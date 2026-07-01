ОБНАЖЁННАЯ НАТУРА
ОБНАЖЁННАЯ НАТУРА - одна из главных тем изобразительного искусства; жанр, посвящённый изображению обнажённого человеческого тела и его художественной интерпретации (ню, франц. nu, от латинского nudus - обнажённый, нагой).
Человеческая фигура во все эпохи была центральным объектом изобразительного искусства, однако возможность изображения обнажённого тела зависела от установок каждой конкретной культуры.
Обнажённые фигуры первобытной эпохи («палеолитические венеры») и древних культур, кикладские идолы, ближневосточные изображения богинь и др. отражали сакральное отношение к человеческому телу, его фертильным способностям, были тесно связаны с магией. Изображения нагого тела были известны и в Древнем Египте (в амарнском искусстве). В Древней Греции культ человеческого тела сформировал концепцию идеализированной мужской наготы, которая последовательно воплощалась в статуях от архаических куросов до атлетов периода высокой классики, созданных по канону (работы Мирона, Фидия, Поликлета). В период эллинизма нагота становится экспрессивной, чувственной и разнообразной по своему смысловому наполнению. В IV веке до н. э. легитимность обретает и женская обнажённая натура («Афродита Книдская» Праксителя, 350-340 годы до н. э., также последовавшие за ней многочисленные образы обнажённых Афродит). Отсутствие запретов на изображение обнажённого тела, а также частное, камерное назначение древнегреческих сосудов и ваз (смотри Вазопись) обусловили не только множественность изображений обнажённых фигур, но и связанные с этим эротические сцены. Искусство Древнего Рима унаследовало эллинистическое отношение к наготе, которое воплощалось в статуях богов и мифологических героев.
В средние века изображение нагого тела было распространено в мифологических сюжетах в искусстве стран Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, но в Европе оно занимало маргинальное положение и было строго ограничено немногими сюжетами ветхозаветной и христианской иконографии: изображение «прародителей человечества» (скульптурные изображения Евы из собора Сен-Лазар в Отёне, XII век, Адама и Евы на портале «Врата Адама» собора в Бамберге, 1230-е годы, и др.), праведников и грешников в сценах Страшного суда, символическое изображение греховного соблазна, который таит в себе человеческая плоть, либо слабости и немощи человека (например, изображения Иова на гноище). Из литературных источников известно о появлении обнажённых фигур в несохранившихся произведениях светского искусства. В эпоху Проторенессанса обращение к античности начинается, в частности, с включения мотивов обнажённой натуры в средневековые по своей сути памятники: аллегория Силы в виде обнажённого Геракла (кафедра баптистерия в Пизе работы Никколо Пизано, 1260), аллегория Умеренности (кафедра собора в Пизе Джованни Пизано, 1302-1310), воспроизводящая несохранившуюся античную статую Венеры.
