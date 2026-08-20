ОБЕРЕГ

ОБЕРЕГ - сред­ст­во за­щит­ной ма­гии - об­ря­до­вое дей­ст­вие или пред­мет, пре­до­хра­няю­щие от опас­но­сти (смер­ти, бо­лез­ни, сти­хий­но­го бед­ст­вия, не­чис­той си­лы и тому подобного).

Апо­тро­пе­ическая ма­гия час­то со­еди­ня­ет­ся с ле­чеб­ной (зна­хар­ст­вом). Обереги за­щи­ща­ют лю­дей (бо­лее дру­гих ну­ж­даю­щи­ми­ся в за­щи­те счи­та­ют­ся жен­щи­ны ре­про­дук­тив­но­го воз­рас­та, осо­бен­но бе­ре­мен­ные, и де­ти) и их иму­ще­ст­во (дом, скот, по­се­вы и тому подобное). Наи­бо­лее опас­ны­ми счи­та­ют­ся пе­ре­лом­ные мо­мен­ты ка­лен­дар­но­го (главным образом пе­рио­ды зим­не­го и лет­не­го солн­це­стоя­ний - смотри Свят­ки, Ива­нов день) и жиз­нен­но­го цик­лов (смотри Ро­диль­ные об­ря­ды, Свадь­ба, По­гре­бе­ние ). Функ­цию оберега вы­пол­ня­ют одеж­да (осо­бен­но по­яс, на­груд­ные ук­ра­ше­ния, мас­ка), ор­на­мент и изо­бра­же­ния на оде­ж­де и те­ле (смотри Кос­ме­ти­ка, Та­туи­ров­ка, Ска­ри­фи­ка­ция), за­щит­ном воо­ру­же­нии, дом, различные ог­ра­ды (смотри Жи­ли­ще), пред­ме­ты (аму­ле­ты), осо­бен­но ост­рые (например, нож, иг­ла, клык жи­вот­но­го), твёр­дые, бле­стя­щие и шу­мя­щие (осо­бен­но ме­тал­ли­че­ские, в том числе зер­ка­ло), яр­кие цве­та (осо­бен­но крас­ный), силь­но­пах­ну­щие (например, чес­нок, ла­дан, аро­ма­тические тра­вы, мо­ча) и об­ла­даю­щие вы­ра­жен­ным вку­сом (например, соль) ве­ще­ст­ва, во­да (смотри Омо­ве­ние ), огонь, шум, уст­ные и письменные тек­сты (за­го­во­ры, при­го­во­ры, мо­лит­вы, брань, за­гад­ки, пес­ни, например ко­лы­бель­ные, ку­паль­ские), мол­ча­ние и др. Апо­тро­п­ические дей­ст­вия обыч­но сим­во­ли­че­ски обо­зна­ча­ли ог­ра­ду (например, опа­хи­ва­ние) или пре­гра­ду (в том числе изо­бра­же­ние кре­ста или ру­ки - смотри, например, Хам­са) для опас­но­сти; за­щит­ную се­ман­ти­ку ино- гда име­ет ин­вер­сия обыч­но­го дей­ст­вия (например, вы­вер­ну­тая оде­ж­да).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)