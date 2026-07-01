ОБЕРМАЙЕР ГУГО

ОБЕРМАЙЕР ГУГО - немецкий археолог, католический священник, член испанской Королевской академии истории (1926).

Изу­чал дои­сто­рическую ар­хео­ло­гию, гео­гра­фию, гео­ло­гию, па­лео­н­то­ло­гию, эт­но­ло­гию, ана­то­мию, германскую фи­ло­ло­гию под руководством М. Гёр­не­са, А. Пен­ка, Й. Сом­бать и др. в Вен­ском университете в 1901-1904 годах. По­сле за­щи­ты дис­сер­та­ции о рас­се­ле­нии че­ло­ве­ка по тер­ри­то­рии Ср. Ев­ро­пы в лед­ни­ко­вый пе­ри­од (1904) в 1904-1906 годах ис­сле­до­вал ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии ка­мен­но­го ве­ка во Фран­ции. В 1909-1911 годах чи­тал лек­ции в Вен­ском университете. В 1911-1914 годах со­труд­ник Института па­лео­нто­ло­гии че­ло­ве­ка в Па­ри­же. С 1914 года, по­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны , ра­бо­тал в Мад­ри­де: в Национальном му­зее ес­тественных на­ук, с 1922 года - в Центральном университете (ны­не Мад­рид­ский университет Ком­п­лу­тен­се), где для не­го бы­ла соз­да­на ка­фед­ра древ­ней ис­то­рии че­ло­ве­ка (historia primitiva del hombre), ру­ко­во­дил от­де­лом в Ан­тро­по­ло­гическом му­зее. В 1927 году ос­но­вал и до 1936 года воз­глав­лял еже­ме­сяч­ный журнал «Investigación y pro­greso», где пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи в основном немецких авто­ров по различным об­лас­тям зна­ния. По­сле на­ча­ла Гражданской вой­ны 1936-1939 годов не воз­вра­щал­ся в Ис­па­нию, став профессором пер­во­быт­ной ис­то­рии Ка­то­лического университета во Фри­бу­ре. Основные по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния Обермайера свя­за­ны с Ис­па­ни­ей, где он ак­тив­но со­труд­ни­чал с испанскими и французскими (А. Брёйль и др.) ар­хео­ло­га­ми, в том числе в 1910-1914 годах был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей ра­бот в пе­ще­рах с па­лео­ли­тической жи­во­пи­сью Кас­ти­льо и Ку­эва-де-Ла- Пась­е­га в Кан­таб­рии, в 1915-1916 годах про­во­дил с Х. Ка­ран­де­лем-и-Пе­рика­ем кли­ма­то­ло­гические ис­сле­до­ва­ния, в 1924-1925 годах воз­глав­лял ра­бо­ты в Аль­та­ми­ре. На ме­то­до­ло­гию Обермайера ока­за­ли влия­ние немецкая и австрийская научные шко­лы (так называемая ис­то­ри­ко-куль­тур­ная шко­ла и др.), раз­ви­вав­шие тео­рию куль­тур­ных кру­гов Ф. Рат­це­ля и др., и хри­сти­ан­ская идео­ло­гия, про­ти­во­стоя­щая ма­те­риа­ли­стическому эво­лю­цио­низ­му. С этим свя­за­ны: ак­цент на ду­хов­ную ор­га­ни­за­цию древ­них со­об­ществ, про­яв­ляю­щую­ся в ар­хео­ло­гическом ма­те­риа­ле, и ми­гра­цио­низм; вни­ма­ние к про­яв­ле­ни­ям ин­тен­сив­ной ду­хов­ной жиз­ни, эле­мен­там мо­но­те­из­ма в ми­ро­воз­зре­нии древ­них лю­дей. Обермайер - ав­тор обоб­щаю­щих ра­бот по па­лео­ли­ту Центральной и Западной Ев­ро­пы, древ­не­му ис­кус­ст­ву, ка­мен­но­му ве­ку на тер­ри­то­рии Ис­па­нии и др. Тру­ды Обермайера ока­за­ли зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие па­лео­ли­то­ве­де­ния от Ис­па­нии до Рос­сии, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет и из­бра­ние его членом-корреспондентом Прус­ской и почетным членом Ба­вар­ской, Ир­ланд­ской ака­де­мий и мно­гих других научных об­ществ. В 1951 году в Ре­генс­бур­ге бы­ло соз­да­но Общество по изу­че­нию лед­ни­ко­во­го пе­рио­да и ка­мен­но­го ве­ка , но­ся­щее имя Обермайера, ны­не объ­е­ди­няю­щее спе­циа­ли­стов многих стран.

Сочинения:

Der Mensch der Vorzeit. B. u. a., 1912;

Дои­сто­ри­че­ский че­ло­век. СПб., 1913;

La Pa­sie­ga а̀ Puente Viesgo. Mónaco, 1913 (aveс H. Breuil, H. Alcalde Del Río); Fossil man in Spain. New Haven, 1924. Madrid, 1985;

Hád­schra Mák­tuba. Urzeitliche Felsbilder Kleina­frikas. Münch., 1925. Bd 1 (mit L. Frobenius);

Bu­schmannkunst. Felsmalereien aus Südwest­af­rika. Florenz; Münch., 1930 (mit H. Kühn);

Sinn der Geschichte. Freiburg, 1931 (mit J. Bern­hart);

The cave of Altamira at San­tal­liana del Mar. Madrid, 1935 (with H. Breuil);

Las pinturas rupestres de la Cueva Remigia. Madrid, 1936 (сon J. Porcar, Н. Breuil).