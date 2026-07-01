ОБОЛЕНСКИЕ
Русский княжеский род, Рюриковичи.
Потомки черниговских князей, происходят от правителей Тарусского кн-ва (см. в ст. Верховские княжества). В 14 в. (возможно, и в нач. 15 в.) О. являлись правителями Оболенского кн-ва с центром в г. Оболенск на р. Протва (ныне пос. Оболенск Серпуховского р-на Московской обл.). Не позднее 2-й трети 15 – сер. 16 вв. О. – князья служилые вел. князей московских по преимуществу в форме территориально-клановой корпорации (с сохранением части суверенных прав в управлении родовыми вотчинами). Один из самых многочисл. рус. княжеских родов (особенно в кон. 15 – 16 вв. и в 19–20 вв.). Родоначальник – потомок черниговского кн. Михаила Всеволодовича в 5-м поколении – Константин Юрьевич (? – 1368), кн. оболенский. Погиб при нападении на г. Оболенск войск литовского кн. Ольгерда во время первого из Ольгерда походов на Москву. Известны его сыновья: Семён Константинович (? – не ранее 1380), кн. оболенский (1368 – не ранее 1380), участник похода вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича на Тверь (1375) и Куликовской битвы 1380; Иван Константинович (? – после 1375), участник похода вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича на Тверь (1375); Андрей Константинович (гг. рождения и смерти неизв.), кн. оболенский (кон. 14 в.).
Известны 6 сыновей кн. Ивана Константиновича: Никита Иванович (гг. рождения и смерти неизв.); Василий Иванович Косой (? – не ранее 1462), кн. оболенский, в нач. 1440-х гг. перешёл на службу к вел. кн. московскому Василию II Васильевичу, в 1443 разбил войско тат. царевича Мустафы, в 1445 взял в плен мурзу Бегича, в 1450 нанёс поражение силам кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки в ходе Московской усобицы 1425–53, вероятно, перед смертью принял монашество с именем Варсонофий; Михаил Иванович (гг. рождения и смерти неизв.); Семён Иванович (? – не ранее 1452), кн. оболенский, активно поддержал вел. кн. московского Василия II Васильевича в ходе Моск. усобицы 1425–53; Владимир Иванович (гг. рождения и смерти неизв.); Глеб Иванович (? – 1436), в 1436, во время Моск. усобицы 1425–53, являлся воеводой в Вел. Устюге, после 9-недельной осады сдал город на поч. условиях кн. Василию Юрьевичу Косому, но был вероломно убит по его приказу.
Известны трое сыновей оболенского кн. Андрея Константиновича: Иван Андреевич Долгорукой (гг. рождения и смерти неизв.), родоначальник князей Долгоруковых; Василий Андреевич Щербатый (гг. рождения и смерти неизв.), родоначальник князей Щербатовых; Александр Андреевич (? – 1445), удельный кн. тростенский, родоначальник князей Тростенских (род угас в нач. 17 в.).
Из сыновей кн. Никиты Ивановича известны: Василий Никитич Оболенский (? – 1501), боярин угличского кн. Андрея Васильевича Большого Горяя (ок. 1474–1491), весной 1480 вместе с братом Петром ездил к вел. кн. московскому Ивану III Васильевичу для передачи требований конфликтовавших с ним по земельному вопросу его родных братьев, угличского кн. Андрея Васильевича Большого Горяя и волоцкого кн. Бориса Васильевича, по переделу территории выморочных уделов, полностью отошедших в состав владений вел. кн. московского, 2-й воевода в Нижнем Новгороде (1482), в 1487 командовал полком правой руки в судовой рати в походе на Казань, воевода в Серпухове (1498); Андрей Никитич Оболенский Ноготь (? – не ранее 1493), в 1481 направлен на помощь псковичам, разгромил отряды рыцарей Ливонского ордена, разорил внутр. районы Ливонии, взял г. Олденторн (Старый Костёр), осаждал Дерпт, в 1493 участвовал в рус.-литов. войне 1492–94, родоначальник князей Ноготковых (род угас в 17 в.); Иван Никитич Оболенский Смола (? – 1504), вероятно, боярин удельного кн. дмитровского Юрия Васильевича (ок. 1471), участник рус.-литов. войны 1492–94; Пётр Никитич Оболенский (? – 1499), боярин удельного кн. волоцкого Бориса Васильевича, участник похода на Новгород 1477–78 вел. кн. московского Ивана III, весной 1480 вместе с братом Василием ездил к вел. кн. московскому, в 1491 командовал моск. войском в походе против Большой Орды, 1-й воевода передового полка в рус.-литов. войне 1492–94 и рус.-швед. войне 1495–97 (в т. ч. при осаде Выборга в 1495 и разорении финл. земель в 1496). Известны сыновья В. Н. Оболенского: Иван Васильевич Курля (? – не ранее 1516), в 1505 участвовал в походе на Казань, 2-й воевода в Рославле (1516), родоначальник князей Курлятевых (род угас в нач. 17 в.); Никита Васильевич Хромой (?–1540), боярин (с 1513), участник рус.-литов. войны 1512–22: 1-й воевода полка левой руки (1512), воевода правой руки (1513), 2-й воевода полка правой руки при взятии Смоленска (1514). Воевода полка левой руки на р. Вошана (Вашана; 1517), наместник в Новгороде-Северском (1524–30), Смоленске (1534–36). Участник рус.-литов. войны 1534–37: в 1534 отразил нападение польско-литов. войск на Смоленск и являлся 2-м воеводой большого полка в походе на Вел. кн-во Литовское (ВКЛ).
