ОБОДРИТЫ

ОБОДРИТЫ - крупное племя полабских славян , населявшее c конца VI - начала VII веков берега Мекленбургской бухты, между реками Тра­ва (Тра­ве) и Вар­на (Вар­нов).

В борь­бе про­тив сак­сов, дат­чан, а за­тем германских ко­ро­лей с VIII века воз­глав­ля­ли со­юз род­ст­вен­ных им пле­мён в ниж­нем те­че­нии Ла­бы (Эль­бы). В отдельные пе­рио­ды в со­юз вхо­ди­ли так­же другие западно-славянские пле­ме­на. Основные цен­тры обод­рит­ско­го сою­за - бур­ги Ре­рик, Ве­ли­град, До­бин, Зве­рин, Ста­ри­гард (Стар­град), Лю­би­це, Плу­не, Ра­ти­бор, Ило­во. У ободритов бы­ли раз­ви­ты плуж­ное зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во (пре­ж­де все­го ко­не­вод­ст­во), про­мыс­лы (ры­бо­лов­ст­во, борт­ни­че­ст­во, охо­та), тор­гов­ля. В хро­ни­ках X-XI веков упо­ми­на­ют­ся «пер­вей­шие» лю­ди и кня­зья ободритов. Власть кня­зя, сна­ча­ла вы­бор­но­го (его ут­вер­жда­ло ве­че), со 2-й половины XI века яв­ля­лась на­след­ст­вен­ной (пра­вя­щая ди­на­стия до 1129 года - На­ко­ни­ды; наи­бо­лее из­вест­ный пред­ста­ви­тель - Гот­шалк, с 1131 года - Ник­ло­ти­ды, ос­но­ва­тель Ник­лот). При От­то­не I Ве­ли­ком часть ободритов обя­за­лась при­нять хри­сти­ан­ст­во и уп­ла­чи­вать дань, в Ста­ри­гар­де уч­реж­де­но ка­то­лическое епи­скоп­ст­во. Из­гнав ка­то­лических свя­щен­ни­ков и вос­ста­но­вив не­за­ви­си­мость в ре­зуль­та­те вос­ста­ния 1002 года, пле­ме­на обод­рит­ской груп­пы от­стаи­ва­ли её вплоть до германского кре­сто­во­го по­хо­да про­тив сла­вян 1147 года (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды в Вос­точ­ной Ев­ро­пе). Ран­не­фе­о­даль­ное язы­че­ское го­су­дар­ст­во во гла­ве с ободритами (Венд­ская дер­жа­ва), воз­ник­шее в середине XI века, ока­за­лось не­проч­ным и рас­па­лось в ре­зуль­та­те се­па­ра­тиз­ма пле­мен­ной зна­ти в 1120-1130-х годах. Это об­лег­чи­ло за­вое­ва­ние зе­мель ободритов германскими фео­да­ла­ми. Об­ра­зо­ван­ное ими в 1167 году Мек­лен­бург­ское княжество (смотри так­же Мек­лен­бург) во гла­ве с сы­ном Ник­ло­та При­би­сла­вом (1167-1178), вклю­чав­шее в се­бя часть бывшей Венд­ской дер­жа­вы, на­хо­ди­лось в за­ви­си­мо­сти от Сак­сон­ско­го гер­цог­ст­ва. Ободриты бы­ли об­ра­ще­ны в ка­то­ли­че­ст­во и под­верг­лись гер­ма­ни­за­ции. В ря­де рай­онов Северной Гер­ма­нии обод­рит­ский (венд­ский) язык окон­ча­тель­но вы­шел из упо­треб­ле­ния лишь к началу XVIII века (смотри Крестовые походы ).

Ис­точники:

Гель­мольд. Сла­вян­ская хро­ни­ка. М., 1963.

Дополнительная литература:

Гиль­фер­динг А.Ф. Собр. соч. СПб., 1874. Т. 4: Ис­то­рия бал­тий­ских сла­вян;

Wa­chow­ski K. Sł owia ́nszczyzna Zachodnia. Warsz., 1902. Poznań, 2000;

Donat P. Die Mecklen­burg vor 1000 Jahren. Zur historischen Situa­tion in der Mecklenburg und bei den Obo­dri­ten wäh­rend der 2. Hälfte des 10. Jahrhun­derts // Ein Jahrtausend Mecklenburg und Vorpom­mern. Biographie einer norddeutschen Region in Ein­zeldarstellungen. Rostock, 1995; idem. Arch ̈ao­lo­gische Beiträge zur obodritischen Geschichte und Kultur im 12. Jahrhundert // Mecklenbur­gische Jahrbücher. 1998. Bd 113;

Müller- Wille M. Zwischen Kieler Förde und Wismar­bucht. Archäologie der Obodriten vom späten 7. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts // Bericht der Römisch-Germanischen Komission. 2002. H. 83.

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