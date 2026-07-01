ОБИНЬЯК ФРАНСУА ЭДЕЛЕН
ОБИНЬЯК ФРАНСУА ЭДЕЛЕН - французский писатель.
Отец Обиньяка - адвокат, мать - дочь А. Паре. Детство провёл в Немуре, где с 1610 года служил его отец. Получил домашнее образование. После непродолжительной работы адвокатом в Немуре перебрался в Париж (1627), сблизился с кардиналом Ришельё, который доверил ему воспитание племянника. После неудачной попытки стать членом Французской академии около 1654 года возглавил собственную «Академию изящной словесности». В конце жизни удалился в Немур.
Один из самых значительных теоретиков драмы XVII века, выступал как апологет классицизма. В трактате «Практика театра» («La pratique du théâtre», 1657) систематизировал драматические концепции Аристотеля и Горация, обосновал необходимость безусловного соблюдения трёх единств теории. Высказанные эстетические принципы нашли отражение в прозаических трагедиях Обиньяка, не снискавших успеха у публики: «Циминда, или Две жертвы» («Cyminde ou Les deux victimes», 1642), «Орлеанская девственница» («La pucelle d’Orléans», 1642), «Зенобия» («Zénobie», 1647), «Мученичество святой Катерины» («Le martyre de Sainte- Catherine», 1650). В заметках и посланиях выступал с критикой Ж. Менажа, М. де Скюдери, П. Корнеля и др.; в книге «Академические предположения, или Размышления об "Илиаде"» («Conjectures acad ́emiques ou Dissertation sur l’Iliade», создан около 1664 года) одним из первых усомнился в существовании Гомера, утверждая, что текст приписываемых ему поэм был составлен на основе песен разных исполнителей (смотри Гомеровский вопрос). Автор многочисленных произведений в духе прециозности. Творчество Обиньяка способствовало развитию классицизма во французской литературе, а также становлению литературной критики.
Сочинения:
Практика театра // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980;
Conjectures académiques, ou Dissertation sur l’«Iliade». P., 2010;
La pratique du théâtre. P., 2011.