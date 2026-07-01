ОБЕРХАУЗЕН
ОБЕРХАУЗЕН - город на западе Германии, земля Северной Рейн-Вестфалия.
Население 210,9 тысяч человек (2013; 222 тысячи человек в 2000 году; по темпам сокращения населения занимает одно из первых мест среди германских городов); около 12,4% населения - иностранные рабочие и члены их семей. Входит в состав крупнейшей в стране полицентрической городской агломерации - Нижнерейнско-Рурской конурбации; на западе фактически смыкается с Дуйсбургом, на востоке - с Эссеном, на юге - с Мюльхаймом-ан-дер-Рур. Расположен в нижнем течении реки Эмшер (правый приток Рейна), по берегам Рейн-Херне-канала; небольшой отрезок южной границы города проходит по реке Рур. Крупный транспортный узел. Через Оберхаузен проходит несколько федеральных автомагистралей, в том числе Рур - Берлин, Амстердам - Пассау, Эйндховен - Дортмунд - Кассель. Через город проложены железнодорожные магистрали, соединяющие Нижнерейнско-Рурскую конурбацию с другими регионами страны и государствами ЕС. Порт на Рейн-Херне-канале (имеет местное значение). В административном отношении Оберхаузен разделён (1975) на три городских района: Альт-Оберхаузен, Остерфельд и Штеркраде.
Начало формированию Оберхаузена положило строительство в 1758 году старейшего в Рурской области чугуноплавильного завода Святого Антония (St. Antony-Hütte), при котором сложился поселок Клостерхардт (территория современного города, район Остерфельд). В середине XIX века в процессе начавшегося промышленного освоения Рурского угольного бассейна на территории будущего города открылись шахты «Concordia» (1853), «Roland» (1855), «Oberhausen» (1858), «Alstaden» (1859). 1 февраля 1862 года был образован магистрат Оберхаузен, в который вошли части общин Борбек, Липперн, Лирих, Альштаден, Дюмптен, Штирум, Майдерих, Бушхаузен и часть сельского магистрата Мюльгейм (Mülheim-Land). Вновь образованный магистрат получил название по расположенной поблизости станции Оберхаузен (открыта в 1847 году на железнодорожной линии Кёльн - Минден; в свою очередь названа в честь замка Оберхаузен графов Вестерхольтов в общине Бушхаузен). 10 сентября 1874 года Оберхаузен получил городское право (полный городской статус в соответствии с Провинциальным уложением Рейнланда обрёл 1 апреля 1901 года по достижении численности населения в 40 тысяч человек). В последней четверти XIX века в Оберхаузене разместились основные предприятия угольно-металлургического концерна «Gutehoffnungsh ̈utte AG» (GHH; основан в 1873 году, принадлежал семье предпринимателей Ханиэль); получили развитие металлообработка, военное производство (выпуск огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), лёгкая промышленность. В 1898 году американо-британский машиностроительный концерн «Babcock & Wilcox Ltd.» основал здесь дочернюю фирму «Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkessel-Werke AG», ставшую одним из лидеров в мировом котлостроении (особенно в выпуске паровых котлов). В 1-й трети XX века Оберхаузен непрерывно расширялся за счёт присоединения близлежащих общин и городов. В 1901-1915 годах в его состав вошли оставшиеся части общин Бушхаузен (с замком Оберхаузен), Альштаден, Дюмптен и Штирум, Борбек, а также часть общин Делльвигс и Фринтропс. В 1929 году городские границы Оберхаузена ещё больше расширились за счёт присоединения города Штеркраде (с шахтой «Sterkrade», открыта в 1903 году) и общины Остерфельд (с шахтой «Osterfeld», открыта в 1879 году); численность населения Оберхаузена достигла 190 тысяч человек. В апреле 1945 года Оберхаузен сильно пострадал от налётов англо-американской авиации. После 2-й мировой войны вошёл в британскую зону оккупации, с 1949 года в составе ФРГ. В первые послевоенные годы ряд предприятий тяжёлой индустрии был демонтирован оккупационными властями, но с конца 1940-х годов началось их восстановление. Металлургическое подразделение «Gutehoffnungsh ̈utte AG» в 1953 году было выделено в самостоятельную фирму «H ̈uttenwerke Oberhausen AG» (в 1971 году поглощена компанией «Thyssen