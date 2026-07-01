ОБОРИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ОБОРИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ - пианист и педагог, народный артист СССР (1964).
Окончил Училище сестёр Гнесиных по классу Е.Ф. Гнесиной (1921) и Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова (1926), занимался также композицией под руководством Г.Л. Катуара и Н.Я. Мясковского. Концертировал с 1925 года. Стал первым советским музыкантом-исполнителем, участвовавшим в международном конкурсе (1-я премия Международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве, 1927). Около 20 лет (до 1963 года) играл в трио с Д.Ф. Ойстрахом и С.Н. Кнушевицким. Репертуар Оборина включал произведения венских классиков, композиторов эпохи романтизма, советских авторов (Оборин - первый исполнитель Концерта для фортепиано с оркестром А.И. Хачатуряна, 1937, Москва, дирижёр Л.П. Штейнберг). Прекратил публичные выступления в 1967 году. Исполнительский стиль отличался естественностью и техническим совершенством при некоторой эмоциональной сдержанности. Среди аудиозаписей - все сонаты для фортепиано и скрипки Л. ван Бетховена (с Ойстрахом, 1962), Трио Д.Д. Шостаковича памяти И.И. Соллертинского (с Ойстрахом и Кнушевицким), 2-й и 3-й фортепианные концерты С.В. Рахманинова. Преподавал в Московской консерватории с 1928 года (с 1935 года профессор, в 1954-1959 годах и с 1965 года заведующий кафедрой фортепиано), среди учеников: Т.А. Алиханов, В.Д. Ашкенази, М.С. Воскресенский, Е.Г. Новицкая, Г.Н. Рождественский, А.Г. Севидов, В.В. Селивохин. Автор музыкально-критических и дидактических статей. Государственная премия СССР (1943), Государственная премия РСФСР (1966). Награждён орденами Ленина (1946, 1966).
Сочинение:
О некоторых принципах фортепианной техники // Вопросы фортепианного исполнительства. М., 1968. Вып. 2.