ОБОЛЕНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ - князь, российский историк, археограф, архивист, гофмейстер (1856), член-корреспондент Петербургской АН (1846).
Из рода Оболенских. Крупный землевладелец. Получил домашнее образование. В 1825 году на службе в лейб-гвардии Финляндском полку, в русско-турецкую войну 1828-1829 годов участвовал в форсировании реки Дунай, ранен при осаде Варны (в 1828 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»). В 1831 году перешёл на гражданскую службу: чиновник особых поручений при председателе временного правления Царства Польского, с 1832 года заведующий секретной частью канцелярии наместника Царства Польского графа И.Ф. Паскевича. С 1833 года сотрудник Московского главного архива МИД, вскоре возглавил Комиссию печатания государственных грамот и договоров, и. д. управляющего (с 1840 года), управляющий (с 1848 года), директор (1868-1873) Московского главного архива МИД. Под его руководством в 1840-х годах проведена новая систематизация фондов архива: они разделены на 3 хронологических «разряда», каждый из которых состоял из двух отделений - дипломатических материалов и документов внутриполитического характера. С 1853 года Оболенский возглавлял также Государственное древлехранилище хартий, рукописей и печатей при Оружейной палате. При участии ближайших сотрудников А.Н. Афанасьева и М.П. Полуденского подготовил к печати большое количество ценных древнерусских источников из собрания Московского главного архива МИД. Издал ряд памятников русского летописания, в том числе «Супрасльскую рукопись» (1836), «Летописец Переяславля Суздальского...» (1851), «Новый летописец...» (1853), а также 1-й том «Книги посольской…» Литовской метрики (1843, совместно с И.Н. Даниловичем) и др. Многие открытые им документы XVI-XVII веков опубликовал в «Сборнике князя Оболенского» (выпуски 1-12, 1838-1859), а также в сборниках «Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России» (выпуски 1-4, 1847-1848) и «Письма русских государей и других особ царского семейства» (т. 1-4, 1861-1862). К коронации императора Александра II выпустил роскошное библиофильское издание «Книга об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Фёдоровича» (1856). Среди других публикаций Оболенского: «Протоколы Верховного тайного совета. 1726-1730 годы» (1858), «Рассказ москвича о Москве во время пребывания в ней французов в первые три недели сентября 1812 года» («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1859, книга 2), «Сельские инструкции 1765-1766 годов» («Журнал землевладельцев», 1859, т. 6).
В 1856 году Оболенский возглавил Учёную комиссию по возобновлению палат бояр Романовых, при его участии по проекту Ф.Ф. Рихтера проведена первая архитектурная научная реставрация в России - здание XV-XVII веков, которое несколько раз страдало от пожаров и перестраивалось, восстановлено в 1857-1859 годах в формах XVII века, в нём был размещён музей «Дом бояр Романовых» (ныне филиал ГИМа), куда Оболенский пожертвовал многие предметы из своего собрания русских древностей.
Библиотека Оболенского (около 3350 томов, свыше 80 рукописей и 30 старопечатных книг), а также коллекция русских гравированных портретов по его завещанию в 1874 году переданы в Московский главный архив МИД.
Сочинения:
Несколько слов о первоначальной русской летописи. М., 1870;
Исследования и заметки по русским и славянским древностям. СПб., 1875.
Источники:
Письма к В.А. Поленову (1839-1851) // Русский архив. 1882. № 2;
Переписка И.П. Сахарова с князем М.А. Оболенским // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1905. Кн. 4;
Письма князя М.А. Оболенского и В.М. Ундольского С.П. Шевыреву // Русский архив. 1917. № 1.