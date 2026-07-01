ОБМАНКА
ОБМАНКА - иллюзорное воспроизведение живописными, графическими или скульптурными средствами реальных предметов, фигур или пространственности, вызывающее эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения.
Обманки играют со зрительским восприятием, заставляя иллюзорное казаться реальным, плоское - объёмным или глубоким, близкое - далёким и т. д. (смотри Иллюзии восприятия). Первыми обманками были, согласно литературным источникам, несохранившиеся произведения древнегреческих живописцев Зевксиса, написавшего виноград, который обманул птиц, слетевшихся клевать его, и Паррасия из Эфеса, написавшего занавеску, обманувшую самого Зевксиса, который попытался её отдёрнуть словно настоящую. Древнегреческий мозаичист Сос создал для царского дворца в Пергаме напольную мозаику «неподметённый пол» (II век до н. э., Капитолийские музеи, Рим), имитирующую разбросанные по полу объедки, которые казались подлинными.
Возвращению искусства к натуре в эпоху Возрождения способствовало развитию вкуса к живописной имитации реальности [иллюзорные орнаментальные бордюры в росписях Чимабуэ в Верхней церкви базилики Святого Франциска в Ассизи (1277-1280); живописные капеллы, написанные Джотто в Капелле дель-Арена (или Капелле дельи-Скровеньи) в Падуе (1303-1306), тщательно создающие иллюзию настоящих глубоких проёмов, увиденных под разными углами зрения], что подготовило распространение обманок в европейском искусстве. В Италии, где разрабатывалась научно обоснованная теория перспективы, предпочтение отдавалось созданию пространственных иллюзий в монументальной живописи, особенно в Северной Италии: многочисленные интарсии, окулюс на своде «камеры дельи Спози» А. Мантеньи (1465-1474), сложные иллюзионистичекие росписи П. Веронезе на вилле Барбаро-Вольпи в Мазере (начало 1560-х годов). Для создания эффекта обманки в таких росписях применялись искусство квадратуры (перспективных сокращений), так называемая лягушачья перспектива (точка зрения снизу вверх) и другие приёмы. В дальнейшем эти приёмы стали важнейшей составляющей иллюзионистической монументальной живописи XVI-XVIII веков вплоть до Дж. Б. Тьеполо, распространившись из Италии в Испанию, Баварию, Австрию и другие страны. Первая станковая обманка была создана Я. деи Барбари («Натюрморт с битой птицей и рукавицей латника», 1504, Старая пинакотека, Мюнхен).
В Северной Европе свойства масляной живописи начиная с XV века позволили художникам достоверно передавать структуру и фактуру различных материалов, а также нематериальные эффекты, такие как свет, сияние драгоценностей, блеск металлических поверхностей, что открыло новые возможности для создания убедительных обманок, главным образом иллюзорных предметов: в работах нидерландских художников написанные рамы воспринимаются как настоящие объёмные («Мадонна в церкви» Я. ван Эйка, около 1425 года, КГ, Берлин), картуши с подписью художника кажутся приклеенными на них («Портрет Маргариты ван Эйк» Я. ван Эйка, 1439, Грунинге-мюсеум, Брюгге), а насекомые - реальными, случайно присевшими на рамы или изображения («Портрет монаха-картезианца» П. Кристуса, 1446, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). В Италии подобные приёмы использовал Антонелло да Мессина.
В XVII веке в рамках развития жанра натюрморта происходит становление и натюрморта-обманки, в развитии которого важную роль сыграли принципы караваджизма. Различные по сюжетам цветочные композиции А. Босхарта Старшего (Фландрия), полки с редкостями Д. Ремпса (итальянский художник немецкого происхождения), натюрморты с овощами Х. Санчеса Котана (Испания), открытые шкафчики, наполненные посудой, цветочными букетами и редкостями, Г. Флегеля (Германия), сложные композиции из предметов домашнего обихода С. ван Хогстратена (Голландия), ванитас антверпенского живописца К.Н. Гейсбрехтса, работавшего при датском дворе, который изображал не только традиционные атрибуты этого жанра, но и придавал самому холсту признаки старения и упадка, - все они объединены использованием крупных планов, отсутствием пространственной глубины (глухой фон словно выталкивает изображённые предметы в пространство зрителя), продуманной светотеневой игрой, сочетанием различных степеней условности изображённых предметов. Широко использовались и трёхмерные обманки: Хогстратен создавал популярные в Голландии ящики с иллюзорными интерьерами, которые можно было рассматривать сквозь небольшие отверстия, а также иллюзионистические декорации для домашних интерьеров. Гейсбрехтс ввёл в обиход так называемые chantourné (плоские фигуры, вырезанные по контуру, которые устанавливали в комнатах для создания иллюзии объёмной статуи) - явление, которое приобретёт популярность во Франции на рубеже XVII-XVIII веков, а позднее и в России. Во Франции Ж.Б.С. Шарден и Ж.Б. Удри писали обманки на каминных экранах («devant de cheminée»). В XX веке включение в живописные композиции инородных элементов, использование приёмов обманки стало частью экспериментов авангардизма (П. Пикассо, Ж. Брак, Р. Магрит, художники сюрреализма и др.).
В России обманки получили широкое распространение в XVIII - XIX веках (фрукты-муляжи среди настоящих фруктов в вазах на столах при императоре Петре I, фигуры-обманки в садах Петергофа, Кускова). Родоначальником натюрморта-обманки был Г.Н. Теплов, в этом жанре работали Т. Ульянов, П.Г. Богомолов, А.Н. Мордвинов, Ф.П. Толстой, писавший изощрённые обманки в технике акварели. Среди русских художников-авангардистов к приёмам обманки прибегала О.В. Розанова в своих коллажах. В традиционном жанре натюрморта-обманки в XX веке работали Г.М. Коржев, Н.Н. Смирнов, к нему обращаются современные художники Д. Анненков, В. Ермолаев и др.