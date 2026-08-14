ОБНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ОБНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - первая в СССР и в мире экспериментальная атомная электростанция.
Расположена близ города Обнинск Калужской области. Построена в 1951-1954 годах. Проектировалась сотрудниками Государственного физико-энергетического института (образован в 1950 году на базе секретной научно-исследовательской лаборатории «В», созданной в 1946 году близ станции Обнинская Московско-Киевской железной дороги с целью проведения исследований по ядерной физике и физике реакторов). Научный руководитель разработки реактора АЭС и её сооружения - Д.И. Блохинцев, заместитель научного руководителя - А.К. Красин, главный конструктор - Н.А. Доллежаль, конструктор-технолог тепловыделяющих элементов (твэлов) для реактора - В.А. Малых (все удостоены Ленинской премии, 1957). Пуск АЭС состоялся 27 июня 1954 года в присутствии И.В. Курчатова и других членов государственной комиссии, в октябре 1954 года АЭС выведена на полную проектную мощность в 5 МВт. На АЭС использовался графито-водный реактор канального типа АМ-1 (Атом мирный). Управление всеми технологическими процессами на АЭС было полностью автоматизировано.
Реактор АЭС, помимо выработки энергии, стал базой для экспериментальных исследований: была организована выработка изотопной продукции, проводились нейтронно-физические исследования и исследования по физике твёрдого тела, испытания новых тепловыделяющих элементов, органич. теплоносителей, конструкционных материалов, датчиков внутреннего контроля и стержней управления реактивностью. На АЭС проводилась подготовка и стажировка эксплуатационного персонала для вновь создаваемых атомных электростанций. Она почти сразу после пуска стала доступной для научной общественности и иностранных гостей. Работа АЭС доказала возможность промышленного получения электрического тока от энергии деления ядер, почти полувековой опыт её безаварийной эксплуатации послужил веским аргументом в пользу развития атомной энергетики для всего мира.
Реактор АЭС заглушён 29 апреля 2002 года, ныне находится в режиме вывода из эксплуатации и перевода в так называемое пассивно-безопасное состояние. В 2009 году принято решение о создании на базе АЭС федерального музея атомной энергетики с образовательным центром.