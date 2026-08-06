ОБЕРЮХТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ОБЕРЮ́ХТИН ВИ́КТОР ИВА́НОВИЧ (31.10.1887 – не ранее 1961) – уроженец Воткинского завода Вятской губ.

Образование

Получил домашнее образование, окончил Воткинское окружное училище Ижевской оружейной школы, Казанское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (1908), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1914) с первой премией за лучшую стратегическую работу им. генерала Леонтьева.

Карьера

Младший унтер-офицер (c 06.05.1907). Младший портупей-юнкер (с 21.05.1908). Подпоручик (с 15.06.1908 со ст. с 14.06.1907). Поручик (с 25.11.1911 со ст. с 14.06.1911). Штабс-капитан (с 10.09.1915 со ст. с 14.06.1915). Капитан (с 15.08.1916 со ст. с 14.06.1915; ПАФ 21.10.1917 даровано ст. с 14.06.1914). Подполковник (с 15.08.1917 со ст. с дня производства). Полковник (с 20.04.1919). Генерал-майор (с 13.09.1919). На службе с 29.08.1905 юнкером. В 215-м пехотном резервном Бузулукском полку (зачислен 19.06.1908, прибыл 25.06.1908), во 2-й роте с прикомандированием младшим офицером к полковой учебной команде. Участник лагерного и малого подвижного сбора в окрестностях Самары (25.06–30.09.1908). Временно командовал 2-й ротой (17–27.08.1908; 28.01–03.02.1909), 6-й ротой (14–24.02.1910). Младший офицер учебной команды (27.08.1908–28.01.1909; 23.04–15.12.1909; 25.02–01.08.1910), младший офицер 8-й роты (04.02–02.03.1909), 2-й роты (02.03–22.04.1909), 6-й роты (с 15.12.1909). Зав. обучением прапорщиков запаса в полку (03.05–03.06.1909). Участвовал в полевой офицерской поездке и разведке района маневров у станции Канадей Сызрано-Вяземской железной дороги (19–30.06.1909). Участвовал в лагерном сборе у Самары (01.05–07.08.1909; 01.05–10.07.1910). Участвовал в маневрах войск Казанского военного округа в Самарской губ. (07.08–01.10.1909). В составе полка отбыл в Саратов на укомплектование 186-го пехотного Асландузского полка (10.07.1910). Прибыл (15.07.1910). Поступил на укомплектование полка (01.08.1910). Младший офицер 1-й роты и учебной команды с исполнением обязанностей полкового библиотекаря (01.08–25.12.1910). Переведен в 186-й пехотный Асландузский полк (19.09.1910). Участвовал в лагерном сборе при ст. Татищево (18.08–01.10.1910). Младший офицер 1-й роты (25.12.1910–23.04.1911), учебной команды (23.04–10.05.1911). Командирован в штаб Казанского военного округа для держания экзаменов в академию (02.1911). Причислен к ГШ и отчислен от академии к штабу войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа (22.05.1914). Прикомандированный к штабу (с 25.05.1914). В полевой поездке офицеров Генерального штаба (02–14.06.1914). Прикомандирован к штабу I армейского корпуса (с 20.06.1914). И.д. обер-офицера для поручений при штабе I армейского корпуса (с 18.07.1914). Принимал участие в мобилизационных работах (18–27.07.1914).

Участие в Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны (27.07.1914–20.02.1918). Выступил в поход из Петрограда в составе штаба корпуса (27.07.1914). Перешел границу с Германией у г. Млава и Сольдау (10.08.1914). Участвовал в боях под Сольдау, Нейденбургом, Млавой, Яновым, Хоржеле, Праснышем, в марш-маневрах в районах Рожаны, Остров, Чижев, Варшава, в боях под Варшавой, боях от Варшавы до р. Варта, в Лодзинской операции, в Савских боях и боях под Ломжей. На шоссе у Иллово в Восточной Пруссии получил сильные ушибы ступни левой ноги, следствием чего стали периодические боли в ноге (в ночь на 16.08.1914). Контужен гранатой в бою под Казимержем в левую половину головы и левое ухо, следствием чего стала меньшая чувствительность левого уха, нервное подергивание век левого глаза, головные боли и головокружение (11.10.1914). В боях на Равских позициях, будучи командирован с экстренным поручением в штаб 24-й пехотной дивизии, наткнулся на телеграфный провод и получил ушибы и ссадины левой щеки, левого угла рта и вывих пальца левой руки (в ночь на 18.12.1914). Вр.и.д. помощника старшего адъютанта оперативного отделения штаба 2-й армии (07–30.01.1915). Переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для поручений при штабе I армейского корпуса (22.03.1915). И.д. старшего адъютанта штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии (с 31.03.1915, вступил в должность 13.04.1915), утвержден (21.04.1915). Участвовал в боях на Оржицких позициях, марш-маневрах и боях в Галиции в районах Радымно, Львов, станции Ходоров, на р. Днестр у Журавно, Голешов, Равы-Русской, Томашева, Комарова, Забарус-Щацко, на путях и в районе Кобрина, Барановичи, в Виленской операции с боями у Рубно, М. Быстрицы, Ныдзяны, м. Солы, Сморгонь, на Сморгонской позиции, в марш-маневрах в районе Браилова, Волочиска, Галиции, Луцка, в боях на Ковельском направлении в составе гвардейского отряда, в Трыстен-Стоходской операции, в боях у Вульки Порской, Шельвова, Звоняче на р. Липе, в переходах в район Трембовли, Галича, в отходных боях от Галича до Збруча, в боях на Збруче. Вр.и.д. начальника штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии (30.04–11.05.1915; 04.06–10.07.1915; 28.09–14.10.1915; 15.01–07.02.1916; 14–18.03.1916; 20.04–06.05.1916; 09.05–13.06.1916; 24.11–26.12.1916; 31.12.1916–23.01.1917; с 02.05.1917). Вр.и.д. старшего адъютанта штаба Гвардейского корпуса (17–28.09.1915). Вторично контужен в голову у д. Звиняче (25.09.1916). Член президиума штабного дивизионного комитета 3-й гвардейской пехотной дивизии (1917). И.д. помощника старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии (с 04.07.1917). По пути к новому месту назначения распоряжением штаба Юго-Западного фронта откомандирован в штаб Западного фронта ввиду назначения помощником начальника отделения управления генерал-квартирмейстера (22.07.1917). И.д. помощника начальника оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Западного фронта (с 26.07.1917). Командирован для осмотра позиций частей XXXVIII армейского корпуса к югу от м. Крево совместно с начальником штаба фронта (23–25.09.1917). И.д. начальника общего отделения управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Западного фронта (с 30.09.1917). Конференцией Николаевской военной академии единогласно признан достойным замещения должности штаб-офицера, заведующего обучающимися в академии офицерами (22.11.1917).

