Ободри́ты

Ободри́ты (бодричи) — группа западных (полабских) славян, проживавших на берегах Мекленбургской бухты между реками Трава и Варна; объединение нескольких групп полабских славян во главе с О. в нижнем течении Эльбы (Лабы) на территории современных округов Мекленбург и Шлезвиг-­Гольштейн в Сев. Германии. Расселение полабских славян, вытеснивших германцев, относится к концу VII в. В основе хозяйства О. было пашенное земледелие. Впервые О. и их князь Витцин (Вильчан?) упоминаются в «Анналах королевства франков» под 789. В VIII в. О. объединили под своей властью вагров и полабов, возникли центры власти: Велиград (у О.; ныне Мекленбург), Стариград (у вагров; ныне Ольденбург), а также эмпории, в том числе Рерик в Висмарской бухте (локализуется на городище у деревни Гросс-­Штрёмкендорф). С 780‑х О. участвовали в вой­нах Карла Великого с саксами. В 798 под предводительством Дражко (ум. 810) вместе с франками одержали победу над саксами в битве у Борнхёведа, за что получили земли в Нордальбингии, ранее занятые саксами. Главную угрозу для О. представляла датская полития с центром в Хедебю, крупнейшем эмпории Зап. Балтики. В борьбе за торговые потоки ее правитель Готфрид в 808 разорил Рерик, переселил торговцев и ремесленников в Хедебю и обложил О. данью. Согласно отрывочным сведениям франкских анналов и ретроспективным сообщениям хронистов Адама Бременского и Гельмольда из Босау, в IX–X вв. продолжалась борьба О. с данами и Восточнофранкским королевством, от которого они временами находились в зависимости. Среди О. усилилось социальное расслоение, начала формироваться наследственная элита. Попытки христианизации О. были неудачны вплоть до XII в. В 970‑е, по-видимому, сложился союз датчан и О.: дочь князя Мстивоя (Мистивоя; ум. 995) стала женой датского короля Харальда Синезубого (ум. 986?). Попытки воссоздать политическое объединение О. с их прежними врагами лютичами и др. увенчались успехом при внуке Мстивоя — князе Годеславе (Готшалке; 1043–1066) из рода Никонидов (Биллунгов). Его усилия внедрить христианство столкнулись с языческой реакцией, он был убит, а его столица Любица разрушена. Лишь в 1090 в ожесточенной борьбе с немцами представители рода Никонидов вернули себе власть. Расцвет государства Никонидов происходит при Прибыславе (ок. 1135–1146) и Никлоте (ок. 1135–1160), но после смерти последнего в очередном сражении с немцами его сын Прибыслав, став князем (1160–1178), вынужден был принести вассальную присягу герцогу Генриху Льву . Земли полабских славян вошли в состав Священной Римской империи (герцогство Мекленбург), а Прибыслав основал мекленбургскую герцогскую династию, правившую до 1918. С присоединением к империи наступил заключительный этап христианизация О. В результате массовой колонизации немцами земель О. началась их ассимиляция.

Лит. : Херрман Й . Ободриты, лютичи, руяне // Славяне и скандинавы / Ред. Е. А. Мельникова. М., 1986. С. 338–359; Turasiewicz A . Dzieje poli­tyczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164. Warszawa, 2004; Ruchhöft F. Vom slawischen Stammesgebiet zur deutschen Vogtei. Die Entwicklung der Territorien in Ostholstein, Lauenburg, Mecklenburg und Vorpommern im Mittelalter. Leidorf, 2008. Е. А. Мельникова .