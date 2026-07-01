ОБЕРМАЙЕР ГУГО
ОБЕРМАЙЕР ГУГО - немецкий археолог, католический священник, член испанской Королевской академии истории (1926).
Изучал доисторическую археологию, географию, геологию, палеонтологию, этнологию, анатомию, германскую филологию под руководством М. Гёрнеса, А. Пенка, Й. Сомбать и др. в Венском университете в 1901-1904 годах. После защиты диссертации о расселении человека по территории Ср. Европы в ледниковый период (1904) в 1904-1906 годах исследовал материалы по археологии каменного века во Франции. В 1909-1911 годах читал лекции в Венском университете. В 1911-1914 годах сотрудник Института палеонтологии человека в Париже. С 1914 года, после начала 1-й мировой войны, работал в Мадриде: в Национальном музее естественных наук, с 1922 года - в Центральном университете (ныне Мадридский университет Комплутенсе), где для него была создана кафедра древней истории человека (historia primitiva del hombre), руководил отделом в Антропологическом музее. В 1927 году основал и до 1936 года возглавлял ежемесячный журнал «Investigación y progreso», где публиковались статьи в основном немецких авторов по различным областям знания. После начала Гражданской войны 1936-1939 годов не возвращался в Испанию, став профессором первобытной истории Католического университета во Фрибуре. Основные полевые исследования Обермайера связаны с Испанией, где он активно сотрудничал с испанскими и французскими (А. Брёйль и др.) археологами, в том числе в 1910-1914 годах был одним из руководителей работ в пещерах с палеолитической живописью Кастильо и Куэва-де-Ла- Пасьега в Кантабрии, в 1915-1916 годах проводил с Х. Каранделем-и-Перикаем климатологические исследования, в 1924-1925 годах возглавлял работы в Альтамире. На методологию Обермайера оказали влияние немецкая и австрийская научные школы (так называемая историко-культурная школа и др.), развивавшие теорию культурных кругов Ф. Ратцеля и др., и христианская идеология, противостоящая материалистическому эволюционизму. С этим связаны: акцент на духовную организацию древних сообществ, проявляющуюся в археологическом материале, и миграционизм; внимание к проявлениям интенсивной духовной жизни, элементам монотеизма в мировоззрении древних людей. Обермайер - автор обобщающих работ по палеолиту Центральной и Западной Европы, древнему искусству, каменному веку на территории Испании и др. Труды Обермайера оказали значительное влияние на развитие палеолитоведения от Испании до России, о чём свидетельствует и избрание его членом-корреспондентом Прусской и почетным членом Баварской, Ирландской академий и многих других научных обществ. В 1951 году в Регенсбурге было создано Общество по изучению ледникового периода и каменного века, носящее имя Обермайера, ныне объединяющее специалистов многих стран.
Сочинения:
Der Mensch der Vorzeit. B. u. a., 1912;
Доисторический человек. СПб., 1913;
La Pasiega а̀ Puente Viesgo. Mónaco, 1913 (aveс H. Breuil, H. Alcalde Del Río); Fossil man in Spain. New Haven, 1924. Madrid, 1985;
Hádschra Máktuba. Urzeitliche Felsbilder Kleinafrikas. Münch., 1925. Bd 1 (mit L. Frobenius);
Buschmannkunst. Felsmalereien aus Südwestafrika. Florenz; Münch., 1930 (mit H. Kühn);
Sinn der Geschichte. Freiburg, 1931 (mit J. Bernhart);
The cave of Altamira at Santalliana del Mar. Madrid, 1935 (with H. Breuil);
Las pinturas rupestres de la Cueva Remigia. Madrid, 1936 (сon J. Porcar, Н. Breuil).