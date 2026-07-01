ОБОЛЕНСКИЕ

Рус­ский кня­же­ский род, Рю­ри­ко­ви­чи .

По­том­ки чер­ни­гов­ских кня­зей, про­ис­хо­дят от пра­ви­те­лей Та­рус­ско­го кн-ва (см. в ст. Вер­хов­ские кня­же­ст­ва). В 14 в. (воз­мож­но, и в нач. 15 в.) О. яв­ля­лись пра­ви­те­ля­ми Обо­лен­ско­го кн-ва с цен­тром в г. Обо­ленск на р. Про­тва (ны­не пос. Обо­ленск Сер­пу­хов­ско­го р-на Мо­с­ков­ской обл.). Не позд­нее 2-й тре­ти 15 – сер. 16 вв. О. – кня­зья слу­жи­лые вел. кня­зей мо­с­ков­ских по пре­иму­ще­ст­ву в фор­ме тер­ри­то­ри­аль­но-кла­но­вой кор­по­ра­ции (с со­хра­не­ни­ем час­ти су­ве­рен­ных прав в управ­ле­нии ро­до­вы­ми вот­чи­на­ми). Один из са­мых мно­го­числ. рус. кня­же­ских ро­дов (осо­бен­но в кон. 15 – 16 вв. и в 19–20 вв.). Ро­до­на­чаль­ник – по­то­мок чер­ни­гов­ско­го кн. Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча в 5-м по­ко­ле­нии – Кон­стан­тин Юрь­е­вич (? – 1368), кн. обо­лен­ский. По­гиб при на­па­де­нии на г. Обо­ленск войск ли­тов­ско­го кн. Оль­гер­да во вре­мя пер­во­го из Оль­гер­да по­хо­дов на Мо­ск­ву. Из­вест­ны его сы­но­вья: Се­мён Кон­стан­ти­но­вич (? – не ра­нее 1380), кн. обо­лен­ский (1368 – не ра­нее 1380), уча­ст­ник по­хо­да вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча на Тверь (1375) и Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380; Иван Кон­стан­ти­но­вич (? – по­сле 1375), уча­ст­ник по­хо­да вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча на Тверь (1375); Ан­д­рей Кон­стан­ти­но­вич (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), кн. обо­лен­ский (кон. 14 в.).

Из­вест­ны 6 сы­но­вей кн. Ива­на Кон­стан­ти­но­ви­ча: Ни­ки­та Ива­но­вич (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.); Ва­си­лий Ива­но­вич Ко­сой (? – не ра­нее 1462), кн. обо­лен­ский, в нач. 1440-х гг. пе­ре­шёл на служ­бу к вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию II Ва­силь­е­ви­чу, в 1443 раз­бил вой­ско тат. ца­ре­ви­ча Мус­та­фы, в 1445 взял в плен мур­зу Бе­ги­ча, в 1450 на­нёс по­ра­же­ние си­лам кн. Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки в хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425–53, ве­ро­ят­но, пе­ред смер­тью при­нял мо­на­ше­ст­во с име­нем Вар­со­но­фий; Ми­ха­ил Ива­но­вич (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.); Се­мён Ива­но­вич (? – не ра­нее 1452), кн. обо­лен­ский, ак­тив­но под­дер­жал вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча в хо­де Моск. усо­би­цы 1425–53; Вла­ди­мир Ива­но­вич (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти неизв.); Глеб Ива­но­вич (? – 1436), в 1436, во вре­мя Моск. усо­би­цы 1425–53, яв­лял­ся вое­во­дой в Вел. Ус­тю­ге, по­сле 9-не­дель­ной оса­ды сдал го­род на поч. ус­ло­ви­ях кн. Ва­си­лию Юрь­е­ви­чу Ко­со­му, но был ве­ро­лом­но убит по его при­ка­зу.

Из­вест­ны трое сы­но­вей обо­лен­ско­го кн. Ан­д­рея Кон­стан­ти­но­ви­ча: Иван Ан­д­рее­вич Дол­го­ру­кой (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Дол­го­ру­ко­вых; Ва­си­лий Ан­д­рее­вич Щер­ба­тый (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Щер­ба­то­вых; Алек­сандр Ан­д­рее­вич (? – 1445), удель­ный кн. тро­стен­ский, ро­до­на­чаль­ник кня­зей Тро­стен­ских (род угас в нач. 17 в.).

Из сы­но­вей кн. Ни­ки­ты Ива­но­ви­ча из­вест­ны: Ва­си­лий Ни­ки­тич Обо­лен­ский (? – 1501), боя­рин уг­лич­ско­го кн. Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го Го­ряя (ок. 1474–1491), вес­ной 1480 вме­сте с бра­том Пет­ром ез­дил к вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу для пе­ре­да­чи тре­бо­ва­ний кон­флик­то­вав­ших с ним по зе­мель­но­му во­про­су его род­ных брать­ев, уг­лич­ско­го кн. Анд­рея Ва­силье­ви­ча Боль­шо­го Го­ряя и во­лоц­ко­го кн. Бо­ри­са Ва­силье­ви­ча, по пе­ре­де­лу тер­ри­то­рии вы­мо­роч­ных уде­лов, пол­но­стью ото­шед­ших в со­став вла­де­ний вел. кн. мос­ков­ско­го, 2-й вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1482), в 1487 ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки в су­до­вой ра­ти в по­хо­де на Ка­зань, вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1498); Ан­д­рей Ни­ки­тич Обо­лен­ский Но­готь (? – не ра­нее 1493), в 1481 на­прав­лен на по­мощь пско­ви­чам, раз­гро­мил от­ря­ды ры­ца­рей Ли­вон­ско­го ор­де­на, ра­зо­рил внутр. рай­оны Ли­во­нии, взял г. Ол­ден­торн (Ста­рый Кос­тёр), оса­ж­дал Дерпт, в 1493 уча­ст­во­вал в рус.-ли­тов. вой­не 1492–94, ро­до­на­чаль­ник кня­зей Но­гот­ко­вых (род угас в 17 в.); Иван Ни­ки­тич Обо­лен­ский Смо­ла (? – 1504), ве­ро­ят­но, боя­рин удель­но­го кн. дмит­ров­ско­го Юрия Ва­силь­е­ви­ча (ок. 1471), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1492–94; Пётр Ни­ки­тич Обо­лен­ский (? – 1499), боя­рин удель­но­го кн. во­лоц­ко­го Бо­ри­са Ва­силь­е­ви­ча, уча­ст­ник по­хо­да на Нов­го­род 1477–78 вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III, вес­ной 1480 вме­сте с бра­том Ва­си­ли­ем ез­дил к вел. кн. мо­с­ков­ско­му, в 1491 ко­ман­до­вал моск. вой­ском в по­хо­де про­тив Боль­шой Ор­ды, 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в рус.-ли­тов. вой­не 1492–94 и рус.-швед. вой­не 1495–97 (в т. ч. при оса­де Вы­бор­га в 1495 и ра­зо­ре­нии финл. зе­мель в 1496). Из­вест­ны сы­но­вья В. Н. Обо­лен­ско­го: Иван Ва­силь­е­вич Кур­ля (? – не ра­нее 1516), в 1505 уча­ст­во­вал в по­хо­де на Ка­зань, 2-й вое­во­да в Ро­слав­ле (1516), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Кур­ля­те­вых (род угас в нач. 17 в.); Ни­ки­та Ва­силь­е­вич Хро­мой (?–1540), боя­рин (с 1513), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22: 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки (1512), вое­во­да пра­вой ру­ки (1513), 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки при взя­тии Смо­лен­ска (1514). Вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки на р. Во­ша­на (Вашана; 1517), на­ме­ст­ник в Нов­горо­де-Се­вер­ском (1524–30), Смо­лен­ске (1534–36). Уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1534–37: в 1534 от­ра­зил на­па­де­ние поль­ско-ли­тов. войск на Смо­ленск и яв­лял­ся 2-м вое­во­дой боль­шо­го пол­ка в по­хо­де на Вел. кн-во Ли­тов­ское (ВКЛ).

