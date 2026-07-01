ОБЕР ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА ЭСПРИ
ОБЕР ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА ЭСПРИ - французский композитор, член Академии искусств (1829).
Один из крупных оперных композиторов XIX века. Ученик Л. Керубини. Известность ему принесла комическая опера «Пастушка-помещица» («La bergère châtelaine», 1820, Париж). С 1820-х годов сотрудничал с Э. Скрибом, который стал либреттистом большинства его опер, первые из них - «Лейчестер» (по В. Скотту) и «Снег» (обе 1823 года, Париж). В 1842-1871 годах директор Парижской консерватории, с 1857 года также придворный капельмейстер.
В ранних операх Обера ощутимо влияние Дж. Россини и А. Буальдьё, творческая самостоятельность композитора впервые проявилась в комической опере «Каменщик» (либр. Э. Скриба и Ж. Делавиня, 1825, «Опера-Комик», Париж). Европейскую славу Обера утвердила опера «Немая из Портичи» - образец жанра большой оперы (либр. Скриба и Делавиня, 1828, Парижская опера; в России шла под названием «Палермские бандиты»). Героическая тематика и политическая заострённость сюжета (восстание неаполитанских рыбаков против испанских поработителей в 1647 году) соответствовали общественным настроениям во Франции в канун Июльской революции 1830 года, с манифестации на спектакле в Брюсселе началась Бельгийская революция 1830 года. В музыке использованы ритмы и интонации народных песен и танцев, песен и маршей Французской революции XVIII века, введены приёмы контрастной драматургии, массовые хоровые эпизоды (сцена на рынке, сцена восстания), элементы пантомимы, мелодраматической ситуации (сцена сумасшествия главной героини - Фенеллы). Поручив партию Фенеллы танцовщице, композитор использовал возможность ввести в партитуру значительные оркестровые эпизоды. К ярким образцам жанра опера-комик относятся «Фра-Дьяволо» (1830, «Опера-Комик»), «Бронзовый конь» (1835, Парижская опера), «Чёрное домино» (1837, «Опера-Комик»). В содружестве со Скрибом Обер создал новый тип опера-комик, для которого характерны занимательные авантюрно-приключенческие (иногда сказочные) сюжеты, стремительно развивающаяся интрига, изобилие эффектных игровых, порой гротескных ситуаций. Музыке, следующей за комедийными поворотами действия, присущи грациозность, мелодическая свежесть, острота ритма, тонкость оркестровки.
Автор свыше 50 опер, ряда литургических сочинений, светских кантат, инструментальных концертов с оркестром и др. Лучшие оперы Обера сохранились в репертуаре современных театров.
Сочинения:
Correspondance d’E. Scribe et de D. F. E. Auber / Ed. H. Schneider. Liège, 1998.