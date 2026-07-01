ОБОЛЕНСКИЙ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, экономист, академик АН СССР (1932-1938) и ВАСХНИЛ (с 1935 года).

Из дво­рян. Окон­чил эко­но­мическое от­де­ле­ние юри­дического факультета Московского университета (1916). В со­ци­ал-де­мо­кра­тическом дви­же­нии с 1905 года. Член РСДРП с 1907 года, боль­ше­вик. В 1913 году один из ор­га­ни­за­то­ров и ре­дак­то­ров боль­ше­ви­ст­ской ле­галь­ной газеты «Наш путь». Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту и ссыл­ке. С 1912 года на­чал под­пи­сы­вать свои ста­тьи и кни­ги псевдонимом Н. Осин­ский (взял его в па­мять о по­ве­шен­ном в 1879 году на­ро­до­воль­це В.А. Осин­ском).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года главный ко­мис­сар - управ­ляю­щий Государственного бан­ка (но­ябрь - де­кабрь; спо­соб­ст­во­вал пре­одоле­нию са­бо­та­жа слу­жа­щих бан­ка, уча­ст­во­вал в опе­ра­ции по изъ­я­тию де­неж­ных средств бан­ка «на ну­ж­ды ре­волю­ции»). Кан­ди­дат в чле­ны ЦК РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б) (1917-1918; 1921-1922; 1925-1937). Председатель ВСНХ РСФСР (декабрь 1917 - март 1918 годов); один из ли­де­ров «ле­вых ком­му­ни­стов», по­сле под­пи­са­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года по­дал в от­став­ку. Осе­нью 1918 - вес­ной 1919 годов в от­де­ле советской про­па­ган­ды ВЦИК. В 1919-1920 годах, в пе­ри­од про­ве­де­ния по­ли­ти­ки «во­ен­но­го ком­му­низ­ма», упол­но­мо­чен­ный по про­до­вольственному де­лу ВЦИК и ЦК РКП(б) в Пен­зен­ской, Туль­ской и Вят­ской гу­бер­ни­ях, председатель ис­пол­ко­ма Туль­ско­го гу­берн­ско­го Со­ве­та. Член кол­ле­гии На­род­но­го ко­мис­са­риа­та про­до­воль­ст­вия РСФСР (1920-1921), уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции прод­раз­вёр­ст­ки, при­шёл к вы­во­ду, что она вы­зва­ла серь­ёз­ный кри­зис сельского хозяйства. Счи­тал, что де­рев­ня в це­лом рав­но­душ­на к со­циа­лиз­му и ре­ши­тель­но от­верг­ла «ком­му­нию». Вы­дви­нул идею ми­ли­та­ри­за­ции сельскохозяйственного тру­да и при­ну­ди­тель­но­го государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния сельскохозяйственного производства. В то же вре­мя яв­лял­ся про­тив­ни­ком чрез­мер­но­го цен­тра­лиз­ма в управ­ле­нии промшленностью. Один из ли­де­ров оп­по­зиционной фрак­ции в РКП(б) - груп­пы «де­мо­кра­ти­че­ско­го цен­тра­лиз­ма», вы­сту­пав­шей про­тив пря­мо­го пар­тий­но­го ру­ко­во­дства Со­ве­та­ми и проф­сою­за­ми, за рас­ши­ре­ние прав ме­ст­ных ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния и раз­ви­тие внут­ри­пар­тий­ной де­мо­кра­тии. Заместитель народногоко­мис­са­ра зем­ле­де­лия РСФСР (1921-1923). В 1922 году до­бил­ся от­ме­ны вы­сыл­ки Н.Д. Кон­д­рать­е­ва за гра­ни­цу.