Ренессансный гуманизм изменил отношение к человеческому телу, которое постепенно занимает всё более важное место в структуре объектов изображения. В Италии (прежде всего во флорентийском искусстве) в рамках традиционных религиозных сюжетов появляются изображения обнажённой натуры, главным образом мужской, основанные на непосредственных впечатлениях от натуры, - фигуры Адама и Евы в сцене «Изгнания из Рая» Мазаччо (1424-1427, капелла Бранкаччи, церковь Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции), они наполняются реалистической экспрессией. С неменьшей степенью натурализма, хотя и более сдержанно в эмоциональном отношении, написаны прародители на внутренних створках Гентского алтаря Я. ван Эйка (около 1430-1432 годов, собор Святого Бавона, Гент). Со 2-й трети XV века обнажённая натура часто встречается в итальянской скульптуре (бронзовая статуя «Давид» Донателло, 1430-1440-е годы, Национальный музей Барджелло, Флоренция; терракотовая статуэтка «Спящий Эндимион» А. дель Верроккьо, Музей Боде, Берлин), графике (гравюра «Битва десяти обнажённых» А. дель Поллайоло, около 1470-1475 годов, галерея Уффици, Флоренция; гравюры А. Мантеньи на античные мифологические сюжеты) и живописи (картины на тему мученичества святого Себастьяна). Включение мифологических и исторических сюжетов в круг живописных тем в последней трети XV века расширило диапазон применения обнажённой натуры, которая встречается в мифологических картинах С. Боттичелли, росписях Рафаэля и его мастерской (в частности, на Вилле Фарнезина, 1517). Научный подход к обнажённой натуре воплощён в рисунках Леонардо да Винчи: пропорции, анатомическое строение человека и индивидуальные физиогномические особенности фиксированы бесстрастно и точно. Для Микеланджело обнажённое мужское тело становится универсальным пластическим языком, способным передавать полный диапазон человеческих чувств со всеми их оттенками [статуя «Давид» (1501-1504, галерея Академии, Флоренция), несохранившийся картон «Битва при Кашине» (1504-1507), росписи плафона (1508-1512) и алтарной стены (1534-1541) Сикстинской капеллы]. Более пристальное и непосредственное изучение античности в XVI веке, а также археологические раскопки, открывшие памятники эллинистической пластики, углубили ренессансную концепцию наготы. У мастеров венецианской школы эпохи Возрождения на первый план выступает женская обнажённая натура, которая находит воплощение в образах языческих богинь или героинь Ветхого Завета. Сублимированная чувственность «Спящей Венеры» Джорджоне (около 1508 года, Дрезденская КГ) сменяется более откровенной и прямолинейной в произведениях его последователей: Тициана («Венера Урбинская», 1538, галерея Уффици, Флоренция; «Диана и Актеон», 1559, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург, Национальная галерея, Лондон), Я. Пальмы Старшего («Венера и Купидон», Музей Фицуильям, Кембридж; «Флора», Национальная галерея, Лондон, обе около 1520-1525 годов) и др. В искусстве маньеризма обнажённая натура становится эротизированной, что подчёркивается стилизованными формами, сложными позами, драгоценностями, интенсивно яркими фонами и т. д. (работы А. Бронзино, Ф. Приматиччо, Корреджо, Ф. Пармиджанино, П. Бордоне, Я. Дзукки).
В искусстве Северного Возрождения представление об обнажённой натуре сформировалось под итальянским влиянием. А. Дюрер, воспринявший от А. Мантеньи и венецианцев интерес к мифологическим сюжетам, а от Леонардо да Винчи - к пропорциям и правильной анатомической трактовке, широко использует обнажённую натуру в своих гравюрах («Адам и Ева», 1504;«Геракл на распутье», 1498). В то же время у Дюрера контакт с натурой становится более непосредственным, что приводит к появлению неидеализированных образов (гравюры «Мужская баня», около 1497 года, и «Женская баня», 1496; рисунок «Автопортрет в обнажённом виде», около 1505 года, Художественные собрания Веймара). Особый, неитальянский канон женской красоты воплощён в «Венерах» и «нимфах» Л. Кранаха Старшего. В противоположность итальянским поискам идеальных форм, на севере по средневековой традиции продолжают подчёркивать не только красоту, но и уродства плоти (У. Граф Старший, Х. Бальдунг, Н. Мануэль Дойч). Мастера Фонтенбло школы разрабатывают особый жанр портрета, в рамках которого совершенная нагота становится атрибутом высокого статуса изображённых дам: «Купающаяся женщина» Ф. Клуэ (около 1570 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Портрет Габриэль Д’Эстре и её сестры в ванной» неизвестного художника (около 1595 года, Лувр), «Дама за туалетом» мастерской Клуэ (3-я четверть XVI века, Музей искусств, Вустер).