Известны сыновья кн. Василия Ивановича Косого: Иван Васильевич Оболенский Стрига (? – 1478), боярин (не позднее 1462), сторонник вел. кн. московского Василия II в ходе Моск. усобицы 1425–53, в 1446 разгромил отряды вел. кн. московского Дмитрия Юрьевича Шемяки в устье р. Молога, присоединился к войску Василия II в районе Углича, воевода в Костроме (1449), отразил вместе с Ф. В. Басёнком нападение на город войск кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки, в 1456 захватил врасплох г. Руса (ныне Старая Русса), а затем разбил 5-тысячное войско новгородцев, в 1458 участвовал в походе на Вятку, наместник в Пскове (1460–62), Ярославле (между 1463 и 1468), вводил моск. нормы в сферу служебных отношений Ивана III с ярославскими князьями и местными служилыми боярами, провёл кадастровый учёт и изменение статуса их вотчин, участник казанско-рус. войны 1467–69, в 1471 и 1477–78 участвовал в походах вел. кн. московского Ивана III на Новгород, в 1477 сыграл решающую роль в занятии новгородских посадов и окрестностей города, выйдя к ним по льду оз. Ильмень, наместник в Новгороде на Торговой стороне (1478); Александр Васильевич Оболенский (? – 20 или 21.11.1501), боярин (не позднее 1475), участник Новгородского похода 1477–78, похода на Казань в 1484 и казанско-рус. войны 1487, в 1493 участвовал в походе на Мещовск и Серпейск в ходе рус.-литов. войны 1492–94, в 1496 – в походе на Казань, в 1501 отправлен с псковской ратью в Ливонию, разорил окрестности Дерпта, Мариенбурга и Нейгаузена, погиб в сражении с отрядами Ливонского ордена у замка Гельмет (Хельмет); Ярослав Васильевич Оболенский (? – окт. 1487), наместник в Пскове (1473–1477, 1483–87), постоянно конфликтовал с жителями города, в 1474 заключил в числе представителей от Псковской республики договор о перемирии с Дерптским епископством на 30 лет, участник похода вел. кн. московского Ивана III на Новгород (1477–78), наместник в Новгороде на Торговой стороне (1478–82), в 1480 совм. с кн. И. И. Булгаковым Мешком командовал рус. войском в походе на Ливонию, во время которого были взяты Тарваст и Феллин, родоначальник князей Ярославовых (род угас в 3-й четв. 16 в.); Пётр Васильевич Оболенский Нагой (? – 1509/10), боярин (не позднее 1500), участник казанско-рус. войны 1467–69, похода на Новгород вел. кн. московского Ивана III (1477–78), рус.-литов. войн 1492–94 и 1500–03 (2-й воевода передового полка, участвовал в важнейшем сражении на р. Ведроша), в кон. 1509 входил в боярскую комиссию, ведавшую Москвой во время Псковского похода вел. кн. Василия III Ивановича, родоначальник князей Нагоевых (род угас не позднее 1550-х гг.); Василий Васильевич Оболенский Телепень (? – не ранее 1494), участник рус.-литов. войны 1492–94, 2-й воевода передового полка в походе к Мещовску и Серпейску в 1493; Фёдор Васильевич Оболенский Телепень (? – 1508), участник рус.-литов. войны 1492–1494, в 1492 во главе сторожевого полка захватил и сжёг Мценск и Любутск, участник рус.-швед. войны 1495–97: в 1495 командовал полком правой руки в походе к Выборгу, в 1496 водил тот же полк в Финляндию. Командовал передовым полком в походе к Казани в 1497. Участник рус.-литов. войн 1500–03, 1507–1508, в т. ч. сражения на р. Ведроша, 3-й воевода сторожевого полка в походе к Смоленску и взятии Орши, в 1503 снова в походе на ВКЛ, в 1507 командовал сторожевым полком в походе на ВКЛ, в 1508 убит при штурме г. Мстиславль.
Из сыновей И. В. Оболенского Стриги наиболее известны: Василий Иванович Оболенский Стригин Большой (? – 23.5.1508), в монашестве Вассиан, архимандрит тверского Успенского Отроча мон. (ок. 1461–1477), еп. тверской (1477–1508), участник ряда церковных соборов (1490, 1495, 1496, 1503), в 1498 присутствовал при венчании на царство вел. кн. Дмитрия Ивановича Внука; Иван Иванович Оболенский Стригин Щетина (? – 1538), боярин (не позднее 1527), в 1508 2-й воевода полка правой руки в войске, направленном против М. Л. Глинского, 2-й воевода полка левой руки в походе на Смоленск (1514), воевода в Белой (1520), 2-й воевода в Муроме (1521), наместник в Новгороде (1522–24), Смоленске (1526), 2-й воевода в Коломне (1527, 1528, 1531), в 1527 отразил попытку крымского царевича Ислам-Гирея переправиться через Оку в районе Ростиславля, 1-й воевода в Кашире (1530, 1531); Василий Иванович Оболенский Стригин Шиха (? – не ранее 1525), командовал войском, отправленным в Казань зимой 1485/86 на помощь Мухаммед-Эмину, в 1496 командовал большим полком в походе на Казань, в 1502, во время рус.-литов. войны 1500–03, 1-й воевода полка правой руки в походе из Ржевы в ВКЛ, участник рус.-литов. войны 1512–22: в 1515 1-й воевода полка левой руки в походе к Дорогобужу, в 1519 1-й воевода передового полка в походе к Витебску, наместник в Ивангороде (1525); Александр Иванович Оболенский Стригин (? – не ранее 1541), участник рус.-литов. войны 1507–08, наместник в Козельске (1507), в 1508 в походах на ВКЛ командовал полком левой руки и сторожевым полком, во время рус.-литов. войны 1512–22 2-й воевода полка левой руки в походе к Дорогобужу (1515) и 1-й воевода сторожевого полка в походах из Ржевы в ВКЛ (1515, 1519), наместник в Стародубе (1525–26, 1526–1528, 1530), 3-й воевода на Угре (1532), наместник в Новгороде-Северском (1534), 2-й наместник в Пскове (1536), 3-й воевода в Белёве (1541).
Известны сыновья В. В. Оболенского Телепня: Иван Васильевич Оболенский Телепнёв Немой (? – 1533/34), боярин (с 1526), воевода владимирцев в Новгородском походе 1477–78, 1-й воевода в Стародубе (1512, 1517, 1519), в 1513 1-й воевода передового полка в Туле, затем в Дорогобуже, 1-й воевода полка левой руки в Туле, участник рус.-литов. войны 1512–22, в т. ч. взятия Смоленска (1514), походов в ВКЛ (1514/15, 1515), 2-й воевода в Рославле (1516), в 1517–18 действовал на юж. и зап. границах против крымских и казанских татар, наместник в Белой (1519/20–1521), окольничий (вероятно, с 1521), участник казанско-рус. войн 1523 (вместе с кн. И. И. Горбатым-Шуйским основал крепость Васильгород) и 1530, участник торжеств на свадьбе вел. кн. московского Василия III Ивановича с Е. В. Глинской (янв. 1526), сопровождал вел. князя на богомолье в Тихвинский (зима 1526/27) и Кирилло-Белозерский (зима 1527/28) монастыри; Фёдор Васильевич Оболенский Телепнёв Лопата (? – 1530), участник рус.-литов. войны 1512–22: в 1515 и 1517 2-й воевода передового полка в Вел. Луках, участник походов на ВКЛ (двух в 1515, 1519), разбил отряд кн. К. И. Острожского, осаждавшего Опочку (1517), дворецкий (с 1519), воевода в Стародубе (1520), Кашире (1521, 1527), участвовал в отражении набега крымского хана Мухаммед-Гирея I на Москву (попал в плен, был уведён, выкуплен на рязанской границе И. В. Образцовым-Симским Хабаром), в ходе казанско-рус. войны в 1524 командовал передовым полком в судовой рати, в 1527 отразил нападение на Рязанщину крымского ца- ревича Ислам-Гирея, воевода в Ростиславле (1529), участник казанско-рус. войны 1530, смертельно ранен черемисами во время погони рус. войск за казанским ханом Сафа-Гиреем; Фёдор Васильевич Оболенский Телепнёв Овчина (? – не ранее 1538), участник рус.-литов. войны 1512–22, воевода в Вел. Луках (1515, 1517), воевода в 1518 в походе к Полоцку и в 1519 в походе на ВКЛ, 2-й воевода в Кашире (1527, 1529), в 1527 отразил попытку нападения крымского царевича Ислам-Гирея на рязанские земли, участник казанско-рус. войны 1530, воевода передового полка, наместник в Стародубе (1532–35), участник рус.-литов. войны 1534–37, в 1535 командовал успешным походом рус. войск через Мозырь, Туров, Могилёв к Новогрудку. В авг. – сент. 1535 осаждён в Стародубе, несмотря на отчаянное сопротивление был вынужден сдаться литовцам, сумевшим взорвать гор. стены и ворваться в город, с 1535 в плену, содержался в замке Мельник. Из детей И. В. Оболенского Телепнёва Немого известны: Дмитрий Иванович Ёрш (? – 1565/66), боярин (с 1552), участник Казанских походов 1545, 1547, 1549/50, в 1552 разбил крымских татар под Тулой, принял участие в осаде и штурме Казани, дмитровский дворецкий (1553), во время болезни царя Ивана IV Васильевича Грозного выступил на стороне претендента на рус. престол – старицкого кн. Владимира Андреевича, в 1555 охранял юж. границы под Тулой и у Коломны, в 1556 охранял переправы через Оку у Калуги и Серпухова, 2-й воевода в Тарусе (1558), 1-й воевода в Свияжске (1561), участник Полоцкого похода 1562–63 во время Ливонской войны 1558–83, с 1565 в опале, насильно пострижен в монахи и сослан в Иосифо-Волоколамский мон., где и умер; Елена Ивановна (гг. рождения и смерти неизв.), жена кн. М. Л. Глинского; Мария Ивановна [? – 25.12.1588 (4.1.1589)], жена кн. В. И. Воротынского (из рода Воротынских), крупная вкладчица Кирилло-Белозерского мон. Из детей Ф. В. Оболенского Телепнёва Лопаты известны: Василий Фёдорович (? – не ранее 1552), участник рус.-литов. войны 1534–37, в т. ч. осады Мстиславля (1535), в 1537 отправлен в Старицу к кн. Андрею Ивановичу с приказом явиться в Москву, затем участвовал в походе против него, в 1541 принимал участие в отражении нападения крымских татар на тульские и рязанские земли, участник Казанских походов (1545, 1547, 1549/50), 1-й воевода в Белёве (1550). Единственный сын Ф. В. Оболенского Телепнёва Овчины – Дмитрий Фёдорович (? – июль 1564), воевода в Мценске (1555–56), 2-й воевода в Дедилове (1559), участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. похода 1560 в Ливонию, взятия Феллина, руководил взятием г. Цесис, оставлен там воеводой, находился в свите царя Ивана IV во время Полоцкого похода 1562–63, 3-й воевода в Вел. Луках (1563), казнён после ссоры с любимцем царя А. Д. Басмановым (из рода Басмановых) по приказу Ивана IV. Из сыновей Ф. В. Оболенского Телепня наиболее известен И. Ф. Оболенский-Телепнёв Овчина.
