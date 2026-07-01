ОБНИНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ОБНИНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ - российский общественный и политический деятель, публицист.
Дворянин. Сын обрусевшего польского шляхтича Петра Наркизовича Обнинского (1837-1904), юриста, публициста, общественного деятеля и мемуариста. Окончил Александровское военное училище в Москве (1887), до 1891 года служил в лейб-гвардии 4-м стрелковом Императорской фамилии батальоне. С 1898 году жил в своём имении Белкино. В 1890-х годах безвозмездно передал часть поместья под строительство Московско-Киево-Воронежской железной дороги (на этой территории был создан разъезд № 15, в 1916 году преобразованный в станцию Обнинская; впоследствии название перенесено на возникший поблизости город Обнинск). Гласный земских собраний Боровского уезда Калужской губернии (с 1902 года), предводитель дворянства Малоярославецкого уезда Калужской губернии (1903-1906), председатель Калужской губернской земской управы (1904-1906). Участник земского движения, земско-городского съезда в июле 1905 года, член Союза освобождения. После выхода указа императора Николая II от 18 февраля (3 марта) 1905 года, разрешавшего обсуждать проекты политических реформ, Обнинский выступил перед губернским земским собранием с докладом о необходимости создания общероссийского парламента и местных сеймов в Великороссии, Малороссии, Польше, Литве, Прибалтике, Сибири и на Кавказе; предложил также ввести волостное и областное (объединяющее несколько губерний) земства, амнистировать политических заключённых. Один из основателей комитета Конституционно-демократической партии в Калужской губернии (январь 1906 года).
Член 1-й Государственной думы (1906), вошёл во фракцию кадетов и группу автономистов-федералистов - сторонников равноправия национальностей, федерации и демократизации местного самоуправления и образования. Член аграрной комиссии, предлагал передать всю землю крестьянам в соответствии с принципом «вся земля для трудящихся». Обнинский также настаивал на передаче основных земельных вопросов для решения местным органам самоуправления. Инициатор и один из составителей заявления Государственной думы, опубликованного 6 (19) июля 1906 года, в котором депутаты подтвердили своё намерение добиться принудительного отчуждения части помещичьих земель (заявление послужило предлогом для досрочного роспуска Думы). Обнинский подписал Выборгское воззвание, за что впоследствии по приговору суда отбыл трёхмесячное тюремное заключение. На 4-м съезде кадетской партии (сентябрь 1906 года) требовал продолжить тактику «пассивного сопротивления», считая, что отказ от неё приведёт к поражению партии на выборах во 2-ю Гос. думу. Составил сборник материалов «Полгода русской революции» (вып. 1, 1906). Тесно контактировал с укр. автономистами-федералистами. Сотрудничал в газ. «Русские ведомости», журналах «Вестник Европы» и «Голос минувшего». Выпустил брошюру «Новый строй» (части 1-2, 1909), посвящённую революции 1905-1907 годов, в которой говорил о необходимости новой революции в России с целью ликвидации «полицейского самодержавно-бюрократического государства» (тираж брошюры был изъят из обращения, в 1911 году переиздан с сильными сокращениями). Член масонской ложи «Малая Медведица» (1912-1914), входившей в состав Великого Востока народов России. В рамках предвыборной кампании в 4-ю Государственную думу анонимно издал в Берлине памфлет «Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II-го» (1912; 2-е издание, 1917, с предисловием С.С. Волка переиздан в 1992 году), в котором крайне резко и пренебрежительно охарактеризовал императорскую семью и её ближайшее окружение, разделял мнение о всевластии при дворе Г.Е. Распутина. Фронтовой корреспондент газеты «Русские ведомости» в Галиции (1914-1915). Уполномоченный Земского союза, заведующий отделом помощи военнопленным при Главном комитете союза в 1915-1916 годах. В начале 1916 года на партийном съезде избран членом ЦК партии кадетов, призвал включить в программу партии положения о праве наций на автономию и о трудовом землепользовании, при котором не допускается применение наёмного труда в сельскохозяйственном производстве.
Покончил жизнь самоубийством, объяснив этот шаг в предсмертных письмах болезнью сердца и угнетённым душевным состоянием.
Сочинения:
Летопись русской революции. М., 1907. Вып. 1–2;
Девяносто дней в одиночном заключении. Тюремные заметки. М., 1917. Ч. 1.