ОБНИНСК

ОБНИНСК - город в России, в северо-восточной части Калужской области.

Население 105,4 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на реке Про­тва. Железнодорожная станция Об­нин­ское. В южной час­ти го­ро­да пе­ре­се­ка­ют­ся фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ук­раи­на» (Мо­ск­ва - Ка­лу­га - Брянск - гра­ни­ца с Ук­раи­ной) и ав­то­трас­са Мо­ск­ва - Ма­ло­яро­сла­вец - Ро­славль (Смо­лен­ская область) - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей.

Ста­рей­шие по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии современного Обнинска - село Бел­ки­но (воз­ник­ло, ве­ро­ят­но, во 2-й половине XV века, впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Бо­ри­сог­леб­ское в 1588 году), деревня Сам­со­но­во и сель­цо Пят­ки­но (оба ос­но­ва­ны, ве­ро­ят­но, в 1490-х годах, как на­се­лён­ные пунк­ты впер­вые упо­ми­на­ют­ся в 1588 году); их вла­дель­цы не­од­но­крат­но ме­ня­лись. В 1770-1780-х годах графом И.И. Во­рон­цо­вым (из ро­да Во­рон­цо­вых) соз­дан уса­деб­ный ан­самбль в Бел­ки­но, ко­то­рым в конце XVIII - середине XIX веков вла­де­ли Бу­тур­ли­ны, в 1840-1918 годах Н.А. Об­нин­ский (вы­ку­пил большую часть со­сед­них на­се­лён­ных пунк­тов, вклю­чая Сам­со­но­во и Пят­ки­но) и его по­том­ки, обу­ст­ро­ив­шие во 2-й половине XIX века усадь­бы Сам­со­но­во, Буг­ры и Тур­ли­ки (в 1909 году при­об­ре­те­на М.К. Мо­ро­зо­вой ; так называемая Мо­ро­зов­ская да­ча).

В 1899 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей близ уса­деб Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской железной дороги, от­крыт ос­та­но­воч­ный пункт Разъ­езд № 15 (позд­нее станция Об­нин­ское). В 1911 году С.Т. Шац­кий на зем­лях, от­ве­дён­ных М.К. Мо­ро­зо­вой обществу «Дет­ский труд и от­дых», ос­но­вал ко­ло­нию «Бод­рая жизнь» для де­тей из ра­бо­чих се­мей (с 1936 года но­си­ла имя Шац­ко­го), при ко­то­рой воз­ник од­ноименный по­сё­лок. В середине 1930-х годов ря­дом воз­ве­де­но зда­ние дет­ско­го ту­бер­ку­лёз­но­го са­на­то­рия (в 1937-1941 годах в нём раз­ме­щал­ся дет­ский дом для исп. де­тей № 5, ны­не главный кор­пус Фи­зи­ко-энер­ге­ти­че­ско­го ин­сти­ту­та). В Великую Отечественную войну в октябре-декабре 1941 года тер­ри­то­рия современного Обнинска бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­де­на час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов . В мае 1942 - апреле 1943 годов в рай­оне станции Об­нин­ское ба­зи­ро­вал­ся штаб Западного фрон­та Крас­ной Ар­мии. В 1944-1946 годах на ба­зе до­во­ен­ных вос­пи­тательных уч­ре­ж­де­ний дей­ст­во­ва­ла дет­ская тру­до­вая вос­пи­тательная ко­ло­ния НКВД СССР для ма­ло­лет­них пра­во­на­ру­ши­те­лей.

