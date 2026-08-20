«Обезья́ний проце́сс»
«Обезья́ний проце́сс» (англ. Monkey Trial, дело Джона Скоупса) — судебный процесс против учителя Дж. Т. Скоупса (1900–1970), который обвинялся в преподавании дарвинизма школьникам, что было запрещено законом штата Теннесси от 13 марта 1925 (отменен 1 сентября 1967). Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) хотел проверить конституционность закона и спровоцировал процесс. На стороне обвинения выступил известный политик У. Дж. Брайан, на стороне защиты — выдающийся юрист Кларенс Дэрроу (1857–1938).
«О. п.» шел в Дейтоне, штат Теннесси (10–21 июля 1925), Скоупс был оштрафован. Апелляция не была удовлетворена. Привлек внимание прессы США и всего мира, стал первым процессом в США, транслировавшимся по радио.
«О. п.» стал символом антимодернистской культурной реакции в США 1920‑х. События «О. п.» легли в основу ряда художественных произведений.
Ист.: The World’s Most Famous Court Trial, State of Tennessee v. John Thomas Scopes; Complete Stenographic Report of the Court Test of the Tennessee Anti-Evolution Act at Dayton, July 10 to 21, 1925, Including Speeches and Arguments of Attorneys. New York, 1971.
Лит.: De Camp L. S. The Great Monkey Trial. Garden City (N.Y.), 1968; Larson E. J. Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate Over Science and Religion. New York, 1997. А. А. Исэров.