Известны сыновья кн. Михаила Ивановича: Андрей Михайлович Оболенский Дурной (? – не ранее 1520), участник похода в Ливонию в 1480, воевода в Тарусе (1492), Туле (1520); Борис Михайлович Оболенский Туреня (? – не ранее 1502), воевода Государева полка во время похода вел. кн. московского Ивана III на Новгород (1477–78), в 1482 один из воевод при защите Нижнего Новгорода от нападения татар, воевода в Серпухове (1493), участник рус.-литов. войны 1492–94: 1-й воевода сторожевого полка в походе на Мезецк и Серпейск, наместник Вязьмы (1499), участник рус.-литов. войны 1500–03: воевода сторожевого полка в 1502 в походе на ВКЛ, родоначальник князей Турениных (род угас в 1634); Иван (?) Михайлович Оболенский (? – 6.10.1513), принял постриг в Ферапонтовом мон. с именем Иоасаф, возможно, в 1480–81 игумен Ферапонтова мон., архиепископ ростовский (1481–1488), в 1482 поддержал вел. кн. московского Ивана III в церковном споре о посолонном хождении при освящении церквей, после 1488 жил в Ферапонтовом мон.; Иван Михайлович Оболенский Репня (? – 1523), боярин (с 1512), родоначальник князей Репниных; Андрей Михайлович Оболенский Пенинский (? – не ранее 1513), воевода полка левой руки при отражении крымских татар (1512), воевода на Угре (1513), родоначальник князей Пенинских (род угас в 16 в.).
Известны сыновья кн. Семёна Ивановича: Константин Семёнович Оболенский (гг. рождения и смерти неизв.), предок всех членов рода О. в 18–21 вв.; Дмитрий Семёнович Оболенский Щепа (? – не ранее 1495), родоначальник князей Щепиных (род угас в 16 в.), от которых произошли также роды князей Золотых (род угас в 3-й четв. 16 в.) и Серебряных (род угас в кон. 16 в.).
Известны сыновья кн. Владимира Ивановича: Иван Владимирович Оболенский Лыко (? – не ранее 1507), участник похода вел. кн. московского Ивана III на Новгород (1477–78), наместник в Вел. Луках и в Ржеве Пустой (1478/79), в 1479 осуждён Иваном III по иску и жалобам горожан Вел. Лук, отъехал на службу к волоцкому кн. Борису Васильевичу, но был арестован в своей родовой вотчине по приказу вел. кн. московского, что вызвало конфликт Ивана III с братьями – угличским кн. Андреем Васильевичем Большим Горяем и волоцким кн. Борисом Васильевичем, в 1483 посол к крымскому хану Менгли-Гирею I, в 1487 командовал рус. войском в походе на Вятскую землю, зимой 1487/88 отразил нападение вятчан на Вел. Устюг, в 1489 1-й воевода двинского ополчения в походе на Вятскую землю, 1-й наместник в Новгороде (1495), участник рус.-литов. войн 1492–1494 и 1500–03, воевода в Вятке (1507), родоначальник князей Лыковых (последний представитель по мужской линии умер в 1701); Василий Владимирович Оболенский Каша (? – не ранее 1503), участник рус.-литов. войн 1492–94 (2-й воевода сторожевого полка в походе на ВКЛ 1493) и 1500–03, наместник в Путивле (1495), родоначальник князей Кашиных (род угас в 1632).
Из сыновей К. С. Оболенского известны: Василий Константинович Горенский (нач. 16 в.), родоначальник князей Горенских (род угас во 2-й пол. 16 в.); Борис Константинович Тюфяка (нач. 16 в.), родоначальник князей Тюфякиных (род угас в 1845); Василий Константинович Белый (нач. 16 в.), родоначальник ветви князей Оболенских- Белых (с 18 в. писались также и просто Оболенскими).
Потомок К. С. Оболенского в 4-м поколении – Фёдор Тимофеевич Чёрный (1588 – не ранее 1648), дворянин московский (с 1626), в 1612 ездил из Новгорода в Ярославль к руководителям Второго ополчения 1611–12 с грамотой новгородского правительства Делагарди – Одоевского, приглашавшей на определённых условиях на рус. престол швед. принца Карла Филиппа, стольник (с 1616), воевода в Саратове (1617–1620), Ржеве Володимеровой (1622–23), Кольском остроге (1640), в 1631–32 руководил постройкой Стрелецкого города в Астрахани, в 1648 участвовал в торжествах на свадьбе царя Алексея Михайловича с М. И. Милославской. Его двоюродный племянник – Венедикт Андреевич (? – 1651), окольничий (1651), начал службу патриаршим стольником, стольник (с 1626), воевода в Арзамасе (1629–30), Вел. Луках (1638–1639), дворянин московский (с 1641), воевода на Терках (1645–48), способствовал разведению на Сев. Кавказе тутового шелкопряда. Из его сыновей наиболее известен Матвей Венедиктович [? – 16(26).11.1687], окольничий (с 1683), стольник (с 1658), всю жизнь служил при государевом дворе. Известны его дети: Михаил Матвеевич (? – не ранее 1739), комнатный стольник царицы Марфы Матвеевны Апраксиной (с 1682), позднее царицы Прасковьи Фёдоровны Салтыковой, комнатный стольник царей Ивана V Алексеевича (1687–96) и Петра I, деятельный участник созданного царём Петром I «Всешутейного собора» (фигурировал в нём в качестве попа, на свадьбе Н. М. Зотова одет в «калмыцкое платье»), воевода Арзамасской провинции (1719–22), с 1738 (или с 1739) в отставке, основатель старшей ветви рода О.; Василий Матвеевич [? – 24.6(5.7).1707], стольник царицы Прасковьи Фёдоровны Салтыковой (с 1686), стольник царей Ивана V Алексеевича и Петра I (с 1692), деятельный участник «Всешутейного собора» (именовался князь Кир), основатель младшей ветви рода О.; Степанида Матвеевна (? – не ранее 1695), 1-я жена (с 1688) П. М. Апраксина.