Го­род Обнинск ос­но­ван в 1946 году как по­сё­лок в свя­зи с соз­да­ни­ем Фи­зи­ко-энер­ге­тического института (в 1946-1960 годах ла­бо­ра­то­рия «В»). Строи­тель­ст­во жи­ло­го по­сёл­ка ве­лось си­ла­ми за­клю­чён­ных (до 1956 года), с 1947 года ру­ко­во­д­ство осу­ще­ст­в­ля­ло Управ­ле­ние строи­тель­ст­ва В-1 МВД СССР. В 1951-1954 годах на мес­те деревни Пят­ки­но воз­ве­де­на Об­нин­ская атом­ная элек­тро­стан­ция. В середине 1950-х годов сне­се­но боль­шин­ст­во по­стро­ек поселка «Бод­рая жизнь» (с 1956 года на его мес­те - ста­ди­он «Труд»). Го­род Обнинск с 1956 года. В 1969 году в чер­ту Обнинска во­шла деревня Сам­со­но­во, в начале 1980-х годов - село Бел­ки­но. В 2000 году пер­вым в Рос­сии по­лу­чил ста­тус нау­ко­гра­да (до 31 декабря 2024 года).

В южной час­ти го­ро­да рас­по­ло­же­ны квар­та­лы за­строй­ки 1940-1950-х годов с пре­имущественно 3-этаж­ны­ми до­ма­ми, по­стро­ен­ны­ми по про­ек­там ле­нинградских ар­хи­тек­то­ров. По ген­пла­ну 1971 года го­род раз­ви­ва­ет­ся к се­ве­ру. На северо-западной ок­раи­не Обнинска - ос­тат­ки усадь­бы Бел­ки­но (1770-1780-е годы) с руи­на­ми 3-этаж­но­го до­ма, ба­роч­ной церкви Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (1773, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор К.И. Бланк, фраг­мен­ты рос­пи­си И.Д. Не­кра­со­ва; южный при­дел 1815 года, архитектор Г. Не­кра­сов), фли­ге­лем, ри­гой и пар­ком с пру­да­ми. В южной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лась усадь­ба А.П. Об­нин­ской (в за­му­же­ст­ве Троя­нов­ской) Буг­ры (1870-1880-е годы) с де­ревянным главным до­мом, пар­ко­вым па­виль­о­ном и ко­нюш­ня­ми. В этих усадь­бах бы­ва­ли и ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки (В.Д. По­ле­нов, В.А. Се­ров, И.Э. Гра­барь, И.И. Ле­ви­тан, П.П. Кон­ча­лов­ский, скульп­тор С.Т. Ко­нён­ков и др.), пи­са­те­ли (В.Я. Брю­сов и др.), ком­по­зи­то­ры ( С.С. Про­кофь­ев и др.), пев­цы (Ф.И. Ша­ля­пин и др.), ак­тё­ры (М.М. Тар­ха­нов, И.М. Мо­ск­вин). При впа­де­нии реки Ре­пин­ка в Про­тву - усадь­ба В.П. Об­нин­ско­го Тур­ли­ки с до­мом в сти­ле мо­дерн (архитектор В.М. Ло­па­тин или Л.Н. Ке­ку­шев), де­ревянным до­мом управ­ляю­ще­го и гос­те­вым до­мом. В 1979 году по­ст­ро­ен Дом по­лит­про­све­ще­ния (архитектор В.И. Дав­тян и др.; ны­не Дом учё­ных). По­сле 1990 года воз­ве­де­ны: клад­би­щен­ская церковь Свтого Ти­хо­на, пат­ри­ар­ха Все­рос­сий­ско­го (1991-1996; ко­ло­коль­ня - 2008), церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1998-2002, архитектор М.М. Бе­ло­усов), Свя­тых му­че­ниц Ве­ры, На­де­ж­ды, Лю­бо­ви и ма­те­ри их Со­фии (2009-2012). Па­мят­ник И.В. Кур­ча­то­ву (1991, скульп­тор О.К. Ко­мов); ме­мо­ри­ал «Пер­во­про­ход­цам под­вод­но­го атом­но­го фло­та» (2008, про­ект А.П. Шу­би­на). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1965).

