ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ

ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ - ар­хитектурные эле­мен­ты в ви­де про­стой или ук­ра­шен­ной ор­на­мен­том по­ло­сы, раз­ли­чаю­щие­ся по по­пе­реч­но­му се­че­нию (про­фи­лю).

Рас­по­ла­га­ют­ся пре­имущественно по го­ри­зон­та­ли (на цо­ко­лях, в кар­ни­зах, ме­ж­ду­этаж­ных поя­сах или тя­гах, ба­зах ко­лонн), а ино­гда по на­клон­ной (в кар­ни­зах фрон­то­нов), кри­вой (в ар­хи­воль­тах арок, нер­вю­рах) или ло­ма­ной (об­рам­ле­ния пор­та­лов, окон) ли­нии. Слу­жат для уси­ле­ния ар­хитектурного де­ко­ра и об­раз­но-ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти тек­то­нической ос­но­вы зда­ния. По по­пе­реч­но­му се­че­нию де­лят­ся на пря­моли­ней­ные (пол­ка, по­лоч­ка) и кри­во­ли­ней­ные (вал, гу­сёк, каб­лу­чок и др.). Обломы архитектурные рас­про­стра­не­ны главным образом в ор­дер­ном зод­че­ст­ве (смотри Ор­дер ар­хи­тек­тур­ный ), но так­же встре­ча­ют­ся в со­ору­же­ни­ях всех куль­тур с раз­ви­той ар­хи­тек­ту­рой. Впер­вые при­об­ре­ли осо­бое зна­че­ние в Древ­ней Гре­ции, от­ку­да вме­сте с ар­хитектурными ор­де­ра­ми бы­ли за­им­ст­во­ваны зод­чи­ми Древ­не­го Ри­ма, за­тем - Воз­ро­ж­де­ния и по­сле­дую­щих эпох. Обломы архитектурные ис­поль­зу­ют­ся так­же для ук­ра­ше­ния пред­ме­тов ме­бе­ли, кар­тин­ных рам и так далее.

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