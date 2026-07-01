ОБЛАСТНИЧЕСТВО
ОБЛАСТНИЧЕСТВО - во 2-й половине XIX - начале XX веков в России идеология и общественно-политическое и культурное движение части сибирской интеллигенции.
Областники рассматривали Сибирь как экономическую и политическую колонию в составе Российской империи. Находились под влиянием умеренного народничества: долгое время отрицали существование в Сибири рыночных отношений и были убеждены в возможности перехода к общественному строю социального равенства с помощью общины, кустарного и артельного производства, а впоследствии - кооперации. В начале XX века в областничестве сложилось также либеральное течение, представители которого настаивали на ускоренном капиталистическом развитии Сибири за счёт привлечения иностранного капитала, открытия порто-франко (свободной экономической зоны) в устьях рек Обь и Енисей. Главные пункты программы областничества - требование федеративного устройства России и широкой автономии в ней Сибири (инородцам областники предлагали предоставить национально-культурную автономию), создание краевого представительного органа. Выступали за государстенную помощь в развитии сибирской торговли и промышленности, за улучшение быта рабочих, введение земств в Сибири, за отказ от принудительного заселения региона преступниками («штрафной колонизации»), развитие образования и культуры (в начале 1860-х годов одними из первых поставили вопрос об открытии в Сибири университета). Печатные органы областничества - газеты «Сибирь» (Иркутск, 1873-1887, издатели-редакторы - В.И. Вагин, А.П. Нестеров, М.В. Загоскин и др.), «Сибирская газета» (Томск, 1881-1889, редакторы - А.И. Ефимов, М. Шестаков, А.В. Адрианов, А. Гусев), «Восточное обозрение» (Санкт-Петербург, 1882-1887, Иркутск, 1888-1906, издатели-редакторы - Н.М. Ядринцев, В.А. Ошурков, И.И. Попов и др.), журналы «Сибирские вопросы» (Санкт-Петербург, 1905-1913, редактор П.М. Головачёв) и «Сибирские записки» (Красноярск, 1916-1919, редактор- издатель Вл. М. Крутовский).
Идеи областничества начали возникать в среде землячества сибирских студентов в Санкт-Петербурге (1859-1863), объединявшего в разное время около 20 человек (Н.И. Наумов, Н.М. и Е.М. Павлиновы, Н.Н. Пестерев, С.С. Попов, Ф.Н. Усов, И.В. Фёдоров-Омулевский, И.А. Худяков, Н.С. Щукин и др.). На формирование их позиции большое воздействие оказали суждения ссыльных декабристов, петрашевцев, революционных демократов 1850-1860-х годов, а также идеи историков П.А. Словцова и А.П. Щапова. В 1862-1865 годах, после возвращения из Санкт-Петербурга, бывшие сибирские студенты стали вести пропаганду в Омске, Томске, Красноярске и Иркутске. В 1865 году были арестованы 59 человек (в 1868 году большинство сослано в Архангельскую и Вологодскую губернии), у них изъяты прокламации «Сибирским патриотам» и «Патриотам Сибири» с призывом к подготовке восстания с целью отделения Сибири и создания там демократической федеративной республики наподобие США. После амнистии (1873-1874) областники сосредоточились на научном изучении Сибири и пропаганде своих взглядов через печать. В 1881-1882 годах организовали в Москве, Санкт-Петербурге и во всех крупных сибирских городах празднование 300-летия присоединения Сибири к России, приурочив к этому издание фундаментального труда Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» (1882; переиздан в 2003 году). В Революцию 1905-1907 годов претендовали на роль ведущей надпартийной силы в регионе. В 1905 году Г.Н. Потанин, Вл. М. Крутовский, А.В. Адрианов выдвинули свой проект земской реформы в Сибири, который предусматривал создание, наряду с волостными, уездными и губернскими земствами, регионального представительства - Сибирской областной думы. На съезде 28-29 августа (10-11 сентября) 1905 года в Томске областники создали политический блок с эсерами и либералами (Сибирский областной союз), сплочённый лозунгами областничества (распался после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года и создания в Сибири организаций партии кадетов). Сотрудничали с депутатами Сибирской парламентской группы в Государственной думе 2-4-го созывов, входили в состав местных отделов созданного по инициативе этой группы Общества изучения Сибири и улучшения её быта (1908-1917). В ходе столыпинской аграрной реформы выступили против свободного переселения за Урал, защищая интересы старожильческого крестьянства и инородцев (хотя первоначально были сторонниками отмены ограничений для переселенцев из Европейской России). К 1917 году областничество объединяло небольшие группы, действовавшие на базе отделов РГО и просветительных организаций в Томске, Омске, Красноярске, Иркутске. В Гражданскую войну 1917-1922 годов были тесно связаны с различными политическими силами (эсерами, меньшевиками, народными социалистами и др.). Участвовали в 1917 году в Томске в конференции областных сил Сибири (август), в двух Сибирских областных съездах - 1-м [6 (19)-17 (30) октября], а также в Чрезвычайном [6 (19)-15 (28) декабря], созванном в связи с захватом большевиками власти в Петрограде (по его решению в декабре 1917 года созданы Сибирская областная дума и её исполнительный орган - Областной совет). В 1917 - ноябре 1918 годов лозунг автономии Сибири служил основой для формирования и деятельности политического блока во главе с эсерами, развернувшего борьбу против большевиков. К областникам примкнули представители петроградской интеллигенции, оказавшиеся в это время в Сибири (Н.Д. Буяновский, С.В. Востротин, Г.К. Гинс, И.А. Михайлов, И.А. Молодых, В.Н. Пепеляев, Г.Г. Тельберг и др.). Областники вошли в состав Временного правительства автономной Сибири, а затем Западно-Сибирского комиссариата, который сформировал Временное сибирское правительство во главе с П.В. Вологодским (июнь - ноябрь 1918 года). Вскоре часть областников (Адрианов, Вологодский, Потанин, И.И. Серебренников, Л.И. Шумиловский и др.) поддержали установление диктатуры адмирала А.В. Колчака (18.11.1918). Идеи областников нашли выражение в лозунгах создания Земского собора Сибири, созыва Сибирского учредительного собрания и т. д., которые выдвигались антибольшевистскими объединениями в конце 1919-1920 годов (Политцентром в Иркутске, Комитетом содействия созыву Земского собора во Владивостоке).
В 1920-1930-е годы П.М. Головачёв, Е.Л. Зубашев, В.И. Моравский, И.И. Серебренников и И.А. Якушев, эмигрировавшие в Китай и Чехословакию, предпринимали попытки возрождения областничества как движения, имеющего антисоветскую и сепаратистскую направленность. В 1927-1930 годах в Праге областники издавали под редакцией Якушева сборник «Вольная Сибирь» и приложение к нему - «Сибирский архив» (выпуски 1-5).