Обнинск - важ­ный росийский научный центр. Сре­ди на­учных ор­га­ни­за­ций - ГНЦ РФ «Фи­зи­ко-энер­ге­ти­че­ский институт имени А.И. Лей­пун­ско­го», Медицинский ра­дио­ло­ги­че­ский на­учный центр РАМН [1958; на его тер­ри­то­рии - де­ревянная церковь Святого Лу­ки (Вой­но-Ясе­нец­ко­го), 2009], НПО «Тай­фун» (1958; ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ме­тео­ро­ло­гии и фи­зи­ки ат­мо­сфе­ры, мо­ни­то­рин­га за­гряз­не­ния при­род­ной сре­ды; в его составе - ЦКБ гид­ро­ме­тео­ро­ло­гич. при­бо­ро­ст­рое­ния и др.), фи­ли­ал ГНЦ РФ «Научно-исследовательский фи­зи­ко-хи­ми­че­ский институт имени Л.Я. Кар­по­ва» (соз­дан в 1959 году как центр ра­ди­ационной хи­мии и ра­диа­ци­он­но-хи­мических тех­но­ло­гий), Все­российский НИИ гид­ро­ме­тео­ро­ло­гической ин­фор­ма­ции - ми­ро­вой центр дан­ных (соз­дан в 1964 году как От­де­ле­ние хра­не­ния и ста­ти­стической об­ра­бот­ки гид­ро­ме­тео­ро­ло­гических дан­ных Ми­ро­во­го ме­тео­ро­ло­гического цен­тра; в 1971 году пре­об­ра­зо­ван в институт), Все­российский НИИ сельскохозяйственной ра­дио­ло­гии и аг­ро­эко­ло­гии (1971), Все­российский НИИ сельскохозяйственной ме­тео­ро­ло­гии (1977), Гео­фи­зическая служ­ба РАН (ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­ной в 1965 году Центральной сейс­мо­ло­гической об­сер­ва­то­рии «Об­нинск» Института фи­зи­ки Зем­ли имени О.Ю. Шмид­та АН СССР, современное название с 1994 года), Об­нин­ский инженерный центр (фи­ли­ал Научно-исследовательского и кон­ст­рук­тор­ско­го института мон­таж­ной тех­но­ло­гии - Атом­ст­рой). ГНЦ РФ Об­нин­ское на­уч­но-про­из­водственное пред­при­ятие «Тех­но­ло­гия» (1959; раз­ра­бот­ка и про­изводство специальных ма­те­риа­лов для са­мо­лё­тов, кос­мических ко­раб­лей и ра­кет-но­си­те­лей, ке­ра­мические ком­плек­тую­щие для дви­га­те­лей и др.). Со­зда­ют­ся (2013) объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры для тех­но­пар­ка «Об­нинск».

Ву­зы: Государственный тех­нический университет атом­ной энер­ге­ти­ки (фи­ли­ал Национально ис­сле­до­ва­тель­ско­го ядер­но­го университета «МИФИ»; ве­дёт ис­то­рию с 1952 года, с 1985 года институт атом­ной энер­ге­ти­ки, современный ста­тус с 2002 года), Ме­ж­ду­народный институт де­ло­во­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния ФРИДАС (1993), Сред­не­рус­ский гу­ма­ни­тар­но-тех­но­ло­гический институт (1995; до 2008 года университет) (оба - не­го­су­дарственные ву­зы); фи­лиа­лы ву­зов, в том числе Государственного университета управ­ле­ния, Российского государственного со­ци­аль­но­го университета.

