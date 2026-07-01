ОБОЛЕНСКИЙ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, экономист, академик АН СССР (1932-1938) и ВАСХНИЛ (с 1935 года).
Из дворян. Окончил экономическое отделение юридического факультета Московского университета (1916). В социал-демократическом движении с 1905 года. Член РСДРП с 1907 года, большевик. В 1913 году один из организаторов и редакторов большевистской легальной газеты «Наш путь». Неоднократно подвергался аресту и ссылке. С 1912 года начал подписывать свои статьи и книги псевдонимом Н. Осинский (взял его в память о повешенном в 1879 году народовольце В.А. Осинском).
После Октябрьской революции 1917 года главный комиссар - управляющий Государственного банка (ноябрь - декабрь; способствовал преодолению саботажа служащих банка, участвовал в операции по изъятию денежных средств банка «на нужды революции»). Кандидат в члены ЦК РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б) (1917-1918; 1921-1922; 1925-1937). Председатель ВСНХ РСФСР (декабрь 1917 - март 1918 годов); один из лидеров «левых коммунистов», после подписания Брестского мира 1918 года подал в отставку. Осенью 1918 - весной 1919 годов в отделе советской пропаганды ВЦИК. В 1919-1920 годах, в период проведения политики «военного коммунизма», уполномоченный по продовольственному делу ВЦИК и ЦК РКП(б) в Пензенской, Тульской и Вятской губерниях, председатель исполкома Тульского губернского Совета. Член коллегии Народного комиссариата продовольствия РСФСР (1920-1921), участвовал в организации продразвёрстки, пришёл к выводу, что она вызвала серьёзный кризис сельского хозяйства. Считал, что деревня в целом равнодушна к социализму и решительно отвергла «коммунию». Выдвинул идею милитаризации сельскохозяйственного труда и принудительного государственного регулирования сельскохозяйственного производства. В то же время являлся противником чрезмерного централизма в управлении промшленностью. Один из лидеров оппозиционной фракции в РКП(б) - группы «демократического централизма», выступавшей против прямого партийного руководства Советами и профсоюзами, за расширение прав местных органов самоуправления и развитие внутрипартийной демократии. Заместитель народногокомиссара земледелия РСФСР (1921-1923). В 1922 году добился отмены высылки Н.Д. Кондратьева за границу.
Дипломатический представитель (с апреля 1923 года), полномочный представитель (апрель - октябрь 1924 года) СССР в Швеции. В 1924-1925 годах в командировке в США, изучал сельское хозяйство, устройство шоссейных дорог и автомобилестроение (в частности, посетил предприятия Г. Форда). Член Президиума Госплана СССР (1925-1926). Управляющий ЦСУ СССР (1926-1928; противник политизации статистики, сторонник её доступности для всех граждан), одновременно директор Института мирового хозяйства и мировой политики Коммунистической академии (1926-1927). Один из энтузиастов ускоренного развития автомобилестроения в СССР. Инициатор создания Добровольного об-ва содействия развитию автомобильного транспорта «Автодор» (1927; в 1928-1937 годах Оболенский - также ответственный редактор журнала «За рулём») и строительства Нижегородского (Горьковского) автозавода (начато в 1929 году в сотрудничестве с «Ford Motor Company»). В письме И.В. Сталину от 1 января 1928 года вступился за друга и соратника по революционной борьбе, брата своей жены, В.М. Смирнова, одного из лидеров оппозиционной «Группы 15-ти» в ВКП(б), приговорённого к ссылке в Сибирь, призывал Сталина не обрекать на духовное и физическое уничтожение оппозиционеров - ветеранов революционного движения. Член президиума Коммунистической академии (1928-1929). Член Главной редакции 1-го издания БСЭ (с 1929 года). В 1929-1930 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, председатель правления Всесоюзного объединения автотракторной промышленности. Член редколлегии газеты «Известия» (1931). Начальник Центрального управления народно-хозяйственного учёта и заместитель председателя Госплана СССР (1932-1935), руководитель Комиссии по рассмотрению программы и организационного плана Всесоюзной переписи населения (первоначально планировалась в 1933 году, неоднократно переносилась, проведена в 1937 году). Директор Института истории науки и техники АН СССР (1935-1937). В октябре 1937 года арестован, в 1938 году общим собранием АН СССР лишён звания академика. Во время судебного процесса по делу «антисоветского правотроцкистского блока» (март 1938 года) дал свидетельские показания против Н.И. Бухарина. Военной коллегией Верховного суда СССР 1 сентября 1938 года приговорён к высшей мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян. В 1957 году реабилитирован, посмертно восстановлен в звании академика АН СССР.
Сочинения:
Розенштейн М. А. Гужевая перевозка продуктов полеводства. – Оболенский В.В. Морские хлебные фрахты (Черноморско- Азовское побережье). Хар., 1914;
Урожаи хлебов в Южной России (1889–1912). М., 1915;
Строительство социализма. М., 1918;
Демократическая республика и Советская республика. М., 1919;
Государственное регулирование крестьянского хозяйства. М., 1920;
Мировое хозяйство в оценке наших экономистов. М., 1923;
Мировой кризис сельского хозяйства. М., 1924;
Мировое хозяйство и кризисы. М., 1925;
Очерки мирового сельскохозяйственного рынка. М., 1925;
Американское сельское хозяйство по новейшим исследованиям. М., 1925;
По сельскохозяйственным штатам Северной Америки. M., 1926;
Мои лжеучения о Соединенных Штатах Северной Америки. М., 1926;
Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. М., 1928;
Автомобилизация СССР. М., 1930.