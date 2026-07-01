ОБМАНКА

ОБМАНКА - ил­лю­зор­ное вос­про­из­ве­де­ние жи­во­пис­ны­ми, гра­фи­че­ски­ми или скульп­тур­ны­ми сред­ст­ва­ми ре­аль­ных пред­ме­тов, фи­гур или про­стран­ст­вен­но­сти, вы­зы­ваю­щее эф­фект при­сут­ст­вия под­лин­ной на­ту­ры, а не изо­бра­же­ния.

Обманки иг­ра­ют со зри­тель­ским вос­при­яти­ем, за­став­ляя ил­лю­зор­ное ка­зать­ся ре­аль­ным, плос­кое - объ­ём­ным или глу­бо­ким, близ­кое - да­лё­ким и т. д. (смотри Ил­лю­зии вос­при­ятия). Пер­вы­ми обманками бы­ли, со­глас­но литературным ис­точ­ни­кам, не­со­хра­нив­шие­ся про­из­ве­де­ния древнегреческих жи­во­пис­цев Зев­кси­са , на­пи­сав­ше­го ви­но­град, ко­то­рый об­ма­нул птиц, сле­тев­ших­ся кле­вать его, и Пар­ра­сия из Эфе­са, на­пи­сав­ше­го за­на­вес­ку, об­ма­нув­шую са­мо­го Зев­кси­са, ко­то­рый по­пы­тал­ся её от­дёр­нуть слов­но на­стоя­щую. Древнегреческий мо­заи­чист Сос соз­дал для цар­ско­го двор­ца в Пер­га­ме на­поль­ную мо­заи­ку «не­под­ме­тён­ный пол» (II век до н. э., Ка­пи­то­лий­ские му­зеи, Рим), ими­ти­рую­щую раз­бро­сан­ные по по­лу объ­ед­ки, ко­то­рые ка­за­лись под­лин­ны­ми.

Воз­вра­ще­нию искусства к на­ту­ре в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию вку­са к жи­во­пис­ной ими­та­ции ре­аль­но­сти [ил­лю­зор­ные ор­на­мен­таль­ные бор­дю­ры в рос­пи­сях Чи­ма­буэ в Верх­ней церкви ба­зи­ли­ки Святого Фран­ци­ска в Ас­сизи (1277-1280); жи­во­пис­ные ка­пел­лы, на­пи­сан­ные Джот­то в Ка­пел­ле дель-Аре­на (или Ка­пел­ле де­льи-Скро­ве­ньи) в Па­дуе (1303-1306), тща­тель­но соз­даю­щие ил­лю­зию на­стоя­щих глу­бо­ких про­ёмов, уви­ден­ных под раз­ны­ми уг­лами зре­ния], что под­го­то­ви­ло рас­про­стра­не­ние обманок в ев­ропейском искусстве. В Ита­лии, где раз­ра­ба­ты­ва­лась на­уч­но обос­но­ван­ная тео­рия пер­спек­ти­вы, пред­поч­те­ние от­да­ва­лось соз­да­нию про­стран­ст­вен­ных ил­лю­зий в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, осо­бен­но в Северной Ита­лии: мно­го­численные ин­тар­сии, оку­люс на сво­де «ка­ме­ры де­льи Спо­зи» А. Ман­те­ньи (1465-1474), слож­ные ил­лю­зио­ни­стичекие рос­пи­си П. Ве­ро­не­зе на вил­ле Бар­ба­ро-Воль­пи в Ма­зе­ре (начало 1560-х годов). Для соз­да­ния эф­фек­та обманки в та­ких рос­пи­сях при­ме­ня­лись искусство квад­ра­ту­ры (пер­спек­тив­ных со­кра­ще­ний), так называемая ля­гу­ша­чья пер­спек­ти­ва (точ­ка зре­ния сни­зу вверх) и другие приё­мы. В даль­ней­шем эти приё­мы ста­ли важ­ней­шей со­став­ляю­щей ил­лю­зио­ни­стической мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си XVI-XVIII веков вплоть до Дж. Б. Тье­по­ло, рас­про­стра­нив­шись из Ита­лии в Ис­па­нию, Ба­ва­рию, Ав­ст­рию и другие стра­ны. Пер­вая стан­ко­вая обманка бы­ла соз­да­на Я. деи Бар­ба­ри («На­тюр­морт с би­той пти­цей и ру­ка­ви­цей лат­ни­ка», 1504, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен).

В Северной Ев­ро­пе свой­ст­ва мас­ля­ной жи­во­пи­си на­чи­ная с XV века по­зво­ли­ли ху­дож­ни­кам дос­то­вер­но пе­ре­да­вать струк­ту­ру и фак­ту­ру различных ма­те­риа­лов, а так­же не­ма­те­ри­аль­ные эф­фек­ты, та­кие как свет, сия­ние дра­го­цен­но­стей, блеск ме­тал­лических по­верх­но­стей, что от­кры­ло но­вые воз­мож­но­сти для соз­да­ния убе­дитель­ных обманок, главным образом ил­лю­зор­ных пред­ме­тов: в ра­бо­тах ни­дерландских ху­дож­ни­ков на­пи­сан­ные ра­мы вос­при­ни­ма­ют­ся как на­стоя­щие объ­ём­ные («Ма­дон­на в церк­ви» Я. ван Эй­ка, около 1425 года, КГ, Бер­лин), кар­ту­ши с под­пи­сью ху­дож­ни­ка ка­жут­ся при­кле­ен­ны­ми на них («Порт­рет Мар­га­ри­ты ван Эйк» Я. ван Эй­ка, 1439, Гру­нин­ге-мю­се­ум, Брюг­ге), а на­се­ко­мые - ре­аль­ны­ми, слу­чай­но при­сев­ши­ми на ра­мы или изо­бра­же­ния («Порт­рет мо­на­ха-кар­те­зи­ан­ца» П. Кри­сту­са, 1446, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк). В Ита­лии по­доб­ные приё­мы ис­поль­зо­вал Ан­то­нел­ло да Мес­си­на.