Из­вест­ны сы­но­вья кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ко­со­го: Иван Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Стри­га (? – 1478), боя­рин (не позд­нее 1462), сто­рон­ник вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II в хо­де Моск. усо­би­цы 1425–53, в 1446 раз­гро­мил от­ря­ды вел. кн. мо­с­ков­ско­го Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки в устье р. Мо­ло­га, при­сое­ди­нил­ся к вой­ску Ва­си­лия II в рай­оне Уг­ли­ча, вое­во­да в Ко­ст­ро­ме (1449), от­ра­зил вме­сте с Ф. В. Ба­сён­ком на­па­де­ние на го­род войск кн. Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки, в 1456 за­хва­тил врас­плох г. Ру­са (ны­не Ста­рая Рус­са), а за­тем раз­бил 5-ты­сяч­ное вой­ско нов­го­род­цев, в 1458 уча­ст­во­вал в по­хо­де на Вят­ку, на­ме­ст­ник в Пско­ве (1460–62), Яро­слав­ле (ме­ж­ду 1463 и 1468), вво­дил моск. нор­мы в сфе­ру слу­жеб­ных от­но­ше­ний Ива­на III с яро­слав­ски­ми князь­я­ми и ме­ст­ны­ми слу­жи­лы­ми боя­ра­ми, про­вёл ка­да­ст­ро­вый учёт и из­ме­не­ние ста­ту­са их вот­чин, уча­ст­ник ка­зан­ско-рус. вой­ны 1467–69, в 1471 и 1477–78 уча­ст­во­вал в по­хо­дах вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III на Нов­го­род, в 1477 сыг­рал ре­шаю­щую роль в за­ня­тии нов­го­род­ских по­са­дов и ок­ре­ст­но­стей го­ро­да, вый­дя к ним по льду оз. Иль­мень, на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де на Тор­го­вой сто­ро­не (1478); Алек­сандр Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский (? – 20 или 21.11.1501), боя­рин (не позд­нее 1475), уча­ст­ник Нов­го­род­ско­го по­хо­да 1477–78, по­хо­да на Ка­зань в 1484 и ка­зан­ско-рус. вой­ны 1487, в 1493 уча­ст­во­вал в по­хо­де на Ме­щовск и Сер­пейск в хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1492–94, в 1496 – в по­хо­де на Ка­зань, в 1501 от­прав­лен с псков­ской ра­тью в Ли­во­нию, ра­зо­рил ок­ре­ст­но­сти Дер­пта, Ма­ри­ен­бур­га и Ней­гау­зе­на, по­гиб в сра­жении с от­ря­да­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на у зам­ка Гель­мет (Хель­мет); Яро­слав Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский (? – окт. 1487), на­ме­ст­ник в Пско­ве (1473–1477, 1483–87), по­сто­ян­но кон­флик­то­вал с жи­те­ля­ми го­ро­да, в 1474 за­клю­чил в чис­ле пред­ста­ви­те­лей от Псков­ской рес­пуб­ли­ки до­го­вор о пе­ре­ми­рии с Дерп­тским епис­коп­ст­вом на 30 лет, уча­ст­ник по­хо­да вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III на Нов­го­род (1477–78), на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де на Тор­го­вой сто­ро­не (1478–82), в 1480 совм. с кн. И. И. Бул­га­ко­вым Меш­ком ко­ман­до­вал рус. вой­ском в по­хо­де на Ли­во­нию, во вре­мя ко­то­ро­го бы­ли взя­ты Тар­васт и Фел­лин, ро­до­на­чаль­ник кня­зей Яро­сла­во­вых (род угас в 3-й четв. 16 в.); Пётр Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский На­гой (? – 1509/10), боя­рин (не позд­нее 1500), уча­ст­ник ка­зан­ско-рус. вой­ны 1467–69, по­хо­да на Нов­го­род вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III (1477–78), рус.-ли­тов. войн 1492–94 и 1500–03 (2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка, участ­во­вал в важ­ней­шем сра­же­нии на р. Вед­ро­ша), в кон. 1509 вхо­дил в бо­яр­скую ко­мис­сию, ве­дав­шую Мо­ск­вой во вре­мя Псков­ско­го по­хо­да вел. кн. Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, ро­до­на­чаль­ник кня­зей На­гое­вых (род угас не позд­нее 1550-х гг.); Ва­си­лий Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Те­ле­пень (? – не ра­нее 1494), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1492–94, 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де к Ме­щов­ску и Сер­пей­ску в 1493; Фё­дор Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Те­ле­пень (? – 1508), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1492–1494, в 1492 во гла­ве сто­ро­же­во­го пол­ка за­хва­тил и сжёг Мценск и Лю­бутск, уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1495–97: в 1495 ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки в по­хо­де к Вы­бор­гу, в 1496 во­дил тот же полк в Фин­лян­дию. Ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком в по­хо­де к Ка­за­ни в 1497. Уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1500–03, 1507–1508, в т. ч. сра­же­ния на р. Вед­ро­ша, 3-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де к Смо­лен­ску и взя­тии Ор­ши, в 1503 сно­ва в по­хо­де на ВКЛ, в 1507 ко­ман­до­вал сто­ро­же­вым пол­ком в по­хо­де на ВКЛ, в 1508 убит при штур­ме г. Мсти­славль.

Из сы­но­вей И. В. Обо­лен­ско­го Стри­ги наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Ива­но­вич Обо­лен­ский Стри­гин Боль­шой (? – 23.5.1508), в мо­на­ше­ст­ве Вас­си­ан, ар­хи­ман­д­рит твер­ско­го Ус­пен­ско­го От­ро­ча мон. (ок. 1461–1477), еп. твер­ской (1477–1508), уча­ст­ник ря­да цер­ков­ных со­бо­ров (1490, 1495, 1496, 1503), в 1498 при­сут­ст­во­вал при вен­ча­нии на цар­ст­во вел. кн. Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка; Иван Ива­но­вич Обо­лен­ский Стри­гин Ще­ти­на (? – 1538), боя­рин (не позд­нее 1527), в 1508 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в вой­ске, на­прав­лен­ном про­тив М. Л. Глин­ско­го, 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де на Смо­ленск (1514), вое­во­да в Бе­лой (1520), 2-й вое­во­да в Му­ро­ме (1521), на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1522–24), Смо­лен­ске (1526), 2-й вое­во­да в Ко­лом­не (1527, 1528, 1531), в 1527 от­ра­зил по­пыт­ку крым­ско­го ца­ре­ви­ча Ис­лам-Ги­рея пе­ре­пра­вить­ся че­рез Оку в рай­оне Рос­ти­слав­ля, 1-й вое­во­да в Ка­ши­ре (1530, 1531); Ва­си­лий Ива­нович Обо­лен­ский Стри­гин Ши­ха (? – не ра­нее 1525), ко­ман­до­вал вой­ском, от­прав­лен­ным в Ка­зань зи­мой 1485/86 на по­мощь Му­хам­мед-Эми­ну, в 1496 ко­ман­до­вал боль­шим пол­ком в по­хо­де на Ка­зань, в 1502, во вре­мя рус.-ли­тов. вой­ны 1500–03, 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де из Рже­вы в ВКЛ, уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22: в 1515 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де к До­ро­го­бу­жу, в 1519 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де к Ви­теб­ску, на­ме­ст­ник в Иван­го­ро­де (1525); Алек­сандр Ива­но­вич Обо­лен­ский Стри­гин (? – не ра­нее 1541), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1507–08, на­ме­ст­ник в Ко­зель­ске (1507), в 1508 в по­хо­дах на ВКЛ ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки и сто­ро­же­вым пол­ком, во вре­мя рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де к До­ро­го­бу­жу (1515) и 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­дах из Рже­вы в ВКЛ (1515, 1519), на­ме­ст­ник в Ста­ро­ду­бе (1525–26, 1526–1528, 1530), 3-й вое­во­да на Уг­ре (1532), на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1534), 2-й на­ме­ст­ник в Пско­ве (1536), 3-й вое­во­да в Бе­лё­ве (1541).

Из­вест­ны сы­но­вья В. В. Обо­лен­ско­го Те­леп­ня: Иван Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Те­леп­нёв Не­мой (? – 1533/34), боя­рин (с 1526), вое­во­да вла­ди­мир­цев в Нов­го­род­ском по­хо­де 1477–78, 1-й вое­во­да в Ста­ро­ду­бе (1512, 1517, 1519), в 1513 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ту­ле, за­тем в До­ро­го­бу­же, 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ту­ле, уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22, в т. ч. взя­тия Смо­лен­ска (1514), по­хо­дов в ВКЛ (1514/15, 1515), 2-й вое­во­да в Ро­слав­ле (1516), в 1517–18 дей­ст­во­вал на юж. и зап. гра­ни­цах про­тив крым­ских и ка­зан­ских та­тар, на­ме­ст­ник в Бе­лой (1519/20–1521), околь­ни­чий (ве­ро­ят­но, с 1521), уча­ст­ник ка­зан­ско-рус. войн 1523 (вме­сте с кн. И. И. Гор­ба­тым-Шуй­ским ос­но­вал кре­пость Ва­силь­го­род) и 1530, уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча с Е. В. Глин­ской (янв. 1526), со­про­во­ж­дал вел. кня­зя на бо­го­мо­лье в Тих­вин­ский (зи­ма 1526/27) и Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский (зи­ма 1527/28) мо­на­сты­ри; Фё­дор Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Те­леп­нёв Ло­па­та (? – 1530), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22: в 1515 и 1517 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Вел. Лу­ках, уча­ст­ник по­хо­дов на ВКЛ (двух в 1515, 1519), раз­бил от­ряд кн. К. И. Ост­рож­ско­го, оса­ж­дав­ше­го Опоч­ку (1517), дво­рец­кий (с 1519), вое­во­да в Ста­ро­ду­бе (1520), Ка­ши­ре (1521, 1527), уча­ст­во­вал в от­ра­же­нии на­бе­га крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I на Мо­ск­ву (по­пал в плен, был уве­дён, вы­ку­п­лен на ря­зан­ской гра­ни­це И. В. Об­раз­цо­вым-Сим­ским Ха­ба­ром), в хо­де ка­зан­ско-рус. вой­ны в 1524 ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком в су­до­вой ра­ти, в 1527 от­ра­зил на­па­де­ние на Ря­зан­щи­ну крым­ско­го ца- реви­ча Ис­лам-Ги­рея, вое­во­да в Рос­ти­слав­ле (1529), уча­ст­ник ка­зан­ско-рус. вой­ны 1530, смер­тель­но ра­нен че­ре­ми­са­ми во вре­мя по­го­ни рус. войск за ка­зан­ским ха­ном Са­фа-Ги­ре­ем; Фё­дор Ва­силь­е­вич Обо­лен­ский Те­леп­нёв Ов­чи­на (? – не ра­нее 1538), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22, вое­во­да в Вел. Лу­ках (1515, 1517), вое­во­да в 1518 в по­хо­де к По­лоц­ку и в 1519 в по­хо­де на ВКЛ, 2-й вое­во­да в Ка­ши­ре (1527, 1529), в 1527 от­ра­зил по­пыт­ку на­па­де­ния крым­ско­го ца­ре­ви­ча Ис­лам-Ги­рея на ря­зан­ские зем­ли, уча­ст­ник ка­зан­ско-рус. вой­ны 1530, вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка, на­ме­ст­ник в Ста­ро­ду­бе (1532–35), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1534–37, в 1535 ко­ман­до­вал ус­пеш­ным по­хо­дом рус. войск че­рез Мо­зырь, Ту­ров, Мо­ги­лёв к Но­во­груд­ку. В авг. – сент. 1535 оса­ж­дён в Ста­ро­ду­бе, не­смот­ря на от­ча­ян­ное со­про­тив­ле­ние был вы­ну­ж­ден сдать­ся ли­тов­цам, су­мев­шим взо­рвать гор. сте­ны и во­рвать­ся в го­род, с 1535 в пле­ну, со­дер­жал­ся в зам­ке Мель­ник. Из де­тей И. В. Обо­лен­ско­го Те­леп­нё­ва Не­мо­го из­вест­ны: Дмит­рий Ива­но­вич Ёрш (? – 1565/66), боя­рин (с 1552), уча­ст­ник Ка­зан­ских по­хо­дов 1545, 1547, 1549/50, в 1552 раз­бил крым­ских та­тар под Ту­лой, при­нял уча­стие в оса­де и штур­ме Ка­за­ни, дмит­ров­ский дво­рец­кий (1553), во вре­мя бо­лез­ни ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го вы­сту­пил на сто­ро­не пре­тен­ден­та на рус. пре­стол – ста­риц­ко­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, в 1555 ох­ра­нял юж. гра­ни­цы под Ту­лой и у Ко­лом­ны, в 1556 ох­ра­нял пе­ре­пра­вы че­рез Оку у Ка­лу­ги и Сер­пу­хо­ва, 2-й вое­во­да в Та­ру­се (1558), 1-й вое­во­да в Сви­яжске (1561), уча­ст­ник По­лоц­ко­го по­хо­да 1562–63 во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, с 1565 в опа­ле, на­силь­но по­стри­жен в мо­на­хи и со­слан в Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ский мон., где и умер; Еле­на Ива­нов­на (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), же­на кн. М. Л. Глин­ско­го; Ма­рия Ива­нов­на [? – 25.12.1588 (4.1.1589)], же­на кн. В. И. Во­ро­тын­ско­го (из ро­да Во­ро­тын­ских), круп­ная вклад­чи­ца Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мон. Из де­тей Ф. В. Обо­лен­ско­го Те­леп­нё­ва Ло­па­ты из­вест­ны: Ва­си­лий Фё­до­ро­вич (? – не ра­нее 1552), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1534–37, в т. ч. оса­ды Мсти­слав­ля (1535), в 1537 от­прав­лен в Ста­ри­цу к кн. Ан­д­рею Ива­но­ви­чу с при­ка­зом явить­ся в Мо­ск­ву, за­тем уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив не­го, в 1541 при­ни­мал уча­стие в от­ра­же­нии на­па­де­ния крым­ских та­тар на туль­ские и ря­зан­ские зем­ли, уча­ст­ник Ка­зан­ских по­хо­дов (1545, 1547, 1549/50), 1-й вое­во­да в Бе­лё­ве (1550). Един­ст­вен­ный сын Ф. В. Обо­лен­ско­го Те­леп­нё­ва Ов­чи­ны – Дмит­рий Фё­до­ро­вич (? – июль 1564), вое­во­да в Мцен­ске (1555–56), 2-й вое­во­да в Де­ди­ло­ве (1559), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, в т. ч. по­хо­да 1560 в Ли­во­нию, взя­тия Фел­ли­на, ру­ко­во­дил взя­ти­ем г. Це­сис, ос­тав­лен там вое­во­дой, на­хо­дил­ся в сви­те ца­ря Ива­на IV во вре­мя По­лоц­ко­го по­хо­да 1562–63, 3-й вое­во­да в Вел. Лу­ках (1563), каз­нён по­сле ссо­ры с лю­бим­цем ца­ря А. Д. Бас­ма­но­вым (из ро­да Бас­ма­но­вых) по при­ка­зу Ива­на IV. Из сы­но­вей Ф. В. Обо­лен­ско­го Те­леп­ня наи­бо­лее из­вес­тен И. Ф. Обо­лен­ский-Те­леп­нёв Ов­чи­на.

