ОБОЛЕНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, генерал-лейтенант по Адмиралтейству (1903), шталмейстер (1901).
Из рода Оболенских. Окончил Морское училище в Санкт-Петербурге (1875). До 1881 года на военной службе, в русско-турецкую войну 1877-1878 годов командир минного катера «Князь Пожарский», в составе отряда катеров Ф.В. Дубасова отличился при подводе брандеров к военным турецким судам у крепости Силистрия (1878). Предводитель дворянства Симбирского уезда (1882-1895) и Симбирской губернии (1889-1897; с 1887 года и. д.). Губернатор Херсонской (1897-1902) и Харьковской (1902-1903) губерний. Удостоен Высочайшей благодарности за прекращение антиеврейских погромов в Николаеве (1899). В 1902 году получил всероссийскую известность решительным подавлением крупных крестьянских беспорядков в Валковском уезде Харьковской губернии (награждён орденом Святого Владимира 2-й степени); в том же году Боевая организация партии эсеров устроила покушение на Оболенского, который был легко ранен. Генерал-губернатор Великого княжества Финляндского [ВКФ; 17(30).06.1904-09(22).11.1905]. Генерал-адъютант (1904). Выступил против удовлетворения требований о пересмотре законов, принятых при участии Н.И. Бобрикова. Эти требования выдвинул финляндский Сейм в «Большом прошении» императору Николаю II и поддержал финляндский Сенат (январь 1905 года). Они вопреки позиции Оболенского были 16 (29) марта 1905 года частично удовлетворены Николаем II (воинская повинность заменена денежными взносами финляндской казны в военный бюджет империи, восстановлена несменяемость судей). В ходе всеобщей забастовки в ВКФ [17(30).10-07(20).11.1905] Оболенский утратил контроль над ситуацией в княжестве: члены Сената, придерживавшиеся соглашательской политики с центральной властью, подали в отставку, в новом составе Сената стали преобладать конституционалисты. Оболенский уволен с поста генерал- губернатора вскоре после публикации Манифеста Николая II от 22 октября (4 ноября) 1905 года, который предписывал подготовить реформу финляндского Сейма и отменил большинство законов 1899-1904 годов, нарушавших автономию княжества.