ОБОНЕЖЬЕ
ОБОНЕЖЬЕ - этнографическая и историко-культурная область в России, занимающая побережье Онежского озера и населённая преимущественно русскими.
Создателем топонима «Обонежье» можно считать этнографа В.Н. Майнова, совершившего поездку по региону летом 1873 года. Топоним восходит к более ранним названиям этой территории, зафиксированным в исторических источниках. До начала XV века для обозначения этой территории употреблялись понятия «Обонежский ряд» (впервые упоминается в приписках середины XIII века к церковному уставу новгородского князя Святослава Ольговича) или «Обонежская сотня» (впервые упоминается в «Уставе о мостех» новгородского князя Ярослава Ярославича середины 1260-х годов).
Первоначальное население Обонежья составляли протосаамы (предки саамов), или лопь, которые позднее были ассимилированы карелами и восточными славянами или вытеснены на север. В конце 1-го тысячелетия на эту территорию с юга проникло племя весь. В начале 2-го тысячелетия на западном берегу Онежского озера появились карелы.
Во 2-й трети XII века - 1478 году территория Обонежья входила в состав Новгородской республики. В XIII-XIV веках началась активная славянская колонизация Обонежья. Постепенно новгородцы и псковичи заселили южный, восточный и северный берега Онежского озера, ассимилировав жившие там прибалтийско-финские племена. Лингвисты отмечают, что в говоре русских жителей Обонежья присутствуют как элементы псковского диалекта древнерусского языка, так и элементы финского языка (ударение на первый слог и др.).
В XV - начале XVIII веков территория Обонежья составляла Обонежскую пятину (смотри в статье Пятина) - одну из административно-территориальных единиц Новгородской земли. Особенностями Обонежья были довольно развитое для условий Севера земледелие (из-за присутствия в почве шунгита), развитые промыслы (охота и рыболовство), наличие зимних путей сообщения с Поморьем и удобные водные коммуникации с Финским заливом Балтийского моря (позднее - с возникшим там Санкт-Петербургом). Основным населением являлось православное русское крестьянство. Характерная особенность Обонежья - отсутствие помещичьего землевладения, крестьяне были в основном государственными и монастырскими. Население Обонежья создало самобытную культуру, которая отразилась в деревянном зодчестве (смотри, например, Кижи), устном народном творчестве (смотри в статье Былина), оригинальной школе иконописи и т. д. В регионе были сильны позиции старообрядчества (смотри в статье Выго-Лексинское общежительство).
С XVIII века территория Обонежья была, как правило, разделена между несколькими административно-территориальными образованиями. В XVIII веке крестьяне Обонежья направлялись на строительство города Санкт-Петербург, а также на Лодейнопольскую верфь, часть крестьян переведена в приписные в связи с созданием Олонецких горных заводов. В XVIII-XIX веках наблюдалось массовое отходничество (главным образом в Санкт-Петербург).
Ныне Обонежье находится в составе Республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей. Топоним «Обонежье» используется современными отечественными и зарубежными историками, этнографами, фольклористами и искусствоведами.