Старшая ветвь рода в 1-й пол. 18 в. разделилась на 2 самостоят. ветви, внутри которых во 2-й пол. 18 в. сформировалось по несколько линий. Первая ветвь старшей ветви рода [происходила от старшего сына М. М. Оболенского – Ивана Михайловича (1704–76)] в кон. 18 в. разделилась на 2 линии; их основателями стали 2 внука И. М. Оболенского – Андрей Михайлович [19(30).1.1765–4(16).8.1830] и Иван Михайлович [9(20).10.1774–3(15).5.1838]. Из 1-й линии известен сын А. М. Оболенского – М. А. Оболенский. Его племянник – Николай Николаевич [9(21).11.1833–25.8(6.9).1898], ген.-л. (1888), ген.-адъютант (1896), с 1853 на воен. службе, участник Крымской войны 1853–56 (в т. ч. Севастопольской обороны 1854–55), подавления Польского восстания 1863–64, ком. л.-гв. 2-го стрелк. батальона (1874–76), л.-гв. Преображенского полка (1876–87), с которым отличился в рус.-тур. войне 1877–78: при переходе через Балканы у дер. Ташкисен лично вёл штурмующие роты вверенного ему полка и взял с боя тур. редуты (в 1878 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), ранен, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1878, со старшинством с 1877), в 1879 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Ком. 1-й бригады 1-й гв. пех. дивизии (1887–88), нач. Гв. стрелк. бригады (1888–89), 1-й гв. пех. дивизии (1889–97), ком. Гв. корпуса (1897–98), чл. Гл. к-та по устройству и образованию войск. Его сыновья: Владимир Николаевич (5.8.1865–24.10.1927), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1912), с 1885 служил в л.-гв. Преображенском полку, ком. л.-гв. Преображенского полка (1912–14), затем причислен к Свите Е. И. В., в эмиграции во Франции; Александр Николаевич [24.2(7.3).1872–14.2.1924], д. стат. сов. (1913), ген.-м. (1914), в звании камергера (1912), в 1891–1906 служил в л.-гв. Преображенском полку (с 1903 ком. батальона), в «Кровавое воскресенье» 1905 командовал двумя ротами преображенцев, открывшими огонь по демонстрантам у Александровского сада и на Невском проспекте, в 1906, во время Революции 1905–07, в связи с политич. волнениями в батальоне отстранён от должности ком. батальона и лишён звания флигель-адъютанта (с 1903), переведён в армию с запретом служить в Гвардии и войсках Петерб. ВО, вице-губернатор Костромской губ. (1908–10), губернатор Рязанской губ. (1910–14, до 1913 и. д.), петрогр. градоначальник (1914–16), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1916), участник 1-й мировой войны, ком. пехотной бригады (1916–17), участник Гражд. войны 1917–22 в составе Сев.-Зап. армии (1919–1920), в эмиграции во Франции. Из сыновей А. Н. Оболенского наиболее известен Николай Александрович [4(17).1.1900–5.7.1979], участник франц. Движения Сопротивления (в 1956 стал офицером ордена Почётного легиона), в 1944–45 в заключении в концлагере Бухенвальд, в 1962 рукоположен в дьяконы РПЦЗ, священник (1963), 2-й священник собора Александра Невского в Париже (1963–79), протоиерей (1965), по совместительству настоятель Свято-Николаевской ц. в Труа (1968–77), Троицкой ц. в Монтаржи (1973–79), храма Покрова́ Богородицы и Св. Александра Невского в Биаррице (1967–76), церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в Бордо (1970–76), митрофорный протоиерей (1978), поч. пред. Семейного союза князей Оболенских (1970–79), автор кн. «Вики (1911–1944). Воспоминания и свидетельства» (на франц. яз., 1950-е гг.; посвящена его жене, Вере Аполлоновне, урождённой Макаровой [11(24).6.1911–4.8.1944], казнённой в герм. тюрьме).
Из 2-й линии известен правнук И. М. Оболенского – Николай Леонидович [5(17).7.1878–11.3.1960], стат. сов. (1914), зам. пред. 5-го Всерос. съезда представителей биржевой торговли и с. х-ва (1911), и. о. директора канцелярии варшавского ген.-губернатора (1915), чл. Совета министра внутр. дел (1915), губернатор Курской (1915), Харьковской (1915–1916) и Ярославской (1916–17) губерний, после кратковременного заключения в тюрьме в Ярославле уехал в Орёл, в эмиграции во Франции, в 1918–29 состоял при вел. кн. Николае Николаевиче Младшем. Возродил в эмиграции Семейный союз князей Оболенских, его первый поч. пред. (1957–60). Из его сыновей наиболее известен Николай Николаевич [7(20).10.1905–10.9.1993], окончил Спец. воен. школу в Сен-Сире и Свободную школу политич. наук, не будучи франц. подданным, с началом 2-й мировой войны поступил добровольцем в Иностр. легион (тяжело ранен, награждён Воен. крестом, кавалер ордена Почётного легиона, 1965), с 1949 чл. Генеалогич. комиссии Союза рус. дворян во Франции, чл. Родословной комиссии, пред. (1961–79) и поч. пред. (1979–93) Семейного союза князей Оболенских, поэт (опубликованы 2 сб-ка его стихов), его дневник за 1919 опубл. в 2003. Его старший четвероюродный брат – Всеволод Михайлович [4(16).2.1914–14.4.2001], горный инженер, геолог, окончил Лёвенский ун-т (1937, 1938, по 2 специальностям), работал инженером в Горном союзе Верхней Катанги (1938–66), чл. генеральной дирекции G ́ECAMINES (1967–69), директор деп-та Горного союза в Брюсселе (1970–79), инженер-консультант (1980–85), консультировал разработки рудных и алмазных месторождений в Африке, принимал участие в многочисл. междунар. совещаниях по технике разведки и эксплуатации океанских глубин, участвовал в тихоокеанских экспедициях для организации добычи на дне океана марганцевых конкреций. Проф. Нац. школы горной пром-сти (ENIM) в Рабате (1986–88), автор многочисл. оригинальных технич. проектов и науч.-технич. публикаций. Пред. Семейного союза князей Оболенских (1957–60), возглавлял Союз рус. дворянства в Бельгии (1970–76). В 1990 по приглашению Мин-ва геологии СССР посетил в качестве консультанта Москву и Сев. Кавказ. Умер в Москве.
