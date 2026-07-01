ОБЕР ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА ЭСПРИ

ОБЕР ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА ЭСПРИ - французский композитор, член Академии искусств (1829).

Один из круп­ных опер­ных ком­по­зи­то­ров XIX века. Уче­ник Л. Ке­ру­би­ни . Из­вест­ность ему при­нес­ла ко­мическая опе­ра «Пас­туш­ка-по­ме­щи­ца» («La bergère châtelaine», 1820, Па­риж). С 1820-х годов со­труд­ни­чал с Э. Скри­бом, ко­то­рый стал либ­рет­ти­стом боль­шин­ства его опер, пер­вые из них - «Лей­че­стер» (по В. Скот­ту) и «Снег» (обе 1823 года, Париж). В 1842-1871 годах ди­рек­тор Па­риж­ской консерватории, с 1857 года так­же при­двор­ный ка­пель­мей­стер.

В ран­них опе­рах Обера ощу­ти­мо влия­ние Дж. Рос­си­ни и А. Бу­аль­дьё, творческая са­мо­стоя­тель­ность ком­по­зи­то­ра впер­вые про­яви­лась в ко­мической опе­ре «Ка­мен­щик» (либр. Э. Скри­ба и Ж. Де­ла­ви­ня, 1825, «Опе­ра-Ко­мик», Па­риж). Ев­ропейскую сла­ву Обера ут­вер­ди­ла опе­ра «Не­мая из Пор­ти­чи» - об­ра­зец жан­ра боль­шой опе­ры (либр. Скри­ба и Де­ла­ви­ня, 1828, Па­риж­ская опе­ра; в Рос­сии шла под названием «Па­лерм­ские бан­ди­ты»). Ге­ро­ическая те­ма­ти­ка и по­ли­тическая за­ост­рён­ность сю­же­та (вос­ста­ние не­апо­ли­тан­ских ры­ба­ков про­тив испанских по­ра­бо­ти­те­лей в 1647 году) со­от­вет­ст­во­ва­ли об­щественным на­строе­ни­ям во Фран­ции в ка­нун Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года , с ма­ни­фе­ста­ции на спек­так­ле в Брюс­селе на­ча­лась Бельгийская ре­во­лю­ция 1830 года. В му­зы­ке ис­поль­зо­ва­ны рит­мы и ин­то­на­ции народных пе­сен и тан­цев, пе­сен и мар­шей Французской ре­во­лю­ции XVIII века, вве­де­ны приё­мы кон­тра­ст­ной дра­ма­тур­гии, мас­со­вые хо­ро­вые эпи­зо­ды (сце­на на рын­ке, сце­на вос­ста­ния), эле­мен­ты пан­то­ми­мы, ме­ло­дра­ма­тической си­туа­ции (сце­на су­ма­сше­ст­вия главной ге­рои­ни - Фе­нел­лы). По­ру­чив пар­тию Фе­нел­лы тан­цов­щи­це, ком­по­зи­тор ис­поль­зо­вал воз­мож­ность вве­сти в пар­ти­ту­ру зна­чительные ор­ке­ст­ро­вые эпи­зо­ды. К яр­ким об­раз­цам жан­ра опе­ра-ко­мик от­но­сят­ся «Фра-Дья­во­ло» (1830, «Опе­ра-Ко­мик» ), «Брон­зо­вый конь» (1835, Па­риж­ская опе­ра), «Чёр­ное до­ми­но» (1837, «Опе­ра-Ко­мик»). В со­дру­же­ст­ве со Скри­бом Обер соз­дал но­вый тип опе­ра-ко­мик, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны за­ни­ма­тель­ные аван­тюр­но-при­клю­чен­че­ские (ино­гда ска­зоч­ные) сю­же­ты, стре­ми­тель­но раз­ви­ваю­щая­ся ин­три­га, изо­би­лие эф­фект­ных иг­ро­вых, по­рой гро­те­ск­ных си­туа­ций. Му­зы­ке, сле­дую­щей за ко­ме­дий­ны­ми по­во­ро­та­ми дей­ст­вия, при­су­щи гра­ци­оз­ность, ме­ло­дическая све­жесть, ост­ро­та рит­ма, тон­кость ор­ке­ст­ров­ки.

Ав­тор свыше 50 опер, ря­да ли­тур­гических со­чи­не­ний, свет­ских кан­тат, ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром и др. Луч­шие опе­ры Обера со­хра­ни­лись в ре­пер­туа­ре современных те­ат­ров.

Сочинения:

Correspondance d’E. Scribe et de D. F. E. Auber / Ed. H. Schneider. Liège, 1998.