В XVII веке в рам­ках раз­ви­тия жан­ра на­тюр­мор­та про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние и на­тюр­мор­та-об­ман­ки, в раз­ви­тии ко­то­ро­го важ­ную роль сыг­ра­ли прин­ци­пы ка­ра­вад­жиз­ма. Раз­лич­ные по сю­же­там цве­точ­ные ком­по­зи­ции А. Бос­хар­та Стар­ше­го (Флан­д­рия), пол­ки с ред­ко­стя­ми Д. Рем­пса (итальянский ху­дож­ник немецкого про­исхо­ж­де­ния), на­тюр­мор­ты с ово­ща­ми Х. Сан­че­са Ко­та­на (Ис­па­ния), от­кры­тые шкаф­чи­ки, на­пол­нен­ные по­су­дой, цве­точ­ны­ми бу­ке­та­ми и ред­ко­стя­ми, Г. Фле­ге­ля (Гер­ма­ния), слож­ные ком­по­зи­ции из пред­ме­тов до­маш­не­го оби­хо­да С. ван Хог­ст­ра­те­на (Гол­лан­дия), ва­ни­тас ан­твер­пен­ско­го жи­во­пис­ца К.Н. Гейс­брех­тса, ра­бо­тав­ше­го при дат­ском дво­ре, ко­то­рый изо­бра­жал не толь­ко тра­диционные ат­ри­бу­ты это­го жан­ра, но и при­да­вал са­мо­му хол­сту при­зна­ки ста­ре­ния и упад­ка, - все они объ­е­ди­не­ны ис­поль­зо­ва­ни­ем круп­ных пла­нов, от­сут­ст­ви­ем про­стран­ст­вен­ной глу­би­ны (глу­хой фон слов­но вы­тал­ки­ва­ет изо­бра­жён­ные пред­ме­ты в про­стран­ст­во зри­те­ля), про­ду­ман­ной све­то­те­не­вой иг­рой, со­че­та­ни­ем различных сте­пе­ней ус­лов­но­сти изо­бра­жён­ных пред­ме­тов. Ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись и трёх­мер­ные обманки: Хог­ст­ра­тен соз­да­вал по­пу­ляр­ные в Гол­лан­дии ящи­ки с ил­лю­зор­ны­ми ин­терь­е­ра­ми, ко­то­рые мож­но бы­ло рас­смат­ри­вать сквозь не­боль­шие от­вер­стия, а так­же ил­лю­зио­ни­стические де­ко­ра­ции для до­маш­них ин­терь­е­ров. Гейс­брехтс ввёл в оби­ход так называемые chanto­urné (пло­ские фи­гу­ры, вы­ре­зан­ные по кон­ту­ру, ко­то­рые ус­та­нав­ли­ва­ли в ком­на­тах для соз­да­ния ил­люзии объ­ём­ной ста­туи) - яв­ле­ние, ко­то­рое при­об­ре­тёт по­пу­ляр­ность во Фран­ции на ру­бе­же XVII-XVIII веков, а позд­нее и в Рос­сии. Во Фран­ции Ж.Б.С. Шар­ден и Ж.Б. Уд­ри пи­са­ли обманки на ка­мин­ных эк­ра­нах («de­vant de cheminée»). В XX веке вклю­че­ние в жи­во­пис­ные ком­по­зи­ции ино­род­ных эле­мен­тов, ис­поль­зо­ва­ние приё­мов обманки ста­ло ча­стью экс­пе­ри­мен­тов аван­гар­диз­ма (П. Пи­кас­со, Ж. Брак, Р. Маг­рит, ху­дож­ни­ки сюр­реа­лиз­ма и др.).

В Рос­сии обманки по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в XVIII - XIX веках (фрук­ты-му­ля­жи сре­ди на­стоя­щих фрук­тов в ва­зах на сто­лах при императоре Пет­ре I , фи­гу­ры-об­ман­ки в са­дах Пе­тер­го­фа, Кус­ко­ва). Ро­до­на­чаль­ни­ком на­тюр­мор­та-об­ман­ки был Г.Н. Те­п­лов, в этом жан­ре ра­бо­та­ли Т. Уль­я­нов, П.Г. Бо­го­мо­лов, А.Н. Морд­ви­нов, Ф.П. Тол­стой, пи­сав­ший изо­щрён­ные обманки в тех­ни­ке ак­варе­ли. Сре­ди русских ху­дож­ни­ков-аван­гар­ди­стов к при­ёмам обманки при­бе­га­ла О.В. Ро­за­но­ва в сво­их кол­ла­жах. В тра­диционном жан­ре на­тюр­мор­та-об­ман­ки в XX веке ра­бо­та­ли Г.М. Кор­жев, Н.Н. Смир­нов, к не­му об­ра­ща­ют­ся современные ху­дож­ни­ки Д. Ан­нен­ков, В. Ер­мо­ла­ев и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)