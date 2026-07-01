ОБОЛЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ - князь (до 1826 года), участник движения декабристов, мемуарист.
Из рода Оболенских. Получил домашнее образование, затем слушал лекции по точным наукам в Училище колонновожатых и Обществе математиков в Москве (1814-1815), по политической экономии и праву - профессоров Главного педагогического института в Санкт-Петербурге (1818-1820; в 1819 году преобразован в университет). Служил в лейб-гвардии Артиллерийской бригаде (1814-1816), после её разделения - в 1-й лейб-гвардии Артиллерийской бригаде (1816-1817), затем в лейб-гвардии Павловском (1817-1824; с 1821 года поручик) и лейб-гвардии Финляндских (1824-1825) полках. Старший адъютант дежурства (штаба) пехоты Гвардейского корпуса (1825).
Член тайных обществ - Союза спасения (1817-1818) и Союза благоденствия (1818-1821). Один из основателей Северного общества (1821), член его Верховной думы (1823-1825), учредитель московской управы общества (1825), выступал за его объединение с Южным обществом и создание единой для них политической программы. В сочинении «Об обязанностях гражданина» (1823-1824; написано по поручению членов Северного общества, уничтожено самим Оболенским) на примерах из древнеримской истории доказывал, что долг личности перед обществом важнее долга перед семьёй. Сторонник установления в России республики, допускал возможность цареубийства, однако в 1825 году выступил против предложения декабриста А.И. Якубовича совершить убийство императора Александра I. Главный практический организатор восстания декабристов в Санкт-Петербурге 14 (26) декабря 1825 года, назначен ими «начальником штаба». Накануне проводил в своей квартире совещания членов тайных обществ, а также офицеров, обещавших им содействие. В день восстания объезжал казармы гвардейских полков - Конной артиллерии, Измайловского, Московского и др., командовал заградительной цепью, выделенной из каре восставших полков, нанёс, как и П.Г. Каховский, смертельные ранения графу М.А. Милорадовичу и командиру Гренадерского полка Н.К. Стюрлеру; в отсутствие князя С.П. Трубецкого на Сенатской площади избран руководителем восстания.
Арестован 15 (27) декабря 1825 года, заключён в Петропавловскую крепость. В 1826 году приговорён Верховным уголовным судом над декабристами к смертной казни, которая заменена императором Николаем I на бессрочную каторгу (в том же году установлен срок каторги - 20 лет с последующим вечным поселением в Сибири, впоследствии он дважды сокращался, в 1835 году - до 13 лет). Каторгу отбывал на Благодатском руднике (с 1826 года), в Читинском селении (с 1827 года; ныне город Чита), поселке Петровский Завод Верхнеудинского округа Иркутской губернии (с 1830 года; ныне город Петровск-Забайкальский). На поселении в селе Итанца Верхнеудинского округа (1839-1842; ныне село Турунтаево Прибайкальского района, Республика Бурятия), город Туринск (1842-1843), город Ялуторовск (1843-1856). Помилован императором Александром II по случаю коронации, однако княжеский титул Оболенскому не был возвращён, но его детям пожалован указом императора от 30 августа (11 сентября) 1856 года. Вследствие запрета на проживание в Москве и Санкт-Петербурге Оболенский поселился в Калуге. Сторонник освобождения крестьян с землёй за выкуп (часть его, по мнению Оболенского, должно было внести государство), создания единой системы крестьянского самоуправления и независимого суда. В 1857-1860 годах сообщал Я.И. Ростовцеву (товарищу Оболенского по службе, принятому им в 1825 году в Северное общество) свои суждения о проведении крестьянской реформы; с некоторыми из них через Ростовцева был ознакомлен император Александр II.
Автор воспоминаний о К.Ф. Рылееве, И.Д. Якушкине, сибирской каторге и ссылке, а также переводов художественных произведений с немецкого и французского языков, работ по истории философии, христианской Церкви и др. (не сохранились).
Сочинения:
[Воспоминания...] // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
Источники:
Дело Е.П. Оболенского // Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т.1;
[Переписка] // Осьмакова Н.И. Виновник мятежа. Повесть в документах о декабристе Е. Оболенском. Тула, 1991;
Переписка Е.П. Оболенского с Я.И. Ростовцевым 1857-1860 гг. СПб., 2011.