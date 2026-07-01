ОБИХОДНЫЙ ЗВУКОРЯД

ОБИХОДНЫЙ ЗВУКОРЯД - звукоряд , лежащий в основе древнерусских культовых песнопений (на­зва­ние – от бо­го­слу­жеб­ной книги Оби­ход).

Ох­ва­ты­ва­ет 12 сту­пе­ней, под­раз­де­ляе­мых на 4 со­гла­сия (три­хор­да) - про­стое, мрач­ное, свет­лое, трес­вет­лое - с оди­на­ко­вой ин­тер­валь­ной струк­ту­рой (це­лый тон ме­ж­ду зву­ка­ми внут­ри со­гла­сия и по­лу­тон ме­ж­ду со­гла­сия­ми; иллюстрация 1). В крю­ко­вой но­та­ции (смотри Крю­ки) зву­ки со­гла­сий обиходного звукоряда обо­зна­ча­лись с XVII века при по­мо­щи ки­но­вар­ных так называемых сте­пен­ны́х (шай­ду­ро­вых) по­мет и ту­ше­вых при­зна́­ков. По строе­нию схо­ден с сис­те­мой от­но­си­тель­ной соль­ми­за­ции. Обиходный звукоряд сло­жил­ся в древнерусской мо­но­дии (смотри Зна­мен­ный рас­пев, Де­ме­ст­вен­ный рас­пев), со­хра­нил своё зна­че­ние и в мно­го­го­лос­ных гар­мо­ни­за­ци­ях конца XVII-XVIII веков. По­ми­мо цер­ков­ной, не­ре­док и в русской народной му­зы­ке. Ла­ды с обиходного звукоряда в ос­но­ве так­же на­зы­ва­ют­ся оби­ход­ны­ми. Вслед­ст­вие квар­то­вой струк­ту­ры обиходного звукоряда (од­но­функ­цио­наль­ность сту­пе­ней на рас­стоя­нии квар­ты) и при­над­леж­но­сти к мик­со­диа­то­ни­ке (так называемое оби­ход­ное пе­ре­че­нье на рас­стоя­нии ок­та­вы) оби­ход­ные ла­ды не­ок­тав­ны, к ним не­при­ло­жи­мы на­зва­ния ок­тав­ных диа­то­нических ла­дов (ио­ний­ский, до­рий­ский и др.). В тер­ми­нах, пред­ло­жен­ных С.В. Смо­лен­ским, лад с три-хор­дом 1 тон+1 тон (вверх от ко­неч­ного то­на-ус­тоя) на­зы­ва­ет­ся боль­шим, 1 тон+1/2 то­на - ма­лым, 1/2 то­на+ 1 тон - укос­нён­ным. По­доб­но цер­ков­ным ла­дам, мо­даль­ные оби­ход­ные ла­ды (смотри в статье Мо­даль­ность ) под­раз­де­ля­ют­ся на ав­тен­ти­че­ские (ус­той вни­зу зву­ко­ря­да или сту­пе­нью вы­ше ниж­не­го то­на зву­ко­ря­да) и пла­галь­ные (2 и бо­лее сту­пе­ней ни­же ус­тоя). Они мо­гут иметь не­пол­ный зву­ко­ряд без оби­ход­но­го пе­ре­че­нья. Как ха­рак­тер­ный мо­да­лизм вкра­п­ле­ния обиходного звукоряда встре­ча­ют­ся в ок­ру­же­нии иной ла­до­вой ор­га­ни­за­ции в со­чи­не­ни­ях М.П. Му­сорг­ско­го (иллюстрация 2), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, И.Ф. Стра­вин­ско­го и др.

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