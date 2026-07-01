ОБНИНСК
ОБНИНСК - город в России, в северо-восточной части Калужской области.
Население 105,4 тысяч человек (2012). Расположен на реке Протва. Железнодорожная станция Обнинское. В южной части города пересекаются федеральная автотрасса «Украина» (Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной) и автотрасса Москва - Малоярославец - Рославль (Смоленская область) - граница с Белоруссией.
Старейшие поселения на территории современного Обнинска - село Белкино (возникло, вероятно, во 2-й половине XV века, впервые упоминается как Борисоглебское в 1588 году), деревня Самсоново и сельцо Пяткино (оба основаны, вероятно, в 1490-х годах, как населённые пункты впервые упоминаются в 1588 году); их владельцы неоднократно менялись. В 1770-1780-х годах графом И.И. Воронцовым (из рода Воронцовых) создан усадебный ансамбль в Белкино, которым в конце XVIII - середине XIX веков владели Бутурлины, в 1840-1918 годах Н.А. Обнинский (выкупил большую часть соседних населённых пунктов, включая Самсоново и Пяткино) и его потомки, обустроившие во 2-й половине XIX века усадьбы Самсоново, Бугры и Турлики (в 1909 году приобретена М.К. Морозовой; так называемая Морозовская дача).
В 1899 году открыто движение по прошедшей близ усадеб Московско-Киево-Воронежской железной дороги, открыт остановочный пункт Разъезд № 15 (позднее станция Обнинское). В 1911 году С.Т. Шацкий на землях, отведённых М.К. Морозовой обществу «Детский труд и отдых», основал колонию «Бодрая жизнь» для детей из рабочих семей (с 1936 года носила имя Шацкого), при которой возник одноименный посёлок. В середине 1930-х годов рядом возведено здание детского туберкулёзного санатория (в 1937-1941 годах в нём размещался детский дом для исп. детей № 5, ныне главный корпус Физико-энергетического института). В Великую Отечественную войну в октябре-декабре 1941 года территория современного Обнинска была оккупирована германскими войсками, освобождена частями Красной Армии в ходе Московской битвы 1941-1942 годов. В мае 1942 - апреле 1943 годов в районе станции Обнинское базировался штаб Западного фронта Красной Армии. В 1944-1946 годах на базе довоенных воспитательных учреждений действовала детская трудовая воспитательная колония НКВД СССР для малолетних правонарушителей.
Город Обнинск основан в 1946 году как посёлок в связи с созданием Физико-энергетического института (в 1946-1960 годах лаборатория «В»). Строительство жилого посёлка велось силами заключённых (до 1956 года), с 1947 года руководство осуществляло Управление строительства В-1 МВД СССР. В 1951-1954 годах на месте деревни Пяткино возведена Обнинская атомная электростанция. В середине 1950-х годов снесено большинство построек поселка «Бодрая жизнь» (с 1956 года на его месте - стадион «Труд»). Город Обнинск с 1956 года. В 1969 году в черту Обнинска вошла деревня Самсоново, в начале 1980-х годов - село Белкино. В 2000 году первым в России получил статус наукограда (до 31 декабря 2024 года).
В южной части города расположены кварталы застройки 1940-1950-х годов с преимущественно 3-этажными домами, построенными по проектам ленинградских архитекторов. По генплану 1971 года город развивается к северу. На северо-западной окраине Обнинска - остатки усадьбы Белкино (1770-1780-е годы) с руинами 3-этажного дома, барочной церкви Святых Бориса и Глеба (1773, предположительно архитектор К.И. Бланк, фрагменты росписи И.Д. Некрасова; южный придел 1815 года, архитектор Г. Некрасов), флигелем, ригой и парком с прудами. В южной части города сохранилась усадьба А.П. Обнинской (в замужестве Трояновской) Бугры (1870-1880-е годы) с деревянным главным домом, парковым павильоном и конюшнями. В этих усадьбах бывали и работали художники (В.Д. Поленов, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, И.И. Левитан, П.П. Кончаловский, скульптор С.Т. Конёнков и др.), писатели (В.Я. Брюсов и др.), композиторы (С.С. Прокофьев и др.), певцы (Ф.И. Шаляпин и др.), актёры (М.М. Тарханов, И.М. Москвин). При впадении реки Репинка в Протву - усадьба В.П. Обнинского Турлики с домом в стиле модерн (архитектор В.М. Лопатин или Л.Н. Кекушев), деревянным домом управляющего и гостевым домом. В 1979 году построен Дом политпросвещения (архитектор В.И. Давтян и др.; ныне Дом учёных). После 1990 года возведены: кладбищенская церковь Свтого Тихона, патриарха Всероссийского (1991-1996; колокольня - 2008), церкви Рождества Христова (1998-2002, архитектор М.М. Белоусов), Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2009-2012). Памятник И.В. Курчатову (1991, скульптор О.К. Комов); мемориал «Первопроходцам подводного атомного флота» (2008, проект А.П. Шубина). Музей истории города (1965).