Изучение и рисование обнажённой натуры, культивировавшиеся в «Академии вступивших на правильный путь» братьев Карраччи, становятся неотъемлемой частью академической системы обучения. В то же время после Тридентского собора обнажённая натура практически изгоняется из религиозного искусства католических стран. Исключение составляет героизированная нагота христианских святых и мучеников в искусстве эпохи барокко (Х. де Рибера, Ж. де Латур и др.). Обнажённая натура сохраняется в мифологической скульптуре (Дж. Л. Бернини) и живописи: у П.П. Рубенса она представлена с органической витальностью, у Рембрандта («Вирсавия», 1654, Лувр; «Даная», 1636-1647, Эрмитаж, Санкт-Петербург) - в интимной и лирической трактовке, Д. Веласкес напрямую обращается к венецианской традиции («Венера перед зеркалом», до 1651 года, Национальная галерея, Лондон), Караваджо использует обнажённую натуру в аллегорических сюжетах («Амур-победитель», около 1603 года, КГ, Берлин). Во французском классицизме XVII века (Н. Пуссен, П. Пюже) обнажённая натура предстаёт идеализированной и антикизированной. Французское рококо вернуло обнажённой натуре чувственность и эротизм («Светловолосая одалиска» Ф. Буше, 1752, Старая пинакотека, Мюнхен; статуэтки Э.М. Фальконе и др.). Идеалистически-антикизированный и героизированный подход к обнажённой натуре возрождается в искусстве классицизма 2-й половины XVIII - начале XIX веков: статуи «Наполеон I в виде Марса-Миротворца» А. Кановы (1803-1806, собрание герцога Веллингтона, Эпсли-хаус, Лондон) и «Обнажённый Вольтер» Ж.Б. Пигаля (1776, библиотека Французского института, Париж), скульптуры Б. Торвальдсена, картины «Смерть Марата» Ж.Л. Давида (1793, Королевский музей изящных искусств, Брюссель), «Купальщица Вальпинсон» (1808) и «Большая одалиска» (1814) Ж.О.Д. Энгра (обе - Лувр); аллегорическим содержанием наполнена картина «Маха обнажённая» Ф. Гойи, парная его же «Махе одетой» (обе 1798-1805 годов, Прадо, Мадрид). В XIX веке салонное искусство охотно эксплуатировало темы восточных гаремов, купален, древнеримских пиршеств, открывавших широкие возможности для изображения наготы (картины А.В. Бугро, А. Кабанеля, Л. Альма-Тадемы и др.).
Благодаря Г. Курбе обнажённая натура освободилась от покровов античной мифологии и авторитета старых мастеров и приобрела современную трактовку («Женщина с попугаем», 1866, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Эту тенденцию продолжили Э. Мане, который, вступая в диалог с классической традицией, тем самым ещё сильнее подчёркивал современное звучание этой темы («Олимпия», «Завтрак на траве»; обе 1863 года, Музей Орсе, Париж), затем многие мастера западноевропейского символизма и модерна (Г. Моро, П. Пюви де Шаванн, А. Бёклин, М. Клингер, Ф. Ходлер, Х. Макарт, Ф. фон Штук, П. Гоген и другие в живописи, О. Роден, Г. Вигеланн и другие в скульптуре).
