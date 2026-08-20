ОБЕРЕГ
ОБЕРЕГ - средство защитной магии - обрядовое действие или предмет, предохраняющие от опасности (смерти, болезни, стихийного бедствия, нечистой силы и тому подобного).
Апотропеическая магия часто соединяется с лечебной (знахарством). Обереги защищают людей (более других нуждающимися в защите считаются женщины репродуктивного возраста, особенно беременные, и дети) и их имущество (дом, скот, посевы и тому подобное). Наиболее опасными считаются переломные моменты календарного (главным образом периоды зимнего и летнего солнцестояний - смотри Святки, Иванов день) и жизненного циклов (смотри Родильные обряды, Свадьба, Погребение). Функцию оберега выполняют одежда (особенно пояс, нагрудные украшения, маска), орнамент и изображения на одежде и теле (смотри Косметика, Татуировка, Скарификация), защитном вооружении, дом, различные ограды (смотри Жилище), предметы (амулеты), особенно острые (например, нож, игла, клык животного), твёрдые, блестящие и шумящие (особенно металлические, в том числе зеркало), яркие цвета (особенно красный), сильнопахнущие (например, чеснок, ладан, ароматические травы, моча) и обладающие выраженным вкусом (например, соль) вещества, вода (смотри Омовение), огонь, шум, устные и письменные тексты (заговоры, приговоры, молитвы, брань, загадки, песни, например колыбельные, купальские), молчание и др. Апотропические действия обычно символически обозначали ограду (например, опахивание) или преграду (в том числе изображение креста или руки - смотри, например, Хамса) для опасности; защитную семантику ино- гда имеет инверсия обычного действия (например, вывернутая одежда).