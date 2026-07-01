ОБЛАСТНИЧЕСТВО

ОБЛАСТНИЧЕСТВО - во 2-й половине XIX - начале XX веков в России идеология и общественно-политическое и культурное движение части сибирской интеллигенции .

Об­ла­ст­ни­ки рас­смат­ри­ва­ли Си­бирь как эко­но­мическую и по­ли­тическую ко­ло­нию в со­ста­ве Российской им­пе­рии. На­хо­ди­лись под влия­ни­ем уме­рен­но­го на­род­ни­че­ст­ва: дол­гое вре­мя от­ри­ца­ли су­ще­ст­во­ва­ние в Си­би­ри ры­ноч­ных от­но­ше­ний и бы­ли убе­ж­де­ны в воз­мож­но­сти пе­рехода к об­щественному строю со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва с по­мо­щью об­щи­ны, кус­тар­но­го и ар­тель­но­го про­изводства, а впо­след­ст­вии - коо­пе­ра­ции. В начале XX века в областничестве сло­жи­лось так­же ли­бе­раль­ное те­че­ние, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го на­стаи­ва­ли на ус­ко­рен­ном ка­пи­та­ли­стическом раз­ви­тии Си­би­ри за счёт при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла, от­кры­тия пор­то-фран­ко (сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны) в усть­ях рек Обь и Ени­сей. Главные пунк­ты про­грам­мы областничества - тре­бо­ва­ние фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва Рос­сии и ши­ро­кой ав­то­но­мии в ней Си­би­ри (ино­род­цам об­ла­ст­ни­ки пред­ла­га­ли пре­до­ста­вить на­цио­наль­но-куль­тур­ную ав­то­но­мию), соз­да­ние крае­во­го пред­ста­вительного ор­га­на. Вы­сту­па­ли за государстенную по­мощь в раз­ви­тии си­бир­ской тор­гов­ли и промышленности, за улуч­ше­ние бы­та ра­бо­чих, вве­де­ние земств в Си­би­ри, за от­каз от при­ну­дительного за­се­ле­ния ре­гио­на пре­ступ­ни­ка­ми («штраф­ной ко­ло­ни­за­ции»), раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры (в начале 1860-х годов од­ни­ми из пер­вых по­ста­ви­ли во­прос об от­кры­тии в Си­би­ри университета). Пе­чат­ные ор­га­ны областничества - га­зе­ты «Си­бирь» (Ир­кутск, 1873-1887, из­да­те­ли-ре­дак­то­ры - В.И. Ва­гин, А.П. Не­сте­ров, М.В. За­гос­кин и др.), «Си­бир­ская га­зе­та» (Томск, 1881-1889, ре­дак­то­ры - А.И. Ефи­мов, М. Шес­та­ков, А.В. Ад­риа­нов, А. Гу­сев), «Вос­точ­ное обо­зре­ние» (Санкт-Пе­тер­бург, 1882-1887, Ир­кутск, 1888-1906, из­да­те­ли-ре­дак­то­ры - Н.М. Яд­рин­цев, В.А. Ошур­ков, И.И. По­пов и др.), жур­на­лы «Си­бир­ские во­про­сы» (Санкт-Пе­тер­бург, 1905-1913, редактор П.М. Го­ло­ва­чёв) и «Си­бир­ские за­пис­ки» (Крас­но­ярск, 1916-1919, ре­дак­тор- из­да­тель Вл. М. Кру­тов­ский).

