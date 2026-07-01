ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, тайный советник и шталмейстер (1901).
Из рода Оболенских. Крупный землевладелец (имения в Козельском уезде Калужской губернии и Петровском уезде Саратовской губернии общей площадью 5,4 тысяч га). Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1877). Служил в 1-м департаменте Сената (1877-1880). Почетный мировой судья (1881-1884, 1887-1890, 1893-1896) и председатель съезда мировых судей (1881-1884) Козельского уезда Калужской губернии. Козельский уездный предводитель дворянства (1884-1893), активно занимался вопросами народного образования. Инспектор по сельскохозяйственной части Министерства земледелия и государственных имуществ (1894-1895); проанализировав практику решений Сената по крестьянским делам, выступил с предложением пересмотреть законодательство о крестьянах ввиду его неясности и отсутствия регламентации некоторых аспектов правового положения крестьян - права отлучек с места жительства, права наследования, права общины на отобрание земельного надела, разграничение частной крестьянской и общинной земельной собственности (статья «Основная причина крестьянского нестроения» в журнале «Русский вестник», 1894, № 7). Управляющий Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками (1895-1897). Товарищ министр внутренних дел (1897-1901; вышел в отставку из-за политических разногласий с Д.С. Сипягиным). Член Особого совещания по делам дворянского сословия (с 1897 года), Комиссии о мероприятиях об отмене ссылки (с 1899 года). Под руководством Оболенского разработан закон «О установлении предельности земского обложения… и об освобождении земств от некоторых расходов» от 12 (25) июня 1900 года, согласно которому сокращались обязательные повинности земств и одновременно земским собраниям запрещалось увеличивать налогообложение недвижимых имуществ более чем на 3% в год. Председатель комиссий о передаче квартирного налога из государственного бюджета городам, по предоставлению избирательных прав в городском хозяйстве квартиронанимателям и др. Сенатор (с 1901 года). Товарищ министр финансов и начальник Главного управления неокладных сборов и казённой продажи питей (1902-1905). Член Государственного совета (с 1905 года). В 1902-1903 годах возглавлял комиссию по пересмотру фабричного законодательства, в целях усиления контроля государства над рабочим движением и придания ему умеренного характера выступал за формирование и правовое регулирование рабочих организаций (больничных касс, обществ разумных развлечений, союзов рабочих и др.). С 1903/1904 годов член Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
В конце 1904 - начале 1905 годов активный сторонник умеренно либерального политического курса министерства внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского, выступал за включение в состав Государственного совета выборных представителей. Полемизировал с тезисом С.Ю. Витте о несовместимости самодержавия с широким самоуправлением: считал самодержавие специфически русской формой правления, для которой местное самоуправление «прямо необходимо» как противовес чиновничеству. Руководил подготовкой Всеподданнейшего доклада Святополк-Мирского императору Николаю II с изложением программы преобразований (текст писал С.Е. Крыжановский). Сторонник введения должности главы правительства (премьер-министра). Посещал собиравшийся у графа И.И. Толстого «Кружок братства и равноправия». В 1905-1906 годах член нескольких совещаний по подготовке реформ государственного строя (сторонник более широких реформ, однако сомневался в возможности их проведения при существовавшей расстановке политических сил), выступал за расширение круга избирателей Государственной думы, однако был противником всеобщего избирательного права. При участии Н.И. Вуича подготовил проект Манифеста 17 октября 1905 года.
Обер-прокурор Синода [20.10(02.11).1905-24.04(07.05).1906], сменил на этом посту К.П. Победоносцева. В октябре 1905 года на совещании председатель СМ С.Ю. Витте с лидерами либеральной оппозиции впервые предложил П.А. Столыпина на пост министра внутренних дел (Витте предпочёл назначить П.Н. Дурново). Способствовал активизации подготовительную работ по созыву Поместного собора РПЦ и подготовке реформы православного прихода. При его участии Синод 18 ноября (1 декабря) 1905 года утвердил «Положение об организации приходской жизни и об учреждении пастырских собраний», которое вводило органы приходского самоуправления (церковно-приходские советы, избиравшиеся на приходских собраниях) и передавало им право распоряжаться имуществом прихода. По его просьбе Д.С. Мережковский совместно с З.Н. Гиппиус и Д.В. Философовым подготовили проект обращения Синода в связи с обнародованием Манифеста 17 октября, однако проект был воспринят Синодом негативно и одобрен в переработанном виде, в сдержанных формулировках. По инициативе Оболенского для подготовки созыва Поместного собора и проектов его основных решений при Синоде учреждено Предсоборное присутствие из духовных и светских лиц (1906). К началу его заседаний по распоряжению Оболенского опубликованы предложения глав епархий о необходимых изменениях в церковном управлении, собранные по инициативе Победоносцева («Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», части 1-3. Прибавления, 1906; переизданы, т. 1-2, 2004). Оболенский стремился активизировать церковную проповедь против революции. Сократил своё вмешательство в деятельность Синода, но выводил из его состава архиереев, отличавшихся консервативными взглядами. В марте 1906 года, предполагая скорую отставку правительства Витте, выступил с предложением вывести обер-прокурора из Совета министров и привлекать его к участию в заседаниях правительства лишь по делам духовного ведомства (отклонено Советом министров).
После реформы Государственного совета остался в его составе в качестве члена по назначению (1906-1917), активный участник группы центра (в 1912-1913 годах заместитель председателя группы). В целом поддерживал курс П.А. Столыпина. Выступал против предоставления старообрядцам права свободы проповеди и наименования духовных лиц старообрядцев в законодательстве «священниками», а их общин - «церквами». Сторонник укрепления частного крестьянского землевладения. Вместе с С.Ю. Витте защищал законопроект об отмене политических и гражданских ограничений для лиц, лишённых или добровольно снявших духовный сан (1911; проект принят Государственным советом, но отклонён Николаем II). При обсуждении столыпинского законопроекта о введении земств в 6 губерниях Западного края высказался против национальных курий для поляков при выборах, считая такое разделение избирателей источником национальной розни (проект отклонён Государственным советом, но принят Николаем II во время перерыва между сессиями верхней палаты).
В 1890-е годы в Санкт-Петербурге посещал кружок поклонников философии В.С. Соловьёва, с которым был знаком, в 1912-1916 годах возглавлял созданное участниками кружка «Соловьёвское общество». Член Юридического общества при Санкт-Петербургском университете (1896), Комитета Главного попечительства о детских приютах (1900), почетный член Санкт-Петербургского попечительства о народной трезвости. Участие России в 1-й мировой войне считал бессмысленным и являлся сторонником скорейшего мирного урегулирования. Негативно отнёсся к Октябрьской революции 1917 года, считая, что государственная власть попала в руки неопытных и случайных людей, проповедовавших ненависть и злобу. Переехал в Москву, входил в группу «Правый центр» и вёл переговоры с представителями Германии с целью организации свержения советской власти, позднее переехал на Украину, в 1920 году эмигрировал в Германию.
Сочинения:
Ближайшая нравственная обязанность русского общества. (Миp во имя разума и совести). М., [1918].
Источники:
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Cинода по ведомству православного исповедания за 1905–1907 гг. СПб., 1910;
[Записки кн. А.Д. Оболенского] // Красный архив. 1925. Т. 4/5;
Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания: В 2 т. СПб., 2003.