Из­вест­ны сы­но­вья кн. Ми­хаи­ла Ива­но­ви­ча: Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич Обо­лен­ский Дур­ной (? – не ра­нее 1520), уча­ст­ник по­хо­да в Ли­во­нию в 1480, вое­во­да в Та­ру­се (1492), Ту­ле (1520); Бо­рис Ми­хай­ло­вич Обо­лен­ский Ту­ре­ня (? – не ра­нее 1502), вое­во­да Го­су­да­ре­ва пол­ка во вре­мя по­хо­да вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III на Нов­го­род (1477–78), в 1482 один из вое­вод при за­щи­те Ниж­не­го Нов­го­ро­да от на­па­де­ния та­тар, вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1493), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1492–94: 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на Ме­зецк и Сер­пейск, на­ме­ст­ник Вязь­мы (1499), уча­ст­ник рус.-ли­тов. вой­ны 1500–03: вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в 1502 в по­хо­де на ВКЛ, ро­до­на­чаль­ник кня­зей Ту­ре­ни­ных (род угас в 1634); Иван (?) Ми­хай­ло­вич Обо­лен­ский (? – 6.10.1513), при­нял по­стриг в Фе­ра­пон­то­вом мон. с име­нем Ио­а­саф, воз­мож­но, в 1480–81 игу­мен Фе­ра­пон­то­ва мон., ар­хи­епи­скоп рос­тов­ский (1481–1488), в 1482 под­дер­жал вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III в цер­ков­ном спо­ре о по­со­лон­ном хо­ж­де­нии при ос­вя­ще­нии церк­вей, по­сле 1488 жил в Фе­ра­пон­то­вом мон.; Иван Ми­хай­ло­вич Обо­лен­ский Реп­ня (? – 1523), боя­рин (с 1512), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Реп­ни­ных; Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич Обо­лен­ский Пе­нин­ский (? – не ра­нее 1513), вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки при от­ра­же­нии крым­ских та­тар (1512), вое­во­да на Уг­ре (1513), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Пе­нин­ских (род угас в 16 в.).

Из­вест­ны сы­но­вья кн. Се­мё­на Ива­но­ви­ча: Кон­стан­тин Се­мё­но­вич Обо­лен­ский (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), пре­док всех чле­нов ро­да О. в 18–21 вв.; Дмит­рий Се­мё­но­вич Обо­лен­ский Ще­па (? – не ра­нее 1495), родо­на­чаль­ник кня­зей Ще­пи­ных (род угас в 16 в.), от ко­то­рых про­изош­ли так­же ро­ды кня­зей Зо­ло­тых (род угас в 3-й четв. 16 в.) и Се­реб­ря­ных (род угас в кон. 16 в.).

Из­вест­ны сы­но­вья кн. Вла­ди­ми­ра Ива­но­ви­ча: Иван Вла­ди­ми­ро­вич Обо­лен­ский Лы­ко (? – не ра­нее 1507), уча­ст­ник по­хо­да вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III на Нов­го­род (1477–78), на­ме­ст­ник в Вел. Лу­ках и в Рже­ве Пус­той (1478/79), в 1479 осу­ж­дён Ива­ном III по ис­ку и жа­ло­бам го­ро­жан Вел. Лук, отъ­е­хал на служ­бу к во­лоц­ко­му кн. Бо­ри­су Ва­силь­е­ви­чу, но был аре­сто­ван в сво­ей ро­до­вой вот­чи­не по при­ка­зу вел. кн. мос­ков­ско­го, что выз­ва­ло кон­фликт Ива­на III с брать­я­ми – уг­лич­ским кн. Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Боль­шим Го­ря­ем и во­лоц­ким кн. Бо­ри­сом Ва­силь­е­ви­чем, в 1483 по­сол к крым­ско­му ха­ну Менг­ли-Ги­рею I, в 1487 ко­ман­до­вал рус. вой­ском в по­хо­де на Вят­скую зем­лю, зи­мой 1487/88 от­ра­зил на­па­де­ние вят­чан на Вел. Ус­тюг, в 1489 1-й вое­во­да двин­ско­го опол­че­ния в по­хо­де на Вят­скую зем­лю, 1-й на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1495), уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1492–1494 и 1500–03, вое­во­да в Вят­ке (1507), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Лы­ко­вых (пос­лед­ний пред­ста­ви­тель по муж­ской ли­нии умер в 1701); Ва­си­лий Вла­ди­ми­ро­вич Обо­лен­ский Ка­ша (? – не ра­нее 1503), уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1492–94 (2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на ВКЛ 1493) и 1500–03, на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1495), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Ка­ши­ных (род угас в 1632).

Из сы­но­вей К. С. Обо­лен­ско­го из­вест­ны: Ва­си­лий Кон­стан­ти­но­вич Го­рен­ский (нач. 16 в.), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Го­рен­ских (род угас во 2-й пол. 16 в.); Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич Тю­фя­ка (нач. 16 в.), ро­до­на­чаль­ник кня­зей Тю­фя­ки­ных (род угас в 1845); Ва­си­лий Кон­стан­ти­но­вич Бе­лый (нач. 16 в.), ро­до­на­чаль­ник вет­ви кня­зей Обо­лен­ских- Бе­лых (с 18 в. пи­са­лись так­же и про­сто Обо­лен­ски­ми).

По­то­мок К. С. Обо­лен­ско­го в 4-м по­ко­ле­нии – Фё­дор Ти­мо­фее­вич Чёр­ный (1588 – не ра­нее 1648), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1626), в 1612 ез­дил из Нов­го­ро­да в Яро­славль к ру­ко­во­ди­те­лям Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12 с гра­мо­той нов­го­род­ско­го пра­ви­тель­ст­ва Де­ла­гар­ди – Одо­ев­ско­го, при­гла­шав­шей на оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях на рус. пре­стол швед. прин­ца Кар­ла Фи­лип­па, столь­ник (с 1616), вое­во­да в Са­ра­то­ве (1617–1620), Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1622–23), Коль­ском ост­ро­ге (1640), в 1631–32 ру­ко­во­дил по­строй­кой Стре­лец­ко­го го­рода в Ас­т­ра­ха­ни, в 1648 уча­ст­во­вал в тор­же­ст­вах на свадь­бе ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с М. И. Ми­ло­слав­ской. Его двою­род­ный пле­мян­ник – Ве­не­дикт Ан­д­рее­вич (? – 1651), околь­ни­чий (1651), на­чал служ­бу пат­ри­ар­шим столь­ни­ком, столь­ник (с 1626), вое­во­да в Ар­за­ма­се (1629–30), Вел. Лу­ках (1638–1639), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1641), вое­во­да на Тер­ках (1645–48), спо­соб­ство­вал раз­ве­де­нию на Сев. Кав­ка­зе туто­во­го шел­ко­пря­да. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Мат­вей Ве­не­дик­то­вич [? – 16(26).11.1687], околь­ничий (с 1683), столь­ник (с 1658), всю жизнь слу­жил при го­су­да­ре­вом дво­ре. Из­вест­ны его де­ти: Ми­ха­ил Мат­вее­вич (? – не ра­нее 1739), ком­нат­ный столь­ник ца­ри­цы Мар­фы Мат­ве­ев­ны Ап­рак­си­ной (с 1682), позд­нее ца­ри­цы Пра­ско­вьи Фё­до­ров­ны Сал­ты­ко­вой, ком­нат­ный столь­ник ца­рей Ива­на V Алек­сее­ви­ча (1687–96) и Пет­ра I, дея­тель­ный уча­ст­ник соз­дан­но­го ца­рём Пет­ром I «Все­шу­тей­но­го со­бо­ра» (фи­гу­ри­ро­вал в нём в ка­че­ст­ве по­па, на свадь­бе Н. М. Зо­то­ва одет в «кал­мыц­кое пла­тье»), вое­во­да Ар­за­мас­ской про­вин­ции (1719–22), с 1738 (или с 1739) в от­став­ке, ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да О.; Ва­си­лий Мат­вее­вич [? – 24.6(5.7).1707], столь­ник ца­ри­цы Пра­ско­вьи Фё­до­ров­ны Сал­ты­ко­вой (с 1686), столь­ник ца­рей Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I (с 1692), дея­тель­ный уча­ст­ник «Все­шу­тей­но­го со­бо­ра» (име­но­вал­ся князь Кир), ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да О.; Сте­па­ни­да Мат­ве­ев­на (? – не ра­нее 1695), 1-я же­на (с 1688) П. М. Ап­рак­си­на.