Во времена Гражданской войны

Вр.и.д. помощника генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Западного фронта с исполнением должности начальника отделения и начальника связи фронта (13.11.1917–22.01.1918). Получил приказ выехать из Минска в связи с приближением противника, служащие считались уволенными (20.02.1918). В связи с нахождением в госпитале в Минске на излечении от болезни карбункулом попал в плен к германцам (21.02.1918). В плену в Минске и Новозыбкове (21.02–11.07.1918). Числился заведующим обучающимися Николаевской военной академии (с 25.02.1918). Отправлен через Москву и Казань в Екатеринбург в Военную академию на должность заведующего обучающимися и преподавателя (11.07.1918). Участник Гражданской войны. Прибыл в Казань и явился в штаб Восточного фронта (15.07.1918). Прикомандирован к штабу фронта с исполнением обязанностей квартирьера академии, эвакуировавшейся в Казань (16–31.07.1918). Зачислен в академию (01.08.1918). Попал в плен к белым при захвате Казани (06.08.1918). Направлен в Самару в составе академии (11.08.1918). И.д. помощника начальника канцелярии военного ведомства (начатого формированием ГУГШ) (13–26.09.1918). Начальник отделения по снабжению и оперативного управления генерал-квартирмейстера ГУГШ (26.09–10.10.1918). Начальник отдела снабжений при штабе Верховного главнокомандующего (10.10–16.11.1918). Начальник организационного отдела Главного штаба (16.11.1918–18.05.1919). Генерал-квартирмейстер штаба Западной армии (25.05–26.06.1919). Начальник штаба 3-й армии (26.06–09.11.1919). Начальник штаба Московской группы армий. Начальник штаба Восточного фронта (с 08.11.1919, по др. документам – 11.11–08.12.1919). Инспектор школ и пополнений фронта (11.12.1919–04.01.1920). По прибытии в Красноярск отказался следовать дальше на восток и добровольно перешел на сторону красных (05.01.1920). На учете штаба 5-й армии и коменданта Красноярска (05.01–07.03.1920). Арестован по ордеру Особого отдела при 5-й армии (07.03.1920), содержался в Красноярском доме лишения свободы. С эшелоном офицеров ГШ направлен в Москву (21.03.1920). По прибытии в Омск направлен в распоряжение представителя ВЧК по Сибири с содержанием под стражей в ГубЧК (27.03–10.05.1920). Переведен в распоряжение ВЧК по Сибири (10.05–20.07.1920). За службу белым постановлением коллегии при ВЧК по Сибири от 20.07.1920 приговорен к заключению в доме лишения свободы на 5 лет с принудительными работами и применением амнистии. Переведен в Омский губернский дом лишения свободы, где находился на принудительных работах (21–27.11.1920). По применению ноябрьской амнистии амнистирован и направлен в представительство ВЧК при Сибревкоме (27.11.1920). Полномочным представителем ВЧК по Сибири И.П. Павлуновским направлен в распоряжение помглавкома по Сибири (08.12.1920). В РККА. В распоряжении помглавкома (08–15.12.1920). Командирован в Москву в распоряжение Всероглавштаба (15–23.12.1920). Откомандирован в распоряжение начальника академии Генерального штаба РККА для назначения (20.01.1921). Зав. обучающимися слушателями и в распоряжении зав. учебной частью академии (с 21.01.1921). Единогласно утвержден конференцией академии руководителем групповых практических занятий по тактике, военной администрации и военной топографии (18.02.1921). В командировке в Пекин (с 12.03.1921).

Во времена советской власти

Помощник начальника учебного отдела Военной академии РККА (с 01.1921, на 11.1924). Руководитель учебно-лабораторной части общеакадемического учебного отдела Военной академии РККА (с 01.11.1924). Руководитель кафедры общей тактики Военной академии им. М.В. Фрунзе (с 02.04.1934). Полковник (с 05.12.1935). Заместитель начальника учебного отдела академии (с 13.06.1936). Начальник кафедры ведения операций и организации службы тыла Военно-транспортной академии (с 27.12.1937), старший преподаватель кафедры тыла Военно-транспортной академии (с 23.04.1938). Уволен из РККА (11.06.1938). Арестован (1938). Ссыльнопоселенец, этапирован из Канска в поселок Зимники на лесозаготовки (на 01.1950). Реабилитирован 28.12.1991 прокуратурой Омской обл.

Семья

Супруга Аделаида Иосифовна Шварц. Детей не имел.