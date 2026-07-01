ОБЕРХАУЗЕН

ОБЕРХАУЗЕН - город на западе Германии, земля Северной Рейн-Вест­фа­лия.

Население 210,9 тысяч человек (2013; 222 тысячи человек в 2000 году; по тем­пам со­кра­ще­ния на­се­ле­ния за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест сре­ди германских го­ро­дов); около 12,4% населения - иностранные ра­бо­чие и чле­ны их се­мей. Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­трической городской аг­ло­ме­ра­ции - Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской ко­нур­ба­ции; на за­па­де фак­ти­че­ски смы­ка­ет­ся с Дуйс­бур­гом, на вос­то­ке - с Эс­се­ном, на юге - с Мюль­хай­мом-ан-дер-Рур. Рас­по­ло­жен в ниж­нем те­че­нии реки Эм­шер (пра­вый при­ток Рей­на), по бе­ре­гам Рейн-Хер­не-ка­на­ла; не­боль­шой от­ре­зок южной гра­ни­цы го­ро­да про­хо­дит по реке Рур. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Оберхаузен про­хо­дит несколько фе­де­раль­ных ав­то­ма­ги­стра­лей, в том числе Рур - Бер­лин, Ам­стер­дам - Пас­сау, Эйн­дхо­вен - Дор­т­мунд - Кас­сель. Че­рез го­род про­ло­же­ны железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие Ниж­не­рейн­ско-Рур­скую ко­нур­ба­цию с другими ре­гио­нами стра­ны и го­су­дар­ст­ва­ми ЕС. Порт на Рейн-Хер­не-ка­на­ле (име­ет ме­ст­ное зна­че­ние). В административном от­но­ше­нии Оберхаузен раз­де­лён (1975) на три городских рай­она: Альт-Обер­хау­зен, Ос­тер­фельд и Штер­кра­де.

