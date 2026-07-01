ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ - архитектурные элементы в виде простой или украшенной орнаментом полосы, различающиеся по поперечному сечению (профилю).
Располагаются преимущественно по горизонтали (на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах, базах колонн), а иногда по наклонной (в карнизах фронтонов), кривой (в архивольтах арок, нервюрах) или ломаной (обрамления порталов, окон) линии. Служат для усиления архитектурного декора и образно-художественной выразительности тектонической основы здания. По поперечному сечению делятся на прямолинейные (полка, полочка) и криволинейные (вал, гусёк, каблучок и др.). Обломы архитектурные распространены главным образом в ордерном зодчестве (смотри Ордер архитектурный), но также встречаются в сооружениях всех культур с развитой архитектурой. Впервые приобрели особое значение в Древней Греции, откуда вместе с архитектурными ордерами были заимствованы зодчими Древнего Рима, затем - Возрождения и последующих эпох. Обломы архитектурные используются также для украшения предметов мебели, картинных рам и так далее.