Обнинск - важный росийский научный центр. Среди научных организаций - ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Медицинский радиологический научный центр РАМН [1958; на его территории - деревянная церковь Святого Луки (Войно-Ясенецкого), 2009], НПО «Тайфун» (1958; исследования в области метеорологии и физики атмосферы, мониторинга загрязнения природной среды; в его составе - ЦКБ гидрометеорологич. приборостроения и др.), филиал ГНЦ РФ «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (создан в 1959 году как центр радиационной химии и радиационно-химических технологий), Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации - мировой центр данных (создан в 1964 году как Отделение хранения и статистической обработки гидрометеорологических данных Мирового метеорологического центра; в 1971 году преобразован в институт), Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии (1971), Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии (1977), Геофизическая служба РАН (ведёт историю от основанной в 1965 году Центральной сейсмологической обсерватории «Обнинск» Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта АН СССР, современное название с 1994 года), Обнинский инженерный центр (филиал Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии - Атомстрой). ГНЦ РФ Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (1959; разработка и производство специальных материалов для самолётов, космических кораблей и ракет-носителей, керамические комплектующие для двигателей и др.). Создаются (2013) объекты инфраструктуры для технопарка «Обнинск».
Вузы: Государственный технический университет атомной энергетики (филиал Национально исследовательского ядерного университета «МИФИ»; ведёт историю с 1952 года, с 1985 года институт атомной энергетики, современный статус с 2002 года), Международный институт делового администрирования ФРИДАС (1993), Среднерусский гуманитарно-технологический институт (1995; до 2008 года университет) (оба - негосударственные вузы); филиалы вузов, в том числе Государственного университета управления, Российского государственного социального университета.
Среди важных предприятий - приборный завод «Сигнал» (электронные системы управления и контроля работы реакторов АЭС, дозиметрические приборы и газосигнализаторы, а также аппаратура систем пожарной сигнализации), научно- производственное предприятие «Метра» (промышленное весовое электронное оборудование), производственно-логистический комплекс компании «Kraftway» (в его составе - завод электронного оборудования, выпускающий серийную компьютерную технику), заводы «Обнинскоргсинтез» (производство автокосметики) и «Хемофарм» (2006; с 2010 года в составе международного холдинга STADA; твёрдые лекарственные средства, растворы, спреи). Действуют также: «Технолига-Терм» (промышленные электронагревательные элементы), «Обнинская фотоника» (приборы для лазерного зондирования атмосферы, определения её аэрозольного и газового состава), несколько фирм по разработке и производству систем и оборудования для видеонаблюдения. Производство стройматериалов: профилированных изделий из металла для строительных и отделочных работ (завод «Металлист», также выпускает ёмкостное оборудование для нефтехимической отрасли), металлоконструкций (завод «Руукки Рус»; принадлежит фин. «Rautaruukki Corporation»), фиброцементных плит для внешней и внутренней отделки зданий (завод ЛТМ; в составе фин. «LTM Company Oy»), паркета и паркетной доски (паркетный завод); мебели и др. Колбасный завод.
Близ северной окраины Обнинска, в деревне Кабицино, - предприятия: «Обнинский центр порошкового напыления» (оборудование для нанесения металлич. покрытий и др.), «Агригазполимер» (полимерные трубы), «Обнинскгазполимер» (резиновые уплотнители и другие профильные изделия); близ южной окраины, в селе Оболенское, - завод пищевого оборудования «Растон». В селе Спас-Загорье сохранилась нарядная 5-главая Спасо-Преображенская церковь (конец XVII века).
Дополнительная литература:
Николаев Е.В. По Калужской земле. М., 1970;
Черных Н.С. Обнинск. Тула, 1978;
Сорокина Л.Б. Дом усадьбы Белкино // Русская усадьба. М., 2002. Вып. 8(24);
Земля Калужская – земля святая. М., 2003;
Мыслинская Н.П. Создать детям радостную и интересную жизнь… С.Т. Шацкий и детская колония «Бодрая жизнь» // Калужские вехи временных лет. Калуга, 2004;
Обнинск. История города и края с древнейших времен до наших дней / Под ред. Т.М. Лариной. 2-е изд. Обнинск, 2004.