На­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию Оберхаузена по­ло­жи­ло строи­тель­ст­во в 1758 году ста­рей­ше­го в Рур­ской области чу­гу­но­пла­виль­но­го за­во­да Святого Ан­то­ния (St. Antony-Hütte), при ко­то­ром сло­жил­ся поселок Кло­стер­хардт (тер­ри­то­рия современного го­ро­да, район Ос­тер­фельд). В середине XIX века в про­цес­се на­чав­ше­го­ся промышленного ос­вое­ния Рур­ско­го уголь­но­го бас­сей­на на тер­ри­то­рии бу­ду­ще­го го­ро­да от­кры­лись шах­ты «Concordia» (1853), «Roland» (1855), «Oberhausen» (1858), «Alstaden» (1859). 1 февраля 1862 года был об­ра­зо­ван ма­ги­ст­рат Обер­хау­зен, в ко­то­рый во­шли час­ти об­щин Бор­бек, Лип­перн, Ли­рих, Аль­шта­ден, Дюм­птен, Шти­рум, Май­де­рих, Буш­хау­зен и часть сель­ско­го ма­ги­ст­ра­та Мюль­гейм (Mülheim-Land). Вновь об­ра­зо­ван­ный ма­ги­ст­рат по­лу­чил на­зва­ние по рас­по­ло­жен­ной по­бли­зо­сти станции Обер­хау­зен (от­кры­та в 1847 году на железнодорожной ли­нии Кёльн - Мин­ден; в свою оче­редь на­зва­на в честь зам­ка Обер­хау­зен гра­фов Вес­тер­холь­тов в об­щи­не Буш­хау­зен). 10 сентября 1874 года Оберхаузен по­лу­чил городское пра­во (пол­ный городской ста­тус в со­от­вет­ст­вии с Про­винциальным уло­же­ни­ем Рейн­лан­да об­рёл 1 апреля 1901 года по дос­ти­же­нии чис­лен­но­сти на­се­ле­ния в 40 тысяч человек). В по­след­ней четверти XIX века в Оберхаузене раз­мес­ти­лись основные пред­при­ятия уголь­но-ме­тал­лур­гического кон­цер­на «Gute­hoffn­ung­sh ̈utte AG» (GHH; ос­но­ван в 1873 году, при­над­ле­жал се­мье пред­при­ни­ма­те­лей Ха­ни­эль); по­лу­чи­ли раз­ви­тие ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, во­енное про­изводство (вы­пуск ог­не­стрель­но­го ору­жия, бо­е­при­па­сов и взрыв­ча­тых ве­ществ), лёг­кая промышленность. В 1898 году американо-британский ма­ши­но­стро­ительный кон­церн «Babcock & Wilcox Ltd.» ос­но­вал здесь до­чер­нюю фир­му «Deutsche Bab­cock & Wilcox Dampf­kessel-Werke AG», став­шую од­ним из ли­де­ров в ми­ро­вом кот­ло­строе­нии (осо­бен­но в вы­пус­ке па­ро­вых кот­лов). В 1-й тре­ти XX века Оберхаузен не­пре­рыв­но рас­ши­рял­ся за счёт при­сое­ди­не­ния близ­ле­жа­щих об­щин и го­ро­дов. В 1901-1915 годах в его со­став во­шли ос­тав­шие­ся час­ти об­щин Буш­хау­зен (с зам­ком Обер­хау­зен), Аль­шта­ден, Дюм­птен и Шти­рум, Бор­бек, а так­же часть об­щин Делль­вигс и Фрин­тропс. В 1929 году городские гра­ни­цы Оберхаузена ещё боль­ше рас­ши­ри­лись за счёт при­сое­ди­не­ния города Штер­кра­де (с шах­той «Sterkrade», от­кры­та в 1903 году) и об­щи­ны Ос­тер­фельд (с шахтой «Oster­feld», от­крыта в 1879 году); чис­лен­ность на­се­ле­ния Оберхаузена дос­тиг­ла 190 тысяч человек. В апреле 1945 года Оберхаузен силь­но по­стра­дал от на­лё­тов анг­ло-американской авиа­ции. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны во­шёл в британскую зо­ну ок­ку­па­ции, с 1949 года в со­ста­ве ФРГ. В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды ряд пред­при­ятий тя­жёлой ин­ду­ст­рии был де­мон­ти­ро­ван ок­ку­пационными вла­стя­ми, но с конца 1940-х годов на­чалось их вос­ста­нов­ле­ние. Ме­тал­лур­гическое под­раз­де­ле­ние «Gute­hoff­nungsh ̈utte AG» в 1953 году бы­ло вы­де­ле­но в са­мо­сто­ятельную фир­му «H ̈uttenwerke Ober­hausen AG» (в 1971 году по­гло­ще­на ком­па­ни­ей «Thyssen Nieder­rhein AG»), ка­мен­но­уголь­ные шах­ты оберхаузена объ­е­ди­не­ны в ком­па­нию «Bergbau AG Neue Hoffnung» (в 1968 году во­шла в круп­ней­ший западно-германский уг­ле­до­бы­ваю­щий кон­церн «Ruhrkohle AG»). В 1963 году на­се­ление Оберхаузена дос­тиг­ло ис­то­рического мак­си­му­ма в 260 тысяч человек. В 1-й половине 1960-х годов в гра­до­об­ра­зую­щих от­рас­лях (уг­ле­до­бы­че и чёр­ной ме­тал­лур­гии) на­чал­ся кри­зис; в струк­ту­ре промышленности рез­ко вы­рос­ла до­ля ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Кон­церн «Gutehoff­nung­sh ̈utte AG», по­те­ряв уголь­но-ме­тал­лур­гические пред­при­ятия, со­хра­нил клю­че­вые по­зи­ции в ма­ши­но­строе­нии (в Оберхаузене раз­мес­тил­ся его ком­би­нат об­ще­го и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния, один из круп­ней­ших в Западной Ев­ро­пе), по-преж­не­му вы­сту­пал главным ра­бо­то­да­те­лем и стал важ­ней­шим ин­ве­сто­ром в раз­ви­тии со­ци­аль­ной и куль­тур­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да. К началу 1970-х годов Оберхаузен - вто­рой важ­ней­ший центр тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния ФРГ по­сле Дуйс­бур­га. В 1980 году был вве­дён в экс­плуа­та­цию круп­ней­ший в стра­не элек­тро­ста­ле­пла­виль­ный за­вод ком­па­нии «Thyssen Nieder­rhein AG» (ос­та­нов­лен в 1997 году; кор­пу­са сне­се­ны в 2006 году). В по­след­ней четверти XX века в ре­зуль­та­те постин­ду­ст­ри­аль­ной транс­фор­ма­ции городской эко­но­ми­ки от­рас­ли уголь­но-ме­тал­лур­гического ком­плек­са окон­ча­тель­но ут­ра­ти­ли зна­че­ние (в 1999 году на тер­ри­то­рии шахт «Oster­feldе № 1, 2, 3» соз­дан круп­ней­ший в го­ро­де ланд­шафт­ный парк OLGA).