Стар­шая ветвь ро­да в 1-й пол. 18 в. раз­де­ли­лась на 2 са­мо­сто­ят. вет­ви, внут­ри ко­то­рых во 2-й пол. 18 в. сфор­ми­ро­ва­лось по не­сколь­ко ли­ний. Пер­вая ветвь стар­шей вет­ви ро­да [про­ис­хо­ди­ла от стар­ше­го сы­на М. М. Обо­лен­ско­го – Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча (1704–76)] в кон. 18 в. раз­де­ли­лась на 2 ли­нии; их ос­но­ва­те­ля­ми ста­ли 2 вну­ка И. М. Обо­лен­ско­го – Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич [19(30).1.1765–4(16).8.1830] и Иван Ми­хай­ло­вич [9(20).10.1774–3(15).5.1838]. Из 1-й ли­нии из­вес­тен сын А. М. Обо­лен­ско­го – М. А. Обо­лен­ский. Его пле­мян­ник – Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [9(21).11.1833–25.8(6.9).1898], ген.-л. (1888), ген.-адъ­ю­тант (1896), с 1853 на во­ен. служ­бе, уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853–56 (в т. ч. Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854–55), по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1863–64, ком. л.-гв. 2-го стрелк. ба­таль­о­на (1874–76), л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1876–87), с ко­то­рым от­ли­чил­ся в рус.-тур. вой­не 1877–78: при пе­ре­хо­де че­рез Бал­ка­ны у дер. Таш­ки­сен лич­но вёл штур­мую­щие ро­ты вве­рен­но­го ему пол­ка и взял с боя тур. ре­ду­ты (в 1878 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), ра­нен, ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1878, со стар­шин­ст­вом с 1877), в 1879 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость». Ком. 1-й бри­га­ды 1-й гв. пех. ди­ви­зии (1887–88), нач. Гв. стрелк. бри­га­ды (1888–89), 1-й гв. пех. ди­ви­зии (1889–97), ком. Гв. кор­пу­са (1897–98), чл. Гл. к-та по уст­рой­ст­ву и об­ра­зо­ва­нию войск. Его сы­но­вья: Вла­ди­мир Ни­ко­лае­вич (5.8.1865–24.10.1927), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1912), с 1885 слу­жил в л.-гв. Пре­об­ражен­ском пол­ку, ком. л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1912–14), за­тем при­чис­лен к Сви­те Е. И. В., в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Алек­сандр Ни­ко­лае­вич [24.2(7.3).1872–14.2.1924], д. стат. сов. (1913), ген.-м. (1914), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1912), в 1891–1906 слу­жил в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (с 1903 ком. ба­таль­о­на), в «Кро­ва­вое вос­кре­се­нье» 1905 ко­ман­до­вал дву­мя ро­та­ми пре­об­ра­жен­цев, от­крыв­ши­ми огонь по де­мон­ст­ран­там у Алек­сан­д­ров­ско­го са­да и на Нев­ском про­спек­те, в 1906, во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07, в свя­зи с по­ли­тич. вол­не­ния­ми в ба­таль­о­не от­стра­нён от долж­но­сти ком. ба­таль­о­на и ли­шён зва­ния фли­гель-адъ­ю­тан­та (с 1903), пе­ре­ве­дён в ар­мию с за­пре­том слу­жить в Гвар­дии и вой­сках Пе­терб. ВО, ви­це-гу­бер­на­тор Ко­ст­ром­ской губ. (1908–10), гу­бер­на­тор Ря­зан­ской губ. (1910–14, до 1913 и. д.), пет­рогр. гра­до­на­чаль­ник (1914–16), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1916), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, ком. пе­хот­ной бри­га­ды (1916–17), уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве Сев.-Зап. ар­мии (1919–1920), в эмиг­ра­ции во Фран­ции. Из сы­но­вей А. Н. Обо­лен­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич [4(17).1.1900–5.7.1979], уча­ст­ник франц. Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (в 1956 стал офи­це­ром ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на), в 1944–45 в за­клю­че­нии в конц­ла­ге­ре Бу­хен­вальд, в 1962 ру­ко­по­ло­жен в дья­ко­ны РПЦЗ, свя­щен­ник (1963), 2-й свя­щен­ник со­бо­ра Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Па­ри­же (1963–79), про­тои­е­рей (1965), по со­вмес­ти­тель­ст­ву на­стоя­тель Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ской ц. в Труа (1968–77), Тро­иц­кой ц. в Мон­тар­жи (1973–79), хра­ма По­кро­ва́ Бо­го­ро­ди­цы и Св. Алек­санд­ра Нев­ско­го в Би­ар­ри­це (1967–76), церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Бор­до (1970–76), мит­ро­фор­ный про­тои­е­рей (1978), поч. пред. Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских (1970–79), ав­тор кн. «Ви­ки (1911–1944). Вос­по­ми­на­ния и сви­де­тель­ст­ва» (на франц. яз., 1950-е гг.; по­свя­ще­на его же­не, Ве­ре Апол­ло­нов­не, урож­дён­ной Ма­ка­ровой [11(24).6.1911–4.8.1944], каз­нён­ной в герм. тюрь­ме).

Из 2-й ли­нии из­вес­тен пра­внук И. М. Обо­лен­ско­го – Ни­ко­лай Ле­о­ни­до­вич [5(17).7.1878–11.3.1960], стат. сов. (1914), зам. пред. 5-го Все­рос. съез­да пред­ста­ви­те­лей бир­же­вой тор­гов­ли и с. х-ва (1911), и. о. ди­рек­то­ра кан­целя­рии вар­шав­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра (1915), чл. Со­ве­та ми­ни­ст­ра внутр. дел (1915), гу­бер­на­тор Кур­ской (1915), Харь­ков­ской (1915–1916) и Яро­слав­ской (1916–17) гу­бер­ний, по­сле крат­ко­вре­мен­но­го за­клю­че­ния в тюрь­ме в Яро­слав­ле уе­хал в Орёл, в эмиг­ра­ции во Фран­ции, в 1918–29 со­сто­ял при вел. кн. Ни­ко­лае Ни­ко­лае­ви­че Млад­шем. Воз­ро­дил в эмиг­ра­ции Се­мей­ный со­юз кня­зей Обо­лен­ских, его пер­вый поч. пред. (1957–60). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [7(20).10.1905–10.9.1993], окон­чил Спец. во­ен. шко­лу в Сен-Си­ре и Сво­бод­ную шко­лу по­ли­тич. на­ук, не бу­ду­чи франц. под­дан­ным, с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны по­сту­пил доб­ро­воль­цем в Иностр. ле­ги­он (тя­же­ло ра­нен, на­гра­ж­дён Во­ен. кре­стом, ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на, 1965), с 1949 чл. Ге­неа­ло­гич. ко­мис­сии Сою­за рус. дво­рян во Фран­ции, чл. Ро­до­слов­ной ко­мис­сии, пред. (1961–79) и поч. пред. (1979–93) Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских, по­эт (опуб­ли­ко­ва­ны 2 сб-ка его сти­хов), его днев­ник за 1919 опубл. в 2003. Его стар­ший чет­ве­ро­юрод­ный брат – Все­во­лод Ми­хай­ло­вич [4(16).2.1914–14.4.2001], гор­ный ин­же­нер, гео­лог, окон­чил Лёвен­ский ун-т (1937, 1938, по 2 специально­с­тям), ра­бо­тал ин­же­не­ром в Гор­ном сою­зе Верх­ней Ка­тан­ги (1938–66), чл. ге­не­раль­ной ди­рек­ции G ́ECAMINES (1967–69), ди­рек­тор деп-та Гор­но­го сою­за в Брюс­се­ле (1970–79), ин­же­нер-кон­суль­тант (1980–85), кон­суль­ти­ро­вал раз­ра­бот­ки руд­ных и ал­маз­ных ме­сто­ро­жде­ний в Аф­ри­ке, при­ни­мал уча­стие в мно­го­числ. ме­ж­ду­нар. со­ве­ща­ни­ях по тех­ни­ке раз­вед­ки и экс­плуа­та­ции оке­ан­ских глу­бин, уча­ст­во­вал в ти­хо­оке­анских экс­пе­ди­ци­ях для ор­га­ни­за­ции до­бы­чи на дне океа­на мар­ган­це­вых конкре­ций. Проф. Нац. шко­лы гор­ной пром-сти (ENIM) в Ра­ба­те (1986–88), ав­тор мно­го­числ. ори­ги­наль­ных тех­нич. про­ек­тов и на­уч.-тех­нич. пуб­ли­ка­ций. Пред. Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских (1957–60), воз­глав­лял Со­юз рус. дво­рян­ст­ва в Бель­гии (1970–76). В 1990 по при­гла­ше­нию Мин-ва гео­ло­гии СССР по­се­тил в ка­че­ст­ве кон­суль­тан­та Мо­ск­ву и Сев. Кав­каз. Умер в Мо­ск­ве.

