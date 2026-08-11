Обо́те, Аполо Милтон Опето

Обо́те ( суахили Obote) , Аполо Милтон Опето (28.12.1924, дер. Акокоро, округ Апак, Уганда — 10.10.2005, ­Йоханнесбург) — государственный и политический деятель, премьер-ми­нистр (1962–1966) и президент (1966–1971, 1980–1985) Уганды .

Родился в семье вождя народа ланги. В 1948 поступил в колледж Макерере, но был исключен за неуспеваемость. О. сменил несколько занятий, какое‑то время жил в Кении. Вернулся в Уганду в апреле 1957, стал представителем ланги в партии Угандийский национальный Конгресс (УНК). С 1958 член Законодательного совета Уганды и один из руководителей левого крыла УНК. С 1960 лидер партии Народный конгресс Уганды (НКУ). 1962 — премьер-­министр независимой Уганды. С 22 февраля 1966 — президент, в 1969 ввел в стране чрезвычайное положение и запретил деятельность всех политических партий, кроме НКУ.

В октябре 1969 опубликовал «Хартию простого человека». В ней во главу угла ставились нужды «человека, живущего своим трудом». Провозглашалось развитие коллективных форм собственности и создание условий для большего участия государства в экономической деятельности.

25 января 1971 в отсутствие О. в стране произошел военный переворот, который возглавил И. Амин . О. прожил в Танзании 9 лет. После свержения Амина в результате выборов в конце 1980 О. снова стал президентом Уганды. Он объявил политику смешанной экономики — государства, частного сектора и кооперативов. Постепенно положение в экономике начало выправляться за счет роста цен на кофе, хлопок, табак. О. старался упрочить и международное положение Уганды.

Однако в стране снова набирала силу оппозиция. Режим О. становился жестче. Недовольных убивали целыми семьями и деревнями. По стране выросла сеть концентрационных лагерей. 27 июля 1985 в результате нового переворота военные установили свое правление. О. бежал в Танзанию, затем в Замбию. Умер в больнице Йоханнесбурга.

Соч. : The Common Man’s Charter. Entebbe, 1969.

Лит. : Балезин А. С. У Великих африканских озер. Монархи и президенты Уганды. М., 1989; Ingham K. Obote: A Political Biography. London–New York, 1994. А. С. Балезин.