ОБОЛЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ - князь (до 1826 года), уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов, ме­муа­рист.

Из ро­да Обо­лен­ских . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем слу­шал лек­ции по точ­ным нау­кам в Училище ко­лон­но­во­жа­тых и Обществе ма­те­ма­ти­ков в Мо­ск­ве (1814-1815), по по­ли­тической эко­но­мии и пра­ву - про­фес­со­ров Главного пе­да­го­гического института в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1818-1820; в 1819 году пре­об­ра­зо­ван в университет). Слу­жил в лейб-гвардии Артиллерийской бри­га­де (1814-1816), по­сле её раз­де­ле­ния - в 1-й лейб-гвардии Артиллерийской бри­га­де (1816-1817), за­тем в лейб-гвардии Пав­лов­ском (1817-1824; с 1821 года по­ру­чик) и лейб-гвардии Финляндских (1824-1825) пол­ках. Стар­ший адъ­ю­тант де­жур­ст­ва (шта­ба) пе­хо­ты Гвардейского кор­пу­са (1825).

Член тай­ных об­ществ - Сою­за спа­се­ния (1817-1818) и Сою­за бла­го­ден­ст­вия (1818-1821). Один из ос­но­ва­те­лей Северного общества (1821), член его Вер­хов­ной ду­мы (1823-1825), уч­ре­ди­тель московской упра­вы общества (1825), вы­сту­пал за его объ­е­ди­не­ние с Южным обществом и соз­да­ние еди­ной для них по­ли­тической про­грам­мы. В сочинении «Об обя­зан­но­стях гра­ж­да­ни­на» (1823-1824; на­пи­са­но по по­ру­че­нию чле­нов Северного общества, унич­то­же­но са­мим Оболенским) на при­ме­рах из древнеримской ис­то­рии до­ка­зы­вал, что долг лич­но­сти пе­ред об­ще­ст­вом важ­нее дол­га пе­ред семь­ёй. Сто­рон­ник ус­та­нов­ле­ния в Рос­сии рес­пуб­ли­ки, до­пус­кал воз­мож­ность ца­ре­убий­ст­ва, од­на­ко в 1825 году вы­сту­пил про­тив пред­ло­же­ния де­каб­ри­ста А.И. Яку­бо­ви­ча со­вер­шить убий­ст­во императора Алек­сан­д­ра I . Главный прак­тический ор­га­ни­за­тор вос­ста­ния де­каб­ри­стов в Санкт-Пе­тер­бур­ге 14 (26) декабря 1825 года, на­зна­чен ими «на­чаль­ни­ком шта­ба». На­ка­ну­не про­во­дил в сво­ей квар­ти­ре со­ве­ща­ния чле­нов тай­ных об­ществ, а так­же офи­це­ров, обе­щав­ших им со­дей­ст­вие. В день вос­ста­ния объ­ез­жал ка­зар­мы гвардейских пол­ков - Кон­ной ар­тил­ле­рии, Из­май­лов­ско­го, Мо­с­ков­ско­го и др., ко­ман­до­вал за­гра­дительной це­пью, вы­де­лен­ной из ка­ре вос­став­ших пол­ков, на­нёс, как и П.Г. Ка­хов­ский, смер­тель­ные ра­не­ния графу М.А. Ми­ло­ра­до­ви­чу и командиру Гре­на­дер­ско­го пол­ка Н.К. Стюр­ле­ру; в от­сут­ст­вие князя С.П. Тру­бец­ко­го на Се­нат­ской площади из­бран ру­ко­во­ди­те­лем вос­ста­ния.

Аре­сто­ван 15 (27) декабря 1825 года, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость . В 1826 году при­го­во­рён Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом над де­каб­ри­ста­ми к смерт­ной каз­ни, ко­то­рая за­ме­не­на императором Ни­ко­ла­ем I на бес­сроч­ную ка­тор­гу (в том же го­ду ус­та­нов­лен срок ка­тор­ги - 20 лет с по­сле­дую­щим веч­ным по­се­ле­ни­ем в Си­би­ри, впо­след­ст­вии он два­ж­ды со­кра­щал­ся, в 1835 году - до 13 лет). Ка­тор­гу от­бы­вал на Бла­го­дат­ском руд­ни­ке (с 1826 года), в Чи­тин­ском се­ле­нии (с 1827 года; ны­не город Чи­та), поселке Пет­ров­ский За­вод Верх­не­удин­ско­го округа Ир­кут­ской губернии (с 1830 года; ны­не город Пет­ровск-За­бай­каль­ский). На по­се­ле­нии в селе Итан­ца Верх­не­удин­ско­го округа (1839-1842; ны­не село Ту­рун­тае­во При­бай­каль­ско­го района, Рес­пуб­ли­ка Бу­ря­тия), город Ту­ринск (1842-1843), город Ялу­то­ровск (1843-1856). По­ми­ло­ван императором Алек­сан­дром II по слу­чаю ко­ро­на­ции, од­на­ко кня­же­ский ти­тул Оболенскому не был воз­вра­щён, но его де­тям по­жа­ло­ван ука­зом им­пе­ра­то­ра от 30 августа (11 сентября) 1856 года. Вслед­ст­вие за­пре­та на про­жи­ва­ние в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге Оболенский по­се­лил­ся в Ка­лу­ге. Сто­рон­ник ос­во­бож­де­ния кре­сть­ян с зем­лёй за вы­куп (часть его, по мне­нию Оболенского, долж­но бы­ло вне­сти го­су­дар­ст­во), соз­да­ния еди­ной си­сте­мы кре­стьян­ско­го са­мо­уп­рав­ле­ния и не­за­ви­си­мо­го су­да. В 1857-1860 годах со­об­щал Я.И. Ро­стов­це­ву (то­ва­ри­щу Оболенского по служ­бе, при­ня­то­му им в 1825 году в Северное общество) свои суж­де­ния о про­ве­де­нии кре­стьян­ской ре­фор­мы; с не­ко­то­ры­ми из них че­рез Рос­тов­це­ва был оз­на­ком­лен император Алек­сандр II.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний о К.Ф. Ры­лее­ве, И.Д. Якуш­ки­не, си­бир­ской ка­тор­ге и ссыл­ке, а так­же пе­ре­во­дов ху­дожественных про­из­ве­де­ний с немецкого и французского язы­ков, ра­бот по ис­то­рии фи­ло­со­фии, хри­сти­ан­ской Церк­ви и др. (не сохранились).

Сочинения:

[Вос­по­ми­на­ния...] // Ме­муа­ры де­каб­ри­стов. Се­вер­ное об­ще­ст­во. М., 1981.

Ис­точники:

Де­ло Е.П. Обо­лен­ско­го // Вос­ста­ние де­каб­ри­стов. М.; Л., 1925. Т.1;

[Пе­ре­пис­ка] // Ось­ма­ко­ва Н.И. Ви­нов­ник мя­те­жа. По­весть в до­ку­мен­тах о де­каб­ри­сте Е. Обо­лен­ском. Ту­ла, 1991;

Пе­ре­пис­ка Е.П. Обо­лен­ско­го с Я.И. Рос­тов­це­вым 1857-1860 гг. СПб., 2011.