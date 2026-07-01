ОБОРИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ОБОРИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ - пианист и педагог, народный артист СССР (1964).

Окон­чил Училище сес­тёр Гне­си­ных по клас­су Е.Ф. Гне­си­ной (1921) и Московскую консерваторию по клас­су К.Н. Игум­но­ва (1926), за­ни­мал­ся так­же ком­по­зи­ци­ей под руководством Г.Л. Ка­туа­ра и Н.Я. Мяс­ков­ско­го. Кон­цер­ти­ро­вал с 1925 года. Стал пер­вым советским му­зы­кан­том-ис­пол­ни­те­лем, уча­ст­во­вав­шим в ме­ж­ду­народном кон­кур­се (1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве, 1927). Около 20 лет (до 1963 года) иг­рал в трио с Д.Ф. Ой­ст­ра­хом и С.Н. Кну­ше­виц­ким. Ре­пер­ту­ар Оборина вклю­чал про­из­ве­де­ния вен­ских клас­си­ков, ком­по­зи­то­ров эпо­хи ро­ман­тиз­ма, советских ав­то­ров (Оборин - пер­вый ис­пол­ни­тель Кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром А.И. Ха­ча­ту­ря­на , 1937, Мо­ск­ва, ди­ри­жёр Л.П. Штейн­берг). Пре­кра­тил пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния в 1967 году. Ис­пол­ни­тель­ский стиль от­ли­чал­ся ес­те­ст­вен­но­стью и тех­ническим со­вер­шен­ст­вом при не­ко­то­рой эмо­цио­наль­ной сдер­жан­но­сти. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей - все со­на­ты для фортепиано и скрип­ки Л. ван Бет­хо­ве­на (с Ой­ст­ра­хом, 1962), Трио Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча па­мя­ти И.И. Сол­лер­тин­ско­го (с Ой­ст­ра­хом и Кну­ше­виц­ким), 2-й и 3-й фортепианные концер­ты С.В. Рах­ма­ни­но­ва. Пре­по­да­вал в Московской консерватории с 1928 года (с 1935 года профессор, в 1954-1959 годах и с 1965 года заведующий ка­фед­рой фор­те­пиа­но), сре­ди уче­ни­ков: Т.А. Али­ха­нов, В.Д. Аш­ке­на­зи, М.С. Вос­кре­сен­ский, Е.Г. Но­виц­кая, Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, А.Г. Се­ви­дов, В.В. Се­ли­во­хин. Ав­тор музыкально-кри­тических и ди­дак­тических ста­тей. Государственная премия СССР (1943), Государственная премия РСФСР (1966). На­граж­дён ор­де­нами Ле­ни­на (1946, 1966).

Сочинение:

О не­ко­то­рых прин­ци­пах фор­те­пи­ан­ной тех­ни­ки // Во­про­сы фор­те­пи­ан­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. М., 1968. Вып. 2.