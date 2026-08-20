Обновле́нчество

Обновле́нчество — течение в Православной российской церкви (ПРЦ) (см. Русская православная церковь ) в 1920–1940‑е, направленное на пересмотр обрядов и организационной структуры Церкви. Стремление к обновлению церковной жизни наметилось уже в начале ХХ в., когда часть священников стала выступать за преобразования, подобные реформации. Обновленцы выступали за сотрудничество с советской властью, а некоторые — за христианский социализм. Советское руководство рассматривало О. как тактического союзника в борьбе с «реакционным духовенством» во главе с патриархом Тихоном. В 1922 обострились отношения ПРЦ и советской власти в связи с изъятием церковных ценностей, усилились гонения на ПРЦ. 6 мая 1922 Тихон взят под домашний арест. 12 мая к нему прибыла делегация сторонников О. (А. И. Введенский, В. Д. Красницкий, Е. Х. Белков). Они обвинили патриарха в том, что он своей конфронтацией с властью поставил ПРЦ на грань гибели и настояли на передаче им церковной власти на время ареста. Тихон согласился передать власть митрополиту Агафангелу, которого не было в Москве. 18 мая под давлением обновленцев патриарх согласился, чтобы передача синодальных дел (канцелярии) Агафангелу после его приезда была осуществлена группой священников во главе с Введенским. Агафангел был задержан в Ярославле, а обновленцы объявили о передаче им церковной власти и создали Высшее церковное управление (ВЦУ), которое возглавил епископ Антонин (Грановский). Это было нарушением полномочий, которые передал обновленцам патриарх. Более половины епископов (в том числе будущий патриарх Сергий ) и более половины приходов признали ВЦУ. Часть епископата и приходов сочла обновленцев раскольниками. Эти «тихоновцы» подвергались репрессиям. Обновленцы создали ряд внутрицерковных организаций (Живая церковь, Союз общин древнеапостольной церкви, Союз церковного возрождения), выступавшие за демократизацию устройства Церкви, а некоторые — за создание коммун на основе приходов. 25 апреля — 9 мая 1923 прошел обновленческий II собор ПРЦ, на котором было решено ликвидировать пост патриарха, разрешить епископам вступать в брак, второбрачие клириков, превратить монастыри в трудовые коммуны и церковные приходы, перейти на григорианский календарь, отказаться от почитания мощей и др. Тихон был извержен из сана. ВЦУ было преобразовано в Высший церковный совет (ВЦС), признанный властями. Патриарх Тихон анафематствовал участников собора. 27 июня 1923 после признания своей вины перед советской властью Тихон освобожден из-под ареста, и началось быстрое восстановление структур традиционной ПРЦ, возвращение в нее прихожан и епископов (через покаяние). 8 августа ВЦС преобразовался в Синод Российской Православной Церкви (РПЦ), который возглавил епископ Евдоким (Мещерский). Синод призвал к ликвидации внутрицерковных течений. 1–10 октября 1925 прошел обновленческий III собор РПЦ, получивший приветствие константинопольского патриарха Василия. В это время обновленцы контролировали около трети православных приходов, но во второй половине 1920‑х их влияние падало. Синод возглавляли Вениамин (Муратовский) и затем Виталий (Введенский). 29 апреля 1935 в О. была ликвидирована коллегиальность управления, Виталий стал первоиерархом. В октябре 1941 передал пост А. И. Введенскому. Если первоначально обновленцы выступали за демократизацию Церкви и превращение в активную силу в борьбе за христианский социализм, то в условиях коммунистического режима ни о какой демократизации и общественной активности не могло быть и речи, и реформы свелись к введению положений, которые создавали удобства для самих священников-­обновленцев. Большинство верующих не поддержало такое обновление. В 1930‑е обновленческие священники, как и священники традиционной РПЦ, попали под удар репрессий. После нормализации отношений власти и традиционной РПЦ в 1943 обновленческие приходы и иерархи (через покаяние) возвращались в РПЦ Московского Патриархата. После смерти А. И. Введенского в 1946 последние обновленческие приходы вернулись в РПЦ или распались. Последний нераскаявшийся обновленческий иерарх Филарет (Яценко) умер в 1951.

Лит. : Краснов-­Левитин А. Э., Шавров В. М. Очерки по истории русской церковной смуты (20–30‑е гг. ХХ в.). В 3 т. М., 1996; Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ века. СПб., 1999; «Обновленческий» раскол. Материалы для церковно-­исторической и канонической характеристики / Сост. И. В. Соловьев. М., 2002; Лавринов В. В. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016. А. В. Шубин .