ОБОЛЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - британский историк-византинист, медиевист, историк Церкви, иностранный член РАН (1994).
Из рода князей Оболенских, потомок графов Шуваловых и светлейших князей Воронцовых. После эмиграции семьи из Крыма в 1919 году учился в лицеях Франции и Великобритании, окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (1940), в 1943 году получил степень доктора философии. В 1946-1948 годах преподаватель славистики в Кембридже. С 1949 года лектор, с 1961 года профессор, руководитель кафедры славянской и балканской истории Оксфордского университета; почетный профессор (с 1985 года), почетный член Британской АН (1974; в 1983-1985 годах вице-президент), рыцарь-бакалавр Британской империи (1984). Вице-президент (1971-1996) и почетный президент (1996-2001) Международной ассоциации византинистов.
Автор классических трудов по истории Византии, Древней Руси, Балкан, православной Церкви, знаток и переводчик русской поэзии. Сформулировал и обосновал концепцию существования византийского содружества, основой которого являлся православный универсализм, поддерживавшийся Византийской империей, а с XIV века в условиях ослабления империи в большей степени Константинопольским патриархатом. По мнению учёного, содружество строилось по иерархическому принципу, но не препятствовало государственному суверенитету входивших в него держав и имело транснациональный характер. Взаимодействия внутри этой системы были весьма сложными. Её консолидации способствовала не столько политика, сколько факторы самосознания, такие, как, в частности, распространение исихастских представлений (смотри Исихазм). Большое внимание Оболенский уделял специфике христианизации народов Восточной и Юго-Восточной Европы, диффузии культур, деятельности выдающихся людей «византийского круга» - от Климента Охридского и Саввы Сербского до митрополита Киевского и всея Руси Киприана и Максима Грека. Труды Оболенского отличаются глубиной источниковедческого анализа и панорамным охватом событий.
Неоднократно приезжал в СССР (впервые в 1960 году) и РФ, участвовал в научных конгрессах и конференциях, был почетным делегатом Поместного собора Русской православной церкви (1988).
Сочинения:
The Byzantine commonwealth. L., 1971;
The heritage of Russian verse. Bloomington; L., 1976 (ed.);
The Byzantine inheritance of Eastern Europe. L., 1982;
Six Byzantine portraits. Oxf., 1988;
Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М., 1998;
Bread of exile: a Russian family. L., 1999;
The Bogomils: a study in Balkan neo-Manichaeism. 3rd ed. Camb., 2004.