Niederrhein AG»), каменноугольные шахты оберхаузена объединены в компанию «Bergbau AG Neue Hoffnung» (в 1968 году вошла в крупнейший западно-германский угледобывающий концерн «Ruhrkohle AG»). В 1963 году население Оберхаузена достигло исторического максимума в 260 тысяч человек. В 1-й половине 1960-х годов в градообразующих отраслях (угледобыче и чёрной металлургии) начался кризис; в структуре промышленности резко выросла доля машиностроения и металлообработки. Концерн «Gutehoffnungsh ̈utte AG», потеряв угольно-металлургические предприятия, сохранил ключевые позиции в машиностроении (в Оберхаузене разместился его комбинат общего и тяжёлого машиностроения, один из крупнейших в Западной Европе), по-прежнему выступал главным работодателем и стал важнейшим инвестором в развитии социальной и культурной инфраструктуры города. К началу 1970-х годов Оберхаузен - второй важнейший центр тяжёлого машиностроения ФРГ после Дуйсбурга. В 1980 году был введён в эксплуатацию крупнейший в стране электросталеплавильный завод компании «Thyssen Niederrhein AG» (остановлен в 1997 году; корпуса снесены в 2006 году). В последней четверти XX века в результате постиндустриальной трансформации городской экономики отрасли угольно-металлургического комплекса окончательно утратили значение (в 1999 году на территории шахт «Osterfeldе № 1, 2, 3» создан крупнейший в городе ландшафтный парк OLGA).
Среди старейших построек - замки Оберхаузен [основан в конце XII века или начале XIII века; классицистический Малый дворец (1804-1820 годы или 1821 год, архитектор А. Райнкинг, ныне музей «Галерея Людвига», реконструкция 1998 года, архитектурное бюро «Eller+Eller»; в южном флигеле - мемориальный зал жертв национал-социализма, 1962); парк (с 1808 года, ландшафтный архитектор М.Ф. Вейе)], Фондерн (основан в XIII веке; ворота XVI века, главный дом в стиле барокко, конец XVII века) и Хольтен (1307). Также в Оберхаузене - ветряная «Мельница Баумайстера» (1848), монумент «Колонна победы» (около 1876 года). Среди построек в русле эклектизма - бывшие ратуши Штеркраде (1888) и Остерфельда (1894), вилла «Конкордия» (1897), а также здание суда (1904-1907) на озеленённой площади Фриденсплац (начало XX века). Район Мариенфиртель с жилой застройкой рубежа XIX-XX веков, поселок Графенбуш типа «города-сада» для руководящих сотрудников концерна «Gutehoffnungshütte AG» (1910-1923), главный склад этого концерна (1925, архитектор П. Беренс; ныне центральный запасник Музея индустриальной культуры Рейнской области), Берт-Брехт-хаус (бывший склад; 1928), вокзал (конец 1920-х годов) и Ратуша (1930, архитектор Л. Фрайтаг; все три в русле архитектуры экспрессионизма), газгольдер (ныне выставочный зал; 1927, высота 117,5 м; реконструкция 1993-1994 годов, архитектор Ю. Штайнер), конгресс-центр «Зал Луизы Альберц» в стиле модернизма (1972, архитектурное бюро «Stumpf and Voigtl ̈ander»), пешеходный мост через Рейн-Херне-канал «Slinky Springs to Fame» (2011, архитектор Т. Ребергер) и др.
В Оберхаузене находится научно-исследовательский институт Общества Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям (разработки новейших технологий в сфере охраны окружающей среды, безопасности жизни и энергетики). Специалистов высшей квалификации по направлениям «медицина», «здравоохранение», «психология», «социальная педагогика» и «социальная работа» готовит в Оберхаузене частная фирма «Medikon GmbH». Музеи: «Галерея Людвига» (основана в 1947 году как городская галерея; собрание Фонда немецкого коллекционера и мецената П. Людвига; преимущественно искусство XIX-XX веков), индустриальной культуры Рейнской области (1984) и др. Океанариум (получил известность в том числе благодаря жившему в нём «осьминогу-предсказателю» Паулю во время чемпионата мира по футболу 2010 года). Городской театр (1920; драматический). Главная городская концертная площадка - многофункциональный комплекс «Кёниг-Пильзенер-Арена» (1996; 12,6 тысяч мест). Ежегодно (с 1954 года) проводится один из крупнейших в мире Международный фестиваль короткометражного кино. Футбольный стадион «Нидеррайн» (свыше 21 тысячи мест).
