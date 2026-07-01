ОБМУНДИРОВАНИЕ ВОЕННОЕ
ОБМУНДИРОВАНИЕ ВОЕННОЕ - собирательное название предметов форменной одежды военнослужащих.
Имеет ряд отличительных признаков: установленные цвет, конструкцию (покрой), качество материала, знаки различия (смотри Знаки различия военнослужащих) и другие элементы военной атрибутики. Они позволяют определять государственную принадлежность военнослужащих, распознавать их по составам и воинским званиям, принадлежности к видам вооруженных сил, родам войск, специальным войскам и службам. Основные требования к военному обмундированию: эргономические (физиолого-гигиенические) - теплопроводность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, гигроскопичность и др.; тактико-технические - соответствие конструкции и цвета целевому предназначению, удобство при носке и подгонке, сочетаемость с носимым оружием, лёгкость, защитные свойства, износоустойчивость; художественно-эстетические - сочетание силуэта, цвета и отделки, обеспечивающие красивый внешний вид военнослужащих и др. Военному обмундированию могут быть приданы специфические свойства: огнестойкость, грязеотталкиваемость, влаго- и пыленепроницаемость, маскируемость и др. Для изготовления военного обмундирования используются шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные, хлопкоэфирные, льняные и синтетические материалы. Выбор материала и конструкции военного обмундирования определяются его назначением и технологичностью в процессе изготовления. Порядок использования военного обмундирования регламентируется правилами ношения военной формы одежды и специальными положениями (смотри Форма одежды военная).
В Вооруженных Силах РФ к основным предметам военного обмундирования относятся: верхняя одежда - пальто, бушлат, куртка, плащ, китель, тужурка, форменка, фланелевка, рубашка, брюки и др.; головные уборы - шапка-ушанка, фуражка, фуражка-бескозырка, пилотка, берет и др.; бельё - рубаха, кальсоны, майка, футболка, тельняшка, носки, а также галстук, кашне, перчатки; обувь - сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки. Различают парадное, повседневное и полевое военное обмундирование. Полевое военное обмундирование вместе со снаряжением военным, средствами индивидуальной бронезащиты и носимым оружием составляют экипировку военнослужащих.