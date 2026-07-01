ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, тайный советник и шталмейстер (1901).

Из ро­да Обо­лен­ских . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (име­ния в Ко­зель­ском уезде Ка­луж­ской губернии и Пет­ров­ском уезде Са­ра­тов­ской губернии об­щей пло­ща­дью 5,4 тысяч га). Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1877). Слу­жил в 1-м департаменте Се­на­та (1877-1880). Почетный ми­ро­вой су­дья (1881-1884, 1887-1890, 1893-1896) и председатель съез­да ми­ро­вых су­дей (1881-1884) Ко­зель­ско­го уезда Ка­луж­ской губернии. Ко­зель­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1884-1893), ак­тив­но за­ни­мал­ся во­про­са­ми народного об­ра­зо­ва­ния. Ин­спек­тор по сельскохозяйственной час­ти Министерства зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (1894-1895); про­ана­ли­зи­ро­вав прак­ти­ку ре­ше­ний Се­на­та по кре­сть­ян­ским де­лам, вы­сту­пил с пред­ло­жени­ем пе­ре­смот­реть за­ко­но­да­тель­ст­во о кре­сть­я­нах вви­ду его не­яс­но­сти и от­сут­ст­вия рег­ла­мен­та­ции не­ко­то­рых ас­пек­тов пра­во­во­го по­ло­же­ния кре­сть­ян - пра­ва от­лу­чек с мес­та жи­тель­ст­ва, пра­ва на­сле­до­ва­ния, пра­ва об­щи­ны на ото­бра­ние зе­мель­но­го на­де­ла, раз­гра­ни­че­ние ча­ст­ной кре­сть­ян­ской и об­щин­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти (статья «Ос­нов­ная при­чи­на кре­сть­ян­ско­го не­строе­ния» в журнале «Рус­ский вест­ник», 1894, № 7). Управ­ляю­щий Дво­рян­ским зе­мель­ным и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ка­ми (1895-1897). То­ва­рищ министр внутренних дел (1897-1901; вы­шел в от­став­ку из-за по­ли­тических раз­но­гла­сий с Д.С. Си­пя­ги­ным). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по де­лам дво­рян­ско­го со­сло­вия (с 1897 года), Ко­мис­сии о ме­ро­прия­ти­ях об от­ме­не ссыл­ки (с 1899 года). Под руководством Оболенского раз­ра­бо­тан за­кон «О ус­та­нов­ле­нии пре­дель­но­сти зем­ско­го об­ло­же­ния… и об ос­во­бо­ж­де­нии земств от не­ко­то­рых рас­хо­дов» от 12 (25) июня 1900 года, со­глас­но ко­то­ро­му со­кра­ща­лись обя­зательные по­вин­но­сти земств и од­но­вре­мен­но зем­ским со­б­ра­ни­ям за­пре­ща­лось уве­ли­чи­вать на­ло­го­об­ло­же­ние не­дви­жи­мых иму­ществ бо­лее чем на 3% в год. Председатель ко­мис­сий о пе­ре­да­че квар­тир­но­го на­ло­га из государственного бюд­же­та го­ро­дам, по пре­дос­тав­ле­нию из­би­рательных прав в городском хо­зяй­ст­ве квар­ти­ро­на­ни­ма­те­лям и др. Се­на­тор (с 1901 года). То­ва­рищ министр фи­нан­сов и начальник Главного управ­ле­ния не­ок­лад­ных сбо­ров и ка­зён­ной про­да­жи пи­тей (1902-1905). Член Государственного со­ве­та (с 1905 года). В 1902-1903 годах воз­глав­лял ко­мис­сию по пе­ре­смот­ру фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, в це­лях уси­ле­ния кон­тро­ля го­су­дар­ст­ва над ра­бо­чим дви­же­ни­ем и при­да­ния ему уме­рен­но­го ха­рак­те­ра вы­сту­пал за фор­ми­ро­ва­ние и пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций (боль­нич­ных касс, об­ществ ра­зум­ных раз­вле­че­ний, сою­зов ра­бо­чих и др.). С 1903/1904 годов член Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сельскохозяйственной промышленности.

