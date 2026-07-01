ОБНИНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ОБНИНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ - российский общественный и политический деятель, публицист.

Дво­ря­нин. Сын об­ру­сев­ше­го польского шлях­ти­ча Пет­ра Нар­ки­зо­ви­ча Об­нин­ско­го (1837-1904), юри­ста, пуб­ли­ци­ста, об­щественного дея­те­ля и ме­муа­ри­ста . Окон­чил Алек­сан­д­ров­ское во­енное училище в Мо­ск­ве (1887), до 1891 года слу­жил в лейб-гвардии 4-м стрелковом Императорской фа­ми­лии ба­таль­о­не. С 1898 году жил в сво­ём име­нии Бел­ки­но. В 1890-х годах без­воз­мезд­но пе­ре­дал часть по­ме­стья под строи­тель­ст­во Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской железной дороги (на этой тер­ри­то­рии был соз­дан разъ­езд № 15, в 1916 году пре­об­ра­зо­ван­ный в станцию Об­нин­ская; впо­след­ст­вии на­зва­ние пе­ре­не­се­но на воз­ник­ший по­бли­зо­сти город Об­нинск). Глас­ный зем­ских со­б­ра­ний Бо­ров­ско­го уезда Ка­луж­ской губернии (с 1902 года), пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го уезда Ка­луж­ской губернии (1903-1906), председатель Ка­луж­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1904-1906). Уча­ст­ник зем­ско­го дви­же­ния, зем­ско-го­род­ско­го съез­да в ию­ле 1905 года, член Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния. По­сле вы­хо­да ука­за императора Ни­ко­лая II от 18 февраля (3 марта) 1905 года, раз­ре­шав­ше­го об­су­ж­дать про­ек­ты по­ли­тических ре­форм, Обнинский вы­сту­пил пе­ред гу­берн­ским зем­ским со­б­ра­ни­ем с док­ла­дом о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния об­ще­рос­сий­ско­го пар­ла­мен­та и ме­ст­ных сей­мов в Ве­ли­ко­рос­сии, Ма­ло­рос­сии, Поль­ше, Лит­ве, При­бал­ти­ке, Си­би­ри и на Кав­ка­зе; пред­ло­жил так­же вве­сти во­ло­ст­ное и об­ла­ст­ное (объ­е­ди­няю­щее несколько гу­бер­ний) зем­ст­ва, ам­ни­сти­ро­вать по­ли­тических за­клю­чён­ных. Один из ос­но­ва­те­лей комитета Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии в Ка­луж­ской губернии (январь 1906 года).

Член 1-й Государственной ду­мы (1906), во­шёл во фрак­цию ка­де­тов и груп­пу ав­то­но­ми­стов-фе­де­ра­ли­стов - сто­рон­ни­ков рав­но­пра­вия на­цио­наль­но­стей, фе­де­ра­ции и де­мо­кра­ти­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и об­ра­зо­ва­ния. Член аг­рар­ной ко­мис­сии, пред­ла­гал пе­ре­дать всю зем­лю кре­сть­я­нам в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом «вся зем­ля для тру­дя­щих­ся». Обнинский так­же на­стаи­вал на пе­ре­да­че основных зе­мель­ных во­про­сов для ре­ше­ния ме­ст­ным ор­га­нам са­мо­управ­ле­ния. Ини­циа­тор и один из со­ста­ви­те­лей за­яв­ле­ния Государственной ду­мы, опуб­ли­ко­ван­но­го 6 (19) июля 1906 года, в ко­то­ром де­пу­та­ты под­твер­ди­ли своё на­ме­ре­ние до­бить­ся при­ну­дительного от­чу­ж­де­ния час­ти по­ме­щичь­их зе­мель (за­яв­ле­ние по­слу­жи­ло пред­ло­гом для дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы). Обнинский под­пи­сал Вы­борг­ское воз­зва­ние, за что впо­след­ст­вии по при­го­во­ру су­да от­был трёх­ме­сяч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние. На 4-м съез­де ка­дет­ской пар­тии (сентябрь 1906 года) тре­бо­вал про­дол­жить так­ти­ку «пас­сив­но­го со­про­тив­ле­ния», счи­тая, что от­каз от неё при­ве­дёт к по­ра­же­нию пар­тии на вы­бо­рах во 2-ю Гос. ду­му. Со­ста­вил сбор­ник ма­те­риа­лов «Пол­го­да рус­ской ре­во­лю­ции» (вып. 1, 1906). Тес­но кон­так­ти­ро­вал с укр. ав­то­но­ми­ста­ми-фе­де­ра­ли­ста­ми. Со­труд­ни­чал в газ. «Рус­ские ве­до­мо­сти», жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы» и «Го­лос ми­нув­ше­го». Вы­пус­тил бро­шю­ру «Но­вый строй» (части 1-2, 1909), по­свя­щён­ную ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, в ко­то­рой го­во­рил о не­об­хо­ди­мо­сти но­вой ре­во­лю­ции в Рос­сии с це­лью ли­к­ви­да­ции «по­ли­цей­ско­го са­мо­дер­жав­но-бю­ро­кра­тического го­су­дар­ст­ва» (ти­раж бро­шю­ры был изъ­ят из об­ра­ще­ния, в 1911 году пе­ре­из­дан с силь­ны­ми со­кра­ще­ния­ми). Член ма­сон­ской ло­жи «Ма­лая Мед­ве­ди­ца» (1912-1914), вхо­див­шей в со­став Ве­ли­ко­го Вос­то­ка на­ро­дов Рос­сии. В рам­ках пред­вы­бор­ной кам­пании в 4-ю Государственную ду­му ано­ним­но из­дал в Бер­ли­не пам­флет «По­след­ний са­мо­дер­жец. Очерк жиз­ни и цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ра Рос­сии Ни­ко­лая II-го» (1912; 2-е издание, 1917, с пре­ди­сло­ви­ем С.С. Вол­ка пе­ре­из­дан в 1992 году), в ко­то­ром край­не рез­ко и пре­неб­ре­жи­тель­но оха­рак­те­ри­зо­вал императорскую се­мью и её бли­жай­шее ок­ру­же­ние, раз­де­лял мне­ние о все­вла­стии при дво­ре Г.Е. Рас­пу­ти­на . Фрон­то­вой кор­рес­пон­дент газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти» в Га­ли­ции (1914-1915). Упол­но­мо­чен­ный Зем­ско­го сою­за, заведующий от­де­лом по­мо­щи во­ен­но­плен­ным при Главном комитете сою­за в 1915-1916 годах. В начале 1916 года на партийном съез­де из­бран чле­ном ЦК пар­тии ка­де­тов, при­звал вклю­чить в про­грам­му пар­тии по­ло­же­ния о пра­ве на­ций на ав­то­но­мию и о тру­до­вом зем­ле­поль­зо­ва­нии, при ко­то­ром не до­пус­ка­ет­ся при­ме­не­ние на­ём­но­го тру­да в сельскохозяйственном про­изводстве.

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом, объ­яс­нив этот шаг в пред­смерт­ных пись­мах бо­лез­нью серд­ца и уг­не­тён­ным ду­шев­ным со­стоя­ни­ем.

Сочинения:

Ле­то­пись рус­ской ре­во­лю­ции. М., 1907. Вып. 1–2;

Де­вя­но­сто дней в оди­ноч­ном за­клю­че­нии. Тю­рем­ные за­мет­ки. М., 1917. Ч. 1.