Во 2-й половине XIX - XX веках заметны две новые тенденции в подходе к обнажённой натуре. С одной стороны, происходит демифологизация обнажённой натуры, которая утрачивает свой возвышенный характер: появляются новые «приземлённые» темы для её воплощения - «женщины за туалетом» Э. Дега и О. Ренуара, обитательницы публичных домов А. де Тулуз-Лотрека. Обнажённая натура становится частью эротического искусства, которое проявляется в творчестве О. Родена (литографии к «Саду пыток» О. Мирбо, 1902), Г. Климта (иллюстрации к «Разговорам гетер» Лукиана, 1907); Э. Шиле, П. Пикассо, Т. Лемпицка и др. Трактовки обнажённой натуры стали бесконечно разнообразными: от условных, почти абстрактных (скульптура К. Брынкуши, Г. Мура) до кубистических («Авиньонские девицы» П. Пикассо, 1907, Музей современного искусства, Нью-Йорк), сюрреалистических (С. Дали, Х. Миро, П. Дельво) и экспрессионистских (О. Мюллер, Э.Л. Кирхнер, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуф, М. Пехштейн и др.) деформаций. С другой стороны, обнажённая натура начинает восприниматься как отвлечённый живописный жанр, подобно натюрморту или пейзажу, со своим особым набором живописных свойств и возможностей. Эти возможности активно исследуются П. Сезанном, А. Модильяни и др. Попытки реконструкции отношения архаических культур к этой теме представлены работами скульпторов европейского неоклассицизма (А. Майоль, Ш. Деспио, Э.А. Бурдель), также М. Марини, Э. Греко, А. Джакометти, Дж. Манцу, В. Аалтонена и др. В 1930-е годы к изображению обнажённой натуры обращался модернизированный неоклассицизм, ставший официальным стилем Третьего Рейха искусства в Германии (А. Брекер и др.), фашистского искусства в муссолиниевской Италии (скульптуры «Форо Италико» в Риме) и в сталинском СССР. В середине - 2-й половине XX века тема обнажённой натуры используется художниками, исследующими человеческую сексуальность, загадочные процессы подсознания (Д. Хокни, Ф. Бэкон, Л. Фрейд и др.).
В России до начала XX века. Обнажённая натура не получила развития в качестве самостоятельного жанра: она встречается в академических штудиях, как графических, так и живописных (работы А.П. Лосенко, А.Е. Егорова, В.К. Шебуева, А.А. Иванова), в отдельных классицистических картинах («Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году» А.И. Иванова, 1810, ГРМ; «Вакханка, поящая Амура» Ф.А. Бруни, 1828, ГРМ; «Вирсавия» К.П. Брюллова, 1832, ГТГ), значительно чаще в скульптуре (Ф.Ф. Щедрин, М.И. Козловский, И.П. Прокофьев, Б.И. Орловский, С.И. Гальберг, И.П. Витали и др.). Примеры салонного искусства в России, использующего тему обнажённой натуры, немногочисленны [картины Г.И. Семирадского («Фрина на празднике Посейдона в Элевсине», 1889, ГРМ), Ф.А. Бронникова]. Обращение к обнажённой натуре встречается в творчестве мастеров «Мира искусства» (К.А. Сомов), «Бубнового валета» (И.И. Машков, Р.Р. Фальк и др.), в живописи М.Ф. Ларионова, Вал. А. Серова, Б.Д. Григорьева, З.Е. Серебряковой, Б.М. Кустодиева, К.С. Петрова-Водкина, В.Г. Вейсберга, в скульптуре С.Т. Конёнкова, А.С. Голубкиной. В искусстве советского неоклассицизма мотив обнажённой натуры занимает заметное место (живописцы А.А. Дейнека, А.Н. Самохвалов, А.М. Герасимов, А.А. Пластов, А.А. Мыльников и др., скульпторы А.Т. Матвеев, С.Д. Лебедева, В.И. Мухина, М.Г. Манизер и др.).
Обнажённая натура сохранила своё место в традиционной системе академического обучения и завоевала центральные позиции в новых видах визуальных искусств (фотография, видеоинсталляции, перформанс и пр.).
Дополнительная литература.
Levey M. The nude. L., 1972;
Cormack M. The nude in western art. Oxf., 1976;
Gombrich E. H. Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation. 5th ed. L., 1977;
Walters M. The nude male. L., 1978;
Lewinski J. The naked and the nude. L., 1987;
Weiermair P. The hidden image. L.; Camb. (Mass.), 1988;
Saunders G. The nude: a new perspective. L., 1989;
Cooper E. Fully exposed. L., 1990.