Основа городской экономики - сфера услуг. В начале XXI век Оберхаузен остаётся центром размещения головных офисов ряда фирм - наследниц «Gutehoffnungshütte AG» (после разукрупнения концерна основная часть собственности в 1986 году перешла к баварской машиностроительной корпорации MAN). В 1990-е годы на территории бывших заводов и шахт промышленной зоны «Gutehoffnungshütte AG», «Thyssen Niederrhein AG» и «Ruhrkohle AG» возник так называемый новый центр Оберхаузена (Neue Mitte Oberhausen): созданы деловые кварталы, крупные торговые комплексы, в том числе «CentrO» (входит в первую десятку крупнейших в Германии; открыт в 1996 году, торговая площадь 70 тысяч м2, более 200 магазинов, ежегодно свыше 18 млн. покупателей, из них жители Оберхаузена - менее 15%), обустроены рекреационные зоны. С 1981года в Оберхаузене находятся правление и главный торговый центр крупнейшей в ФРГ фирмы-дискаунтера «KODi» (контролирует сеть магазинов потребительских товаров по оптовым ценам).
Оберхаузен - значительный центр финансовых, деловых, информационных услуг, книгоиздательской деятельности; здесь размещается издательство «ASSO Verlag» (одно из ведущих в стране на рынке беллетристики, биографических изданий и др.). В многофункциональном конгресс-центре «Зал Луизы Альберц» проводятся технологические и промышленные выставки-ярмарки, разнообразные научные, политические и культурные мероприятия.
Оберхаузен - важнейший центр туристического маршрута в рамках осуществляемого с начала XXI века регионального проекта «Путь индустриальной культуры Рейнского региона». Многие бывшие промышленные предприятия ныне имеют статус музейных объектов, в том числе рабочий поселок Айзенхайм (строился с 1846 года, ныне филиал Музея индустриальной культуры Рейнской области) и бывший металлургический завод Святого Антония (с 2008 года) в районе Остерфельд.
Ведущая отрасль промышленности - машиностроение и металлообработка. Оберхаузен - крупный центр производства разнообразной продукции общего и тяжёлого машиностроения; развиты также электротехническая и радиоэлектронная промышленность. Главный работодатель в начале XXI века - завод компании «MAN Diesel & Turbo SE» в районе Штеркраде (в структуре концерна MAN; около 1,5 тысяч занятых), которой принадлежит значительная часть сохранившихся производственных мощностей бывшего комбината концерна «Gutehoffnungshütte AG» (производство дизельных двигателей, газовых, электрических и других турбин, генераторов и пр.). Предприятие компании «GHH Rand Schraubenkompressoren GmbH» (дочерняя фирма американского концерна «Ingersoll-Rand plc») выпускает компрессоры для промышленного использования и пневматическое оборудование. Завод франко-германской компании «GHH Valdunes Gruppe» (создана в 2008 году) - крупный производитель колёс, осей и тормозных устройств для железнодорожной техники (в том числе для высокоскоростных поездов TGV, ICE, Thalys). Компания «GHH Fahrzeuge GmbH» выпускает главным образом транспортные средства, используемые при прокладке туннелей, а также тягачи для буксировки самолётов. Предприятие холдинга «Babcock Borsig AG» (преемник «Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkessel-Werke AG») проектирует и производит паровые котлы (в том числе для ядерных реакторов) и разнообразную энергетическую технику. Крупные предприятия радиоэлектронной пром-сти и приборостроения - заводы компаний ELTEC (различные приборы) и «Lenord+ Bauer GmbH» (сервомоторы, сенсоры, системы управления и автоматизации производственных процессов).
Предприятия химической промышленности (сконцентрированы главным образом в северо-западном пригороде Хольтен) специализируются на выпуске полупродуктов, используемых для последующего производства пластмасс, горюче-смазочных материалов, красителей, фармацевтической и парфюмерной продукции; крупнейший производитель - завод «Ruhrchemie» (принадлежит фирме OXEA; выпускает этанол, карбоновые кислоты, альдегиды, сложные эфиры и др.). Предприятия лёгкой, полиграфической, пищевой, стекольно-керамической промышленности.