В конце 1904 - начале 1905 годов ак­тив­ный сто­рон­ник уме­рен­но ли­бе­раль­но­го по­ли­тического кур­са министерства внутренних дел князя П.Д. Свя­то­полк-Мир­ско­го , вы­сту­пал за вклю­че­ние в со­став Государственного со­ве­та вы­бор­ных пред­стави­те­лей. По­ле­ми­зи­ро­вал с те­зи­сом С.Ю. Вит­те о не­со­вмес­ти­мо­сти са­мо­дер­жа­вия с ши­ро­ким са­мо­управ­ле­ни­ем: счи­тал са­мо­дер­жа­вие спе­ци­фи­че­ски русской фор­мой прав­ле­ния, для ко­то­рой ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние «пря­мо не­об­хо­ди­мо» как про­ти­во­вес чи­нов­ни­че­ст­ву. Ру­ко­во­дил под­го­тов­кой Все­под­дан­ней­ше­го док­ла­да Свя­то­полк-Мир­ско­го императору Ни­ко­лаю II с из­ло­же­ни­ем про­грам­мы пре­об­ра­зо­ва­ний (текст пи­сал С.Е. Кры­жа­нов­ский). Сто­рон­ник вве­де­ния долж­но­сти гла­вы пра­ви­тель­ст­ва (пре­мьер-ми­ни­ст­ра). По­се­щал со­би­рав­ший­ся у графа И.И. Тол­сто­го «Кру­жок брат­ст­ва и рав­но­пра­вия». В 1905-1906 годах член не­сколь­ких со­ве­ща­ний по под­го­тов­ке ре­форм государственного строя (сто­рон­ник бо­лее ши­ро­ких ре­форм, од­на­ко со­мне­вал­ся в воз­мож­но­сти их про­ве­де­ния при су­ще­ст­во­вав­шей рас­ста­нов­ке по­ли­тических сил), вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние кру­га из­би­ра­те­лей Государственной ду­мы, од­на­ко был про­тив­ни­ком все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва. При уча­стии Н.И. Вуи­ча под­го­то­вил про­ект Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года.

Обер-про­ку­рор Си­но­да [20.10(02.11).1905-24.04(07.05).1906], сме­нил на этом по­сту К.П. По­бе­до­нос­це­ва. В октябре 1905 года на со­ве­ща­нии председатель СМ С.Ю. Вит­те с ли­де­ра­ми ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции впер­вые пред­ло­жил П.А. Сто­лы­пи­на на пост министра внутренних дел (Вит­те пред­по­чёл на­зна­чить П.Н. Дур­но­во). Спо­соб­ст­во­вал ак­ти­ви­за­ции под­го­то­вительную ра­бот по со­зыву По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ и под­го­тов­ке ре­фор­мы пра­во­слав­но­го при­хо­да. При его уча­стии Си­нод 18 ноября (1 декабря) 1905 года ут­вер­дил «По­ло­же­ние об ор­га­ни­за­ции при­ход­ской жиз­ни и об уч­ре­ж­де­нии пас­тыр­ских со­б­ра­ний», ко­то­рое вво­ди­ло ор­га­ны при­ход­ско­го са­мо­управ­ле­ния (цер­ков­но-при­ход­ские со­ве­ты, из­би­рав­шие­ся на при­ход­ских со­б­ра­ни­ях) и пе­ре­да­ва­ло им пра­во рас­по­ря­жать­ся иму­ще­ст­вом при­хо­да. По его прось­бе Д.С. Ме­реж­ков­ский совместно с З.Н. Гип­пи­ус и Д.В. Фи­ло­со­фо­вым под­го­то­ви­ли про­ект об­ра­ще­ния Си­но­да в свя­зи с об­на­ро­до­ва­ни­ем Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря, од­на­ко про­ект был вос­при­нят Си­но­дом не­га­тив­но и одоб­рен в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де, в сдер­жан­ных фор­му­ли­ров­ках. По ини­циа­ти­ве Оболенского для под­го­тов­ки со­зы­ва По­ме­ст­но­го со­бо­ра и про­ек­тов его основных ре­ше­ний при Си­но­де уч­ре­ж­де­но Пред­со­бор­ное при­сут­ст­вие из ду­хов­ных и свет­ских лиц (1906). К на­ча­лу его за­се­да­ний по рас­по­ря­же­нию Оболенского опуб­ли­ко­ва­ны пред­ло­же­ния глав епар­хий о не­об­хо­ди­мых из­ме­не­ни­ях в цер­ков­ном управ­ле­нии, со­б­ран­ные по ини­циа­ти­ве По­бе­до­нос­це­ва («От­зы­вы епар­хи­аль­ных ар­хие­ре­ев по во­про­су о цер­ков­ной ре­фор­ме», части 1-3. При­бав­ле­ния, 1906; пе­ре­изданы, т. 1-2, 2004). Оболенский стре­мил­ся ак­ти­ви­зи­ро­вать цер­ков­ную про­по­ведь про­тив ре­во­лю­ции. Со­кра­тил своё вме­ша­тель­ст­во в дея­тель­ность Си­но­да, но вы­во­дил из его со­ста­ва ар­хие­ре­ев, от­ли­чав­ших­ся кон­сер­ва­тив­ны­ми взгля­да­ми. В мар­те 1906 года, пред­по­ла­гая ско­рую от­став­ку пра­ви­тель­ст­ва Вит­те, вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем вы­вес­ти обер-про­ку­ро­ра из Со­ве­та ми­ни­ст­ров и при­вле­кать его к уча­стию в за­се­да­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва лишь по де­лам ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва (от­кло­не­но Со­ве­том ми­ни­ст­ров).

