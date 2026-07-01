ОБОЛЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - британский историк-византинист, медиевист, историк Церкви, иностранный член РАН (1994).

Из ро­да кня­зей Обо­лен­ских , по­то­мок гра­фов Шу­ва­ло­вых и свет­лей­ших кня­зей Во­рон­цо­вых. По­сле эмиг­ра­ции се­мьи из Кры­ма в 1919 году учил­ся в ли­це­ях Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии, окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1940), в 1943 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии. В 1946-1948 годах пре­по­да­ва­тель сла­ви­сти­ки в Кем­брид­же. С 1949 года лек­тор, с 1961 года профессор, ру­ко­во­ди­тель ка­фед­ры сла­вян­ской и бал­кан­ской ис­то­рии Окс­форд­ско­го университета; почетный профессор (с 1985 года), почетный член Бри­тан­ской АН (1974; в 1983-1985 годах ви­це-пре­зи­дент), ры­царь-ба­ка­лавр Британской им­пе­рии (1984). Ви­це-пре­зи­дент (1971-1996) и почетный пре­зи­дент (1996-2001) Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ви­зан­ти­ни­стов.

Ав­тор клас­сических тру­дов по ис­то­рии Ви­зан­тии, Древ­ней Ру­си, Бал­кан, пра­во­слав­ной Церк­ви, зна­ток и пе­ре­во­дчик русской по­эзии. Сфор­му­ли­ро­вал и обос­но­вал кон­цеп­цию су­щест­во­ва­ния ви­зантийского со­дру­же­ст­ва, ос­но­вой ко­то­ро­го яв­лял­ся пра­во­слав­ный уни­вер­са­лизм, под­дер­жи­вав­ший­ся Ви­зантийской им­пе­ри­ей, а с XIV века в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния им­пе­рии в боль­шей сте­пе­ни Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том. По мне­нию учё­но­го, со­дру­жест­во строи­лось по ие­рар­хическому прин­ци­пу, но не пре­пят­ст­во­ва­ло государственному су­ве­ре­ни­те­ту вхо­див­ших в не­го дер­жав и име­ло транс­на­цио­наль­ный ха­рак­тер. Взаи­мо­дей­ст­вия внут­ри этой сис­те­мы бы­ли весь­ма слож­ны­ми. Её кон­со­ли­да­ции спо­соб­ст­во­ва­ла не столь­ко по­ли­ти­ка, сколь­ко фак­то­ры са­мо­соз­на­ния, та­кие, как, в ча­ст­но­сти, рас­про­стра­не­ние иси­ха­ст­ских пред­став­ле­ний (смотри Иси­хазм). Боль­шое вни­ма­ние Оболенский уде­лял спе­ци­фи­ке хри­стиа­ни­за­ции на­ро­дов Восточной и Юго-Восточной Ев­ро­пы, диф­фу­зии куль­тур, дея­тель­но­сти вы­даю­щих­ся лю­дей «ви­зан­тий­ско­го кру­га» - от Кли­мен­та Ох­рид­ско­го и Сав­вы Серб­ско­го до ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го и всея Ру­си Ки­приа­на и Мак­си­ма Гре­ка . Тру­ды Оболенского от­ли­ча­ют­ся глу­би­ной ис­точ­ни­ко­ведческого ана­ли­за и па­но­рам­ным ох­ва­том со­бы­тий.

Не­од­но­крат­но при­ез­жал в СССР (впер­вые в 1960 году) и РФ, уча­ст­во­вал в на­учных кон­грес­сах и кон­фе­рен­ци­ях, был почетным де­ле­га­том По­ме­ст­но­го со­бо­ра Русской пра­во­слав­ной церк­ви (1988).

Сочинения:

The Byzantine commonwealth. L., 1971;

The heritage of Russian verse. Bloomington; L., 1976 (ed.);

The Byzantine inheritance of Eastern Europe. L., 1982;

Six Byzantine port­raits. Oxf., 1988;

Ви­зан­тий­ское со­дру­же­ст­во на­ций. Шесть ви­зан­тий­ских порт­ре­тов. М., 1998;

Bread of exile: a Russian family. L., 1999;

The Bogomils: a study in Balkan neo-Mani­chaeism. 3rd ed. Camb., 2004.