Сре­ди ста­рей­ших по­стро­ек - зам­ки Обер­хау­зен [ос­но­ван в конце XII века или начале XIII века; клас­си­ци­стический Ма­лый дво­рец (1804-1820 годы или 1821 год, архитектор А. Райн­кинг, ны­не му­зей «Га­ле­рея Люд­ви­га», ре­кон­ст­рук­ция 1998 года, ар­хитектурное бю­ро «Eller+Eller»; в южном фли­ге­ле - ме­мо­ри­аль­ный зал жертв на­цио­нал-со­циа­лиз­ма , 1962); парк (с 1808 года, ланд­шафт­ный архитектор М.Ф. Вейе)], Фон­дерн (ос­но­ван в XIII веке; во­ро­та XVI века, главный дом в сти­ле ба­рок­ко, конец XVII века) и Холь­тен (1307). Так­же в Оберхаузене - вет­ря­ная «Мель­ни­ца Бау­май­сте­ра» (1848), мо­ну­мент «Ко­лон­на по­бе­ды» (около 1876 года). Сре­ди по­стро­ек в рус­ле эк­лек­тиз­ма - бывшие ра­ту­ши Штер­кра­де (1888) и Ос­тер­фель­да (1894), вил­ла «Кон­кор­дия» (1897), а так­же зда­ние су­да (1904-1907) на озе­ле­нён­ной площади Фри­ден­с­п­лац (начало XX века). Район Ма­ри­ен­фир­тель с жи­лой за­строй­кой ру­бе­жа XIX-XX веков, поселок Гра­фен­буш ти­па «го­ро­да-са­да» для ру­ко­во­дя­щих со­труд­ни­ков кон­цер­на «Gutehoff­nung­shütte AG» (1910-1923), главный склад это­го кон­цер­на (1925, архитектор П. Бе­ренс; ны­не центральный за­пас­ник Му­зея ин­ду­ст­ри­аль­ной куль­ту­ры Рейн­ской области), Берт-Брехт-ха­ус (бывший склад; 1928), во­кзал (конец 1920-х годов) и Ра­ту­ша (1930, архитектор Л. Фрай­таг; все три в рус­ле ар­хитектуры экс­прес­сио­низ­ма), газ­голь­дер (ны­не вы­ста­воч­ный зал; 1927, высота 117,5 м; ре­кон­ст­рук­ция 1993-1994 годов, архитектор Ю. Штай­нер), кон­гресс-центр «Зал Луи­зы Аль­берц» в сти­ле мо­дер­низ­ма (1972, ар­хитектурное бю­ро «Stumpf and Voigtl ̈ander»), пе­ше­ход­ный мост че­рез Рейн-Хер­не-ка­нал «Slinky Springs to Fame» (2011, архитектор Т. Ре­бер­гер) и др.