Вто­рая ветвь стар­шей вет­ви ро­да [про­ис­хо­ди­ла от млад­ше­го сы­на М. М. Обо­лен­ско­го – Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча (1712 – до 1767)] в кон. 18 в. раз­де­ли­лась на 5 ли­ний (их ос­но­ва­те­ля­ми ста­ли 5 вну­ков А. М. Обо­лен­ско­го). Ос­но­ва­тель 1-й ли­нии – Ан­д­рей Пет­ро­вич [1(12).8.1769–19.2(3.3).1852], тайн. сов. (1824), по­пе­чи­тель Моск. учеб­но­го окр. (1817–25), воз­глав­лял Моск. об-во ис­пы­та­те­лей при­ро­ды (1818–25). Из­вест­ны пра­вну­ки А. П. Обо­лен­ско­го: Сер­гей Ва­силь­е­вич [30.9(12.10). 1874–1936], стат. сов. (1912), слу­жил в МВД, хра­ни­тель б-ки Гл. управ­ле­ния по де­лам ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва, стал пер­вым сек­ре­та­рём Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских (с 1913), по­сле 1917 в эмиг­ра­ции в Фин­лян­дии; Алек­сей Ва­силь­е­вич [24.1(5.2).1877–21.11.1969], надв. сов., с 1898 слу­жил в МВД, чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при пред. Со­ве­та ми­ни­ст­ров П. А. Сто­лы­пи­не, с 1917 в эмиг­ра­ции в Фин­лян­дии, позд­нее в Шве­ции, пред. Об-ва по­мо­щи рус. бе­жен­цам, поч. ви­це-пред. (1957–60), поч. пред. (1960–1969) Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских, ав­тор кн. «Мои вос­по­ми­на­ния и раз­мыш­ле­ния» (Сток­гольм; Брюс­сель, 1961). Его пле­мян­ни­ца и пле­мян­ник: Ели­за­ве­та Вла­ди­ми­ров­на (28.6.1922–30.1.2003), ху­дож­ни­ца, уче­ни­ца В. В. По­чи­та­ло­ва, И. Я. Гре­ми­слав­ско­го, А. А. Ос­мёр­ки­на, М. И. Ку­рил­ко, ав­тор ко­ло­ри­стич. на­тюр­мор­тов, порт­ре­тов, пей­за­жей (в т. ч. се­рии «Абха­зия», «Рус­ская усадь­ба», 1960–70-е гг.), пре­по­да­ва­тель Все­со­юз­но­го за­оч­но­го нар. ун-та им. Н. К. Круп­ской (1950–80-е гг.), со­ав­тор кн. «Ху­дож­ник-офор­ми­тель» (1966), за­му­жем (с 1949) за ху­дож­ни­ком П. П. Пав­ли­но­вым (19.8.1921–14.12.2001); Ни­ко­лай Вла­ди­ми­ро­вич (20.7.1927–22.3.2009), ар­хи­тек­тор, д-р тех­нич. на­ук (1984), гл. ин­же­нер, ру­ко­во­ди­тель ла­бо­ра­то­рии стро­ит. кли­ма­то­ло­гии, ин­со­ля­ции и солн­це­за­щи­ты в НИИ стро­ит. фи­зи­ки (1960–1982), зав. ка­фед­рой Ар­хит. фи­зи­ки МАРХИ (1982–2001), проф. (1985), 1-й зам. началь­ни­ка – гл. ар­хи­тек­тор Моск. гос. вне­ве­дом­ст­вен­ной экс­пер­ти­зы Мос­со­вета (с 1992 Пра­ви­тель­ст­ва Мо­ск­вы) (1989–2001), ав­тор про­ек­тов ар­хит. ком­плек­са Ки­ев­ско­го ин-та гражд. авиа­ции (1956), Тех­но­ло­гич. ин-та в Ран­гу­не (ны­не ­Янгон, Мьян­ма) (1958), По­ли­тех­нич. ин-та в Ха­ное (Вьет­нам) (1961), НИИ стро­ит. фи­зи­ки в Мо­ск­ве (1978) и др., ав­тор св. 130 на­уч. тру­дов, гл. обр. по про­бле­мам цве­та и све­та в ар­хи­тек­ту­ре, в т. ч. кн. «Ар­хи­тек­ту­ра и солн­це» (1988), ре­дак­тор учеб­ни­ка «Ар­хи­тек­тур­ная фи­зи­ка» (1997). Раз­ра­бот­чик при­бо­ра «Ин­со­ля­тор И-67», ав­тор уни­каль­ных экс­пе­рим. ус­та­но­вок («Ис­кус­ст­вен­ное не­бо», «Ис­кус­ст­вен­ное солн­це» и др.), за­слу­жен­ный ар­хи­тек­тор Рос­сии (1997), поч. чл. Рос. ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ит. на­ук. Из его де­тей наи­бо­лее из­вес­тен Ан­д­рей Ни­ко­лае­вич (р. 26.4.1957), ар­хи­тек­тор, в 1984–90 ра­бо­тал в управ­ле­нии «Мос­про­ект-2» (ав­тор про­ек­та кар­тин­ной га­ле­реи на По­клон­ной го­ре в Мо­ск­ве), с 1990 ру­ко­во­ди­тель Ар­хи­тек­тур­но-ху­дож. цен­тра Моск. Пат­ри­ар­хии («Ар­х­х­рам»), раз­ра­бот­чик ге­не­раль­но­го пла­на бла­го­ус­т­рой­ст­ва Со­бор­ной пло­ща­ди Ко­ло­мен­ско­го крем­ля (1992), ав­тор и ру­ко­во­ди­тель св. 50 про­ек­тов но­во­го строи­тель­ст­ва и рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков цер­ков­ной и сре­до­вой ар­хи­тек­ту­ры, в т. ч. де­рев. хра­ма-ча­сов­ни в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Дер­жав­ная» (1994–1995) и ниж­ней ц. Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля (1995–96) в Мо­ск­ве, хра­мо­вых ком­плек­сов в честь Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в г. Югорск (1995–97), Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня в г. Губ­кин Бел­го­род­ской обл. (1992–96), Вмц. Ека­те­ри­ны в Ри­ме (2003–09), со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в За­чать­ев­ском мон. в Мо­ск­ве (2008–2010), рес­тав­ра­ции Мор. Ни­коль­ско­го со­бо­ра в Крон­штад­те (2011–13). Совм. с Б. В. Кен­гу­ро­вым и Е. И. Иев­ле­вой изо­брёл спо­соб воз­ве­де­ния про­стран­ст­вен­ных обо­ло­чек и сво­дов по­сред­ст­вом «тор­кре­ти­ро­ва­ния сни­зу» по спец. ме­тал­лич. кар­ка­су (1998); раз­ра­бо­тал сис­те­му мо­дуль­ных хра­мов для про­грам­мы строи­тель­ст­ва 200 церк­вей в Мо­ск­ве (2010–11). Со­вет­ник Рос. ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ит. на­ук (1999), за­служен­ный ар­хи­тек­тор Рос­сии (2010), чл.-корр. РАХ (2012).

Из 2-й ли­нии, ко­то­рая про­ис­хо­дит от Ни­ко­лая Пет­ро­ви­ча [1775–30.12.1820(11.1.1821)], наи­бо­лее из­вес­тен его по­то­мок в 4-м по­ко­ле­нии – Ан­д­рей Сер­гее­вич (р. 10.10.1923), ин­же­нер, ра­бо­тал в бу­ро­вых пар­ти­ях За­псиб­неф­те­гео­ло­гии и ап­па­ра­тах Мин-ва гео­ло­гии и Мин-ва неф­тя­ной пром-сти (1948–1954), в 1959–86 – во Все­со­юз­ном НИИ подъ­ём­но-транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния, пред­во­ди­тель Рос. дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (2002–08).

Ос­но­ва­тель 3-й ли­нии – Ва­си­лий Пет­ро­вич [5(16).1.1780–5(17).2.1834], ген.-м. (1813), уча­ст­ник рус.-ав­ст­ро- франц. вой­ны 1805, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Крем­се и в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 (в 1806 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), уча­ст­ник рус.-прус.-франц. вой­ны 1806–1807, Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14. Ком. (1812–1813), шеф (1813–14) 3-го Укр. ка­зачь­е­го пол­ка, осе­нью 1812 со­вер­шил рейд по тер­ри­то­рии гер­цог­ст­ва Вар­шав­ско­го, уча­ст­ник сра­же­ния под Ка­ли­шем, рей­да в Вест­фаль­ское ко­ро­лев­ст­во, сра­жений под Лют­це­ном, Бау­це­ном, Рей­хен­ба­хом (Рай­хен­ба­хом) и Гёр­ли­цем, Лейп­ци­гом. Ком. 2-й бри­га­ды Укр. ка­зачь­ей ре­гу­ляр­ной ди­ви­зии (1814–16), де­жур­ный ген. 2-й ар­мии (1816–22), с 1822 в от­став­ке. Из его сы­но­вей наи­бо­лее извест­ны: Алек­сей Ва­силь­е­вич [22.5(3.6).1819–1(13).12.1884], ген. от арт. (1883), уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849, Крым­ской вой­ны 1853–56, в т. ч. сра­же­ния на Чёр­ной реч­ке (1854), Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854–55 (в 1855 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1860), гу­бер­на­тор Яро­слав­ской (1861) и Мо­с­ков­ской (1861–66) гу­бер­ний, се­на­тор (с 1867); Ге­ор­гий Ва­силь­е­вич [4(16).10.1826–27.9(9.10).1886], ген.-л. (1882), уча­ст­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854–55 во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853–56, с 1858 со­сто­ял при прин­це П. Г. Оль­ден­бург­ском, юх­нов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1877–80), смо­лен­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1880–86). Из­вес­тен их пле­мян­ник – Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич [6(18).11.1869–12.6.1950], зем­ский ста­ти­стик, чл. Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тич. пар­тии (с 1905, с 1916 чл. ЦК, с 1917 сек­ре­тарь), чл. 1-й Гос. ду­мы (1906), то­ва­рищ пред. эко­но­мич. от­де­ла ВЭО (с 1910), пред. Пет­рогр. к-та Все­рос. сою­за го­ро­дов (1916–17), вид­ный ма­сон (чл. Пе­терб. об­ла­ст­но­го со­ве­та, в 1913–16 – Вер­хов­но­го со­ве­та), в 1917 уча­ст­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­ща­ния, чл. Пред­пар­ла­мен­та, пред. Тав­рич. гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1918–20), с 1920 в эмиг­ра­ции в Кон­стан­ти­но­по­ле, с 1921 во Фран­ции, вид­ный дея­тель рос. эмиг­ра­ции, ав­тор ме­муа­ров «Очер­ки ми­нув­ше­го» (1931), «Моя жизнь, мои со­вре­мен­ни­ки» (1988). Его внук – Вла­ди­мир Сер­гее­вич (12.2.1932–4.10.1991), аку­шер-ги­не­ко­лог, д-р ме­ди­ци­ны, при­ват-до­цент Ба­зель­ско­го ун-та (с 1972), за­ни­мал­ся ге­неа­ло­ги­ей О., под­го­то­вил ро­до­слов­ную рос­пись для «Genealogisches Handbuch des Adels» (1987). Его двою­род­ный брат – Алек­сей Льво­вич (р. 12.8.1945), фи­ло­лог, в 1968–69 пре­по­да­вал франц. яз. на фи­ло­ло­гич. ф-те МГУ им. М. В. Ло­мо­но­со­ва в по­ряд­ке об­ме­на опы­том, проф. рус. яз. и лит-ры в Ун-те Ниц­цы (1971–2004). С 1978 уча­ст­ник (вы­со­кий те­нор) во­каль­но­го ан­самб­ля «Quatuor Vocal Russe de Nice», ис­пол­няю­ще­го рус. ду­хов­ную му­зы­ку. С ран­них лет за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью, с 1975 про­во­дит пер­со­наль­ные ху­дож. вы­став­ки на Ривь­е­ре и в Па­ри­же. С 1983 ра­бота­ет в жан­ре тер­ра­ко­то­вой скульп­ту­ры, в 1994 соз­дал скульп­тур­ную се­рию еван­гель­ских сю­же­тов (50 ра­бот), офор­мил (стен­ная ке­ра­ми­ка) че­ты­ре ка­то­лич. хра­ма близ Ниц­цы (2002–05), пра­во­слав­ный храм в Сен-Ра­фа­эле (деп-т Вар, 2007), с 2004 ста­рос­та ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в Ниц­це.

