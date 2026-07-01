ОБОНЕЖЬЕ

ОБОНЕЖЬЕ - эт­но­гра­фическая и ис­то­ри­ко-куль­тур­ная об­ласть в Рос­сии, за­ни­маю­щая по­бе­ре­жье Онеж­ско­го озера и на­се­лён­ная пре­имущественно рус­ски­ми.

Соз­да­те­лем то­по­ни­ма «Обонежье» мож­но счи­тать эт­но­гра­фа В.Н. Май­но­ва, со­вер­шив­ше­го по­езд­ку по ре­гио­ну ле­том 1873 года. То­по­ним вос­хо­дит к бо­лее ран­ним на­зва­ни­ям этой тер­ри­то­рии, за­фик­си­ро­ван­ным в ис­то­рических ис­точ­ни­ках. До начала XV века для обо­зна­че­ния этой тер­ри­то­рии упот­реб­ля­лись по­ня­тия «Обо­неж­ский ряд» (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в при­пис­ках середины XIII века к цер­ков­но­му ус­та­ву нов­го­род­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча) или «Обо­неж­ская сот­ня» (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Ус­та­ве о мос­тех» нов­го­род­ско­го князя Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча середины 1260-х годов).

Пер­во­на­чаль­ное на­се­ле­ние Обонежья со­став­ля­ли про­то­саа­мы (пред­ки саа­мов), или лопь, ко­то­рые позд­нее бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны ка­ре­ла­ми и восточными сла­вя­на­ми или вы­тес­не­ны на се­вер. В конце 1-го тысячелетия на эту тер­ри­то­рию с юга про­ник­ло пле­мя весь. В начале 2-го тысячелетия на западном бе­ре­гу Онеж­ско­го озера по­яви­лись ка­ре­лы.

Во 2-й тре­ти XII века - 1478 году тер­ри­то­рия Обонежья вхо­ди­ла в со­став Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. В XIII-XIV веках на­ча­лась ак­тив­ная славянская ко­ло­ни­за­ция Обонежья. По­сте­пен­но нов­го­род­цы и пско­ви­чи за­се­ли­ли южный, восточный и северный бе­ре­га Онеж­ско­го озера, ас­си­ми­ли­ро­вав жив­шие там при­бал­тий­ско-фин­ские пле­ме­на. Лин­гвис­ты от­ме­ча­ют, что в го­во­ре русских жи­те­лей Обонежья при­сут­ст­ву­ют как эле­мен­ты псков­ско­го диа­лек­та древнерусского языка, так и эле­мен­ты финского языка (уда­ре­ние на пер­вый слог и др.).

В XV - начале XVIII веков тер­ри­то­рия Обонежья со­став­ля­ла Обо­неж­скую пя­ти­ну (смотри в статье Пя­ти­на) - од­ну из административно-территориальных еди­ниц Нов­го­род­ской зем­ли. Осо­бен­но­стя­ми Обонежья бы­ли до­воль­но раз­ви­тое для ус­ло­вий Се­ве­ра зем­ле­де­лие (из-за при­сут­ст­вия в поч­ве шун­ги­та), раз­ви­тые про­мыс­лы (охо­та и ры­бо­лов­ст­во), на­ли­чие зим­них пу­тей со­об­ще­ния с По­морь­ем и удоб­ные вод­ные ком­му­ни­ка­ции с Фин­ским заливом Бал­тий­ско­го моря (позд­нее - с воз­ник­шим там Санкт-Пе­тер­бур­гом). Основным на­се­ле­ни­ем яв­ля­лось пра­во­слав­ное русское кре­сть­ян­ст­во. Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность Обонежья - от­сут­ст­вие по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния, кре­сть­я­не бы­ли в основном го­су­дар­ст­вен­ны­ми и мо­на­стыр­ски­ми. На­се­ле­ние Обонежья соз­да­ло са­мо­быт­ную куль­ту­ру, ко­то­рая от­ра­зи­лась в де­ревянном зод­че­ст­ве (смотри, например, Ки­жи), уст­ном народном твор­че­ст­ве (смотри в статье Бы­ли­на), ори­ги­наль­ной шко­ле ико­но­пи­си и т. д. В ре­гио­не бы­ли силь­ны по­зи­ции ста­ро­об­ряд­че­ст­ва (смотри в статье Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во).

С XVIII века тер­ри­то­рия Обонежья бы­ла, как пра­ви­ло, раз­де­ле­на ме­ж­ду не­сколь­ки­ми административно-территориальными об­ра­зо­ва­ния­ми. В XVIII веке кре­сть­я­не Обонежья на­прав­ля­лись на строи­тель­ст­во города Санкт-Пе­тер­бург, а так­же на Ло­дей­но­поль­скую верфь, часть кре­сть­ян пе­ре­ве­де­на в при­пис­ные в свя­зи с соз­да­ни­ем Оло­нец­ких гор­ных за­во­дов. В XVIII-XIX веках на­блю­да­лось мас­со­вое от­ход­ни­че­ст­во (главным образом в Санкт-Пе­тер­бург).

Ны­не Обонежье на­хо­дит­ся в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия, Во­ло­год­ской и Ле­нин­град­ской об­лас­тей . То­по­ним «Обонежье» ис­поль­зу­ет­ся современными отечественными и за­ру­беж­ны­ми ис­то­ри­ка­ми, эт­но­гра­фа­ми, фольк­ло­ри­ста­ми и ис­кус­ст­во­ве­да­ми.

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