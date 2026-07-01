ОБИХОДНЫЙ ЗВУКОРЯД
ОБИХОДНЫЙ ЗВУКОРЯД - звукоряд, лежащий в основе древнерусских культовых песнопений (название – от богослужебной книги Обиход).
Охватывает 12 ступеней, подразделяемых на 4 согласия (трихорда) - простое, мрачное, светлое, тресветлое - с одинаковой интервальной структурой (целый тон между звуками внутри согласия и полутон между согласиями; иллюстрация 1). В крюковой нотации (смотри Крюки) звуки согласий обиходного звукоряда обозначались с XVII века при помощи киноварных так называемых степенны́х (шайдуровых) помет и тушевых призна́ков. По строению сходен с системой относительной сольмизации. Обиходный звукоряд сложился в древнерусской монодии (смотри Знаменный распев, Демественный распев), сохранил своё значение и в многоголосных гармонизациях конца XVII-XVIII веков. Помимо церковной, нередок и в русской народной музыке. Лады с обиходного звукоряда в основе также называются обиходными. Вследствие квартовой структуры обиходного звукоряда (однофункциональность ступеней на расстоянии кварты) и принадлежности к миксодиатонике (так называемое обиходное переченье на расстоянии октавы) обиходные лады неоктавны, к ним неприложимы названия октавных диатонических ладов (ионийский, дорийский и др.). В терминах, предложенных С.В. Смоленским, лад с три-хордом 1 тон+1 тон (вверх от конечного тона-устоя) называется большим, 1 тон+1/2 тона - малым, 1/2 тона+ 1 тон - укоснённым. Подобно церковным ладам, модальные обиходные лады (смотри в статье Модальность) подразделяются на автентические (устой внизу звукоряда или ступенью выше нижнего тона звукоряда) и плагальные (2 и более ступеней ниже устоя). Они могут иметь неполный звукоряд без обиходного переченья. Как характерный модализм вкрапления обиходного звукоряда встречаются в окружении иной ладовой организации в сочинениях М.П. Мусоргского (иллюстрация 2), Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского и др.