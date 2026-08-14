Оболе́нские

Оболе́нские — русский княжеский род, Рюриковичи , происходит от князей черниговских, ветвь князей Тарусских. Известен с XIV в.

Родоначальник — князь Константин Юрьевич, получивший в удел волость по р. Протве, где позже возник г. Оболенск.

Многие О. в XV–XVI вв. занимали высокие административные и военные должности, были боярами. В XVI в. род О. сильно пострадал от опричнины . В результате в XVII–XVIII вв. мало кто из О. добился видного положения. Старшая ветвь рода в 1‑й половине XVIII в. разделилась на две ветви, внутри которых во 2‑й половине XVIII в. сформировалось по несколько линий.

Из 1‑й линии старшего рода наиболее известен Михаил Андреевич О. (1806–1873) — историк-­архивист, управляющий, затем директор Московского главного архива Министерства иностранных дел (1848–1873). Под его руководством была проведена систематизация фондов архива. Подготовил к печати большое количество ценных источников из собрания архива, издал ряд летописных памятников. Член-корреспондент АН (1846). В 1856 О. возглавил Ученую комиссию по возобновлению палат бояр Романовых, при его участии была проведена первая архитектурная научная реставрация в России.

Из младшей ветви наиболее известен Евгений Петрович О. (1796–1865) — офицер, один из активнейших участников восстания декабристов. Служил в гвардии. Член Союза благоденствия (1818), участвовал в создании Северного общества, разрабатывал его программу и входил в руководство. Был сторонником объединения Северного и Южного обществ, вел об этом переговоры с П. И. Пестелем . Принимал деятельное участие в событиях 14 декабря 1825, за что был приговорен к смертной казни, замененной каторгой в Нерчинских рудниках. После 13‑летнего пребывания в рудниках жил на поселении в г. Туринск, затем в г. Ялуторовск. Освобожден манифестом 1856, с возвращением потомственного дворянства, но без наименования князем и с запрещением жить в столицах. Конец жизни провел в Калуге, где активно занимался общественной деятельностью.

Соч. : Оболенский М. А. Несколько слов о первоначальной русской летописи. М., 1870; [Воспоминания Е. П. Оболенского] // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.

Ист. : Письма князя М. А. Оболенского и В. М. Ундольского С. П. Шевыреву // Русский архив. 1917. № 1; Переписка Е. П. Оболенского с Я. И. Ростовцевым 1857–1860 гг. СПб., 2011.

Лит. : Семевский М. И. Князь М. А. Оболенский // Русская старина. 1873. Т. 7; Казьмирчук Г. Д., Вавренюк Р. С. Декабрист Е. Оболенский. Жизнеописание. Киев, 1990. Н. А. Могилевский.