Вторая ветвь старшей ветви рода [происходила от младшего сына М. М. Оболенского – Александра Михайловича (1712 – до 1767)] в кон. 18 в. разделилась на 5 линий (их основателями стали 5 внуков А. М. Оболенского). Основатель 1-й линии – Андрей Петрович [1(12).8.1769–19.2(3.3).1852], тайн. сов. (1824), попечитель Моск. учебного окр. (1817–25), возглавлял Моск. об-во испытателей природы (1818–25). Известны правнуки А. П. Оболенского: Сергей Васильевич [30.9(12.10). 1874–1936], стат. сов. (1912), служил в МВД, хранитель б-ки Гл. управления по делам местного хозяйства, стал первым секретарём Семейного союза князей Оболенских (с 1913), после 1917 в эмиграции в Финляндии; Алексей Васильевич [24.1(5.2).1877–21.11.1969], надв. сов., с 1898 служил в МВД, чиновник особых поручений при пред. Совета министров П. А. Столыпине, с 1917 в эмиграции в Финляндии, позднее в Швеции, пред. Об-ва помощи рус. беженцам, поч. вице-пред. (1957–60), поч. пред. (1960–1969) Семейного союза князей Оболенских, автор кн. «Мои воспоминания и размышления» (Стокгольм; Брюссель, 1961). Его племянница и племянник: Елизавета Владимировна (28.6.1922–30.1.2003), художница, ученица В. В. Почиталова, И. Я. Гремиславского, А. А. Осмёркина, М. И. Курилко, автор колористич. натюрмортов, портретов, пейзажей (в т. ч. серии «Абхазия», «Русская усадьба», 1960–70-е гг.), преподаватель Всесоюзного заочного нар. ун-та им. Н. К. Крупской (1950–80-е гг.), соавтор кн. «Художник-оформитель» (1966), замужем (с 1949) за художником П. П. Павлиновым (19.8.1921–14.12.2001); Николай Владимирович (20.7.1927–22.3.2009), архитектор, д-р технич. наук (1984), гл. инженер, руководитель лаборатории строит. климатологии, инсоляции и солнцезащиты в НИИ строит. физики (1960–1982), зав. кафедрой Архит. физики МАРХИ (1982–2001), проф. (1985), 1-й зам. начальника – гл. архитектор Моск. гос. вневедомственной экспертизы Моссовета (с 1992 Правительства Москвы) (1989–2001), автор проектов архит. комплекса Киевского ин-та гражд. авиации (1956), Технологич. ин-та в Рангуне (ныне Янгон, Мьянма) (1958), Политехнич. ин-та в Ханое (Вьетнам) (1961), НИИ строит. физики в Москве (1978) и др., автор св. 130 науч. трудов, гл. обр. по проблемам цвета и света в архитектуре, в т. ч. кн. «Архитектура и солнце» (1988), редактор учебника «Архитектурная физика» (1997). Разработчик прибора «Инсолятор И-67», автор уникальных эксперим. установок («Искусственное небо», «Искусственное солнце» и др.), заслуженный архитектор России (1997), поч. чл. Рос. академии архитектуры и строит. наук. Из его детей наиболее известен Андрей Николаевич (р. 26.4.1957), архитектор, в 1984–90 работал в управлении «Моспроект-2» (автор проекта картинной галереи на Поклонной горе в Москве), с 1990 руководитель Архитектурно-худож. центра Моск. Патриархии («Арххрам»), разработчик генерального плана благоустройства Соборной площади Коломенского кремля (1992), автор и руководитель св. 50 проектов нового строительства и реставрации памятников церковной и средовой архитектуры, в т. ч. дерев. храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Державная» (1994–1995) и нижней ц. Преображения Господня храма Христа Спасителя (1995–96) в Москве, храмовых комплексов в честь Прп. Сергия Радонежского в г. Югорск (1995–97), Преображения Господня в г. Губкин Белгородской обл. (1992–96), Вмц. Екатерины в Риме (2003–09), собора Рождества Пресвятой Богородицы в Зачатьевском мон. в Москве (2008–2010), реставрации Мор. Никольского собора в Кронштадте (2011–13). Совм. с Б. В. Кенгуровым и Е. И. Иевлевой изобрёл способ возведения пространственных оболочек и сводов посредством «торкретирования снизу» по спец. металлич. каркасу (1998); разработал систему модульных храмов для программы строительства 200 церквей в Москве (2010–11). Советник Рос. академии архитектуры и строит. наук (1999), заслуженный архитектор России (2010), чл.-корр. РАХ (2012).
Из 2-й линии, которая происходит от Николая Петровича [1775–30.12.1820(11.1.1821)], наиболее известен его потомок в 4-м поколении – Андрей Сергеевич (р. 10.10.1923), инженер, работал в буровых партиях Запсибнефтегеологии и аппаратах Мин-ва геологии и Мин-ва нефтяной пром-сти (1948–1954), в 1959–86 – во Всесоюзном НИИ подъёмно-транспортного машиностроения, предводитель Рос. дворянского собрания (2002–08).
Основатель 3-й линии – Василий Петрович [5(16).1.1780–5(17).2.1834], ген.-м. (1813), участник рус.-австро- франц. войны 1805, отличился в сражении при Кремсе и в Аустерлицком сражении 1805 (в 1806 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), участник рус.-прус.-франц. войны 1806–1807, Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14. Ком. (1812–1813), шеф (1813–14) 3-го Укр. казачьего полка, осенью 1812 совершил рейд по территории герцогства Варшавского, участник сражения под Калишем, рейда в Вестфальское королевство, сражений под Лютценом, Бауценом, Рейхенбахом (Райхенбахом) и Гёрлицем, Лейпцигом. Ком. 2-й бригады Укр. казачьей регулярной дивизии (1814–16), дежурный ген. 2-й армии (1816–22), с 1822 в отставке. Из его сыновей наиболее известны: Алексей Васильевич [22.5(3.6).1819–1(13).12.1884], ген. от арт. (1883), участник Венгерского похода 1849, Крымской войны 1853–56, в т. ч. сражения на Чёрной речке (1854), Севастопольской обороны 1854–55 (в 1855 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1860), губернатор Ярославской (1861) и Московской (1861–66) губерний, сенатор (с 1867); Георгий Васильевич [4(16).10.1826–27.9(9.10).1886], ген.-л. (1882), участник Севастопольской обороны 1854–55 во время Крымской войны 1853–56, с 1858 состоял при принце П. Г. Ольденбургском, юхновский уездный предводитель дворянства (1877–80), смоленский губернский предводитель дворянства (1880–86). Известен их племянник – Владимир Андреевич [6(18).11.1869–12.6.1950], земский статистик, чл. Конституционно-демократич. партии (с 1905, с 1916 чл. ЦК, с 1917 секретарь), чл. 1-й Гос. думы (1906), товарищ пред. экономич. отдела ВЭО (с 1910), пред. Петрогр. к-та Всерос. союза городов (1916–17), видный масон (чл. Петерб. областного совета, в 1913–16 – Верховного совета), в 1917 участник Государственного совещания, чл. Предпарламента, пред. Таврич. губернской земской управы (1918–20), с 1920 в эмиграции в Константинополе, с 1921 во Франции, видный деятель рос. эмиграции, автор мемуаров «Очерки минувшего» (1931), «Моя жизнь, мои современники» (1988). Его внук – Владимир Сергеевич (12.2.1932–4.10.1991), акушер-гинеколог, д-р медицины, приват-доцент Базельского ун-та (с 1972), занимался генеалогией О., подготовил родословную роспись для «Genealogisches Handbuch des Adels» (1987). Его двоюродный брат – Алексей Львович (р. 12.8.1945), филолог, в 1968–69 преподавал франц. яз. на филологич. ф-те МГУ им. М. В. Ломоносова в порядке обмена опытом, проф. рус. яз. и лит-ры в Ун-те Ниццы (1971–2004). С 1978 участник (высокий тенор) вокального ансамбля «Quatuor Vocal Russe de Nice», исполняющего рус. духовную музыку. С ранних лет занимался живописью, с 1975 проводит персональные худож. выставки на Ривьере и в Париже. С 1983 работает в жанре терракотовой скульптуры, в 1994 создал скульптурную серию евангельских сюжетов (50 работ), оформил (стенная керамика) четыре католич. храма близ Ниццы (2002–05), православный храм в Сен-Рафаэле (деп-т Вар, 2007), с 2004 староста кафедрального собора Свт. Николая Чудотворца в Ницце.
