под­го­тов­лен­ные по­зи­ции, от­ра­жа­ли его ата­ки на не обо­ру­до­ван­ной для обо­ро­ны ме­ст­но­сти. Час­тая по­те­ря управ­ле­ния вой­ска­ми не по­зво­ля­ла со­сре­до­то­чить уси­лия обо­ро­няв­ших­ся на уг­ро­жае­мых на­прав­ле­ни­ях. При­ка­зы и рас­по­ря­же­ния до­хо­ди­ли до войск с боль­шим опо­зда­ни­ем и не со­от­вет­ст­во­ва­ли скла­ды­вав­шей­ся об­ста­нов­ке. Служ­ба ты­ла бы­ла дез­ор­га­ни­зо­ва­на. Бы­ст­рый за­хват про­тив­ни­ком гос­под­ства в воз­ду­хе был след­ст­ви­ем не­уме­ло­го ис­поль­зо­ва­ния фрон­то­вой авиа­ции. При про­ве­де­нии контр­уда­ров со­еди­не­ния вво­ди­лись в бой по час­тям, без чёт­кой орга­ни­за­ции взаи­мо­дей­ст­вия и на­дёж­но­го при­кры­тия с воз­ду­ха. В то же вре­мя контр­уда­ры обес­пе­чи­ва­ли ак­тив­ность обо­ро­ны и су­ще­ст­вен­но сдер­жи­ва­ли на­сту­п­ле­ние вра­га.

Обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция в Се­вер­ной Бу­ко­ви­не и Бес­са­ра­бии, опе­ра­ция сов. войск Юж. фрон­та, про­ве­дён­ная во взаи­мо­дей­ст­вии с Чер­но­мор­ским фло­том (ЧФ) 2–21 ию­ля 1941.

Для на­сту­п­ле­ния на юж. кры­ле сов.- герм. фрон­та герм. ко­ман­до­ва­ние за­дей­ст­во­ва­ло часть сил ГА «Юг» в со­ста­ве герм. 11-й по­ле­вой и ру­мын­ских 3-й и 4-й ар­мий – все­го 500 тыс. чел., 6 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 60 тан­ков и 600 са­мо­лё­тов. Эта груп­пи­ров­ка долж­на бы­ла фор­си­ро­вать р. Прут и про­дви­гать­ся в на­прав­ле­нии Вин­ни­цы для со­еди­не­ния с герм. 17-й ар­ми­ей и 1-й ТГр, что­бы ок­ру­жить и унич­то­жить осн. си­лы сов. войск на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. Соз­дан­ный 25.6.1941 на ба­зе войск Одес­ско­го ВО и час­ти сил Ки­ев­ско­го Осо­бо­го ВО Юж. фронт (ген. ар­мии И. В. Тю­ле­нев; 9-я и 18-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, ВВС фрон­та и др. – все­го 364,7 тыс. чел., 6 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, ок. 800 тан­ков, 950 са­мо­лё­тов) имел за­да­чу обо­ро­нять 700-ки­ло­мет­ро­вый уча­сток гос. гра­ни­цы с Ру­мы­ни­ей от Кар­пат до устья Ду­ная. Ему под­чи­ня­лась Ду­най­ская во­ен­ная фло­ти­лия. Гра­ни­цу ох­ра­ня­ли 6 по­гра­нич­ных от­ря­дов Укр. и Молд. (ген.-м. А. П. Ни­коль­ский) по­гра­нич­ных ок­ру­гов.

