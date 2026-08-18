ОБЕРГ НИЛЬС

ОБЕРГ НИЛЬС - шведский археолог.

Окон­чил Уп­псаль­ский университет (1912). Уче­ник О. Мон­те­лиу­са . С 1915 года ра­бо­тал в Уп­псаль­ском университете, в 1928-1957 годах - в Сток­гольм­ском университете (профессор с 1949 года). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии Ев­ро­пы, ав­тор тру­дов по ря­ду куль­тур от нео­ли­та до Сред­не­ве­ко­вья, от Скан­ди­на­вии до Ат­лан­ти­ки и Сре­ди­зем­но­мо­рья, а так­же по свя­зям не­ко­то­рых из них с куль­ту­ра­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми вос­точ­нее. По­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник ти­по­ло­гического ме­то­да Мон­те­лиу­са, уточ­нив­ший его хро­но­ло­гическую сис­те­му (от не­оли­та до Галь­шта­та ), при­ме­няв­ший этот ме­тод и в от­но­ше­нии бо­лее позд­них ма­те­риа­лов, до на­ча­ла Сред­не­ве­ко­вья. Рас­смат­ри­вал ти­по­ло­гический ме­тод как реа­ли­за­цию идей Ч. Дар­ви­на в от­но­ше­нии про­дук­тов че­ло­ве­че­ско­го тру­да, а по­строе­ние ти­по­ло­гических ря­дов счи­тал срод­ни ис­кус­ст­ву. Не­ко­то­рые из книг-об­зо­ров Оберга, в ос­но­ве ко­то­рых - зна­ком­ст­во с кол­лек­ция­ми многих му­зе­ев Ев­ро­пы, сыг­ра­ли важ­ную роль в изу­че­нии гер­ман­ской и других куль­тур (например, ост­готов и лан­го­бар­дов в Ита­лии, анг­ло­сак­сов). Стре­мясь по­стро­ить эво­лю­ци­он­ные ря­ды, Оберг опуб­ли­ко­вал многие на­ход­ки, в том числе ны­не не со­хра­нив­шие­ся (например, ряд ве­щей с тер­ри­то­рии бывшей Восточной Прус­сии, по­гиб­ших в 1945 году). Сре­ди по­сле­до­ва­те­лей Оберга - шведские ар­хео­ло­ги Б. Не­рман, Л. Тун­марк-Ню­лен.

Сочинения:

Das nordische Kulturgebiet in Mitteleu­ropa während der jüngeren Steinzeit. Uppsala, 1918. Tl 1–2;

Die Typologie der nordischen Streitäxte. Würzburg, 1918;

Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala, 1919;

Die Go­ten und Langobarden in Italien. Uppsala, 1923;

The Anglo-Saxons in England during the early centuries after the invasion. Camb., 1926;

Ty­po­logie // Reallexikon der Vorgeschichte. B., 1929. Bd 13;

Bronzezeitliche und früheisen­zeit­liche Chronologie. Stockh., 1930–1935. Tl 1–5.