Основатель 4-й линии – Александр Петрович [31.12.1780(11.1.1781)– 18(30).4.1855], д. тайн. сов. (1849), участник рус.-прус.-франц. войны 1806–1807 (отличился в сражении за Ломитен, в 1808 награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14, командовал сформированным им Егерским батальоном её высочества вел. кн. Екатерины Павловны, отличился в сражениях при Лютцене, Кульме, Лейпциге, Грос-Гартене (в 1813 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), с 1815 в отставке, губернатор Калужской губ. (1825–31), сенатор (с 1831), поч. опекун Моск. присутствия Опекунского совета учреждений Ведомства имп. Марии (с 1831), чл. совета Уч-ща ордена Св. Екатерины и управляющий Александровским женским уч-щем (с 1833). Был женат [с 9(21).4.1809] на Аграфене Юрьевне, урождённой Нелединской- Мелецкой [1789–15(27).2.1829], сестре последнего представителя рода Нелединских-Мелецких Сергея Юрьевича Нелединского-Мелецкого (1795–1869). Из сыновей А. П. и А. Ю. Оболенских наиболее известны: Сергей Александрович [6(18).12.1819–26.6(8.7).1882], д. стат. сов. (1867), в должности шталмейстера (1865), с 1838 на воен. службе, с 1865 на гражд. службе, позднее чл. Комиссии для введения нового обществ. управления в Москве, 3(15).10.1870 по просьбе дяди ему было Высочайше разрешено носить фамилию Оболенский-Нелединский-Мелецкий с правом её передачи только старшему в роде из его потомков; Михаил Александрович [21.10(2.11).1821–6(18).3.1886], тайн. сов. (1878), в звании камергера (1868), в 1842–51 служил в посольствах России в Берлине, Мюнхене и Вене, в 1852–57 – в Мин-ве Имп. двора, с 1859 в МВД, вице-губернатор Тверской губ. (1866–68), губернатор Ковенской (1868–74) и Воронежской (1874–78) губерний, рос. комиссар при правительстве Румынии (с 1878), статс-секретарь Е. И. В. (1879), сенатор (с 1884); Дмитрий Александрович [16(28).10.1822–22.1(3.2).1881], д. тайн. сов. (1880), пред. С.-Петерб. палаты гражд. суда (1851–53), директор Комиссариатского деп-та Мор. мин-ва (1853–61, до 1854 и. д.), статс-секретарь Е. И. В. (1858), сыграл важную роль в проведении реформы цензуры, в 1862 и 1863 пред. двух комиссий, учреждённых для пересмотра цензурного законодательства, подготовленный под его руководством проект лёг в основу Временных правил о печати 1865. Директор Деп-та внешней торговли (1863–64), Деп-та тамож. сборов (1864–70), товарищ мин. гос. имуществ (1870–72), сенатор (с 1870), чл. Гос. совета (с 1872), пред. Совета по тюремным делам (1879–1881), автор записок (опубл. в 2005).
Из потомков С. А. Оболенского (с 1870 Оболенского-Нелединского-Мелецкого) известны его сыновья: Владимир Сергеевич (с 1882 Оболенский-Нелединский-Мелецкий) [31.3(12.4).1847–7(19).11.1891], ген.-м. Свиты Е. И. В. (1891), с 1874 адъютант вел. кн. Александра Александровича (будущего имп. Александра III), один из ближайших к нему людей, в должности гофмаршала Высочайшего двора (1882–91), руководитель Гофмаршальской части Мин-ва Имп. двора (1891); Валериан Сергеевич (с 1891 Оболенский-Нелединский-Мелецкий) [1(13).9.1848–29.3(11.4). 1907], д. стат. сов. (1886), шталмейстер (1896), вице-директор (1882–86), директор (1886–97) канцелярии МИД, стат. сов. МИД (1897–1900), товарищ мин. ин. дел (1900–06), чл. Гос. совета по назначению (1906); Платон Сергеевич (с 1907 Оболенский-Нелединский- Мелецкий) [12(24).6.1850–27.6(10.7). 1913], тайн. сов. (1910), отличился в рус.-тур. войне 1877–78, управляющий двором вел. кн. Владимира Александровича (1881–96), поч. опекун С.-Петерб. присутствия Опекунского совета учреждений Ведомства имп. Марии (с 1902). Из сыновей последнего наиболее известен Сергей Платонович [20.9(2.10). 1890–29.9.1978], полк. (не позднее 1920), полк. амер. войск, участник 1-й мировой войны в составе рос. армии (награждён тремя Георгиевскими крестами) и Гражд. войны 1917–22 в составе Добровольч. армии и ВСЮР, в эмиграции в Лондоне, с 1926 в США, в 1932 принял амер. гражданство, работал в крупных гостиничных корпорациях США, после начала 2-й мировой войны, в 1940, вступил в Нац. гвардию штата Нью- Йорк, с 1942 в армии США, служил в Управлении стратегич. служб, в 53 года стал самым возрастным парашютистом в армии США. Готовил группы агентов для засылки во Францию, в сент. 1943, высадившись на Сардинии с отрядом из трёх человек, вошёл в контакт с корпусным ген. А. Бассо и, передав ему спец. сообщения от Д. Д. Эйзенхауэра, итал. короля Виктора Эммануила III и маршала П. Бадольо, уговорил его перейти на сторону союзников. В 1944 командовал успешным парашютным десантом, выброшенным в тылу герм. войск во Франции с целью захвата электростанции, снабжавшей электричеством Париж. Вице-пред. совета «Hilton Hotels Corporation» (с 1958), коллекционер предметов иск-ва (в 2008 коллекция выставлена на продажу), автор воспоминаний «One man in his time» (1958). Был трижды женат: 1-м браком [6(19).9.1916, развод 23.6.1924] на дочери имп. Александра II от его морганатического брака светлейшей княжне Екатерине Александровне Юрьевской [9(21).9.1878–22.12.1959], 2-м браком (24.7.1924, развод 7.12.1932) на дочери миллионера Дж.Дж. Астора IV Аве Элис Мьюриел Астор (1902–19.7.1956), 3-м браком (с 3.6.1971) на М. Фрейзер Вулл (13.8.1929–5.10.2007). Его сын от 2-го брака – Иван Сергеевич (с 1978 Оболенский-Нелединский-Мелецкий) (р. 15.5.1925), амер. финансовый аналитик, банкир, писатель, издатель. Соучредитель издательства «McDowell, Obolensky» (1957–60), учредитель издательства «Ivan Obolensky» (1960–65), старший вице-президент по развитию компании «Sterling Grace & Co.» (1982–1987), вице-президент инвестиц. компаний «Shields & Company» (с 1990) и «Capital Management Associates» (с 1990), директор компании «Gold Canyon Resources» (1996–2011), независимый директор компании «Uranium Energy Corp.» (с 2007).