Утром 2 ию­ля про­тив­ник пе­ре­шёл в на­сту­п­ле­ние, про­рвал обо­ро­ну сов. войск на бельц­ком и ка­ме­нец-по­доль­ском на­прав­ле­ни­ях и к ис­хо­ду дня про­дви­нул­ся на 8–10 км. В свя­зи с от­хо­дом войск Юго-Зап. фрон­та и соз­дав­шей­ся уг­ро­зой ты­лам Юж. фрон­та Став­ка ГК раз­ре­ши­ла от­вес­ти вой­ска 18-й ар­мии на ру­беж pек Збруч и Днестр. Контр­удар сов. войск, пы­тав­ших­ся ли­к­ви­ди­ро­вать про­рыв про­тив­ни­ка на бельц­ком на­прав­ле­нии, ус­пе­ха не при­нёс. Оце­нив об­ста­нов­ку, ко­ман­дую­щий Юж. фрон­том при­нял ре­ше­ние об от­во­де войск за Днестр, од­на­ко 7 ию­ля Став­ка ГК при­ка­за­ла от­бро­сить про­тив­ни­ка за Прут и удер­жи­вать Бес­са­ра­бию, что­бы ис­поль­зо­вать её тер­ри­то­рию в ка­че­ст­ве плац­дар­ма для на­сту­п­ле­ния в Ру­мы­нию. Од­но­вре­мен­но бы­ло при­ка­за­но пе­ре­дать Юго-Зап. фрон­ту часть со­еди­не­ний, что ос­ла­би­ло воз­мож­но­сти Юж. фрон­та. Вос­поль­зо­вав­шись на­чав­шим­ся от­хо­дом со­еди­не­ний 9-й ар­мии, герм.-рум. вой­ска к ис­хо­ду 6 ию­ля за­хва­ти­ли Бель­цы, а на сле­дую­щий день всты­ке ме­ж­ду 9-й и 18-й ар­мия­ми вы­шли к Мо­ги­лёв-По­доль­ско­му. Для ли­к­ви­да­ции вкли­не­ния про­тив­ни­ка си­ла­ми 2 стрел­ко­вых и 1 кав. кор­пу­сов 8–10 ию­ля был на­не­сён контр­удар , ос­та­но­вив­ший на­сту­п­ле­ние герм.-рум. войск. По­ло­же­ние на Юж. фрон­те вре­мен­но ста­би­ли­зи­ро­ва­лось. Вой­ска 18-й ар­мии ото­шли на ру­беж Ям­поль­ско­го ук­ре­п­лён­но­го р-на, 9-й – за­кре­пи­лись в 40–50 км за­пад­нее Дне­ст­ра, При­мор­ская груп­па войск, соз­дан­ная 6 ию­ля, удер­жи­ва­ла по­зи­ции вдоль гра­ни­цы по Пру­ту и Ду­наю. Совмест­но с Ду­най­ской во­ен. фло­ти­ли­ей она вы­са­ди­ла де­сан­ты на рум. п-ов Са­тул-Ноу и зап. бе­рег Ду­ная от Из­маи­ла до Чёр­но­го м., ло­ка­ли­зо­вав дей­ст­вия рум. во­ен. фло­та на Ду­нае. 16 ию­ля про­тив­ник, во­зоб­но­вив на­сту­п­ле­ние на ки­ши­нёв­ском на­прав­ле­нии, к ис­хо­ду дня ов­ла­дел Ки­ши­нё­вом, но его про­дви­же­ние бы­ло ос­та­нов­ле­но. На бельц­ком на­прав­ле­нии 17 ию­ля вой­ска 9-й ар­мии на­нес­ли контр­удар и в те­че­ние дня по­тес­ни­ли про­тив­ни­ка. На ки­ши­нёв­ском на­прав­ле­нии вой­ска го­то­ви­лись к пе­ре­хо­ду в на­сту­п­ле­ние, од­на­ко даль­ней­ший от­ход войск Юго-Зап. фрон­та вы­ну­дил Став­ку ГК при­нять ре­ше­ние об ос­тав­ле­нии Бес­са­ра­бии. От­ход и пе­ре­пра­ва че­рез Днестр 9-й ар­мии и При­мор­ской груп­пы войск про­шли ор­га­ни­зо­ван­но и за­кон­чи­лись в осн. к 21 ию­ля.

В хо­де обо­ро­нит. опе­ра­ции вой­ска Юж. фрон­та ото­шли от гос. гра­ни­цы на 100–200 км. К 21 ию­ля в со­ста­ве фрон­та, ко­то­рый дей­ст­во­вал в по­ло­се ок. 500 км, ос­та­лось все­го 16 ди­ви­зий. Это яви­лось след­ст­ви­ем не столь­ко бое­вых по­терь (ок. 18 тыс. чел.), сколь­ко пе­ре­да­чи зна­чит. час­ти войск Юго-Зап. фрон­ту, раз­ви­тие со­бы­тий на ко­то­ром во мно­гом оп­ре­де­ля­ло ход бое­вых дей­ст­вий в Бес­са­ра­бии и Сев. Бу­ко­ви­не. Не­смот­ря на слож­ную об­ста­нов­ку, за­мы­сел про­тив­ни­ка по рас­чле­не­нию войск Юж. фрон­та и ок­ру­же­нию 18-й ар­мии был со­рван. Ко­ман­до­ва­нию уда­лось со­хра­нить на­дёж­ное управ­ле­ние вой­ска­ми как при соз­да­нии контр­удар­ных груп­пи­ро­вок, так и при от­хо­де.

Обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция в За­по­ля­рье и Ка­ре­лии, опера­ция войск Сев. фрон­та и Сев. фло­та (СФ), про­ве­дён­ная 29 ию­ня – 10 ок­тяб­ря.

К на­ча­лу на­па­де­ния на СССР на тер­ри­то­рии Нор­ве­гии и Фин­лян­дии бы­ла соз­да­на груп­пи­ров­ка герм.-фин. войск: герм. отд. ар­мия «Нор­ве­гия» (ген.-полк. Н. Фаль­кен­хорст); фин­ские Ка­рель­ская и Юго-Вост. ар­мии (вер­хов­ный глав­но­ко­манд. – фельдм. К. Ман­нер­гейм) – все­го св. 530 тыс. чел., 206 тан­ков, св. 4,3 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов. Её под­дер­жи­ва­ли герм. 5-й возд. флот и фин. ВВС (все­го 604 са­мо­лё­та). В пор­тах Нор­ве­гии и Фин­ском зал. бы­ли со­сре­до­то­че­ны 65 ко­раб­лей и 6 ПЛ герм. и фин. ВМС. За­мыс­лом герм. ко­ман­до­ва­ния пре­ду­смат­ри­ва­лось в те­че­ние пер­вых 2 не­дель вой­ны ов­ла­деть п-ова­ми Сред­ний и Ры­ба­чий, во­ен.-мор. ба­зой сов. СФ По­ляр­ным, Мур­ман­ском, Кан­да­лак­шей и пе­ре­ре­зать ж. д. Ле­нин­град – Мур­манск (Ки­ров­ская ж. д.); в по­сле­дую­щем за­нять Ар­хан­гельск. За­да­ча фин. Ка­рель­ской ар­мии за­клю­ча­лась в за­хвате юж. рай­онов Ка­ре­лии, вы­хо­де на р. Свирь и со­еди­не­нии на этом ру­бе­же с вой­ска­ми герм. ГА «Се­вер», а фин. Юго-Вост. ар­мии – в ов­ла­де­нии п-овом Хан­ко, Ка­рель­ским пе­ре­шей­ком и со­еди­не­нии с ГА «Се­вер» в рай­оне Ле­нингра­да. Гра­ни­цу СССР с Нор­ве­ги­ей и Фин­лян­ди­ей при­кры­ва­ли вой­ска Сев. фрон­та (ген.-л. М. М. По­пов; 14, 7 и 23-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии) со­вме­ст­но с СФ (контр-адм., с 16.9.1941 ви­це-адм. А. Г. Го­лов­ко) – все­го 402 тыс. чел., св. 1,5 тыс. тан­ков, св. 7,7 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 32 ко­раб­ля, 15 ПЛ, ок. 1,8 тыс. са­мо­лё­тов. К 27 ию­ня они бы­ли при­ве­де­ны в пол­ную бое­вую го­тов­ность.