В Оберхаузене на­хо­дит­ся научно-исследовательский ин­сти­тут Общества Фра­ун­го­фе­ра по со­дей­ст­вию при­клад­ным ис­сле­до­ва­ни­ям (раз­ра­бот­ки но­вей­ших тех­но­ло­гий в сфе­ре ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, безо­пас­но­сти жиз­ни и энер­ге­тики). Спе­циа­ли­стов выс­шей ква­ли­фи­ка­ции по на­прав­ле­ни­ям «ме­ди­ци­на», «здра­во­охра­не­ние», «пси­хо­ло­гия», «со­ци­аль­ная пе­да­го­ги­ка» и «со­ци­аль­ная ра­бо­та» го­то­вит в Оберхаузене ча­ст­ная фир­ма «Me­dikon GmbH». Му­зеи: «Га­ле­рея Люд­ви­га» (ос­но­ва­на в 1947 году как городская га­ле­рея; со­б­ра­ние Фон­да немецкого кол­лек­цио­не­ра и ме­це­на­та П. Люд­ви­га; пре­имущественно искусство XIX-XX веков), ин­ду­ст­ри­аль­ной куль­ту­ры Рейн­ской области (1984) и др. Океа­на­ри­ум (по­лу­чил из­вест­ность в том числе бла­го­да­ря жив­ше­му в нём «ось­ми­но­гу-пред­ска­за­те­лю» Пау­лю во вре­мя чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу 2010 года). Городской те­атр (1920; дра­ма­ти­че­ский). Глав­ная городская кон­церт­ная пло­щад­ка - мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Кёниг-Пильзенер-Арена» (1996; 12,6 тысяч мест). Еже­год­но (с 1954 года) про­во­дит­ся один из круп­ней­ших в ми­ре Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ко­рот­ко­мет­раж­но­го ки­но. Фут­боль­ный ста­ди­он «Ни­дер­райн» (свыше 21 тысячи мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. В начале XXI век Оберхаузен ос­та­ёт­ся цен­тром раз­ме­ще­ния го­лов­ных офи­сов ря­да фирм - на­след­ниц «Gutehoffnungshütte AG» (по­сле раз­ук­руп­не­ния кон­цер­на основная часть соб­ст­вен­но­сти в 1986 году пе­ре­шла к ба­вар­ской ма­ши­но­стро­ительной кор­по­ра­ции MAN). В 1990-е годы на тер­ри­то­рии бывших за­во­дов и шахт промышленной зо­ны «Gutehoffnungshütte AG», «Thyssen Niederrhein AG» и «Ruh­r­kohle AG» воз­ник так называемый но­вый центр Оберхаузена (Neue Mitte Oberhausen): соз­да­ны де­ло­вые квар­та­лы, круп­ные тор­го­вые ком­плек­сы, в том числе «CentrO» (вхо­дит в пер­вую де­сят­ку круп­ней­ших в Гер­ма­нии; от­крыт в 1996 году, тор­го­вая площадь 70 тысяч м2, бо­лее 200 ма­га­зи­нов, еже­год­но свыше 18 млн. по­ку­па­те­лей, из них жи­те­ли Оберхаузена - ме­нее 15%), обу­строе­ны рек­реационные зо­ны. С 1981года в Оберхаузене на­хо­дят­ся прав­ле­ние и главный тор­го­вый центр круп­ней­шей в ФРГ фир­мы-дис­ка­ун­те­ра «KODi» (кон­тро­ли­ру­ет сеть ма­га­зи­нов по­тре­би­тель­ских то­ва­ров по оп­то­вым це­нам).

Оберхаузен - зна­чительный центр фи­нан­со­вых, де­ло­вых, ин­фор­мационных ус­луг, кни­го­из­дательской дея­тель­но­сти; здесь раз­ме­ща­ет­ся издательство «ASSO Ver­lag» (од­но из ве­ду­щих в стра­не на рын­ке бел­лет­ри­сти­ки, био­гра­фических из­да­ний и др.). В мно­го­функ­цио­наль­ном кон­гресс-цен­тре «Зал Луи­зы Аль­берц» про­во­дят­ся тех­но­ло­гические и промышленные вы­став­ки-яр­мар­ки, раз­но­об­раз­ные на­учные, по­ли­тические и куль­тур­ные ме­ро­прия­тия.