Из потомков М. А. Оболенского наиболее известен его сын И. М. Оболенский.
Из потомков Д. А. Оболенского известны его сыновья: Александр Дмитриевич [24.8(5.9).1847–26.11(9.12). 1917], д. тайн. сов. (1916), шталмейстер (1893), обер-секретарь 1-го деп-та Сената (1878/79–81), пензенский губернский предводитель дворянства (1882–87), обер-прокурор 2-го (1892–95) и 1-го (1895–97) деп-тов Сената, помощник варшавского ген.-губернатора (1897–99), сенатор (с 1899), присутствовал в 1-м деп-те, чл. Гос. совета (с 1902), входил в нём в группу центра, присутствовал в Деп-те пром-сти, наук и торговли, активно участвовал в разработке законопроектов, касавшихся Царства Польского. И. о. пред. Гл. управления Рос. об-ва Красного Креста (1904–05). Последний владелец (с 1884) Никольско-Бахметевского хрустального завода в Пензенской губ. (ныне завод «Красный гигант» в г. Никольск), усовершенствовал и расширил произ-во (в 1900 продукция удостоена Большой золотой медали на Всемирной выставке в Париже), организовал при заводе хор и духовой оркестр, член гл. дирекции и вице-пред. Рус. музыкального об-ва (1909–1913), первый пред. Семейного союза князей Оболенских (1913–17); Алексей Д. Оболенский; Николай Дмитриевич [24.11(6.12).1859–23.12.1912 (5.1.1913)], ген.-м. Свиты Е. И. В. (1904), зав. контролем Мин-ва Имп. двора (1902–05), управляющий Кабинетом Е. И. В. (1905–09), с 1909 состоял при имп. Марии Фёдоровне. Из сыновей Ал-дра Д. Оболенского известны: Дмитрий Александрович [11(23).4.1882–27.4.1964], стат. сов., камер-юнкер (1912), городищенский уездный предводитель дворянства (1912–14, 1915–17), участник Гражд. войны 1917–22 в составе Сев.-Зап. армии и Добровольч. армии, в эмиграции в Швеции, Великобритании, с 1939 во Франции; Алексей Александрович [29.9(11.10).1883–16.8.1942], участник 1-й мировой войны, в эмиграции в США, промышленник, выступал как певец и драматич. артист, пред. Союза рус. дворян в США (1933–38); Пётр Александрович [2(14).10.1889–31.12.1969], в 1902 при поддержке отца организовал в с. Никольское Пёстровка один из первых в России оркестров нар. инструментов (с 1908 оркестр под его управлением давал концерты в городах Поволжья), в 1913–14 служил в Сенате, в 1914–16 зав. автомобильной частью управления Сев. района Рос. об-ва Красного Креста, в 1916 состоял при брит. воен. миссии, в 1918 арестован в Царском Селе и заключён в Петропавловскую крепость, откуда отправлен в Москву, где был освобождён, в 1920 вновь арестован в Смоленске и отправлен в Петроград, в 1922–29 на преподавательской работе, в 1929 эмигрировал во Францию, с 1935 пред. Рус. хорового об-ва, в 1957 вернулся в СССР, композитор и музыковед, автор фортепианных пьес и романсов, мессы памяти Ал-дра Анд. Архангельского (1935) и др., статей по истории рус. муз. культуры, хорового исполнительства и игры на нар. инструментах, автор воспоминаний (опубл. фрагменты). Из детей Д. А. Оболенского наиболее известен Д. Д. Оболенский. Из сыновей П. А. Оболенского наиболее известен Александр Петрович [1(14). 6.1915 – в ночь с 26 на 27.1.2002], мальчиком вывезен из России через Финляндию и Великобританию во Францию, с 1937 во франц. армии, участник 2-й мировой войны, в 1940 попал в герм. плен в Дюнкерке, откуда сумел бежать, в 1947 переехал в США, принял амер. гражданство, занимался ресторанным бизнесом, позднее окончил Пенсильванский ун-т, д-р филологии, проф. рус. языка и лит-ры в Ун-те штата Нью- Йорк (Олбани), автор ряда науч. работ, в т. ч. «гастрономического» анализа сочинений Н. В. Гоголя («Food-notes on Gogol», 1972), президент Рус. православного богословского фонда и пред. (1978–82), поч. пред. (с 1982) Рус. академич. группы в США.
Из 5-й линии, которая происходит от Сергея Петровича [9(20).1.1784 – не ранее 1816], известен сын основателя – Николай Сергеевич [6(18).4.1823–1(14).5.1914], ген. от инф. (1892), д. тайн. сов. (1893), участник Севастопольской обороны 1854–55 в ходе Крымской войны 1853–56, нач. штаба 3-й гренадерской дивизии (1857–1863/64), обер-квартирмейстер 3-го резервного корпуса (1863/64–1864), состоял для особых поручений при командующем войсками Моск. ВО (1864–67, 1875–93), пом. нач. местных войск Моск. ВО (1867–74), рязанский губернский воинский начальник (1875). С 1893 поч. опекун Моск. присутствия Опекунского совета учреждений Ведомства имп. Марии. Потомок С. П. Оболенского в 4-м поколении – Сергей Сергеевич (22.2.1918–1.1.2013), инж., майор запаса франц. армии (1966), окончил Электротехнич. ин-т в Гренобле (1939), с 1939 на воен. службе во франц. армии, в 1940–42 в герм. плену, в 1943–79 инж. в н.-и. управлении Гидротехнич. об-ва Франции (после национализации вошло в состав компании «Électricité de France»), принял франц. гражданство (1954), офицер Нац. ордена «За заслуги», кавалер ордена Почётного легиона (2000, 2004), пред. Союза рус. дворян во Франции (1971–2007), Семейного союза князей Оболенских (1980–2013) и Союза памяти Рус. экспедиц. корпуса во Франции 1916–18 (1981–2013).
Младшая ветвь рода О. в последней трети 18 в. разделилась на 2 линии. Основатель старшей линии правнук В. М. Оболенского – Пётр Николаевич (ок. 1760–1837), ген.-м. (1796), д. стат. сов. (1797), поручик правителя Тульского наместничества (1793–95), правитель Вознесенского наместничества (1795–96), губернатор Тульской губ. (1797). Из его детей наиболее известны: Е. П. Оболенский; Константин Петрович [19(31).5.1798–11(23).3.1861], поручик (1821), в 1817–26 служил в л.-гв. Павловском полку, чл. Союза спасения (1817) и Моск. управы Сев. об-ва декабристов (1825). Арестован в янв. 1826 в Рязани, в янв./февр. – июне 1826 содержался в заключении в Петропавловской крепости, освобождён 16(28).6.1826 с выпиской тем же чином в полки Финл. корпуса, с 1828/29 в отставке и под секретным надзором (до 1831). Потомок П. Н. Оболенского в 4-м поколении – Сергей Дмитриевич [21.7(2.8).1868–28.2.1946], полк. (1914), участник рус.-япон. войны 1904–05, вице-губернатор Елисаветпольской (1907–1914, до 1914 и. д.) и Псковской (1914–1915) губерний, и. д. губернатора Ставропольской губ. (1915–17), в эмиграции с 1920, жил в Будапеште, позднее в Вене. В 1945 арестован органами сов. контрразведки «СМЕРШ», Особым совещанием при НКВД СССР осуждён на 10 лет лишения свободы и отправлен в концлагерь Потьма в Мордовии, где и умер. Также потомок П. Н. Оболенского в 4-м поколении – Александр Сергеевич [4(17).2.1916–29.3.1940], выдающийся брит. регбист, с 1919 жил в Великобритании, выступал за разл. команды (в 1934–39 в составе «Лестер Тайгерс»); был известен среди болельщиков под прозвищами Обо, Летающий князь и Летающий славянин. В 1936 после получения брит. подданства включён в состав сборной Англии по регби, сыграл важнейшую роль в её первой в истории победе над сборной Новой Зеландии (один из двух его заносов в этом матче до сих пор считается самым выдающимся заносом в истории регби). С началом 2-й мировой войны в 1939 поступил на службу в 504-й эскадрон брит. королевских Вспомогат. ВВС, погиб при посадке после тренировочного полёта. В 2009 ему открыт памятник в г. Ипсуич. Из детей С. Д. Оболенского наиболее известен Сергей Сергеевич [20.8(2.9).1908–18.3.1980], в 1920 эмигрировал с родителями, с 1935 жил во Франции, в 1930-е гг. один из руководителей младороссов, редактор журналов «Возрождение» (1958–74) и «Русское возрождение» (1978–79), занимался изучением духовного феномена Жанны д’Арк, автор кн. «Жанна – Божья Дева» (1988).