Ди­пло­ма­тический пред­ста­ви­тель (с апреля 1923 года), пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель (апрель - октябрь 1924 года) СССР в Шве­ции. В 1924-1925 годах в ко­ман­ди­ров­ке в США, изу­чал сельское хозяйство, уст­рой­ст­во шос­сей­ных до­рог и ав­то­моби­ле­строе­ние (в ча­ст­но­сти, по­се­тил пред­при­ятия Г. Фор­да). Член Пре­зи­диу­ма Гос­пла­на СССР (1925-1926). Управ­ляю­щий ЦСУ СССР (1926-1928; про­тив­ник по­ли­ти­за­ции ста­ти­сти­ки, сто­рон­ник её дос­туп­но­сти для всех гра­ж­дан), од­но­вре­мен­но ди­рек­тор Института ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии (1926-1927). Один из эн­ту­зиа­стов ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия ав­то­мо­би­ле­строе­ния в СССР. Ини­циа­тор соз­да­ния Доб­ро­воль­но­го об-ва со­дей­ст­вия раз­ви­тию ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та «Ав­то­дор» (1927; в 1928-1937 годах Оболенский - так­же от­ветственный ре­дак­тор журнала «За ру­лём») и строи­тель­ст­ва Ни­же­го­род­ско­го (Горь­ков­ско­го) ав­то­за­во­да (на­ча­то в 1929 году в со­труд­ни­че­ст­ве с «Ford Motor Company»). В пись­ме И.В. Ста­ли­ну от 1 января 1928 года всту­пил­ся за дру­га и со­рат­ни­ка по ре­во­люционной борь­бе, бра­та сво­ей же­ны, В.М. Смир­но­ва, од­но­го из ли­де­ров оп­по­зи­ци­он­ной «Груп­пы 15-ти» в ВКП(б), при­го­во­рён­но­го к ссыл­ке в Си­бирь, при­зы­вал Ста­ли­на не об­ре­кать на ду­хов­ное и фи­зическое унич­то­же­ние оп­по­зи­цио­не­ров - ве­те­ра­нов ре­во­люционного дви­же­ния. Член пре­зи­диу­ма Ком­му­ни­стической ака­де­мии (1928-1929). Член Главной ре­дак­ции 1-го из­да­ния БСЭ (с 1929 года). В 1929-1930 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, председатель прав­ле­ния Все­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния ав­то­трак­тор­ной промышленности. Член ред­кол­ле­гии газеты «Из­вес­тия» (1931). Начальник Центрального управ­ле­ния на­род­но-хо­зяйственного учё­та и заместитель председателя Гос­пла­на СССР (1932-1935), ру­ко­во­ди­тель Ко­мис­сии по рас­смот­ре­нию про­грам­мы и ор­га­ни­зационного пла­на Все­со­юз­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния (пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лась в 1933 году, не­од­но­крат­но пе­ре­но­си­лась, про­ве­де­на в 1937 году). Ди­рек­тор Института ис­то­рии нау­ки и тех­ни­ки АН СССР (1935-1937). В октябре 1937 года аре­сто­ван, в 1938 году об­щим со­б­ра­ни­ем АН СССР ли­шён зва­ния ака­де­ми­ка. Во вре­мя су­деб­но­го про­цес­са по де­лу «ан­ти­со­вет­ско­го пра­во­троц­ки­ст­ско­го бло­ка» (март 1938 года) дал сви­де­тель­ские по­ка­за­ния про­тив Н.И. Бу­ха­ри­на. Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР 1 сентября 1938 года при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния по об­ви­не­нию в уча­стии в контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции. Рас­стре­лян. В 1957 году реа­били­ти­ро­ван, по­смерт­но вос­ста­нов­лен в зва­нии ака­де­ми­ка АН СССР.

Сочинения:

Ро­зен­штейн М. А. Гу­же­вая пе­ре­воз­ка про­дук­тов по­ле­вод­ст­ва. – Обо­лен­ский В.В. Мор­ские хлеб­ные фрах­ты (Чер­но­мор­ско- Азов­ское по­бе­ре­жье). Хар., 1914;

Уро­жаи хле­бов в Юж­ной Рос­сии (1889–1912). М., 1915;

Строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма. М., 1918;

Де­мо­кра­ти­че­ская рес­пуб­ли­ка и Со­вет­ская рес­пуб­ли­ка. М., 1919;

Го­су­дар­ст­вен­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва. М., 1920;

Ми­ро­вое хо­зяй­ст­во в оцен­ке на­ших эко­но­ми­стов. М., 1923;

Ми­ро­вой кри­зис сель­ско­го хо­зяй­ст­ва. М., 1924;

Ми­ро­вое хо­зяй­ст­во и кри­зи­сы. М., 1925;

Очер­ки ми­ро­во­го сель­ско­хо­зяй­ст­вен­но­го рын­ка. М., 1925;

Аме­ри­кан­ское сель­ское хо­зяй­ст­во по но­вей­шим ис­сле­до­ва­ни­ям. М., 1925;

По сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ным шта­там Се­вер­ной Аме­ри­ки. M., 1926;

Мои лже­уче­ния о Со­еди­нен­ных Шта­тах Се­вер­ной Аме­ри­ки. М., 1926;

Ме­ж­ду­на­род­ные и меж­кон­ти­нен­таль­ные ми­гра­ции в до­во­ен­ной Рос­сии и СССР. М., 1928;

Ав­то­мо­би­ли­за­ция СССР. М., 1930.