ОБОЛЕНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ - князь, российский историк, археограф, архивист, гофмейстер (1856), член-корреспондент Петербургской АН (1846).

Из ро­да Обо­лен­ских . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1825 году на служ­бе в лейб-гвардии Финляндском пол­ку, в русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов уча­ст­во­вал в фор­си­ро­ва­нии реки Ду­най, ра­нен при оса­де Вар­ны (в 1828 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»). В 1831 году пе­ре­шёл на гражданскую служ­бу: чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при председателе временного прав­ле­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го, с 1832 года заведующий сек­рет­ной ча­стью кан­це­ля­рии на­ме­ст­ни­ка Цар­ст­ва Поль­ско­го графа И.Ф. Пас­ке­ви­ча. С 1833 года со­труд­ник Московского главного ар­хи­ва МИД, вско­ре воз­гла­вил Ко­мис­сию пе­ча­та­ния государственных гра­мот и до­го­во­ров, и. д. управ­ляю­ще­го (с 1840 года), управ­ляю­щий (с 1848 года), ди­рек­тор (1868-1873) Московского главного ар­хи­ва МИД. Под его ру­ко­во­дством в 1840-х годах про­ве­де­на но­вая сис­те­ма­ти­за­ция фон­дов ар­хи­ва: они раз­де­ле­ны на 3 хро­но­ло­гических «раз­ря­да», ка­ж­дый из ко­то­рых со­сто­ял из двух от­де­ле­ний - ди­пло­ма­тических ма­те­риа­лов и до­ку­мен­тов внут­ри­по­ли­тического ха­рак­те­ра. С 1853 года Оболенский воз­глав­лял так­же Государственное древ­ле­хра­ни­ли­ще хар­тий, ру­ко­пи­сей и пе­ча­тей при Ору­жей­ной па­ла­те . При уча­стии бли­жай­ших со­труд­ни­ков А.Н. Афа­нась­е­ва и М.П. По­лу­ден­ско­го под­го­то­вил к пе­ча­ти боль­шое ко­ли­че­ст­во цен­ных древнерусских ис­точ­ни­ков из со­б­рания Московского главного ар­хи­ва МИД. Из­дал ряд па­мят­ни­ков русского ле­то­пи­са­ния, в том числе «Суп­расль­скую ру­ко­пись» (1836), «Ле­то­пи­сец Пе­ре­яс­лав­ля Суз­даль­ско­го...» (1851), «Но­вый ле­то­пи­сец...» (1853), а так­же 1-й том «Кни­ги по­соль­ской…» Ли­тов­ской мет­ри­ки (1843, совместно с И.Н. Да­ни­ло­ви­чем) и др. Мно­гие от­кры­тые им до­ку­мен­ты XVI-XVII веков опуб­ли­ко­вал в «Сбор­ни­ке кня­зя Обо­лен­ско­го» (выпуски 1-12, 1838-1859), а так­же в сборниках «Ино­стран­ные со­чи­не­ния и ак­ты, от­но­ся­щие­ся до Рос­сии» (выпуски 1-4, 1847-1848) и «Пись­ма рус­ских го­су­да­рей и дру­гих особ цар­ско­го се­мей­ст­ва» (т. 1-4, 1861-1862). К ко­ро­на­ции императора Алек­сан­д­ра II вы­пус­тил рос­кош­ное биб­лио­филь­ское из­да­ние «Кни­га об из­бра­нии на цар­ст­во ве­ли­ко­го го­су­да­ря, ца­ря и ве­ли­ко­го кня­зя Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча» (1856). Сре­ди других пуб­ли­ка­ций Оболенского: «Про­то­ко­лы Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та. 1726-1730 годы» (1858), «Рас­сказ мо­ск­ви­ча о Мо­ск­ве во вре­мя пре­бы­ва­ния в ней фран­цу­зов в пер­вые три не­де­ли сен­тяб­ря 1812 года» («Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1859, книга 2), «Сель­ские ин­ст­рук­ции 1765-1766 годов» («Жур­нал зем­ле­вла­дель­цев», 1859, т. 6).

В 1856 году Оболенский воз­гла­вил Учё­ную ко­мис­сию по во­зоб­нов­ле­нию па­лат бо­яр Ро­ма­но­вых, при его уча­стии по про­ек­ту Ф.Ф. Рих­те­ра про­ве­де­на пер­вая ар­хитектурная научная рес­тав­ра­ция в Рос­сии - зда­ние XV-XVII веков, ко­то­рое несколько раз стра­да­ло от по­жа­ров и пе­ре­страи­ва­лось, вос­ста­нов­ле­но в 1857-1859 годах в фор­мах XVII века, в нём был раз­ме­щён му­зей «Дом бо­яр Ро­ма­но­вых» (ны­не фи­ли­ал ГИМа), ку­да Оболенский по­жерт­во­вал многие пред­ме­ты из сво­его со­б­ра­ния русских древ­но­стей.

Биб­лио­те­ка Оболенского (около 3350 то­мов, свыше 80 ру­ко­пи­сей и 30 ста­ро­пе­чат­ных книг), а так­же кол­лек­ция русских гра­ви­ро­ван­ных порт­ре­тов по его за­ве­ща­нию в 1874 году пе­ре­да­ны в Московский главный ар­хив МИД.

Сочинения:

Не­сколь­ко слов о пер­во­на­чаль­ной рус­ской ле­то­пи­си. М., 1870;

Ис­сле­до­ва­ния и за­мет­ки по рус­ским и сла­вян­ским древ­но­стям. СПб., 1875.

Ис­точники:

Пись­ма к В.А. По­ле­но­ву (1839-1851) // Рус­ский ар­хив. 1882. № 2;

Пе­ре­пис­ка И.П. Са­ха­ро­ва с кня­зем М.А. Обо­лен­ским // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1905. Кн. 4;

Пись­ма кня­зя М.А. Обо­лен­ско­го и В.М. Ун­доль­ско­го С.П. Ше­вы­ре­ву // Рус­ский ар­хив. 1917. № 1.