Основатель младшей линии младшей ветви рода – правнук В. М. Оболенского – Дмитрий Николаевич (? – не ранее 1832). Известен его внук – Павел Дмитриевич [10(22).12.1851–27.4(10.5).1910], актёр (псевд. Ленский), драматург, в 1879–87 работал в провинц. театрах, в 1887–90 в театре Ф. А. Корша в Москве, с 1890 в Александринском театре в С.-Петербурге. Сыграл Арбенина («Маскарад» М. Ю. Лермонтова), Кречинского («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина), Паратова и Несчастливцева («Бесприданница» и «Лес» А. Н. Островского), Скалозуба («Горе от ума» А. С. Грибоедова). Один из организаторов Лит.-худож. об-ва в С.-Петербурге и театра при нём (1895). С 1893 преподавал в С.-Петерб. театральном уч-ще. Автор пьес «Кто в лес, кто по дрова» (1889), «Роковой дебют» (1897) и др. Его племянники и племянница: Борис Иванович [20.9(2.10).1887–15(28).7.1915], поручик, участник 1-й мировой войны в составе л.-гв. Егерского полка, награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (1915), убит в бою близ посада Остров Седлецкой губ. в Царстве Польском; Кира Ивановна [6(18). 3.1889–17.12.1937], окончила Смольный ин-т благородных девиц (1904), в 1904–1910 давала частные уроки, с 1910 учительница в бесплатной школе для бедных и ряде др. школ С.-Петербурга (с 1914 Петрограда), в 1918–30 преподавательница иностр. языков в 32-й и 84-й школах, библиотекарь в 73-й школе Петрограда (с 1924 Ленинграда). 14.9.1930 арестована по обвинению в контрреволюц. деятельности, приговорена к 5 годам ИТЛ (работала в больницах Беломорско-Балтийского ИТЛ и СвирьЛАГа). В 1934 досрочно освобождена. В 1934–35 работала медсестрой в Маловишерской и Солецкой больницах, с 1936 – школьной учительницей нем. языка в г. Боровичи. 21.10.1937 вторично арестована, обвинена в принадлежности к «контрреволюционной организации» духовенства г. Боровичи во главе с проживавшим в городе еп. Гавриилом (Воеводиным). Расстреляна. Реабилитирована в 1958. Канонизирована 7.5.2003 как новомученица. Память празднуется 4 дек. ст. ст. и 25 янв. ст. ст. в соборе Новомучеников и Исповедников Российских; Павел Иванович [25.6(7.7). 1890–7.11.1971], полк. (не позднее 1920), участник 1-й мировой войны, служил в 13-м гусарском полку (награждён 6 боевыми орденами), в 1918 приговорён большевиками к расстрелу, по пути следования к месту казни тяжело ранен, но остался жив, воевал в составе ВСЮР и «Русской армии» до 1920, в эмиграции в Германии; Юрий Иванович [27.11 (9.12).1893–9.7.1920], полк. (1919), участник 1-й мировой войны в составе л.-гв. Егерского полка и Гражд. войны 1917–22, ком. запасного гвард. батальона (дек. 1919 – март 1920), ком. роты в Сводно-гвард. батальоне (с марта 1920), тяжело ранен во время боёв десанта ген.-л. Я. А. Слащёва у дер. Новониколаевка Мелитопольского у. Таврической губ., умер от ран.
Из детей В. К. Оболенского Белого наиболее известен Глеб Васильевич (? – не ранее 1572), участник Ливонской войны 1558–83: голова в сторожевом полку в походе 1559, находился при осаде Феллина (1560), в Полоцком походе 1562–63, при осаде Полоцка отразил нападение ливонского отряда, направленного на выручку городу, воевода в Полоцком остроге за Полотой (1570–71), 2-й воевода в Юрьеве (1571), 4-й воевода в Полоцке (1572). Его племянник – Иван Фёдорович Телица (? – не ранее 1602), участник Ливонской войны 1558–83, осадный голова в Юрьеве (1579), 1-й осадный голова в Раковоре (1579) и Режице (1581), наместник в Ворониче (1588) и Изборске (1594), голова в Заволочье (1589) и Себеже (1598), воевода в Вел. Луках (1602). Правнук Г. В. Оболенского Белого – Никифор Иванович (? – не ранее 1668), дворянин московский (с 1647), воевода в Дедилове (1646–47), 2-й воевода в Галиче (1651), в 1654–56 участвовал в рус.-польск. войне 1654–67. Его сын – Андрей Никифорович (? – не ранее 1692), стольник (с 1683), стряпчий (с 1658), воевода в Торжке (1677–78). Его сын – Алексей Андреевич [20(30).5.1684–2(13).1.1760], д. стат. сов. (1740), советник Счётной экспедиции Воен. коллегии (1736–40), вице-губернатор Архангелогородской губ. (1740), губернатор Смоленской (1740–41) и Архангелогородской (1741–43) губерний. Его двоюродный брат – Василий Елисеевич (? – не ранее 1769), д. тайн. сов. (1763), комендант Кизляра (1742–47) и ком. местных войск (с 1743), губернатор Смоленской губ. (1753–58), президент Коллегии экономии (1762).
Род О. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Симбирской и Тульской губерний.
Дополнительная литература:
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 2;
Плешко Н. Д. Князья Оболенские. Родословие. Нью-Йорк, 1959; он же. Князья Оболенские. Родословие. (Дополнения к 31–34-му поколениям). Париж, 1976;
Princes Obolensky. Bulletin de liaison de la famille. 1970. № 2;
Зимин А. А. Княжеская знать и формирование состава Боярской думы во второй половине XV – первой трети XVI в. // Исторические записки. М., 1979. Т. 103; он же. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;
Genealogisches Handbuch des Adels. Bd 90: [Fürstliche Häuser]. Limburg an der Lahn, 1987. Bd. 13;
Ferrand J. Les princes Obolensky. Recueil généa- logique et photographique (31е, 32е, 33е et 34е générations). P., 1992; ibid. Complément a l’édition de 1992 du Recueil généalogique et photographique des princes Obolensky. P., 1995;
Дворянские роды Российской империи. СПб.; М., 1993–1996. Т. 1, 3;
Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV–XVI вв. М., 1995.