Сре­ди важ­ных пред­при­ятий - при­бор­ный за­вод «Сиг­нал» (элек­трон­ные сис­те­мы управ­ле­ния и кон­тро­ля ра­бо­ты ре­ак­то­ров АЭС, до­зи­мет­рические при­бо­ры и га­зо­сиг­на­ли­за­то­ры, а так­же ап­па­ра­тура сис­тем по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции), на­учно- про­из­водственное пред­при­ятие «Мет­ра» (промышленное ве­со­вое элек­трон­ное обо­ру­до­ва­ние), про­из­вод­ст­вен­но-ло­ги­стический ком­плекс ком­па­нии «Kraftway» (в его со­ста­ве - за­вод элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния, вы­пус­каю­щий се­рий­ную ком­пь­ю­тер­ную тех­ни­ку), за­во­ды «Об­нин­скорг­син­тез» (про­изводство ав­то­кос­ме­ти­ки) и «Хе­мо­фарм» (2006; с 2010 года в со­ста­ве ме­ж­ду­народного хол­дин­га STADA; твёр­дые ле­кар­ст­вен­ные сред­ства, раст­во­ры, спреи). Дей­ст­ву­ют так­же: «Тех­но­ли­га-Терм» (промышленные элек­тро­на­гре­ва­тель­ные эле­мен­ты), «Об­нин­ская фо­то­ни­ка» (при­бо­ры для ла­зер­но­го зон­ди­ро­ва­ния ат­мо­сфе­ры, оп­ре­де­ле­ния её аэ­ро­золь­но­го и га­зо­во­го со­ста­ва), несколько фирм по раз­ра­бот­ке и про­изводству сис­тем и обо­ру­до­ва­ния для ви­део­наб­лю­де­ния. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов: про­фи­ли­ро­ван­ных из­де­лий из ме­тал­ла для строи­тель­ных и от­де­лоч­ных ра­бот (за­вод «Ме­тал­лист», так­же вы­пус­ка­ет ём­ко­ст­ное обо­ру­до­ва­ние для неф­те­хи­мической от­рас­ли), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (за­вод «Ру­ук­ки Рус»; при­над­ле­жит фин. «Rautaruukki Corporati­on»), фиб­ро­це­мент­ных плит для внеш­ней и внут­рен­ней от­дел­ки зда­ний (за­вод ЛТМ; в со­ста­ве фин. «LTM Company Oy»), пар­ке­та и пар­кет­ной дос­ки (пар­кет­ный за­вод); ме­бе­ли и др. Кол­бас­ный за­вод.

Близ северной ок­раи­ны Обнинска, в деревне Ка­би­ци­но, - пред­при­ятия: «Об­нин­ский центр по­рош­ко­во­го на­пы­ле­ния» (обо­ру­до­ва­ние для на­не­се­ния ме­тал­лич. по­кры­тий и др.), «Аг­ри­газ­по­ли­мер» (по­ли­мер­ные тру­бы), «Об­нин­ск­газ­по­ли­мер» (ре­зи­но­вые уп­лот­ни­те­ли и другие про­филь­ные из­де­лия); близ южной ок­раи­ны, в селе Обо­лен­ское, - за­вод пи­ще­во­го обо­ру­до­ва­ния «Рас­тон». В селе Спас-За­го­рье со­хра­ни­лась на­ряд­ная 5-гла­вая Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (конец XVII века).

Дополнительная литература:

Ни­ко­ла­ев Е.В. По Ка­луж­ской зем­ле. М., 1970;

Чер­ных Н.С. Об­нинск. Ту­ла, 1978;

Со­ро­ки­на Л.Б. Дом усадь­бы Бел­ки­но // Рус­ская усадь­ба. М., 2002. Вып. 8(24);

Зем­ля Ка­луж­ская – зем­ля свя­тая. М., 2003;

Мыс­лин­ская Н.П. Соз­дать де­тям ра­до­ст­ную и ин­те­рес­ную жизнь… С.Т. Шац­кий и дет­ская ко­ло­ния «Бод­рая жизнь» // Ка­луж­ские ве­хи вре­мен­ных лет. Ка­лу­га, 2004;

Об­нинск. Ис­то­рия го­ро­да и края с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней / Под ред. Т.М. Ла­ри­ной. 2-е изд. Об­нинск, 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)