Пос­ле ре­фор­мы Государственного со­ве­та ос­тал­ся в его со­ста­ве в ка­чест­ве чле­на по на­зна­че­нию (1906-1917), ак­тив­ный участ­ник груп­пы цен­тра (в 1912-1913 годах заместитель председателя груп­пы). В це­лом под­дер­жи­вал курс П.А. Сто­лы­пи­на . Вы­сту­пал про­тив пре­дос­тав­ле­ния ста­ро­об­ряд­цам пра­ва сво­бо­ды про­по­ве­ди и на­име­но­ва­ния ду­хов­ных лиц ста­ро­об­ряд­цев в за­ко­но­да­тель­ст­ве «свя­щен­ни­ка­ми», а их об­щин - «церк­ва­ми». Сто­рон­ник ук­ре­п­ле­ния ча­ст­но­го кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния. Вме­сте с С.Ю. Вит­те за­щи­щал за­ко­но­про­ект об от­ме­не по­ли­тических и гражданских ог­ра­ниче­ний для лиц, ли­шён­ных или доб­роволь­но сняв­ших ду­хов­ный сан (1911; про­ект при­нят Государственным со­ве­том, но от­кло­нён Ни­ко­ла­ем II). При об­су­ж­де­нии сто­лы­пин­ско­го за­ко­но­про­ек­та о вве­де­нии земств в 6 гу­бер­ни­ях Западного края вы­ска­зал­ся про­тив национальных ку­рий для по­ля­ков при вы­бо­рах, счи­тая та­кое раз­де­ле­ние из­би­ра­те­лей ис­точ­ни­ком национальной роз­ни (про­ект от­кло­нён Государственным со­ве­том, но при­нят Ни­ко­ла­ем II во вре­мя пе­ре­ры­ва ме­ж­ду сес­сия­ми верх­ней па­ла­ты).

В 1890-е годы в Санкт-Пе­тер­бур­ге по­се­щал кру­жок по­клон­ни­ков фи­ло­со­фии В.С. Со­ловь­ё­ва, с ко­то­рым был зна­ком, в 1912-1916 годах воз­глав­лял соз­дан­ное уча­ст­ни­ка­ми круж­ка «Со­ловь­ёв­ское об­ще­ст­во». Член Юри­дического общества при Санкт-Пе­тербургском университете (1896), Комитета Главного по­пе­чи­тель­ст­ва о дет­ских при­ютах (1900), почетный член Санкт-Пе­тербургского по­пе­чи­тель­ст­ва о народной трез­во­сти. Уча­стие Рос­сии в 1-й ми­ро­вой вой­не счи­тал бес­смыс­лен­ным и яв­лял­ся сто­рон­ни­ком ско­рей­ше­го мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния. Не­га­тив­но от­нёс­ся к Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, счи­тая, что государственная власть по­па­ла в ру­ки не­опыт­ных и слу­чай­ных лю­дей, про­по­ве­до­вав­ших не­на­висть и зло­бу. Пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, вхо­дил в груп­пу «Пра­вый центр» и вёл пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми Гер­ма­нии с це­лью ор­га­ни­за­ции свер­же­ния советской вла­сти, позд­нее пе­ре­ехал на Ук­раи­ну, в 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Гер­ма­нию.

Сочинения:

Бли­жай­шая нрав­ст­вен­ная обя­зан­ность рус­ско­го об­ще­ст­ва. (Миp во имя ра­зу­ма и со­вес­ти). М., [1918].

Ис­точники:

Все­под­дан­ней­ший от­чет обер-про­ку­ро­ра Свя­тей­ше­го Cинода по ве­дом­ст­ву пра­во­слав­но­го ис­по­ве­да­ния за 1905–1907 гг. СПб., 1910;

[За­пис­ки кн. А.Д. Обо­лен­ско­го] // Крас­ный ар­хив. 1925. Т. 4/5;

Из ар­хи­ва С.Ю. Вит­те. Вос­по­ми­на­ния: В 2 т. СПб., 2003.