ОБИНЬЯК ФРАНСУА ЭДЕЛЕН

ОБИНЬЯК ФРАНСУА ЭДЕЛЕН - французский пи­са­тель.

Отец Обиньяка - адво­кат , мать - дочь А. Па­ре. Дет­ст­во про­вёл в Не­му­ре, где с 1610 года слу­жил его отец. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние . По­сле не­про­дол­жи­тель­ной ра­бо­ты ад­во­ка­том в Не­му­ре пе­ре­брал­ся в Па­риж (1627), сбли­зил­ся с кар­ди­на­лом Ри­ше­льё, ко­торый до­ве­рил ему вос­пи­та­ние пле­мян­ни­ка. По­сле не­удач­ной по­пыт­ки стать чле­ном Французской ака­де­мии около 1654 года воз­гла­вил соб­ственную «Ака­де­мию изящ­ной сло­вес­но­сти». В кон­це жиз­ни уда­лил­ся в Не­мур.

Один из са­мых зна­чительных тео­ре­ти­ков дра­мы XVII века, вы­сту­пал как апо­ло­гет клас­си­циз­ма . В трак­та­те «Прак­ти­ка те­ат­ра» («La pratique du théâtre», 1657) сис­те­ма­ти­зи­ро­вал дра­ма­тические кон­цеп­ции Ари­сто­те­ля и Го­ра­ция, обос­но­вал не­об­хо­ди­мость без­ус­лов­но­го со­блю­де­ния трёх единств тео­рии. Вы­ска­зан­ные эс­те­тические прин­ци­пы на­шли от­ра­же­ние в про­за­ических тра­ге­ди­ях Обиньяка, не сни­скав­ших ус­пе­ха у пуб­ли­ки: «Ци­мин­да, или Две жерт­вы» («Cyminde ou Les deux victimes», 1642), «Ор­ле­ан­ская дев­ст­вен­ни­ца» («La pu­celle d’Orléans», 1642), «Зе­но­бия» («Zéno­bie», 1647), «Му­че­ни­че­ст­во свя­той Ка­те­ри­ны» («Le martyre de Sainte- Ca­the­rine», 1650). В за­мет­ках и по­сла­ни­ях вы­сту­пал с кри­ти­кой Ж. Ме­на­жа, М. де Скю­де­ри, П. Кор­не­ля и др.; в книге «Ака­де­ми­че­ские пред­по­ло­же­ния, или Раз­мыш­ле­ния об "Или­а­де"» («Conjectures aca­d ́emiques ou Dissertation sur l’Ili­ade», создан около 1664 года) од­ним из пер­вых усом­нил­ся в су­ще­ст­вова­нии Го­ме­ра, ут­вер­ждая, что текст при­пи­сы­вае­мых ему по­эм был со­став­лен на ос­но­ве пе­сен раз­ных ис­пол­ни­те­лей (смотри Го­ме­ров­ский вопрос ). Ав­тор мно­го­численных про­из­ве­де­ний в ду­хе пре­ци­оз­но­сти. Твор­че­ст­во Обиньяка спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию клас­си­циз­ма во французской литературе, а так­же ста­нов­ле­нию литературной кри­ти­ки.

Сочинения:

Прак­ти­ка те­ат­ра // Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты за­пад­но­ев­ро­пей­ских клас­си­ци­стов. М., 1980;

Conjectures académiques, ou Dissertation sur l’«Iliade». P., 2010;

La pratique du théâtre. P., 2011.