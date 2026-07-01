ОБЕРТОН
ОБЕРТОН - призвук, входящий в спектр музыкального звука; звучит выше основного тона.
Наличие обертонов обусловлено сложным колебанием звучащего тела (вибратора), которое является наложением (суперпозицией) простых колебаний (смотри в статьеСпектр звука). В физике понятие основного тона и обертона иногда распространяется на сложные периодические колебания любой природы (в том числе электрические).
Количество и распределение обертонов по высоте и интенсивности в значительной мере определяют тембр (окраску) звука и зависят от формы вибратора, его упругости, физических характеристик резонаторов и др. Обертоны вместе с основным тоном называются частичными тонами (нем. Teiltöne, Partialtöne); 1-й частичный тон равен основному тону, 2-й - первому обертону и т. д. Если частоты последовательных обертонов кратны частоте основного тона (образуют вместе с ним натуральный звукоряд или его начальный участок), то такие обертоны называются гармоническими (в противном случае - негармоническими), а спектр звука - гармоническим. Гармонические обертоны вместе с основным тоном называются гармониками: 1-я гармоника соответствует основному тону, 2-я гармоника - первому обертону и т. д.; при этом основной тон условно считают нулевым обертоном; гармоники, начиная со 2-й, называют высшими. Чётным обертонам (то есть имеющим чётный номер) соответствуют нечётные гармоники, и наоборот 2-ю гармонику часто называют октавной, 3-ю - квинтовой, 5-ю - терцовой, 7-ю - септимовой.
Гармонический (или весьма близкий к нему) спектр звучания характерен для столбов воздуха в трубах и для струн; в случае жёстких струн (например, в нижнем регистре фортепиано) обертоны могут значительно отличаться от гармонических. Высшие гармоники, как правило, звучат слитно с основным тоном и слабо распознаются слухом. При игре на музыкальных инструментах для усиления или выделения тех или иных гармоник используются специальные приёмы: например, на скрипке - флажолеты, игра с сурдиной и др., на варгане - изменение формы и объёма резонатора (полости рта) (смотри также Горловое пение). Конструкция труб некоторых органных регистров обеспечивает ощутимое усиление тех или иных гармоник (например, регистр Quintadena - усиление 3-й гармоники). У органа часто присутствуют регистры, настраиваемые в унисон не с основным тоном других регистров, а с их высшими гармониками.
Существует иная, внутренне противоречивая, терминология (преимущественно в музыкально-теоретической литературе; например, в труде «Unterweisung im Tonsatz» П. Хиндемита), согласно которой гармоники и гармонические обертоны полностью отождествляются и нумеруются одинаково - соответственно номерам звуков натурального звукоряда. В этой терминологии основной тон считается первым обертоном.
Негармонические обертоны характерны для ударных и шумовых инструментов, сигнальных сирен. Для инструментов типа ксилофона, различных металлофонов последовательность частот основного тона и обертонов пропорциональна последовательности квадратов нечётных чисел начиная с 3.
Наличие обертона является причиной возникновения биений темперированных интервалов (смотри в статье Темперация). Так, при звучании равномерно темперированной квинты 3-я гармоника нижнего звука и 2-я гармоника верхнего, совпадающие в случае акустически чистой квинты (с отношением частот звуков 3:2), не совпадают: интервал между ними равен 1/12 пифагоровой коммы (эта величина отличается от схизмы менее чем на 0,002 цента; смотри в статье Схизма и диасхизма), и эти гармоники образуют биения. Частота биений, например, равномерно темперированной квинты «ля» 1-й октавы - «ми» 2-й октавы (при «ля» 1-й октавы, равном 440 Гц) составляет 1,45 биения в секунду. Феномен биений между близкими обертонами тонов созвучия был положен Г. Гельмгольцем в основу его акустического объяснения ощущения консонанса и диссонанса.
Теория гармонических обертонов была положена в основу учения Х. Римана о классико-романтической гармонии и поныне (во многом благодаря позднейшей популярности его учения) составляет важную часть западных и некоторых отечественных учебников гармонии.