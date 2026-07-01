ОБОЛЕНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный дея­тель, генерал-лейтенант по Ад­ми­рал­тей­ст­ву (1903), штал­мей­стер (1901).

Из ро­да Обо­лен­ских . Окон­чил Морское училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1875). До 1881 года на во­енной служ­бе, в русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов командир мин­но­го ка­те­ра «Князь По­жар­ский», в со­ста­ве от­ря­да ка­те­ров Ф.В. Ду­ба­со­ва от­ли­чил­ся при под­во­де бран­де­ров к во­енным турецким су­дам у кре­по­сти Си­ли­ст­рия (1878). Пред­води­тель дво­рян­ст­ва Сим­бир­ско­го уезда (1882-1895) и Сим­бир­ской губернии (1889-1897; с 1887 года и. д.). Гу­бер­на­тор Хер­сон­ской (1897-1902) и Харь­ков­ской (1902-1903) гу­бер­ний. Удо­сто­ен Вы­со­чай­шей бла­го­дар­но­сти за пре­кра­ще­ние ан­ти­ев­рей­ских по­гро­мов в Ни­ко­лае­ве (1899). В 1902 году по­лу­чил все­российскую из­вест­ность ре­ши­тель­ным по­дав­ле­ни­ем круп­ных кре­сть­ян­ских бес­по­ряд­ков в Вал­ков­ском уезде Харь­ков­ской губернии (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пени); в том же го­ду Бое­вая ор­га­ни­за­ция пар­тии эсе­ров уст­рои­ла по­ку­ше­ние на Оболенского, ко­то­рый был лег­ко ра­нен. Генерал-гу­бер­на­тор Великого княжества Фин­лянд­ско­го [ВКФ; 17(30).06.1904-09(22).11.1905]. Генерал-адъ­ю­тант (1904). Вы­сту­пил про­тив удов­ле­тво­ре­ния тре­бо­ва­ний о пе­ре­смот­ре за­ко­нов, при­ня­тых при уча­стии Н.И. Боб­ри­ко­ва. Эти тре­бо­ва­ния вы­дви­нул финляндский Сейм в «Боль­шом про­шении» императору Ни­ко­лаю II и под­дер­жал финляндский Се­нат (январь 1905 года). Они во­пре­ки по­зи­ции Оболенского бы­ли 16 (29) марта 1905 года час­тич­но удов­ле­тво­ре­ны Ни­ко­ла­ем II (во­ин­ская по­вин­ность за­ме­не­на де­неж­ны­ми взно­са­ми финляндской каз­ны в во­енный бюд­жет им­пе­рии, вос­ста­нов­ле­на не­сме­няе­мость су­дей). В хо­де все­об­щей за­бас­тов­ки в ВКФ [17(30).10-07(20).11.1905] Оболенский ут­ра­тил кон­троль над си­туа­ци­ей в кня­же­ст­ве: чле­ны Се­на­та, при­дер­жи­вав­шие­ся со­гла­ша­тель­ской по­ли­ти­ки с центральной вла­стью, по­да­ли в от­став­ку, в но­вом со­ста­ве Се­на­та ста­ли пре­об­ла­дать кон­сти­ту­цио­на­ли­сты. Оболенский уво­лен с по­ста ге­не­рал- гу­бер­на­то­ра вско­ре по­сле пуб­ли­ка­ции Ма­ни­фе­ста Ни­ко­лая II от 22 октября (4 ноября) 1905 года, ко­то­рый пред­пи­сы­вал под­го­то­вить ре­фор­му финляндского Сей­ма и от­ме­нил боль­шин­ст­во за­ко­нов 1899-1904 годов, на­ру­шав­ших ав­то­но­мию кня­же­ст­ва.