Оберхаузен - важ­ней­ший центр ту­ри­стического мар­шру­та в рам­ках осу­ще­ст­в­ляе­мо­го с начала XXI века ре­гио­наль­но­го про­ек­та «Путь ин­ду­ст­ри­аль­ной куль­ту­ры Рейн­ско­го ре­гио­на». Мно­гие бывшие промышленные пред­при­ятия ны­не име­ют ста­тус му­зей­ных объ­ек­тов, в том числе ра­бо­чий поселок Ай­зен­хайм (стро­ился с 1846 года, ны­не фи­ли­ал Му­зея ин­ду­ст­ри­аль­ной куль­ту­ры Рейн­ской области) и бывший ме­тал­лур­гический за­вод Святого Ан­то­ния (с 2008 года) в районе Ос­тер­фельд.

Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Оберхаузен - круп­ный центр про­изводства раз­но­об­раз­ной про­дук­ции об­ще­го и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния; раз­ви­ты так­же элек­тро­тех­ни­че­ская и ра­дио­элек­трон­ная промышленность. Главный ра­бо­то­да­тель в начале XXI века - за­вод ком­па­нии «MAN Diesel & Turbo SE» в рай­оне Штер­кра­де (в струк­ту­ре кон­цер­на MAN; около 1,5 тысяч за­ня­тых), ко­то­рой при­надле­жит зна­чительная часть со­хра­нив­ших­ся про­из­водственных мощ­но­стей бывшего ком­би­на­та кон­цер­на «Gutehoffnungshütte AG» (про­изводство ди­зель­ных дви­га­те­лей, га­зо­вых, элек­трических и других тур­бин, ге­не­ра­то­ров и пр.). Пред­при­ятие ком­па­нии «GHH Rand Schraubenkompressoren GmbH» (до­чер­няя фир­ма американского кон­цер­на «In­ger­soll-Rand plc») вы­пус­ка­ет ком­прес­со­ры для промышленного ис­поль­зо­ва­ния и пнев­ма­тическое обо­ру­до­ва­ние. За­вод фран­ко-германской ком­па­нии «GHH Valdunes Gruppe» (соз­да­на в 2008 году) - круп­ный про­из­во­ди­тель ко­лёс, осей и тор­моз­ных уст­ройств для железнодорожной тех­ни­ки (в том числе для вы­со­ко­ско­ро­ст­ных по­ез­дов TGV, ICE, Thalys). Ком­па­ния «GHH Fahrzeuge GmbH» вы­пус­ка­ет главным образом транс­порт­ные сред­ст­ва, ис­поль­зуе­мые при про­клад­ке тун­не­лей, а так­же тя­га­чи для бук­си­ров­ки са­мо­лё­тов. Пред­при­ятие хол­дин­га «Babcock Borsig AG» (пре­ем­ник «Deutsche Bab­cock & Wilcox Dampfkessel-Werke AG») проектирует и про­из­во­дит па­ро­вые кот­лы (в том числе для ядер­ных ре­ак­то­ров) и раз­но­об­раз­ную энер­ге­тическую тех­ни­ку. Круп­ные пред­при­ятия ра­дио­элек­трон­ной пром-сти и при­бо­ро­строе­ния - за­во­ды ком­па­ний ELTEC (различные при­бо­ры) и «Lenord+ Ba­uer GmbH» (сер­во­мо­то­ры, сен­со­ры, сис­те­мы управ­ле­ния и ав­то­ма­ти­за­ции про­из­водственных про­цес­сов).

Пред­при­ятия хи­мической промышленности (скон­цен­три­ро­ва­ны главным образом в северо-западном при­го­ро­де Холь­тен) спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке по­лу­про­дук­тов, ис­поль­зуе­мых для по­сле­дую­ще­го про­изводства пла­ст­масс, го­рю­че-сма­зоч­ных ма­те­риа­лов, кра­си­те­лей, фар­ма­цев­тической и пар­фю­мер­ной про­дук­ции; круп­ней­ший про­из­во­ди­тель - за­вод «Ruhrchemie» (при­над­ле­жит фир­ме OXEA; вы­пус­ка­ет эта­нол, кар­бо­но­вые ки­сло­ты, аль­де­ги­ды, слож­ные эфи­ры и др.). Пред­при­ятия лёг­кой, по­ли­гра­фической, пи­ще­вой, сте­коль­но-ке­ра­мической про­мыш­лен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)