Ос­но­ва­тель 4-й ли­нии – Алек­сандр Пет­ро­вич [31.12.1780(11.1.1781)– 18(30).4.1855], д. тайн. сов. (1849), уча­ст­ник рус.-прус.-франц. вой­ны 1806–1807 (от­ли­чил­ся в сра­же­нии за Ло­ми­тен, в 1808 на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14, ко­ман­до­вал сфор­ми­ро­ван­ным им Егер­ским ба­таль­о­ном её вы­со­че­ст­ва вел. кн. Ека­те­ри­ны Пав­лов­ны, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Лют­це­не, Куль­ме, Лейп­ци­ге, Грос-Гар­те­не (в 1813 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), с 1815 в от­став­ке, гу­бер­на­тор Ка­луж­ской губ. (1825–31), се­на­тор (с 1831), поч. опе­кун Моск. при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний Ве­дом­ст­ва имп. Ма­рии (с 1831), чл. со­ве­та Уч-ща ор­де­на Св. Ека­те­ри­ны и управ­ляю­щий Алек­сан­д­ров­ским жен­ским уч-щем (с 1833). Был же­нат [с 9(21).4.1809] на Аг­ра­фе­не Юрь­ев­не, уро­ж­дён­ной Не­ле­дин­ской- Ме­лец­кой [1789–15(27).2.1829], се­ст­ре по­след­не­го пред­ста­ви­те­ля ро­да Не­ле­дин­ских-Ме­лец­ких Сер­гея Юрь­е­ви­ча Не­ле­дин­ско­го-Ме­лец­ко­го (1795–1869). Из сы­но­вей А. П. и А. Ю. Обо­лен­ских наи­бо­лее из­вест­ны: Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич [6(18).12.1819–26.6(8.7).1882], д. стат. сов. (1867), в долж­но­сти штал­мей­сте­ра (1865), с 1838 на во­ен. служ­бе, с 1865 на гражд. служ­бе, позд­нее чл. Ко­мис­сии для вве­де­ния но­во­го об­ществ. управ­ле­ния в Мо­ск­ве, 3(15).10.1870 по прось­бе дя­ди ему бы­ло Вы­со­чай­ше раз­ре­ше­но но­сить фа­ми­лию Обо­лен­ский-Не­ле­дин­ский-Ме­лец­кий с пра­вом её пе­ре­да­чи толь­ко стар­ше­му в ро­де из его по­том­ков; Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич [21.10(2.11).1821–6(18).3.1886], тайн. сов. (1878), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1868), в 1842–51 слу­жил в по­соль­ст­вах Рос­сии в Бер­ли­не, Мюн­хе­не и Ве­не, в 1852–57 – в Мин-ве Имп. дво­ра, с 1859 в МВД, ви­це-гу­бер­на­тор Твер­ской губ. (1866–68), гу­бер­на­тор Ко­вен­ской (1868–74) и Во­ро­неж­ской (1874–78) гу­бер­ний, рос. ко­мис­сар при пра­ви­тель­ст­ве Ру­мы­нии (с 1878), статс-сек­ре­тарь Е. И. В. (1879), се­на­тор (с 1884); Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич [16(28).10.1822–22.1(3.2).1881], д. тайн. сов. (1880), пред. С.-Пе­терб. па­ла­ты гражд. су­да (1851–53), ди­рек­тор Ко­мис­са­ри­ат­ско­го деп-та Мор. мин-ва (1853–61, до 1854 и. д.), статс-сек­ре­тарь Е. И. В. (1858), сыг­рал важ­ную роль в про­ве­де­нии ре­фор­мы цен­зу­ры, в 1862 и 1863 пред. двух ко­мис­сий, уч­ре­ж­дён­ных для пе­ре­смот­ра цен­зур­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, под­го­тов­лен­ный под его ру­ко­во­дством про­ект лёг в ос­но­ву Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1865. Ди­рек­тор Деп-та внеш­ней тор­гов­ли (1863–64), Деп-та та­мож. сбо­ров (1864–70), то­ва­рищ мин. гос. иму­ществ (1870–72), се­на­тор (с 1870), чл. Гос. со­ве­та (с 1872), пред. Со­ве­та по тю­рем­ным де­лам (1879–1881), ав­тор за­пи­сок (опубл. в 2005).

Из по­том­ков С. А. Обо­лен­ско­го (с 1870 Обо­лен­ско­го-Не­ле­дин­ско­го-Ме­лец­кого) из­вест­ны его сы­но­вья: Вла­ди­мир Сер­гее­вич (с 1882 Обо­лен­ский-Не­ле­дин­ский-Ме­лец­кий) [31.3(12.4).1847–7(19).11.1891], ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1891), с 1874 адъ­ю­тант вел. кн. Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го имп. Алек­сан­д­ра III), один из бли­жай­ших к не­му лю­дей, в долж­но­сти гоф­мар­ша­ла Вы­со­чай­ше­го дво­ра (1882–91), ру­ко­во­ди­тель Гоф­мар­шаль­ской час­ти Мин-ва Имп. дво­ра (1891); Ва­ле­ри­ан Сер­гее­вич (с 1891 Обо­лен­ский-Не­ле­дин­ский-Ме­лец­кий) [1(13).9.1848–29.3(11.4). 1907], д. стат. сов. (1886), штал­мей­стер (1896), ви­це-ди­рек­тор (1882–86), ди­рек­тор (1886–97) кан­це­ля­рии МИД, стат. сов. МИД (1897–1900), то­ва­рищ мин. ин. дел (1900–06), чл. Гос. со­ве­та по на­зна­че­нию (1906); Пла­тон Сер­гее­вич (с 1907 Обо­лен­ский-Не­ле­дин­ский- Ме­лец­кий) [12(24).6.1850–27.6(10.7). 1913], тайн. сов. (1910), от­ли­чил­ся в рус.-тур. вой­не 1877–78, управ­ляю­щий дво­ром вел. кн. Вла­ди­ми­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча (1881–96), поч. опе­кун С.-Пе­терб. при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний Ве­дом­ст­ва имп. Ма­рии (с 1902). Из сы­но­вей по­след­не­го наи­бо­лее из­вес­тен Сер­гей Пла­то­но­вич [20.9(2.10). 1890–29.9.1978], полк. (не позд­нее 1920), полк. амер. войск, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве рос. ар­мии (на­гра­ж­дён тре­мя Ге­ор­ги­ев­ски­ми кре­ста­ми) и Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве Доб­ро­вольч. ар­мии и ВСЮР, в эмиг­ра­ции в Лон­до­не, с 1926 в США, в 1932 при­нял амер. гра­ж­дан­ст­во, ра­бо­тал в круп­ных гос­ти­нич­ных кор­по­ра­ци­ях США, по­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны, в 1940, всту­пил в Нац. гвар­дию шта­та Нью- Йорк, с 1942 в ар­мии США, слу­жил в Управ­ле­нии стра­те­гич. служб, в 53 го­да стал са­мым воз­раст­ным па­ра­шю­ти­стом в ар­мии США. Го­то­вил груп­пы аген­тов для за­сыл­ки во Фран­цию, в сент. 1943, вы­са­див­шись на Сар­ди­нии с от­ря­дом из трёх че­ло­век, во­шёл в кон­такт с кор­пус­ным ген. А. Бас­со и, пе­ре­дав ему спец. со­об­ще­ния от Д. Д. Эй­зен­хау­эра, итал. ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла III и мар­ша­ла П. Ба­до­льо, уго­во­рил его пе­рей­ти на сто­ро­ну со­юз­ни­ков. В 1944 ко­ман­до­вал ус­пеш­ным па­ра­шют­ным де­сан­том, вы­бро­шен­ным в ты­лу герм. войск во Фран­ции с це­лью за­хва­та элек­тро­стан­ции, снаб­жав­шей элек­три­че­ст­вом Па­риж. Ви­це-пред. со­ве­та «Hil­ton Hotels Corporation» (с 1958), кол­лек­цио­нер пред­ме­тов иск-ва (в 2008 коллекция вы­став­ле­на на про­да­жу), ав­тор вос­по­ми­на­ний «One man in his time» (1958). Был три­ж­ды же­нат: 1-м бра­ком [6(19).9.1916, раз­вод 23.6.1924] на до­че­ри имп. Алек­сан­д­ра II от его мор­га­на­ти­чес­ко­го бра­ка свет­лей­шей княж­не Ека­те­ри­не Алек­санд­ров­не Юрь­ев­ской [9(21).9.1878–22.12.1959], 2-м бра­ком (24.7.1924, раз­вод 7.12.1932) на до­че­ри мил­лио­не­ра Дж.Дж. Ас­то­ра IV Аве Элис Мью­ри­ел Ас­тор (1902–19.7.1956), 3-м бра­ком (с 3.6.1971) на М. Фрей­зер Вулл (13.8.1929–5.10.2007). Его сын от 2-го бра­ка – Иван Сер­гее­вич (с 1978 Обо­лен­ский-Не­ле­дин­ский-Ме­лец­кий) (р. 15.5.1925), амер. фи­нан­со­вый ана­ли­тик, бан­кир, пи­са­тель, из­да­тель. Со­уч­ре­ди­тель из­да­тель­ст­ва «McDowell, Obolensky» (1957–60), уч­ре­ди­тель из­да­тель­ст­ва «Ivan Obolensky» (1960–65), стар­ший ви­це-пре­зи­дент по раз­ви­тию ком­па­нии «Sterling Grace & Co.» (1982–1987), ви­це-пре­зи­дент ин­ве­стиц. ком­па­ний «Shields & Company» (с 1990) и «Ca­pital Management Associates» (с 1990), ди­рек­тор ком­па­нии «Gold Canyon Reso­urces» (1996–2011), не­за­ви­си­мый ди­рек­тор ком­па­нии «Uranium Energy Corp.» (с 2007).

Из по­том­ков М. А. Обо­лен­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен его сын И. М. Обо­лен­ский.