Во­ен. дей­ст­вия в За­по­ля­рье на­ча­лись 29 ию­ня по­сле уда­ра про­тив­ни­ка по вой­скам 14-й ар­мии на мур­ман­ском, 1 ию­ля – на кан­да­лакш­ском и ло­ух­ском на­прав­ле­ни­ях. Сов. вой­ска при ог­не­вой под­держ­ке ко­раб­лей СФ ос­та­но­ви­ли про­тив­ни­ка на пе­ре­шей­ке п-ова Сред­ний. Под­раз­де­ле­ния, обо­ро­няв­шие­ся на ру­бе­же р. Ти­тов­ка, к 4 ию­ля ото­шли на р. Зап. Ли­ца, где упор­ной обо­ро­ной в тес­ном взаи­мо­дей­ст­вии с уда­ра­ми 4 мор. де­сан­тов на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка так­же ос­та­но­ви­ли. На кан­да­лакш­ском и ло­ух­ском на­прав­ле­ни­ях по­пыт­ки про­тив­ни­ка про­рвать­ся к Ки­ров­ской ж. д. ус­пе­ха не име­ли. 10 ию­ля пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние осн. си­лы фин. Ка­рель­ской ар­мии, на­но­сив­шие уда­ры по го­ро­дам Пет­ро­за­водск и Оло­нец. Вой­ска 7-й ар­мии не смог­ли от­ра­зить на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка и к ис­хо­ду 20 ию­ля ото­шли на но­вый ру­беж обо­ро­ны. Соз­дан­ные Пет­ро­за­вод­ская и Юж. опе­ра­тив­ные груп­пы сов. войск 23 ию­ля на­нес­ли контр­уда­ры и к 30 ию­ля про­тив­ник был ос­та­нов­лен. 31 ию­ля пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние фин. Юго-Вост. ар­мия на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке. Вой­ска 23-й ар­мии к 1 сент. от­сту­пи­ли на ли­нию гос. гра­ни­цы 1939 и за­кре­пи­лись на ру­бе­же обо­ро­ны Ка­рель­ско­го ук­ре­п­лён­но­го р-на. 23 авг. Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) раз­де­ли­ла Сев. фронт на Ленин­град­ский и Ка­рель­ский (ген.-л. В. А. Фро­лов), в ко­то­рый во­шли 14-я, 7-я (с 25.9 – 7-я от­дель­ная, под­чи­нён­ная Став­ке ВГК) ар­мии и др. со­еди­не­ния и час­ти. Ему бы­ли опе­ра­тив­но под­чи­не­ны СФ и Онеж­ская во­ен­ная фло­ти­лия. Для ук­ре­п­ле­ния обо­ро­ны в по­ло­се фрон­та был про­ве­дён ряд ме­ро­прия­тий, что по­зво­ли­ло ор­га­ни­зо­ван­но встре­тить но­вое на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка, на­чав­шее­ся 8 сент. на мур­ман­ском на­прав­ле­нии. В хо­де бо­ёв про­тив­ни­ку уда­лось про­дви­нуть­ся на 16 км, где он был ос­та­нов­лен, а в те­че­ние 17–23 сент. от­бро­шен на зап. бе­рег р. Зап. Ли­ца. Здесь фронт ста­би­ли­зи­ро­вал­ся и ос­та­вал­ся поч­ти не­из­мен­ным до окт. 1944. 4 сент. фин. Ка­рель­ская ар­мия, по­лу­чив­шая под­кре­п­ле­ние, во­зоб­но­ви­ла на­сту­п­ле­ние на пет­ро­за­вод­ском и оло­нец­ком на­прав­ле­ни­ях и про­рва­ла обо­ро­ну сов. войск. 5 сент. фин. вой­ска за­хва­ти­ли Оло­нец, че­рез 2 дня пе­ре­ре­за­ли Ки­ров­скую ж. д., фор­си­ро­ва­ли р. Свирь, 2 окт. ов­ла­де­ли Пет­ро­за­вод­ском. К 10 окт. фронт в осн. ста­би­ли­зи­ро­вал­ся. Сов. вой­ска за­ни­ма­ли обо­ро­ну на ру­бе­же р. Зап. Ли­ца, по сис­те­ме рек и озёр 90 км за­пад­нее Кан­да­лак­ши, 40 км за­пад­нее Ло­ухи, 10 км за­пад­нее г. Ух­та, Ру­го­зе­ро, Пе­нин­га, По­рос­озе­ро, Онеж­ское оз., р. Свирь. Од­на­ко ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия войск сто­рон на отд. уча­ст­ках про­дол­жа­лись до на­ча­ла дек. 1941.

В ре­зуль­та­те обо­ро­нит. опе­ра­ции в За­по­ля­рье и Ка­ре­лии герм.-фин. вой­ска бы­ли окон­ча­тель­но ос­та­нов­ле­ны на всех на­прав­ле­ни­ях. Бы­ли со­хра­не­ны во­ен.-мор. ба­за СФ, порт Мур­манск, сев. уча­сток Ки­ров­ской ж. д., мор. ком­му­ни­ка­ции, свя­зы­ваю­щие СССР с Ев­ро­пой и Даль­ним Вос­то­ком. На юге Ка­ре­лии и на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке сов. вой­ска не по­зво­ли­ли фин. и герм. вой­скам со­еди­нить­ся и соз­дать 2-е коль­цо бло­ка­ды Ле­нин­гра­да (см. Ле­нин­гра­да бло­ка­да 1941–44 ). Дей­ст­вия­ми сов. войск бы­ло ско­ва­но св. 20 ди­ви­зий про­тив­ни­ка, что по­ме­ша­ло ему ис­поль­зо­вать их на др. уча­ст­ках фрон­та. По­те­ри сов. войск: св. 67,2 тыс. уби­тых, ок. 68,5 тыс. ра­не­ных.

О. о. н. п. В. О. в. да­ли пер­вый опыт под­го­тов­ки и ве­де­ния обо­ро­нит. дей­ст­вий в ус­ло­ви­ях ог­ра­ни­чен­но­го вре­ме­ни, рез­ко из­ме­няв­шей­ся об­ста­нов­ки, при­ме­не­ния боль­ших масс тан­ков, авиа­ции, боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва возд. де­сан­тов.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)