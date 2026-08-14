ОБНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ОБНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - пер­вая в СССР и в ми­ре экс­пе­ри­мен­таль­ная атом­ная элек­тро­стан­ция.

Рас­по­ло­же­на близ города Об­нинск Ка­луж­ской области. По­строе­на в 1951-1954 годах. Про­ек­ти­ро­ва­лась со­труд­ни­ка­ми Государственного фи­зи­ко-энер­ге­тического института (об­ра­зо­ван в 1950 году на ба­зе сек­рет­ной научно-исследовательской ла­бо­ра­то­рии «В», соз­дан­ной в 1946 году близ станции Об­нин­ская Мо­с­ков­ско-Киев­ской железной дороги с це­лью про­ве­де­ния ис­сле­до­ва­ний по ядер­ной фи­зи­ке и фи­зи­ке ре­ак­то­ров). На­учный ру­ко­во­ди­тель раз­ра­бот­ки ре­ак­то­ра АЭС и её со­ору­же­ния - Д.И. Бло­хин­цев, заместитель научного ру­ко­во­ди­те­ля - А.К. Кра­син, главный кон­ст­рук­тор - Н.А. Дол­ле­жаль, кон­ст­рук­тор-тех­но­лог те­п­ло­вы­де­ляю­щих эле­мен­тов (твэ­лов) для ре­ак­то­ра - В.А. Ма­лых (все удо­стое­ны Ле­нин­ской премии, 1957). Пуск АЭС со­сто­ял­ся 27 июня 1954 года в при­сут­ст­вии И.В. Кур­ча­то­ва и других чле­нов государственной ко­мис­сии, в октябре 1954 года АЭС вы­ве­де­на на пол­ную про­ект­ную мощ­ность в 5 МВт. На АЭС ис­поль­зо­вал­ся гра­фи­то-вод­ный ре­ак­тор ка­наль­но­го ти­па АМ-1 (Атом мир­ный). Управ­ле­ние все­ми тех­но­ло­гическими про­цес­са­ми на АЭС бы­ло пол­но­стью ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­но.

Ре­ак­тор АЭС, по­ми­мо вы­ра­бот­ки энер­гии , стал ба­зой для эк­спе­риментальных ис­сле­до­ва­ний: бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на вы­ра­бот­ка изо­топ­ной про­дук­ции, про­во­ди­лись ней­трон­но-фи­зические ис­сле­до­ва­ния и ис­сле­до­ва­ния по фи­зи­ке твёр­до­го те­ла, ис­пы­та­ния но­вых те­п­ло­вы­де­ляю­щих эле­мен­тов, ор­га­нич. те­п­ло­но­си­те­лей, кон­ст­рук­ци­он­ных ма­те­риа­лов, дат­чи­ков внутреннего кон­тро­ля и стерж­ней управ­ле­ния ре­ак­тив­но­стью. На АЭС про­во­ди­лась под­го­тов­ка и ста­жи­ров­ка экс­плуа­тационного пер­со­на­ла для вновь соз­да­вае­мых атом­ных элек­тро­стан­ций. Она поч­ти сра­зу по­сле пус­ка ста­ла до­ступ­ной для на­учной об­ще­ст­вен­но­сти и иностранных гос­тей. Ра­бо­та АЭС до­ка­за­ла воз­мож­ность промышленного по­лу­че­ния элек­трического то­ка от энер­гии де­ле­ния ядер, поч­ти по­лу­ве­ко­вой опыт её без­ава­рий­ной экс­плуа­та­ции по­слу­жил вес­ким ар­гу­мен­том в поль­зу раз­ви­тия атом­ной энер­ге­ти­ки для все­го ми­ра.

Ре­ак­тор АЭС за­глу­шён 29 апреля 2002 года, ны­не на­хо­дит­ся в ре­жи­ме вы­во­да из экс­плуа­та­ции и пе­ре­во­да в так называемое пас­сив­но-безо­пас­ное со­стоя­ние. В 2009 году при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии на ба­зе АЭС фе­де­раль­но­го му­зея атом­ной энер­ге­ти­ки с об­ра­зо­вательным цен­тром.

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