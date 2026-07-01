ОБОДРИТЫ
ОБОДРИТЫ - крупное племя полабских славян, населявшее c конца VI - начала VII веков берега Мекленбургской бухты, между реками Трава (Траве) и Варна (Варнов).
В борьбе против саксов, датчан, а затем германских королей с VIII века возглавляли союз родственных им племён в нижнем течении Лабы (Эльбы). В отдельные периоды в союз входили также другие западно-славянские племена. Основные центры ободритского союза - бурги Рерик, Велиград, Добин, Зверин, Старигард (Старград), Любице, Плуне, Ратибор, Илово. У ободритов были развиты плужное земледелие, скотоводство (прежде всего коневодство), промыслы (рыболовство, бортничество, охота), торговля. В хрониках X-XI веков упоминаются «первейшие» люди и князья ободритов. Власть князя, сначала выборного (его утверждало вече), со 2-й половины XI века являлась наследственной (правящая династия до 1129 года - Накониды; наиболее известный представитель - Готшалк, с 1131 года - Никлотиды, основатель Никлот). При Оттоне I Великом часть ободритов обязалась принять христианство и уплачивать дань, в Старигарде учреждено католическое епископство. Изгнав католических священников и восстановив независимость в результате восстания 1002 года, племена ободритской группы отстаивали её вплоть до германского крестового похода против славян 1147 года (смотри Крестовые походы в Восточной Европе). Раннефеодальное языческое государство во главе с ободритами (Вендская держава), возникшее в середине XI века, оказалось непрочным и распалось в результате сепаратизма племенной знати в 1120-1130-х годах. Это облегчило завоевание земель ободритов германскими феодалами. Образованное ими в 1167 году Мекленбургское княжество (смотри также Мекленбург) во главе с сыном Никлота Прибиславом (1167-1178), включавшее в себя часть бывшей Вендской державы, находилось в зависимости от Саксонского герцогства. Ободриты были обращены в католичество и подверглись германизации. В ряде районов Северной Германии ободритский (вендский) язык окончательно вышел из употребления лишь к началу XVIII века (смотри Крестовые походы).
Источники:
Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963.
Дополнительная литература:
Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. СПб., 1874. Т. 4: История балтийских славян;
Wachowski K. Sł owia ́nszczyzna Zachodnia. Warsz., 1902. Poznań, 2000;
Donat P. Die Mecklenburg vor 1000 Jahren. Zur historischen Situation in der Mecklenburg und bei den Obodriten während der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts // Ein Jahrtausend Mecklenburg und Vorpommern. Biographie einer norddeutschen Region in Einzeldarstellungen. Rostock, 1995; idem. Arch ̈aologische Beiträge zur obodritischen Geschichte und Kultur im 12. Jahrhundert // Mecklenburgische Jahrbücher. 1998. Bd 113;
Müller- Wille M. Zwischen Kieler Förde und Wismarbucht. Archäologie der Obodriten vom späten 7. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts // Bericht der Römisch-Germanischen Komission. 2002. H. 83.