Из по­том­ков Д. А. Обо­лен­ско­го из­вест­ны его сы­но­вья: Алек­сандр Дмит­рие­вич [24.8(5.9).1847–26.11(9.12). 1917], д. тайн. сов. (1916), штал­мей­стер (1893), обер-сек­ре­тарь 1-го деп-та Се­на­та (1878/79–81), пен­зен­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1882–87), обер-про­ку­рор 2-го (1892–95) и 1-го (1895–97) деп-тов Се­на­та, по­мощ­ник вар­шав­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра (1897–99), се­на­тор (с 1899), при­сут­ст­во­вал в 1-м деп-те, чл. Гос. со­ве­та (с 1902), вхо­дил в нём в груп­пу цен­тра, при­сут­ст­во­вал в Деп-те пром-сти, на­ук и тор­гов­ли, ак­тив­но уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке за­ко­но­про­ек­тов, ка­сав­ших­ся Цар­ст­ва Поль­ско­го. И. о. пред. Гл. управ­ле­ния Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста (1904–05). По­след­ний вла­де­лец (с 1884) Ни­коль­ско-Бах­ме­тев­ско­го хру­сталь­но­го за­во­да в Пен­зен­ской губ. (ны­не за­вод «Крас­ный ги­гант» в г. Ни­кольск), усо­вер­шен­ст­во­вал и рас­ши­рил про­из-во (в 1900 про­дук­ция удо­стое­на Боль­шой зо­ло­той ме­да­ли на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же), ор­га­ни­зо­вал при за­во­де хор и ду­хо­вой ор­кестр, член гл. ди­рек­ции и ви­це-пред. Рус. му­зы­каль­но­го об-ва (1909–1913), пер­вый пред. Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских (1913–17); Алек­сей Д. Обо­лен­ский; Ни­ко­лай Дмит­рие­вич [24.11(6.12).1859–23.12.1912 (5.1.1913)], ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1904), зав. кон­тро­лем Мин-ва Имп. дво­ра (1902–05), управ­ляю­щий Ка­би­не­том Е. И. В. (1905–09), с 1909 со­сто­ял при имп. Ма­рии Фё­до­ров­не. Из сы­но­вей Ал-дра Д. Обо­лен­ско­го из­вест­ны: Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич [11(23).4.1882–27.4.1964], стат. сов., ка­мер-юн­кер (1912), го­ро­ди­щен­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1912–14, 1915–17), уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве Сев.-Зап. ар­мии и Доб­ро­вольч. ар­мии, в эмиг­ра­ции в Шве­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, с 1939 во Фран­ции; Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич [29.9(11.10).1883–16.8.1942], уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, в эмиг­ра­ции в США, про­мыш­лен­ник, вы­сту­пал как пе­вец и дра­ма­тич. ар­тист, пред. Сою­за рус. дво­рян в США (1933–38); Пётр Алек­сан­д­ро­вич [2(14).10.1889–31.12.1969], в 1902 при под­держ­ке от­ца ор­га­ни­зо­вал в с. Ни­коль­ское Пё­ст­ров­ка один из пер­вых в Рос­сии ор­ке­ст­ров нар. ин­ст­ру­мен­тов (с 1908 ор­кестр под его управ­ле­ни­ем да­вал кон­цер­ты в го­ро­дах По­вол­жья), в 1913–14 слу­жил в Се­на­те, в 1914–16 зав. ав­то­мо­биль­ной ча­стью управ­ле­ния Сев. рай­она Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста, в 1916 со­сто­ял при брит. во­ен. миссии, в 1918 аре­сто­ван в Цар­ском Се­ле и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, от­ку­да от­прав­лен в Мо­ск­ву, где был ос­во­бо­ж­дён, в 1920 вновь аре­сто­ван в Смо­лен­ске и от­прав­лен в Пет­ро­град, в 1922–29 на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те, в 1929 эми­гри­ро­вал во Фран­цию, с 1935 пред. Рус. хо­ро­во­го об-ва, в 1957 вер­нул­ся в СССР, ком­по­зи­тор и му­зы­ко­вед, ав­тор фор­те­пи­ан­ных пьес и ро­ман­сов, мес­сы па­мя­ти Ал-дра Анд. Ар­хан­гель­ско­го (1935) и др., ста­тей по ис­то­рии рус. муз. куль­ту­ры, хо­ро­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва и иг­ры на нар. ин­ст­ру­мен­тах, ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубл. фраг­мен­ты). Из де­тей Д. А. Обо­лен­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Д. Д. Обо­лен­ский. Из сы­но­вей П. А. Обо­лен­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сандр Пет­ро­вич [1(14). 6.1915 – в ночь с 26 на 27.1.2002], маль­чи­ком вы­ве­зен из Рос­сии че­рез Фин­лян­дию и Ве­ли­ко­бри­та­нию во Фран­цию, с 1937 во франц. ар­мии, уча­ст­ник 2-й ми­ро­вой вой­ны, в 1940 по­пал в герм. плен в Дюн­кер­ке, от­ку­да су­мел бе­жать, в 1947 пе­ре­ехал в США, при­нял амер. гра­ж­дан­ст­во, за­ни­мал­ся рес­то­ран­ным биз­не­сом, позд­нее окон­чил Пен­силь­ван­ский ун-т, д-р фи­ло­ло­гии, проф. рус. язы­ка и лит-ры в Ун-те шта­та Нью- Йорк (Ол­ба­ни), ав­тор ря­да на­уч. ра­бот, в т. ч. «гас­тро­но­ми­че­ско­го» ана­ли­за со­чи­не­ний Н. В. Го­го­ля («Food-notes on Gogol», 1972), пре­зи­дент Рус. пра­во­слав­но­го бо­го­слов­ско­го фон­да и пред. (1978–82), поч. пред. (с 1982) Рус. ака­де­мич. груп­пы в США.

Из 5-й ли­нии, ко­то­рая про­ис­хо­дит от Сер­гея Пет­ро­ви­ча [9(20).1.1784 – не ра­нее 1816], из­вес­тен сын ос­но­ва­те­ля – Ни­ко­лай Сер­гее­вич [6(18).4.1823–1(14).5.1914], ген. от инф. (1892), д. тайн. сов. (1893), уча­ст­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854–55 в хо­де Крым­ской вой­ны 1853–56, нач. шта­ба 3-й гре­на­дер­ской ди­ви­зии (1857–1863/64), обер-квар­тир­мей­стер 3-го ре­зерв­но­го кор­пу­са (1863/64–1864), со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при ко­ман­дую­щем вой­ска­ми Моск. ВО (1864–67, 1875–93), пом. нач. ме­ст­ных войск Моск. ВО (1867–74), ря­зан­ский гу­берн­ский во­ин­ский на­чаль­ник (1875). С 1893 поч. опе­кун Моск. при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний Ве­дом­ст­ва имп. Ма­рии. По­то­мок С. П. Обо­лен­ско­го в 4-м по­ко­ле­нии – Сер­гей Сер­гее­вич (22.2.1918–1.1.2013), инж., май­ор за­па­са франц. армии (1966), окон­чил Элек­тро­тех­нич. ин-т в Гре­ноб­ле (1939), с 1939 на во­ен. служ­бе во франц. ар­мии, в 1940–42 в герм. пле­ну, в 1943–79 инж. в н.-и. управ­ле­нии Гид­ро­тех­нич. об-ва Фран­ции (по­сле на­цио­на­ли­за­ции во­шло в со­став ком­па­нии «Électricité de Fran­ce»), при­нял франц. гра­ж­дан­ство (1954), офи­цер Нац. ор­де­на «За за­слу­ги», ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (2000, 2004), пред. Сою­за рус. дво­рян во Фран­ции (1971–2007), Се­мей­но­го сою­за кня­зей Обо­лен­ских (1980–2013) и Сою­за па­мя­ти Рус. экс­пе­диц. кор­пу­са во Фран­ции 1916–18 (1981–2013).

Млад­шая ветвь ро­да О. в по­след­ней тре­ти 18 в. раз­де­ли­лась на 2 ли­нии. Осно­ва­тель стар­шей ли­нии пра­внук В. М. Обо­лен­ско­го – Пётр Ни­ко­лае­вич (ок. 1760–1837), ген.-м. (1796), д. стат. сов. (1797), по­ру­чик пра­ви­те­ля Туль­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1793–95), пра­ви­тель Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1795–96), гу­бер­на­тор Туль­ской губ. (1797). Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Е. П. Обо­лен­ский; Кон­стан­тин Пет­ро­вич [19(31).5.1798–11(23).3.1861], по­ру­чик (1821), в 1817–26 слу­жил в л.-гв. Пав­лов­ском пол­ку, чл. Сою­за спа­се­ния (1817) и Моск. упра­вы Сев. об-ва де­каб­ри­стов (1825). Аре­сто­ван в янв. 1826 в Ря­за­ни, в янв./февр. – июне 1826 со­дер­жал­ся в за­клю­че­нии в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти, ос­во­бо­ж­дён 16(28).6.1826 с вы­пис­кой тем же чи­ном в пол­ки Финл. кор­пу­са, с 1828/29 в от­став­ке и под сек­рет­ным над­зо­ром (до 1831). По­то­мок П. Н. Обо­лен­ско­го в 4-м по­ко­ле­нии – Сер­гей Дмит­рие­вич [21.7(2.8).1868–28.2.1946], полк. (1914), уча­ст­ник рус.-япон. вой­ны 1904–05, ви­це-гу­бер­на­тор Ели­са­вет­поль­ской (1907–1914, до 1914 и. д.) и Псков­ской (1914–1915) гу­бер­ний, и. д. гу­бер­на­то­ра Став­ро­поль­ской губ. (1915–17), в эмиг­ра­ции с 1920, жил в Бу­да­пеш­те, позд­нее в Ве­не. В 1945 аре­сто­ван ор­га­на­ми сов. контр­раз­вед­ки «СМЕРШ», Осо­бым со­ве­ща­ни­ем при НКВД СССР осу­ж­дён на 10 лет ли­ше­ния сво­бо­ды и от­прав­лен в конц­ла­герь Поть­ма в Мор­до­вии, где и умер. Так­же по­то­мок П. Н. Обо­лен­ско­го в 4-м по­ко­ле­нии – Алек­сандр Сер­гее­вич [4(17).2.1916–29.3.1940], вы­даю­щий­ся брит. рег­бист, с 1919 жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, вы­сту­пал за разл. ко­ман­ды (в 1934–39 в со­ста­ве «Лес­тер Тай­герс»); был из­вес­тен сре­ди бо­лель­щи­ков под про­зви­ща­ми Обо, Ле­таю­щий князь и Ле­таю­щий сла­вя­нин. В 1936 по­сле получения брит. подданства вклю­чён в со­став сбор­ной Анг­лии по рег­би, сыг­рал важ­ней­шую роль в её пер­вой в ис­то­рии по­бе­де над сбор­ной Но­вой Зе­лан­дии (один из двух его за­но­сов в этом мат­че до сих пор счи­та­ет­ся са­мым вы­даю­щим­ся за­но­сом в ис­то­рии рег­би). С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны в 1939 по­сту­пил на служ­бу в 504-й эс­кад­рон брит. ко­ро­лев­ских Вспо­мо­гат. ВВС, по­гиб при по­сад­ке по­сле тре­ни­ро­воч­но­го по­лё­та. В 2009 ему от­крыт па­мят­ник в г. Ип­су­ич. Из де­тей С. Д. Обо­лен­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Сер­гей Сер­гее­вич [20.8(2.9).1908–18.3.1980], в 1920 эмиг­ри­ро­вал с ро­дите­ля­ми, с 1935 жил во Фран­ции, в 1930-е гг. один из ру­ко­во­ди­те­лей мла­до­рос­сов, ре­дак­тор жур­на­лов «Воз­ро­ж­де­ние» (1958–74) и «Рус­ское воз­ро­ж­де­ние» (1978–79), за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем ду­хов­но­го фе­но­ме­на Жан­ны д’Арк, ав­тор кн. «Жан­на – Бо­жья Де­ва» (1988).

Ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии млад­шей вет­ви ро­да – пра­внук В. М. Обо­лен­ско­го – Дмит­рий Ни­ко­лае­вич (? – не ра­нее 1832). Из­вес­тен его внук – Па­вел Дмит­рие­вич [10(22).12.1851–27.4(10.5).1910], ак­тёр (псевд. Лен­ский), дра­ма­тург, в 1879–87 ра­бо­тал в про­винц. те­ат­рах, в 1887–90 в те­ат­ре Ф. А. Кор­ша в Мо­ск­ве, с 1890 в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре в С.-Пе­тер­бур­ге. Сыг­рал Ар­бе­ни­на («Мас­ка­рад» М. Ю. Лер­мон­то­ва), Кре­чин­ско­го («Свадь­ба Кре­чин­ско­го» А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на), Па­ра­то­ва и Не­сча­ст­лив­це­ва («Бес­при­дан­ни­ца» и «Лес» А. Н. Ост­ров­ско­го), Ска­ло­зу­ба («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва). Один из ор­га­ни­за­то­ров Лит.-ху­дож. об-ва в С.-Пе­тер­бур­ге и те­ат­ра при нём (1895). С 1893 пре­по­да­вал в С.-Пе­терб. те­ат­раль­ном уч-ще. Ав­тор пьес «Кто в лес, кто по дро­ва» (1889), «Ро­ко­вой де­бют» (1897) и др. Его пле­мян­ни­ки и пле­мян­ни­ца: Бо­рис Ива­но­вич [20.9(2.10).1887–15(28).7.1915], по­ру­чик, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве л.-гв. Егер­ско­го пол­ка, на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1915), убит в бою близ по­са­да Ост­ров Сед­лец­кой губ. в Цар­ст­ве Поль­ском; Ки­ра Ива­нов­на [6(18). 3.1889–17.12.1937], окон­чи­ла Смоль­ный ин-т бла­го­род­ных де­виц (1904), в 1904–1910 да­ва­ла част­ные уро­ки, с 1910 учи­тель­ни­ца в бес­плат­ной шко­ле для бед­ных и ря­де др. школ С.-Пе­тер­бур­га (с 1914 Пе­тро­гра­да), в 1918–30 пре­по­да­ва­тель­ни­ца иностр. языков в 32-й и 84-й шко­лах, биб­лио­те­карь в 73-й шко­ле Пе­тро­гра­да (с 1924 Ле­нин­гра­да). 14.9.1930 аре­сто­ва­на по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люц. дея­тель­но­сти, при­го­во­ре­на к 5 го­дам ИТЛ (ра­бо­та­ла в боль­ни­цах Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ИТЛ и СвирьЛАГа). В 1934 до­сроч­но ос­во­бож­де­на. В 1934–35 ра­бо­та­ла мед­се­строй в Ма­ло­ви­шер­ской и Со­лец­кой боль­ни­цах, с 1936 – школь­ной учи­тель­ни­цей нем. язы­ка в г. Бо­ро­ви­чи. 21.10.1937 вто­рич­но аре­сто­ва­на, об­ви­не­на в при­над­леж­но­сти к «контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции» ду­хо­вен­ст­ва г. Бо­ро­ви­чи во гла­ве с про­жи­вав­шим в го­ро­де еп. Гав­ри­илом (Вое­во­ди­ным). Рас­стре­ля­на. Реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1958. Ка­но­ни­зи­ро­ва­на 7.5.2003 как но­во­му­че­ни­ца. Па­мять празд­ну­ет­ся 4 дек. ст. ст. и 25 янв. ст. ст. в со­бо­ре Но­во­му­че­ни­ков и Ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских; Па­вел Ива­но­вич [25.6(7.7). 1890–7.11.1971], полк. (не позд­нее 1920), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, слу­жил в 13-м гу­сар­ском пол­ку (на­гра­ж­дён 6 бое­вы­ми ор­де­на­ми), в 1918 при­го­во­рён боль­ше­ви­ка­ми к рас­стре­лу, по пу­ти сле­до­ва­ния к мес­ту каз­ни тя­же­ло ра­нен, но ос­тал­ся жив, вое­вал в со­ста­ве ВСЮР и «Рус­ской ар­мии» до 1920, в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии; Юрий Ива­но­вич [27.11 (9.12).1893–9.7.1920], полк. (1919), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве л.-гв. Егер­ско­го пол­ка и Гражд. вой­ны 1917–22, ком. за­пас­но­го гвард. ба­таль­о­на (дек. 1919 – март 1920), ком. ро­ты в Свод­но-гвард. ба­таль­о­не (с мар­та 1920), тя­же­ло ра­нен во вре­мя бо­ёв де­сан­та ген.-л. Я. А. Сла­щё­ва у дер. Но­во­ни­ко­ла­ев­ка Ме­ли­то­поль­ско­го у. Тав­ри­чес­кой губ., умер от ран.

Из де­тей В. К. Обо­лен­ско­го Бе­ло­го наи­бо­лее из­вес­тен Глеб Ва­силь­е­вич (? – не ра­нее 1572), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83: го­ло­ва в сто­ро­же­вом пол­ку в по­хо­де 1559, на­хо­дил­ся при оса­де Фел­ли­на (1560), в По­лоц­ком по­хо­де 1562–63, при оса­де По­лоц­ка от­ра­зил на­па­де­ние ли­вон­ско­го от­ря­да, на­прав­лен­но­го на вы­руч­ку го­ро­ду, вое­во­да в По­лоц­ком ост­ро­ге за По­ло­той (1570–71), 2-й вое­во­да в Юрь­е­ве (1571), 4-й вое­во­да в По­лоц­ке (1572). Его пле­мян­ник – Иван Фё­до­ро­вич Те­ли­ца (? – не ра­нее 1602), участ­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, осад­ный го­ло­ва в Юрь­е­ве (1579), 1-й осад­ный го­ло­ва в Ра­ко­во­ре (1579) и Ре­жи­це (1581), на­ме­ст­ник в Во­ро­ни­че (1588) и Из­бор­ске (1594), го­ло­ва в За­во­ло­чье (1589) и Се­бе­же (1598), вое­во­да в Вел. Лу­ках (1602). Пра­внук Г. В. Обо­лен­ско­го Бе­ло­го – Ни­ки­фор Ива­но­вич (? – не ра­нее 1668), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1647), вое­во­да в Де­ди­ло­ве (1646–47), 2-й вое­во­да в Га­ли­че (1651), в 1654–56 уча­ст­во­вал в рус.-польск. вой­не 1654–67. Его сын – Ан­д­рей Ни­ки­фо­ро­вич (? – не ра­нее 1692), столь­ник (с 1683), стряп­чий (с 1658), вое­во­да в Торж­ке (1677–78). Его сын – Алек­сей Ан­д­рее­вич [20(30).5.1684–2(13).1.1760], д. стат. сов. (1740), со­вет­ник Счёт­ной экс­пе­ди­ции Во­ен. кол­ле­гии (1736–40), ви­це-гу­бер­на­тор Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губ. (1740), гу­бер­на­тор Смо­лен­ской (1740–41) и Ар­хан­ге­ло­го­род­ской (1741–43) гу­бер­ний. Его двою­род­ный брат – Ва­си­лий Ели­сее­вич (? – не ра­нее 1769), д. тайн. сов. (1763), ко­мен­дант Киз­ля­ра (1742–47) и ком. ме­ст­ных войск (с 1743), гу­бер­на­тор Смо­лен­ской губ. (1753–58), пре­зи­дент Кол­ле­гии эко­но­мии (1762).

Род О. вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ка­луж­ской, Мо­с­ков­ской, Ни­же­го­род­ской, Пен­зен­ской, Ря­зан­ской, Сим­бир­ской и Туль­ской гу­бер­ний.

Дополнительная литература:

Влась­ев Г. А. По­том­ст­во Рю­ри­ка. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 2;

Плеш­ко Н. Д. Кня­зья Обо­лен­ские. Ро­до­сло­вие. Нью-Йорк, 1959; он же. Кня­зья Обо­лен­ские. Ро­до­сло­вие. (До­пол­не­ния к 31–34-му по­ко­ле­ни­ям). Па­риж, 1976;

Princes Obolensky. Bulletin de liaison de la famille. 1970. № 2;

Зи­мин А. А. Кня­же­ская знать и фор­ми­ро­ва­ние со­ста­ва Бо­яр­ской ду­мы во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. // Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки. М., 1979. Т. 103; он же. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988;

Genealogisches Handbuch des Adels. Bd 90: [Fürstliche Häu­ser]. Limburg an der Lahn, 1987. Bd. 13;

Fer­rand J. Les princes Obolensky. Recueil généa- lo­gique et photographique (31е, 32е, 33е et 34е générations). P., 1992; ibid. Complément a l’édition de 1992 du Recueil généalogique et photographique des princes Obolensky. P., 1995;

Дво­рян­ские ро­ды Рос­сий­ской им­пе­рии. СПб.; М., 1993–1996. Т. 1, 3;

Коб­рин В. Б. Ма­те­риа­лы ге­неа­ло­гии кня­же­ско-бо­яр­ской ари­сто­кра­тии XV–XVI вв. М., 1995.

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