ОБМУНДИРОВАНИЕ ВОЕННОЕ

ОБМУНДИРОВАНИЕ ВОЕННОЕ - со­би­ра­тель­ное на­зва­ние пред­ме­тов фор­мен­ной оде­ж­ды во­ен­но­слу­жа­щих.

Име­ет ряд от­ли­чительных при­зна­ков: ус­та­нов­лен­ные цвет, кон­ст­рук­цию (по­крой), ка­че­ст­во ма­те­риа­ла, зна­ки раз­ли­чия (смотри Зна­ки раз­ли­чия во­ен­но­слу­жа­щих) и другие эле­мен­ты во­енной ат­ри­бу­ти­ки. Они по­зво­ля­ют оп­реде­лять государственную при­над­леж­ность во­ен­но­слу­жа­щих, рас­по­зна­вать их по со­ста­вам и во­ин­ским зва­ни­ям, при­над­леж­но­сти к ви­дам воо­руженных сил, ро­дам войск, специальным вой­скам и служ­бам. Основные тре­бо­ва­ния к военному обмундированию: эр­го­но­ми­че­ские (фи­зио­ло­го-ги­гие­ни­че­ские) - те­п­ло­про­вод­ность, воз­ду­хо­про­ни­цае­мость, па­ро­про­ни­цае­мость, гиг­ро­ско­пич­ность и др.; так­ти­ко-тех­ни­че­ские - со­от­вет­ст­вие кон­ст­рук­ции и цве­та це­ле­во­му пред­на­зна­че­нию, удоб­ст­во при нос­ке и под­гон­ке, со­че­тае­мость с но­си­мым ору­жи­ем , лёг­кость, за­щит­ные свой­ст­ва, из­но­со­устой­чи­вость; ху­до­же­ст­вен­но-эс­те­ти­че­ские - со­че­та­ние си­лу­эта, цве­та и от­дел­ки, обес­пе­чи­ваю­щие кра­си­вый внеш­ний вид во­ен­но­слу­жа­щих и др. Военному обмундированию мо­гут быть при­да­ны спе­ци­фические свой­ст­ва: ог­не­стой­кость, гря­зе­от­тал­ки­вае­мость, вла­го- и пы­ле­не­про­ни­цае­мость, мас­ки­руе­мость и др. Для из­го­тов­ле­ния военного обмундирования ис­поль­зу­ют­ся шер­стя­ные, по­лу­шер­стя­ные, хлоп­ча­то­бу­маж­ные, хлоп­ко­эфир­ные, льня­ные и син­те­тические ма­те­риа­лы. Вы­бор ма­те­риа­ла и кон­ст­рук­ции военного обмундирования оп­ре­де­ля­ют­ся его на­зна­че­ни­ем и тех­но­ло­гич­но­стью в про­цес­се из­го­тов­ле­ния. По­ря­док ис­поль­зо­ва­ния военного обмундирования рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся пра­ви­ла­ми но­ше­ния во­енной фор­мы оде­ж­ды и специальными по­ло­же­ния­ми (смотри Фор­ма оде­ж­ды во­ен­ная).

В Воо­руженных Си­лах РФ к основным пред­ме­там военного обмундирования от­но­сят­ся: верх­няя оде­ж­да - паль­то, буш­лат, курт­ка, плащ, ки­тель, ту­жур­ка, фор­мен­ка, фла­не­лев­ка, ру­баш­ка, брю­ки и др.; го­лов­ные убо­ры - шап­ка-ушан­ка, фу­раж­ка, фу­раж­ка-бес­ко­зыр­ка, пи­лот­ка, бе­рет и др.; бе­льё - ру­ба­ха, каль­со­ны, май­ка, фут­бол­ка, тель­няш­ка, нос­ки, а так­же гал­стук, каш­не, пер­чат­ки; обувь - са­по­ги, по­лу­са­по­ги, бо­тин­ки, по­лу­бо­тин­ки. Раз­ли­ча­ют па­рад­ное, по­все­днев­ное и по­ле­вое военное обмундирование. По­ле­вое военное обмундирование вме­сте со сна­ря­же­ни­ем во­ен­ным, сред­ст­ва­ми ин­ди­ви­ду­аль­ной бро­не­за­щи­ты и но­си­мым ору­жи­ем со­став­ля­ют эки­пи­ров­ку во­ен­но­слу­жа­щих.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)