Идеи областничества на­ча­ли воз­ни­кать в сре­де зем­ля­че­ст­ва си­бир­ских сту­ден­тов в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1859-1863), объ­е­ди­няв­ше­го в раз­ное вре­мя около 20 человек (Н.И. Нау­мов, Н.М. и Е.М. Пав­ли­но­вы, Н.Н. Пес­те­рев, С.С. По­пов, Ф.Н. Усов, И.В. Фёдо­ров-Ому­лев­ский, И.А. Ху­дя­ков, Н.С. Щу­кин и др.). На фор­ми­ро­ва­ние их по­зи­ции боль­шое воз­дей­ст­вие ока­за­ли су­ж­де­ния ссыль­ных де­каб­ри­стов, пет­ра­шев­цев, ре­во­люционных де­мо­кра­тов 1850-1860-х годов, а так­же идеи ис­то­ри­ков П.А. Слов­цо­ва и А.П. Ща­по­ва. В 1862-1865 годах, по­сле воз­вра­ще­ния из Санкт-Пе­тер­бур­га, бывшие си­бир­ские сту­ден­ты ста­ли вес­ти про­па­ган­ду в Ом­ске, Том­ске, Крас­но­яр­ске и Ир­кут­ске. В 1865 году бы­ли аре­сто­ва­ны 59 человек (в 1868 году боль­шин­ст­во со­сла­но в Ар­хан­гель­скую и Во­ло­год­скую гу­бер­нии), у них изъ­я­ты про­кла­ма­ции «Си­бир­ским пат­рио­там» и «Пат­рио­там Си­би­ри» с при­зы­вом к под­го­тов­ке вос­ста­ния с це­лью от­де­ле­ния Си­би­ри и соз­да­ния там де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки на­по­до­бие США. По­сле ам­ни­стии (1873-1874) об­ла­ст­ни­ки со­сре­до­то­чи­лись на на­учном изу­че­нии Си­би­ри и про­па­ган­де сво­их взгля­дов че­рез пе­чать. В 1881-1882 годах ор­га­ни­зо­ва­ли в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге и во всех круп­ных си­бир­ских го­ро­дах празд­но­ва­ние 300-ле­тия при­сое­ди­не­ния Си­би­ри к Рос­сии, при­уро­чив к это­му из­да­ние фун­даментального тру­да Н.М. Яд­рин­це­ва «Си­бирь как ко­ло­ния» (1882; пе­ре­из­дан в 2003 году). В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов пре­тен­до­ва­ли на роль ве­ду­щей над­пар­тий­ной си­лы в ре­гио­не. В 1905 году Г.Н. По­та­нин, Вл. М. Кру­тов­ский, А.В. Ад­риа­нов вы­дви­ну­ли свой про­ект зем­ской ре­фор­мы в Си­би­ри, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние, на­ря­ду с во­ло­ст­ны­ми, уезд­ны­ми и гу­берн­ски­ми зем­ст­ва­ми, ре­гио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва - Си­бир­ской об­ла­ст­ной ду­мы. На съез­де 28-29 августа (10-11 сентября) 1905 года в Том­ске об­ла­ст­ни­ки со­зда­ли по­ли­тический блок с эсе­ра­ми и ли­бе­ра­ла­ми (Си­бир­ский об­ла­ст­ной со­юз), спло­чён­ный ло­зун­га­ми областничества (рас­пал­ся по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года и соз­да­ния в Си­би­ри ор­га­ни­за­ций пар­тии ка­де­тов). Со­труд­ни­ча­ли с де­пу­та­та­ми Си­бир­ской пар­ла­мент­ской груп­пы в Государственной ду­ме 2-4-го со­зы­вов, вхо­ди­ли в со­став ме­ст­ных от­де­лов соз­дан­но­го по ини­циа­ти­ве этой груп­пы Общества изу­че­ния Си­би­ри и улуч­ше­ния её бы­та (1908-1917). В хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы вы­сту­пи­ли про­тив сво­бод­но­го пе­ре­се­ле­ния за Урал, за­щи­щая ин­те­ре­сы ста­ро­жильческого кре­сть­ян­ст­ва и ино­род­цев (хо­тя пер­во­на­чаль­но бы­ли сто­рон­ни­ка­ми от­ме­ны ог­ра­ни­че­ний для пе­ре­се­лен­цев из Ев­ропейской Рос­сии). К 1917 году областничество объ­е­ди­ня­ло не­боль­шие груп­пы, дей­ст­во­вав­шие на ба­зе от­де­лов РГО и про­све­ти­тель­ных ор­га­ни­за­ций в Том­ске, Ом­ске, Крас­но­яр­ске, Ир­кут­ске. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов бы­ли тес­но свя­за­ны с различными политическими си­ла­ми (эсе­ра­ми, мень­ше­ви­ка­ми, народными со­циа­ли­ста­ми и др.). Уча­ст­во­ва­ли в 1917 году в Том­ске в кон­фе­рен­ции об­ла­ст­ных сил Си­би­ри (ав­густ), в двух Си­бир­ских об­ла­ст­ных съез­дах - 1-м [6 (19)-17 (30) октября], а так­же в Чрез­вы­чай­ном [6 (19)-15 (28) декабря], со­зван­ном в свя­зи с за­хва­том боль­ше­ви­ка­ми вла­сти в Пет­ро­гра­де (по его ре­ше­нию в декабре 1917 года соз­да­ны Си­бир­ская об­ла­ст­ная ду­ма и её ис­пол­нительный ор­ган - Об­ла­ст­ной со­вет). В 1917 - но­ябре 1918 годов ло­зунг ав­то­но­мии Си­би­ри слу­жил ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния и дея­тель­но­сти по­ли­тического бло­ка во гла­ве с эсе­ра­ми , раз­вер­нув­ше­го борь­бу про­тив боль­ше­ви­ков. К об­ла­стни­кам примк­ну­ли пред­ста­ви­те­ли пет­роградской ин­тел­ли­ген­ции, ока­зав­шие­ся в это вре­мя в Си­би­ри (Н.Д. Буя­нов­ский, С.В. Вос­тро­тин, Г.К. Гинс, И.А. Ми­хай­лов, И.А. Мо­ло­дых, В.Н. Пе­пе­ля­ев, Г.Г. Тель­берг и др.). Об­ла­ст­ни­ки во­шли в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва ав­то­ном­ной Си­би­ри, а за­тем За­пад­но-Си­бир­ско­го ко­мис­са­риа­та, ко­то­рый сфор­ми­ро­вал Вре­мен­ное си­бир­ское пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с П.В. Во­ло­год­ским (июнь - но­ябрь 1918 года). Вско­ре часть об­ласт­ни­ков (Ад­риа­нов, Во­ло­год­ский, По­та­нин, И.И. Се­реб­рен­ни­ков, Л.И. Шу­ми­лов­ский и др.) под­дер­жа­ли ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры адмирала А.В. Кол­ча­ка (18.11.1918). Идеи об­ла­ст­ни­ков на­шли вы­ра­же­ние в ло­зун­гах соз­да­ния Зем­ско­го со­бо­ра Си­би­ри, со­зы­ва Си­бир­ско­го уч­ре­дительного со­б­ра­ния и т. д., ко­то­рые вы­дви­га­лись ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми объ­е­ди­не­ния­ми в конце 1919-1920 годов (По­лит­цен­тром в Ир­кут­ске, Комитетом со­дей­ст­вия со­зы­ву Зем­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­во­сто­ке).

В 1920-1930-е годы П.М. Го­ло­ва­чёв, Е.Л. Зу­ба­шев, В.И. Мо­рав­ский, И.И. Се­реб­рен­ни­ков и И.А. Яку­шев, эмиг­ри­ро­вав­шие в Ки­тай и Че­хо­сло­ва­кию, пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки воз­ро­ж­де­ния областничества как дви­же­ния, имею­ще­го ан­ти­со­вет­скую и се­па­рати­ст­скую на­прав­лен­ность. В 1927-1930 годах в Пра­ге об­ла­ст­ни­ки из­да­ва­ли под редакцией Яку­ше­ва сборник «Воль­ная Си­бирь» и при­ло­же­ние к не­му - «Си­бир­ский ар­хив» (выпуски 1-5).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)